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Умер Юрий Шаталов

Скончался легендарный хоккеист Юрий Шаталов

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Ушел из жизни легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов, участник Суперсерии-1974 и двукратный чемпион СССР. О причинах смерти спортсмена официально пока не сообщается.

20 марта ушел из жизни легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов. О кончине знаменитого спортсмена сообщила пресс-служба клуба «Легенды хоккея», цвета которого защищал ветеран.

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«Сегодня, 20 марта, в возрасте 72 лет ушел из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб «Легенды хоккея» выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», — говорится в послании «Легенд хоккея».

О причинах смерти Шаталова на данный момент не сообщается.

В ходе своей спортивной карьеры Юрий Григорьевич выступал за многие советские клубы — омский «Спартак» (ныне «Авангард»), новосибирский СКА, московский ЦСКА, ижевскую «Ижсталь» и тольяттинское «Торпедо», частенько переезжая с место на место.

И лишь в одной команде Шаталов, игравший на позиции защитника, задержался надолго — столичным «Крыльям Советов» хоккеист отдал более десяти лет.

При этом основных успехов он добился как в составе «крылышек», так и с их армейскими «соседями» — в красно-синем свитере оборонцу покорилось чемпионство СССР в 1968-м, после чего выиграл первенство он уже в качестве представителя «Крыльев». Кроме того, он являлся трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка европейский чемпионов.

В составе советской сборной Шаталов стал чемпионом мира и Европы, а в 1974 году он участвовал в легендарной Суперсерии СССР — Канада (ВХА), в которой отечественным хоккеистам удалось отомстить «кленовым листьям» за проигрыш в восьмиматчевом сражении двухгодичной давности.

По окончании спортивной карьеры Шаталов работал хоккейным тренером, а также долгое время выступал за ветеранов – в частности, в составе «Легенд хоккея».

В 2007 году хоккеист был удостоен поднятия именного стяга под своды арены «Крылья Советов».

Отметим, что немногим ранее — 18 марта — исполнился ровно год со дня смерти многократного чемпиона страны по хоккею, заслуженного тренера России и знаменитого спортивного комментатора Сергея Гимаева.

Гимаев, любимый и болельщиками, и хоккеистами, и коллегами по журналистскому цеху, ушел из жизни в возрасте 62 лет — гибель Сергея Наильевича произошла во время матча ветеранов в Туле.

Одним из первых о случившемся рассказал его одноклубник по «Легендам хоккея» — олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин.

«Вроде все нормально было, ничего не предвещало. Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро. По предположительной версии, оторвался тромб.

Очень жаль, ужас просто», — делился тогда Бякин с «Р-Спортом».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя печальные известия, в свою очередь назвал Гимаева настоящим профессионалом.

«Трагическая смерть на площадке. Он был настоящим хоккеистом и фанатом своего дела и в своих репортажах. Это шок, шок для меня и для очень многих.

Мы видели его три дня назад, и тут такое известие... Он был замечательным человеком, прекрасным, профессионалом в своем деле, отличным комментатором», — говорил Кожевников.

Свои соболезнования в связи со смертью Гимаева тогда выразили почти все представители российского хоккея — Александр Овечкин, Павел Дацюк, Евгений Малкин и другие.

Спустя год после смерти выдающегося хоккейного эксперта и комментатора пресс-служба Континентальной хоккейного лиги (КХЛ) выпустила в свет документальный фильм о Сергее Наильевиче под названием «Мастегюга» (одна из его известнейших фраз), в котором о Гимаеве говорят его близкие, друзья и коллеги.

А в июне 2017-го не стало еще одной важной для отечественного хоккея личности — олимпийского чемпиона — 1988 Сергея Мыльникова.

Как тогда рассказал «Газете.Ru» бывший одноклубник знаменитого вратаря Вячеслав Анисин, незадолго до смерти Мыльников перенес операцию на сердце.

«У Сергея были проблемы с сердцем, операция была, он мне об этом говорил. При этом трагедии ничего не предвещало — чувствовал он вроде бы себя нормально. Честно говоря, для меня это какой-то удар непонятный — недавно виделись ведь…

Странно и очень трагично это все... Мы с ним общались, каждую тренировку я приезжал на «Легенды хоккея»…

Он был очень простым в общении со всеми, отличным человеком — отзывчивым, скромным, помогал молодым. Да и в хоккей играл прилично очень, делал все, что мог по своему таланту, по своему мастерству», — отмечал Анисин в интервью.

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