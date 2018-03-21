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03:00
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
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Даллас СтарзБостон Брюинз
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Химки ЦСКА
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Фигурное катание. Произвольная программа спортивных пар. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы пар на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов РИА Новости
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Российские спортивные пары соревнуются в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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22:14

Хорошо выступают канадцы, но на грани ошибки. Несколько элементов буквально вытащили фигуристы.

22:10

На льду канадцы Мур-Тайэрс и Маринаро.

22:09

132,05 балла за программу, и первая сумма — 203,36. С большим отрывом лидируют китайцы.

22:05

Вот это уже отличное катание демонстрирует китайская пара. А то девятое место в короткой совсем не соответствует их классу. Единственная была ошибка — на параллельном тройном сальхове партнерша выкрутила только два оборота.

22:01

Китайцы на льду — Юй Сяоюй и опытнейший Чжан Хао. Чжан выигрывал серебро на Олимпиаде в Турине — 12 лет назад.

22:00

Всего 112,49 балла получили американцы за программу. И сумма составила всего 182,04. Это лишь пятый результат.

21:57

Ой, какую редкую ошибку допустили американцы. Партнерша на тодесе легла на лед. И сразу после этого последовало падение на выбросе тройном флипе. Рассыпались фигуристы.

21:57

Горько расплакалась Алекса после завершения выступления. Очень тепло приветствует американцев публика.

21:52

Супруги Книрим из США на льду.

21:51

122,45 получают за программу северокорейцы, и сумма — 188,77. Это второй результат. Очень хороший потенциал у пары.

21:46

Хороший прокат у спортсменов. Есть еще некоторые недочеты. Странновато выглядят заходы на выброс у пары.

21:44

Завершилась разминка, и на лед вышли северокорейская пара, которая покорила сердца зрителей в Пхенчхане.

21:38

А на разминку вышли следующие четыре пары. Таэ Ок Рём / Чу Сив Ким (КНДР), Алекса Шимека Книрим / Крис Книрим (США), Сяоюй Юй / Хао Джан (Китай), Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада).

21:36

И снова у нас смена лидера. Чешская пара получила за прокат 123,31 балла, и сумма составила 189,60.

21:30

На выбросе тройном флипе коснулась партнерша руками льда. Пока единственная ошибка у пары.

21:28

Чехи Душкова и Бидар вышли на площадку.

21:25

Отлично прокатали программу спортсмены! Все чисто исполнено, и зал заслуженно поблагодарил их громкими овациями. 121,57 балла получили немцы, и сумма 184,83 выводит их на первое место.

21:22

Рискованно катаются немцы. Было два эпизода, когда партнер мог уронить Аннике, но все прошло благополучно.

21:19

Личный рекорд установили австрийцы — 119,09. Общая сумма составила 184,30 балла, и это первое место.

21:19

Пара из Германии Хокке и Блеммарт на льду.

21:16

Падений у пары не было, но были ошибки при приземлении отдельных прыжков.

21:11

На лед выходят австрийцы Циглер и Кифер.

21:10

112,44 балла получают австралийцы, и общая сумма составила 177,46.

21:06

Допустили серьезную ошибку спортсмены. Вместо каскада 3-2-2 исполнили 2-2-1. Это серьезная потеря баллов будет.

21:03

Итак, соревнования начинаются! Екатерина Александровская и Харли Уиндзор на льду. Это чемпионы мира среди юниоров.

20:55

На разминку вышла первая группа — Екатерина Александровская / Харли Уиндзор (Австралия), Мириам Циглер / Зеверин Кифер (Австрия), Анника Хоккер / Рубен Бломмар (Германия), Анна Душкова / Мартин Бидар (Чехия).

20:52

Астахова с Рогоновым стартуют в предпоследней разминке, а две другие наши пары — в группе сильнейших.

20:50

В турнире участвует еще одна российская пара Кристина Астахова / Алексей Рогонов, но молодые спортсмены заняли только седьмое место в короткой программе.

20:45

Напомним, что российские участники претендуют сразу на два места на пьедестале почета. Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми после короткой программы, уступая олимпийским чемпионам Алене Савченко / Бруно Массо всего 1,69 балла. А вторая российская пара Наталья Забияко / Александр Энберт идут четвертыми с отставанием от французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре на 0,96 балла.

20:40

Добро пожаловать в Милан! Через несколько часов мы узнаем обладателей первого комплекта наград чемпионата мира по фигурному катанию. Через 15 минут начнется первая разминка у спортивных пар.

10:05

Начало соревнований в 20.55 мск.

10:00

Текстовая трансляция произвольной программы спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в итальянском Милане.