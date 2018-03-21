Историческая гарантия: «Химки» попали в плей-офф Евролиги

Банальная фраза о равнозначности каждого нового матча маленькому финалу для «Химок» весной стала как никогда актуальной — каким-то образом проиграв дома в 25-м туре «Милану», завсегдатаю подвала Евролиги, команда Георгиоса Барцокаса серьезно осложнила себя задачу по выходу в плей-офф главного клубного турнира Старого Света.

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И дело здесь было вовсе не в соотношении побед и поражений (после фиаско с «Олимпией» химчане все равно обладали вполне себе приличным рекордом 14-11), а в финишном календаре, заглядывать в который было по-настоящему страшно: «жаркие» выезды к «Маккаби», «Анадолу Эфесу» и «Барселоне», а также (пусть и домашние) битвы с двумя последними чемпионами первенства — ЦСКА и «Фенербахче» — не обещали коллективу Алексея Шведа ничего хорошего.

К счастью, первую стадию этих пяти «кругов баскетбольного ада» россияне преодолели не просто с достоинством, но и с успехом

— на переполненной поклонниками израильского гранда «Менора Мивтачим Арене» отечественная команда сумела в тяжелой борьбе одолеть прямого конкурента за топ-8, чем неплохо улучшила свои акции в плане продолжения сезона уже после завершения регулярки.

Другой вопрос, что одного лишь попадания в плей-офф как факта для «Химок», обладающих крайне внушительным по европейским меркам составом, вероятно, и недостаточно — а проходу в «Финал четырех», как известно, немало помогает высокий посев в первом раунде, дающий в оном менее грозного оппонента и преимущество домашней площадки (возможно, определяющий фактор для желто-синих).

И вот как раз для выполнения этой задачи россиянам — как по заказу — прямо следом за горячим вояжем в Тель-Авив календарь предоставил поездку в Стамбул к местному «Эфесу», пожалуй, самый легкий из оставшихся химкинских «финалов».

В пользу данного утверждения говорила и дислокация турок в турнирной таблице (последнее место — даже хуже, страшно подумать, «Милана»), тяжелая травма у одного из лидеров клуба Зорана Драгича (кстати, экс-химчанина), а также практически полное отсутствие мотивации (о плей-офф «Анадолу» уже давно забыл).

Несколько смущали в преддверии отчетного поединка лишь потенциальный вклад в возможную сенсацию стамбульской публики, а также нестабильность самих представителей Единой лиги ВТБ, в этом сезоне приучивших, что любой из матчей с их участием имеет все шансы завершиться для многих неожиданно. Плюс едва ли поклонникам россиян доставлял радость тот факт, что в Турцию не смог полететь Тайлер Ханикатт — основополагающий для «Химок» игрок и один из лучших шестых всего турнира.

Подопечным Барцокаса было очень важно хорошо начать встречу — без сомнения, для команды без мотивации и особых амбиций на ближайшее будущее неудачный старт стал бы безоговорочным нокаутом, выбираться из которого у «Эфеса» не было бы ни моральных сил, ни желания.

На деле, правда, все случилось совсем иначе: турки — на первый взгляд, даже как-то слишком буднично, словно на тренировке — стали медленно, но верно наращивать преимущество, пользуюсь некоторой «сонливостью» обороны оппонентов.

Гостям, надо признать, в данном случае еще сильно повезло. Недостаток мотивации стамбульцев достаточно ощутимо отражался в их игре у собственного кольца — и лишь из-за этого хозяева не выиграли матч уже в первой четверти.

Впрочем, даже при таких вводных итог дебютной десятиминутки для россиян оказался неутешительным: 29 (!) пропущенных очков, дефицит в 11 баллов и 12 из 19 с игры у противников (при этом сумасшедших попаданий у турок почти не было), мягко говоря, усложнили миссию желто-синих по добыванию, казалось бы, обязательно виктории.

