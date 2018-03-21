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Загитову раздразнили перед произвольной

Загитова заняла второе место в короткой программе, уступив Костнер

Алина Загитова не смогла выиграть короткую программу на чемпионате мира Reuters
Алина Загитова не смогла выиграть короткую программу на чемпионате мира
Россиянка Алина Загитова проиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане, уступив хозяйке соревнований итальянке Каролине Костнер меньше балла. Мария Сотскова показала пятый результат и претендует на медаль.

Соревнования в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию у женщин в Милане ожидались одновременно и с интересом, и с определенной долей скепсиса.

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Чемпионат мира в олимпийский сезон утрачивает статус главного старта года, к тому же отсутствие взявшей паузу, чтобы не усугубить проблемы со здоровьем Евгении Медведевой, казалось, убивало возможность всяческой интриги в борьбе за победу.

Если уж непобедимая на протяжении двух с половиной лет Медведева дважды не смогла справиться с натиском другой ученицы Этери Тутберидзе 15-летней Алины Загитовой, уступив ей на чемпионате Европы и Олимпиаде, то кто вообще мог бросить новоиспеченной олимпийской чемпионке вызов?

Чтобы сделать это, опытная итальянка Каролина Костнер, уже отпраздновавшая в этом году свое 31-летие, вернулась к работе с российским маэстро тренерского цеха Алексеем Мишиным.

Кто-то говорит, что сделано это было, дабы максимально здорово выступить на домашнем мировом форуме, который должен стать мощным аккордом в долгой карьере Костнер, кто-то, напротив, полагает, что Каролина и Мишин возобновили сотрудничество не ради концовки одного сезона.

В общем, если Загитовой и стоило кого-то опасаться, то это итальянки, выигрывавшей чемпионат мира в 2012 году. После провала на Играх в Пхенчхане Костнер очень хочет как-то реабилитироваться на финише сезона.

В этом плане жребий оказался для Каролины вполне удачным – в разминке сильнейших она выступала второй, предваряя прокаты Загитовой, Марии Сотсковой, бронзового призера Пхенчхана канадки Кейтлин Осмонд и сильной японки Сатоко Мияхары.

Давление, которое усиливается в фигурном катании на выступающих следом за мощным прокатом спортсменов, должно было обойти итальянку стороной и пасть на ее конкуренток.

Тон в короткой программе задала американка Брэди Тэннэлл, которая в четвертой разминке установила ориентир для соперниц, показав первый приличный результат – 68,76.

Из представительниц пятой, предпредпоследней разминки, ее смогла опередить только канадка Габриэль Дэйлман, разменявшая рубеж в 70 очков – 71,61.

Также выступавшая в пятой разминки российская 17-летняя фигуристка Станислава Константинова, только что ставшая четвертой на юниорском чемпионате мира, а на взрослый попавшая в качестве замены Медведевой, так как была четвертой и на взрослом чемпионате России, выступила средне.

Талантливая спортсменка показала чувственный прокат с хорошим скольжением, но не обошлась без падения и не добралась до 60-ти баллов. Ее 59,19 в конечном счете обернулись 16-м местом по итогам короткой программы, что для дебюта на таком уровне не кажется таким уж плохим результатом.

В любом случае, в произвольной программе Константинова постарается подняться в протоколе. На юниорском чемпионате мира она выиграла во второй части соревнований две позиции, разменяв шестое место короткой программы на четвертое общее.

Ну а главные разборки случились уже в сильнейшей разминке. До выступления Костнер Дэйлман так и оставалась лидером соревнований, но прокат итальянки задал новую планку – 80,27.

Без некой благосклонности арбитров, достаточно благосклонно смотревших на технические элементы и безудержно восхитившихся презентационной частью программы Каро, не обошлось, но нельзя не отметить, что прокат Костнер действительно был мощным.

В плане лишнего давления катавшаяся следом Загитова никаких проблем не имела. Ее «Черный лебедь» был как всегда практически безупречен и очень сложен с точки зрения элементов.

В технической части Алина закономерно опередила Костнер, однако после оглашения общей оценки оказалось, что итальянка была сильнее в компонентах, причем настолько, что этого хватило для общей первой позиции.

Получив 79,51 за свой прокат, Загитова уступила хозяйке льда меньше балла, но все-таки уступила. Даже статус олимпийской чемпионки не сделал Алину в глазах арбитров непререкаемым авторитетом.

Тут можно вспомнить, что в Пхенчхане победу над Медведевой Алина одержала именно за счет сложности своей программы, уступив Евгении в презентации.

Но еще надо вспомнить, что произвольная у Загитовой настолько солидная, что, если Алина не допустит ошибки, причем сразу несколько и серьезные, сама, никакое блестящее выступление не поможет Костнер одержать общую победу.

Ну а что касается остальных трех участниц, то здесь откровенно не повезло Сотсковой. Она выступала раньше Осмонд и Мияхары и откатала программу чище соперниц, что было достаточно очевидно.

Однако авторитет канадки и японки оказался в глазах арбитров настолько высок, что Кейтлин простили падение и помарки и вытянули в итоге компонентами, а Сатоко и вовсе насчитали лучше баллы даже за технику.

В итоге Мияхара располагается перед произвольным прокатом на третьей строчке (74,36), Осмонд занимает четвертое место (72,73), а классно выступившая Сотскова – только пятая (71,80). Кроме них в борьбе за бронзу, пожалуй, остается уступившая Марии 0,19 балла Дэйлман.

От короткой программы в Милане мало кто ждал сюрпризов и интриги, а теперь перед произвольным прокатом ажиотаж заметно возрастет. Для спорта лучше ситуации не придумаешь.

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