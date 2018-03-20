Страсти по Тюмени: враги и друзья финала Кубка мира

Кто бойкотирует

Как известно, точно не приедут в Тюмень сборные Украины, Чехии, Канады и США: «жовто-блакитные» в этом вопросе особо не скрывают, что руководствуются в основном политическими мотивами, остальные не хотят лететь в Россию из-за допингового скандала.

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Кроме того, отказались от заключительных стартов сезона некоторые отдельные спортсмены, чьи национальные команды в целом не сильно против отечественного этапа — это, например, швед Себастьян Самуэльссон, в 20-летнем возрасте ставший самым настоящим открытием Олимпиады в Пхенчхане, где ему удалось завоевать серебро и золото, а также словенец Клемен Бауэр, уже давно не выигрывавший хоть чего-то серьезного.

Тюмень «по принуждению»

Любопытно, что бойкотирующие соревнования спортсмены не просто используют полученное свободное время на отдых, но и активно комментируют происходящее с явным недовольством в адрес не поддержавших их коллег.

Частенько, к слову, достается и руководству Международного союза биатлонистов (IBU), которое обвиняют в излишней лояльности к России. Так, уже упомянутый Самуэльссон, к примеру, давеча заявил о «ловком принуждении» в плане поездки в Тюмень.

«Все дело в деньгах, местах на Кубке мира, бонусах и в федерациях, которые хотят поехать в Россию. IBU ловко заставляет биатлонистов ехать в Россиию»,

— приводит слова юного шведа NRK.

Поддержку триумфатору Пхенчхана в этом моменте оказал американец Лоуэлл Бэйли.

«Я знаю много других сборных и спортсменов, которые хотят бойкотировать соревнования. Например, Чехия не выступит, но они должны ехать, чтобы не потерять квоту на следующий сезон. Кроме того, они потеряют деньги, если останутся дома. Люди должны понять, что у IBU много власти, и они принуждают биатлонистов ехать в Россию.

Голоса спортсменов и федераций очень громкие, но в IBU их не слушают. IBU существует благодаря биатлонистам, но на спортсменов не обращают внимания. Настало время для того, чтобы в IBU появился новый руководитель, который будет понимать биатлонистов. Это задача федерации — гарантировать, что соревнования проходят честно», — выразил мнение представитель США.

Сам Андерс Бессеберг, глава союза, комментируя высказывание не самых последних представителей вида спорта, обвинил выказавших недовольство биатлонистов во лжи.

«Это неправда. Только одна страна объявила, что не хочет участвовать. Это была Канада. Все остальные сборные и биатлонисты получили приглашения. Мы никого не принуждаем, это совершенно неправильно. Я не верю, что кто-то едет в Россию против своей воли. Это взрослые люди, которые не поедут туда, куда не хотят ехать»,

— подчеркнул руководитель IBU.

Хоть кто-то поддерживает Тюмень?

Безусловно, неучастие в этапе аж четырех видных сборных не может позитивным образом сказаться на общем уровне заключительной недели Кубка мира, однако и сравнивать ее, например, с хоккейной Олимпиадой в Южной Корее не стоит от слова «совсем» — звезд и топов в Тюмени будет предостаточно.

К счастью, ни о каком бойкоте не думает, выдающийся Мартен Фуркад — крайне приятен и тот факт, что француз не просто едет в Россию, не говоря ни слова, но публично заявляет о правильности своего выбора, отдавая должное организаторам соревнований.

«Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон.

Уверен, в Тюмени пройдут великолепные соревнования. Бойкот этапа Кубка мира в России со стороны США, Канады и Чехии? Не хочу это комментировать. Думаю, каждый вправе решать за себя. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться»,

— цитирует пятикратного олимпийского чемпиона «Тюменская арена».

Конечно же, приедет в Тюмень и лидер женского биатлона Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакия — другого решения от родной сестры Антона Шипулина, являющейся уроженкой Тюменской области, впрочем, и не ждали.

Словачка, к слову, уже прибыла в город, о чем поспешила сообщить своим подписчикам в инстаграме.

