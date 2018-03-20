Усы преткновения: чем Газзаев отличается от Хиддинка

Усы Газзаева

Пожалуй, если не самая известная подобная, то уж точно самая нашумевшая в российском спорте история случилась с тогда главным тренером футбольного ЦСКА, а ныне депутатом Госдумы Валерием Газзаевым.

Реклама

13 февраля 2005 года во время прямой линии с читателями «Советского Спорта» главный тренер армейцев дал опрометчивое обещание:

«Если выиграем Кубок УЕФА, обещаю – побреюсь».

Опрометчивым оно было потому, что Газзаев ни разу не сбривал усы, с тех пор как их отрастил, еще будучи действующим футболистом, и не представлял себя без этой важной части своей внешности.

Очевидно, что специалист не особенно верил в возможность своей команды одержать победу в еврокубке, а потому с легкостью дал зарок.

Действительно, до ЦСКА российские клубы никогда не побеждали в европейских клубных турнирах, причем это относится и к советскому периоду истории. Однако красно-синим удалась превосходная кампания, которую увенчала волевая победа в финале в Лиссабоне над игравшим дома местным «Спортингом» со счетом 3:1.

После того финала от Газзаева требовали выполнения обещания абсолютно все: от собственных игроков, до журналистов и болельщиков. Однако тренер отшучивался, говоря, что побреется, когда команда выиграет Лигу чемпионов.

Невыполненное обещание так и осталось с Газзаевым до сих пор, и вопросы о нем действующему депутату периодически задаются, вызывая неподдельное раздражение и ожесточение у экс-тренера ЦСКА.

Зато усы по-прежнему являются неизменным атрибутом внешности Валерия Газзаева.

Бритье на половину Воробьева

Еще одним известным, и куда более свежим случаем победного обещания является данное главным тренером магнитогорского «Металлурга» Ильей Воробьевым в 2016 году слово побриться наполовину, если его команда выиграет финальную серию Кубка Гагарина.

«Есть у нас одна договоренность – условились, что побреемся наполовину и какое-то время так походим»,

— рассказал Воробьев журналистам об обещании, данном всем тренерским штабом «Магнитки».

Главным же отличием от слова Валерия Газзаева стал итог ситуации. Воробьев и Ко сдержали свое обещание, сбрив половину своей растительности на лице на следующий день после возвращения в Магнитогорск с заветным трофеем и так проходили на протяжении нескольких дней.

Шарф Боярского

Знаменитый актер и страстный болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский пообещал в 2007 году, что если его любимая команда выиграет первое с 1984 года национальное чемпионство, он целый год проходит, не снимая клубного шарфа.

«Зенит» в драматичной борьбе опередил на финише сезона московский «Спартак», а актер сдержал свое обещание.

При этом Боярский даже успел насладиться ситуацией. Актер часто ходил с убранным под куртку или пальто шарфом так, чтобы его было не видно.

Когда же болельщики «Зенита», встречая знаменитого актера в Петербурге, задавали ему логичный вопрос «где шарф», тот распахивал одеяние и демонстрировал, что верен своему слову.

Усы Хиддинка

Валерий Газзаев за свою долгую тренерскую карьеру успел поработать и в качестве рулевого сборной России. А был и другой тренер нашей национальной команды, у которого был в карьере эпизод, связанный с обещанием сбрить усы.

Правда, в 1998 году голландец Гус Хиддинк еще был очень далек от контракта с РФС, а тренировал он мадридский «Реал».

1 декабря его команда играла за Межконтинентальный кубок (предшественник клубного чемпионата мира) с бразильским »Васко да Гама», и Хиддинк пообещал сбрить усы в случае победы.

На тот момент усы были таким же неизменным атрибутом имиджа голландца, как и у Газзаева, но после победы футболисты «королевского клуба» сбрили их прямо в раздевалке. С тех пор «Гус Иванович» всегда чисто выбрит, и именно в таком виде он привел Россию к бронзе Евро-2008.

Спор Глушакова и Комбарова

Уже 20 марта полузащитник сборной России и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, находящийся в расположении национальной команды, выложил в своем инстаграме фотографию, как он играет на бильярде с одноклубником и партнерам по сборной Дмитрием Комбаровым.

«Договорились, если выиграет Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Комбарова лысым»,

— гласит подпись к фото.

Пока неизвестно, кто стал победителем этой партии, но ответ мы наверняка узнаем очень скоро. Либо Комбаров выйдет на товарищеский матч против Бразилии 25 марта с новой прической, либо на лице Глушакова появится растительность между носом и губами…

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».