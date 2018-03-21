Загитову раздразнили перед произвольной

Соревнования в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию у женщин в Милане ожидались одновременно и с интересом, и с определенной долей скепсиса.

Реклама

Чемпионат мира в олимпийский сезон утрачивает статус главного старта года, к тому же отсутствие взявшей паузу, чтобы не усугубить проблемы со здоровьем Евгении Медведевой, казалось, убивало возможность всяческой интриги в борьбе за победу.

Если уж непобедимая на протяжении двух с половиной лет Медведева дважды не смогла справиться с натиском другой ученицы Этери Тутберидзе 15-летней Алины Загитовой, уступив ей на чемпионате Европы и Олимпиаде, то кто вообще мог бросить новоиспеченной олимпийской чемпионке вызов?

Чтобы сделать это, опытная итальянка Каролина Костнер, уже отпраздновавшая в этом году свое 31-летие, вернулась к работе с российским маэстро тренерского цеха Алексеем Мишиным.

Кто-то говорит, что сделано это было, дабы максимально здорово выступить на домашнем мировом форуме, который должен стать мощным аккордом в долгой карьере Костнер, кто-то, напротив, полагает, что Каролина и Мишин возобновили сотрудничество не ради концовки одного сезона.

В общем, если Загитовой и стоило кого-то опасаться, то это итальянки, выигрывавшей чемпионат мира в 2012 году. После провала на Играх в Пхенчхане Костнер очень хочет как-то реабилитироваться на финише сезона.

В этом плане жребий оказался для Каролины вполне удачным – в разминке сильнейших она выступала второй, предваряя прокаты Загитовой, Марии Сотсковой, бронзового призера Пхенчхана канадки Кейтлин Осмонд и сильной японки Сатоко Мияхары.

Давление, которое усиливается в фигурном катании на выступающих следом за мощным прокатом спортсменов, должно было обойти итальянку стороной и пасть на ее конкуренток.

Тон в короткой программе задала американка Брэди Тэннэлл, которая в четвертой разминке установила ориентир для соперниц, показав первый приличный результат – 68,76.

Из представительниц пятой, предпредпоследней разминки, ее смогла опередить только канадка Габриэль Дэйлман, разменявшая рубеж в 70 очков – 71,61.

Также выступавшая в пятой разминки российская 17-летняя фигуристка Станислава Константинова, только что ставшая четвертой на юниорском чемпионате мира, а на взрослый попавшая в качестве замены Медведевой, так как была четвертой и на взрослом чемпионате России, выступила средне.

Талантливая спортсменка показала чувственный прокат с хорошим скольжением, но не обошлась без падения и не добралась до 60-ти баллов. Ее 59,19 в конечном счете обернулись 16-м местом по итогам короткой программы, что для дебюта на таком уровне не кажется таким уж плохим результатом.

В любом случае, в произвольной программе Константинова постарается подняться в протоколе. На юниорском чемпионате мира она выиграла во второй части соревнований две позиции, разменяв шестое место короткой программы на четвертое общее.

Ну а главные разборки случились уже в сильнейшей разминке. До выступления Костнер Дэйлман так и оставалась лидером соревнований, но прокат итальянки задал новую планку – 80,27.

Без некой благосклонности арбитров, достаточно благосклонно смотревших на технические элементы и безудержно восхитившихся презентационной частью программы Каро, не обошлось, но нельзя не отметить, что прокат Костнер действительно был мощным.

В плане лишнего давления катавшаяся следом Загитова никаких проблем не имела. Ее «Черный лебедь» был как всегда практически безупречен и очень сложен с точки зрения элементов.

В технической части Алина закономерно опередила Костнер, однако после оглашения общей оценки оказалось, что итальянка была сильнее в компонентах, причем настолько, что этого хватило для общей первой позиции.

Получив 79,51 за свой прокат, Загитова уступила хозяйке льда меньше балла, но все-таки уступила. Даже статус олимпийской чемпионки не сделал Алину в глазах арбитров непререкаемым авторитетом.

Тут можно вспомнить, что в Пхенчхане победу над Медведевой Алина одержала именно за счет сложности своей программы, уступив Евгении в презентации.

Но еще надо вспомнить, что произвольная у Загитовой настолько солидная, что, если Алина не допустит ошибки, причем сразу несколько и серьезные, сама, никакое блестящее выступление не поможет Костнер одержать общую победу.

Ну а что касается остальных трех участниц, то здесь откровенно не повезло Сотсковой. Она выступала раньше Осмонд и Мияхары и откатала программу чище соперниц, что было достаточно очевидно.

Однако авторитет канадки и японки оказался в глазах арбитров настолько высок, что Кейтлин простили падение и помарки и вытянули в итоге компонентами, а Сатоко и вовсе насчитали лучше баллы даже за технику.

В итоге Мияхара располагается перед произвольным прокатом на третьей строчке (74,36), Осмонд занимает четвертое место (72,73), а классно выступившая Сотскова – только пятая (71,80). Кроме них в борьбе за бронзу, пожалуй, остается уступившая Марии 0,19 балла Дэйлман.

От короткой программы в Милане мало кто ждал сюрпризов и интриги, а теперь перед произвольным прокатом ажиотаж заметно возрастет. Для спорта лучше ситуации не придумаешь.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».