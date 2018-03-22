«После Игр не отдыхали»: россияне борются за золото

Спортивные пары. Россияне схлестнутся с олимпийскими чемпионами

На чемпионате мира в Милане после короткой программы спортивных пар места распределились следующим образом: лидеры — олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 Алена Савченко / Бруно Массо с 82,98 балла, совсем чуть-чуть отстают от них россияне Евгения Тарасова / Владимир Морозов (81,29), а на третьей строчке — французы Ванесса Джеймс / Морган Сипре (75,32).

Очевидно, что в произвольной программе, которая состоится уже сегодня вечером, 22 марта, Тарасова и Морозов должны бороться с немцами за золото.

Эта награда может стать в некотором смысле компенсацией за не самое удачное выступление россиян на Олимпиаде, когда они тоже шли вторыми после короткой программы с микроскопическим отставанием от лидеров, однако в произвольной допустили много ошибок и остались в итоге без медалей.

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«Короткая программа получилась успешной.

После сложного олимпийского сезона на самом деле было тяжело собираться на чемпионат мира, потому что все устали психологически и физически.

Но мы сделали все хорошо, чисто, довольны собой», — цитирует Морозова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Тарасова согласилась с партнером в том, что период после поездки на Игры вышел достаточно трудным.

«Конечно, усталость сказывается, но мы ожидали, что все получится.

После Олимпиады мы продолжали работать. Это был самый сложный отрезок сезона. Мы практически не отдыхали.

Оставалось не так много времени до чемпионата, и перерыв было делать неправильно. Не теряли мотивации, не теряли настроя. Провал в произвольной на Олимпиаде? Я, конечно, была расстроена этим прокатом, но сделала выводы, и постараюсь завтра ошибок не повторить», — пообещала фигуристка.

Однако оспорить «золотые» амбиции Савченко и Массо будет очень непросто — мотивация у них зашкаливает, несмотря на недавнюю победу на Играх.

«Олимпиада была вчера. Это чемпионат мира — новый турнир, и здесь все нужно начинать заново, не оборачиваясь назад, не думала о завоеванных наградах», —

подчеркнула Савченко сразу по завершении короткой программы чемпионата мира.

Что касается других российских пар, которые пока не добрались до конкуренции с олимпийскими чемпионами, то они тоже проявили себя достаточно неплохо и уверенно попали в десятку сильнейших.

Наталья Забияко / Александр Энберт стали четвертыми с 74,38 балла. На данный момент они проигрывают менее одного очка французам Джеймс / Сипре и обязательно должны бороться за попадание на пьедестал.

«Как стартовать после Олимпийских игр? Хороший вопрос. Я о нем думал четыре года назад, когда смотрел на своих коллег. Как же они это делают? Это возможно или нет? — признался после проката Энберт. — В этом году, оказавшись в такой же ситуации, понял, что возможно. Приехали, отдохнули и в полную силу, никаких поблажек, готовились к чемпионату мира, преодолевали себя.

Ничего необычного, настроились и провели полную подготовку. Естественно, после Олимпиады было тяжело, но все это преодолимо».

Кристина Астахова / Алексей Рогонов расположились после короткой программы на седьмой строчке с 71,62 балла — это их лучшая оценка в сезоне.

«Это конец сезона, нужно кататься чисто. Короткая программа в этом сезоне нам всегда почти удается. Ее надо катать выше по уровням. Считаю, что с этим мы справились, — отметил после выступления Рогонов.

— Подготовка к чемпионату мира для меня осложнялась тем, что по возвращении домой из Кореи сильно заболел. Неделю пролежал с температурой. Видимо, много энергии на Играх отдали, и я сразу же слег.

В связи с этим время на подготовку было ограниченно. Да, мы знали, что Ксения Столбова травмировалась и мы едем на чемпионат мира вместо их пары с Федором Климовым, но все равно пришлось быстро входить в форму, форсировать тренировки. В короткой программе мы прокатались хорошо».

Произвольное выступление спортивных пар начнется в 20.55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мужчины. Американо-японская борьба

Помимо спортивных пар, которые этим вечером разыграют комплект наград, в борьбу вступят мужчины-одиночники — только для них это будет первый прокат в Милане.

Фаворитами короткой программы, как и всего турнира, являются японец Сема Уно и американец Натан Чен.

Представитель Страны восходящего солнца стал на Олимпиаде-2018 вторым после своего соотечественника Юдзуру Ханю, который пропускает этот чемпионат мира из-за травмы. А вот Чен занял лишь пятое место, но стоит учитывать, что он поднялся на эту строчку после полного провала в короткой программе, в которой не справился с нервами.

Разозлившись на самого себя, 18-летний парень первым в истории исполнил в произвольном выступлении шесть четверных прыжков,

и лишь один из них получился не очень чистым, что позволило ему подняться с 18-й строчки на пятую.

Скорее всего, на чемпионате мира юный американец будет волноваться гораздо меньше, чем на Олимпиаде, а значит, обескураживающего провала ждать не стоит. Практически нет сомнений, что борьба за золото и серебро развернется между Ченом и Уно, а вот за бронзу могут сразиться 17-летний представитель США Винсент Чжоу и уже зарекомендовавший себя китаец Боян Цзинь.

Здесь вполне мог бы фигурировать и опытнейший испанец Хавьер Фернандес, но он отказался от участия в чемпионате мира, чтобы отдохнуть после насыщенного олимпийского сезона.

Что касается россиян, то Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, к сожалению, пока не выглядят серьезными претендентами на пьедестал.

Первый стабильно заваливает четверной лутц в начале обеих программ (как и многие другие прыжки), а второй пока слишком неопытен — это его первый сезон на взрослом уровне.

Тем не менее при чистом прокате наши парни вполне могли бы оспаривать бронзу у конкурентов — сложность программ это позволяет. Однако безошибочное выступление в обоих случаях — это что-то из разряда фантастики на данный момент.

Впрочем, Коляда воодушевил болельщиков словами о том, что близок к исправлению прежних ошибок.

«Конечно, я сделал работу над ошибками после Олимпиады. Сейчас мы все это подкорректируем в тренировочном процессе.

Пришло осознание, что нужно делать, чтобы стать лучше. Однако новых элементов на чемпионате мира у меня не планируется», — цитирует фигуриста «Р-Спорт».

Короткая программа у мужчин начнется в 12.05 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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