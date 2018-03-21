Фигурное катание. Произвольная программа спортивных пар. LIVE

- 274396 просмотров Загитова заняла второе место после Костнер в короткой программе на ЧМ
- 175013 просмотров Свой день рождения российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречает в стране Восходящего...
- 175430 просмотров Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля
- 141911 просмотров Разработчик «Новичка» указал виновных в отравлении Скрипаля
- 141119 просмотров Коляда стал вторым после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию
- 135448 просмотров Кабмин Украины официально разорвал экономические связи с Россией
- 85702 просмотра Почему Николя Саркози взяли под стражу во Франции
Хорошо выступают канадцы, но на грани ошибки. Несколько элементов буквально вытащили фигуристы.
На льду канадцы Мур-Тайэрс и Маринаро.
132,05 балла за программу, и первая сумма — 203,36. С большим отрывом лидируют китайцы.
Вот это уже отличное катание демонстрирует китайская пара. А то девятое место в короткой совсем не соответствует их классу. Единственная была ошибка — на параллельном тройном сальхове партнерша выкрутила только два оборота.
Китайцы на льду — Юй Сяоюй и опытнейший Чжан Хао. Чжан выигрывал серебро на Олимпиаде в Турине — 12 лет назад.
Всего 112,49 балла получили американцы за программу. И сумма составила всего 182,04. Это лишь пятый результат.
Ой, какую редкую ошибку допустили американцы. Партнерша на тодесе легла на лед. И сразу после этого последовало падение на выбросе тройном флипе. Рассыпались фигуристы.
Горько расплакалась Алекса после завершения выступления. Очень тепло приветствует американцев публика.
Супруги Книрим из США на льду.
122,45 получают за программу северокорейцы, и сумма — 188,77. Это второй результат. Очень хороший потенциал у пары.
Хороший прокат у спортсменов. Есть еще некоторые недочеты. Странновато выглядят заходы на выброс у пары.
Завершилась разминка, и на лед вышли северокорейская пара, которая покорила сердца зрителей в Пхенчхане.
А на разминку вышли следующие четыре пары. Таэ Ок Рём / Чу Сив Ким (КНДР), Алекса Шимека Книрим / Крис Книрим (США), Сяоюй Юй / Хао Джан (Китай), Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада).
И снова у нас смена лидера. Чешская пара получила за прокат 123,31 балла, и сумма составила 189,60.
На выбросе тройном флипе коснулась партнерша руками льда. Пока единственная ошибка у пары.
Чехи Душкова и Бидар вышли на площадку.
Отлично прокатали программу спортсмены! Все чисто исполнено, и зал заслуженно поблагодарил их громкими овациями. 121,57 балла получили немцы, и сумма 184,83 выводит их на первое место.
Рискованно катаются немцы. Было два эпизода, когда партнер мог уронить Аннике, но все прошло благополучно.
Личный рекорд установили австрийцы — 119,09. Общая сумма составила 184,30 балла, и это первое место.
Пара из Германии Хокке и Блеммарт на льду.
Падений у пары не было, но были ошибки при приземлении отдельных прыжков.
На лед выходят австрийцы Циглер и Кифер.
112,44 балла получают австралийцы, и общая сумма составила 177,46.
Допустили серьезную ошибку спортсмены. Вместо каскада 3-2-2 исполнили 2-2-1. Это серьезная потеря баллов будет.
Итак, соревнования начинаются! Екатерина Александровская и Харли Уиндзор на льду. Это чемпионы мира среди юниоров.
На разминку вышла первая группа — Екатерина Александровская / Харли Уиндзор (Австралия), Мириам Циглер / Зеверин Кифер (Австрия), Анника Хоккер / Рубен Бломмар (Германия), Анна Душкова / Мартин Бидар (Чехия).
Астахова с Рогоновым стартуют в предпоследней разминке, а две другие наши пары — в группе сильнейших.
В турнире участвует еще одна российская пара Кристина Астахова / Алексей Рогонов, но молодые спортсмены заняли только седьмое место в короткой программе.
Напомним, что российские участники претендуют сразу на два места на пьедестале почета. Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми после короткой программы, уступая олимпийским чемпионам Алене Савченко / Бруно Массо всего 1,69 балла. А вторая российская пара Наталья Забияко / Александр Энберт идут четвертыми с отставанием от французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре на 0,96 балла.
Добро пожаловать в Милан! Через несколько часов мы узнаем обладателей первого комплекта наград чемпионата мира по фигурному катанию. Через 15 минут начнется первая разминка у спортивных пар.
Начало соревнований в 20.55 мск.
Текстовая трансляция произвольной программы спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в итальянском Милане.