Огромный вклад в лидерство своей команды, к слову, здесь внес центровой Брайант Данстон

— создавалось впечатление, что американец успевает практически везде и вообще не ошибается (второй тезис очень хорошо подтверждает его итоговая статистика — семь из семи с игры, пять из семи со статики, семь подборов и, внимание, +31 в графе «показатель полезности» при, забегая вперед, достаточно крупном поражении его команды).

Именно Данстон на старте второй четверти всадил монструозный данк в кольцо химчан — словно давая тем понять, что отдавать очки фаворитам в Стамбуле на этот раз не планируют.

That power



Bryant Dunston throws it down!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/4ecgOkFSIR — EuroLeague (@EuroLeague) 21 March 2018

Противостоять вошедшему в «огонь» «большому» всеми силами пытался Томас Робинсон, последние месяцы больше лечившийся, чем игравший — Ти-Роб отдавал всего себя на паркете, несколько раз устрашил оппонентов своей физикой и хоть и не стал явным «геймченджером», однако помог партнерам наконец-таки остановить голевой «карнавал» хозяев.

Хорош был и Вячеслав Зайцев, как правило, получающий крайне скромные минуты в рамках Евролиги. В Стамбуле «малыш», впрочем, с первых же секунд пребывания на паркете стал доказывать Барцокасу в целесообразности его выбора, выжимая максимум пользы из каждого микроэпизода.

В итоге крайне плавными и поступательными движениями химчане нивелировали почти весь дефицит в счете — за четыре минуты до большого перерыва преимущество хозяев составляло уже жалкие три очка.

Правда, впервые в матче выйти вперед россиянам почему-то удалось лишь уже под самый занавес третьей четверти: осознав всю серьезность намерений отправившихся в погоню «Химок», «Эфес» — пусть и отчасти на инерции — долгое время удерживал соперников в статусе догоняющих, продолжая показывать высокий уровень собственной атаки.

В основном это оказалось заслугой американо-австралийского трио Сонни Уимз/Брок Мотум/Эррик Макколум, к финальной сирене разжившегося 38 очками.

В составе химчан, естественно, традиционно результативен был Швед — в этой встрече лидер российской сборной хоть и не достиг вполне обыденной для себя планки в 20 баллов (не хватило четырех пунктов), зато отдал аж восемь голевых передач.

Любопытно, что главным героем поединка на сей раз стал вовсе не Алексей, а Егор Вяльцев на пару с Малкольмом Томасом.

И если американец просто выполнял свою работу на высочайшем уровне (17 очков, пять подборов), то вот цепкий игрок периметра в этот вечер по-настоящему восхитил — к великолепной защите, окончательно остановившей восхождение турок (те во второй половине набрали всего 24 пункта), Егор добавил качественную реализацию моментов (аж 13 баллов, три из пяти из-за дуги), а также мастерскую разыгровку мяча (четыре ассиста, плюс несколько предголевых передач).

В таких условиях у стамбульцев шансов на победу не было — они, надо отдать им должное, сражались почти до самого конца, однако уже в самом финале поединка все-таки серьезно отстали от россиян, после чего фактически бросили играть, встретив последнюю за вечер сирену при -12 на табло.

Таким образом, «Химки» гарантировали себе участие в плей-офф главного турнира континента: впервые в истории клуба.

Впрочем, расслабляться раньше времени — даже после столь выдающегося для подмосковного коллектива достижения — им ни в коем случае нельзя, ведь еще впереди вся борьба за высокий посев в четвертьфинале.

На данный момент команда идет седьмой в турнирной таблице Евролиги — при этом в случае успешного окончания регулярки она может финишировать даже в четверке сильнейших, от которой сейчас отстает лишь под дополнительным показателям.

В следующем поединке первенства подопечные Барцокаса дома сразятся с ЦСКА, уже гарантировавшим себе первое место — встреча состоится уже 23 марта.

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