Делясь ожиданиями от этапа, Анастасия при этом не стала делать прогноз относительно итогов общего зачета Кубка мира, где она пока что уверенно лидирует, опережая среди прочих финку Кайсу Мякяряйнен и Дарью Домрачеву из Белоруссии.

«Сейчас я с дороги и очень устала. Сложно говорить о каких-то эмоциях. Но завтра они наверняка нахлынут. Все-таки мы давно ждали, чтобы в Тюмени прошёл финал Кубка мира. Очень хотелось пробежать на родной земле.

Сезон подходит к концу. Он был долгим и очень интенсивным. Накопилось ощущение большой усталости. Судя по последним гонкам, форма никуда не делась. Но как будет в стартах – посмотрим. Важно не растерять форму, справиться со стрельбой. Хочется подтверждения слов, что дома и стены помогают. Самое главное – порадовать болельщиков, подарить им бурю эмоций», — заявила Кузьмина.

Особо радует участие в этапе живой легенды мирового спорта Уле-Эйнара Бьорндалена: существовала вероятность, что недавние соревнования в Осло могут стать для великого норвежца последними, однако его все-таки включили в заявку на Тюмень (о бойкоте муж Домрачевой и не думал).

«Надеюсь, проведу несколько хороших гонок, — сказал позднее сам Бьорндален. — Этот сезон получился тяжелым, так что было бы неплохо показать хороший результат здесь. Посмотрим. Я предельно мотивирован. Думаю, старты в Тюмени получатся очень интересными.

Ваша страна — всегда отличное место для крупных стартов. В Тюмени еще настоящая зима, много снега. Конечно, стадион здесь самого высокого уровня».

Другой скандинавский спортсмен — швед Фредрик Линдстрем — в преддверии старта этапа также заявил о позитивных ожиданиях от организации соревнований, чем, вероятно, не очень восхитил Самуэльссона.

«Уверен, что все пройдет здорово. Я уже соревновался здесь один раз. Помню, что трасса была готова очень хорошо. Стадион здесь великолепный.

По поводу бойкота соревнований некоторыми странами и спортсменами? Вы видите, что я здесь. Я думаю, что в Тюмени пройдут честные соревнования. Какими они и должны быть»,

— отметил он.

Показывать нельзя игнорировать

Норвежские поклонники биатлона рисковали не увидеть выступления своих любимцев на этапе в Тюмени — именно к этому призывал местный телеканал NRK журналист Эстен Сатер.

«После того как норвежские биатлонисты решили поехать на финал Кубка мира в Россию, вызов ложится на других участников этого популярного вида спорта. Например, на телеканал NRK.

Международные биатлонные соревнования на этом канале могут собирать долю больше 65 %. Это очень высокий показатель. Если NRK откажется показывать Кубок мира в России из-за отсутствия в стране допинг-контроля, это будет весомый вклад в изменение антидопинговой культуры в биатлоне. Сейчас NRK должен принять ответственность, чтобы сделать биатлон чище»,

— цитирует Сатера Dagbladet.

Представители телеканала достаточно оперативно отреагировали на призыв Эстена, однако следовать его совету не стали.

«NRK будет показывать гонки — как обычно. Точно так же, как это будут делать другие СМИ. Мы не обсуждали бойкот соревнований в Тюмени», — отрезал директор NRK Эгиль Сундвор.

Сборная России

В конце минувшей недели был определен состав российской сборной на домашний этап. В него попали 17 биатлонистов — Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, а также Ирина Услугина.

Основные надежды отечественные болельщики здесь, естественно, будут возлагать на Шипулина — лидер национальной команды хоть и явно устал от сезона, чего и сам не скрывает, однако, без сомнения, приложит все усилия для успешного выступления на родной земле.

«Как и в каждой гонке, сделаю все от меня зависящее. Понимаю, что сейчас нахожусь уже не в лучшей форме, но постараюсь показать максимальный результат. Каждый в сборной России осознает, что на родной земле надо изо всех сил постараться порадовать болельщиков», — говорит сам россиянин.

Расписание этапа

Этап в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта. На старте соревнований состоится мужской спринт, днем позднее в спринте поучаствуют женщины, 24 марта пройдут обе гонки преследования, а в завершающие сутки Кубка мира зрители смогут насладиться масс-стартами.

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