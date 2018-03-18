Смерть в бассейне: чемпион умер после заплыва

Курсы валют$ 57.51 (0) 70.65 (-0.004)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
2:0
закончен
19:00
РубинСпартак М
1:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
закончен
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
3:1
закончен
20:30
Реал СосьедадХетафе
1:2
закончен
22:45
БетисЭспаньол
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
2:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:2
закончен
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
1:2
закончен
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
5:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
Айнтрахт ФМайнц
3:0
закончен
17:30
АугсбургВердер
1:3
закончен
17:30
ГамбургГерта
1:2
закончен
20:30
ВольфсбургШальке-04
0:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
0:2
закончен
22:00
АмьенТруа
1:1
закончен
22:00
АнжеКан
3:0
закончен
22:00
МонпельеДижон
2:2
закончен
22:00
ТулузаСтрасбург
2:2
закончен
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
1:2
закончен
22:45
СПАЛЮвентус
0:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
закончен
18:00
Олимпик ДЗирка
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЛокомотив
1:2
закончен
17:00
ЦСКАЙокерит
2:0
закончен
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
2:4
закончен
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
0:3
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
2:1
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
2:4
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
4:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
4:3 (ОТ)
закончен
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
1:3
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
88:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
122:117
закончен
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
109:102
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
101:107
закончен
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
114:106
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
124:101
закончен
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
109:114
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
101:94
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
117:101
закончен
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
103:97
закончен
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
109:124
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
100:87
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
1:10:58,3
закончен
17:15
Мужчины. Гонка преследования
1
Мартен Фуркад (Франция)
31:31,6
закончен
Бокс/ММА / ММА. UFC Fight Night 127
22:00
Александр Волков (Россия) — Фабрисио Вердум (Бразилия)
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
2:1
закончен
18:15
БарселонаАтлетик Б
2:0
закончен
20:30
ВильярреалАтлетико М
2:1
закончен
20:30
СельтаМалага
0:0
закончен
22:45
Реал МадридЖирона
1:1
перерыв
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
0:5
закончен
17:00
ВеронаАталанта
0:5
закончен
17:00
БеневентоКальяри
1:2
закончен
17:00
МиланКьево
3:2
закончен
17:00
ТориноФиорентина
1:2
закончен
17:00
КротонеРома
0:2
закончен
22:45
ЛациоБолонья
1:1
перерыв
22:45
НаполиДженоа
0:0
перерыв
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
1:2
закончен
17:00
МетцНант
1:1
закончен
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
2:0
закончен
23:00
МарсельЛион
1:1
1 тайм
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
1:0
закончен
17:30
КёльнБайер
2:0
закончен
20:00
РБ ЛейпцигБавария
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
0:1
закончен
15:00
АлександрияКарпаты
1:1
закончен
18:00
Шахтёр ДМариуполь
3:0
закончен
20:30
Динамо КВорскла
4:0
закончен
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
1:2 (ДВ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
3:1
перерыв
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
0:0
перерыв
00:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
00:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:30
Виннипег ДжетсДаллас Старз
не начался
02:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
79:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
125:132
закончен
01:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Олимпизм /
14:00
Завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:00
Женщины. Гонка преследования 10 км
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
30:37,4 (2)
закончен
16:45
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
1
Норвегия
1:13:13,7 (0+3)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Майами ХитДенвер Наггетс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДетройт Пистонс
не начался

Смерть в бассейне: чемпион умер после заплыва

Российский пловец умер на турнире в Обнинске

Пловец Михаил Муходинов Russwimming
Пловец Михаил Муходинов
17-летний российский пловец Михаил Муходинов умер после прохождения дистанции на турнире в Обнинске. На месте трагедии в момент случившегося не оказалось дефибриллятора.

Перспективный российский пловец Михаил Муходинов скончался вскоре после победы на чемпионате Центрального федерального округа в Обнинске.

Реклама

Трагедия произошла 15 марта — пройдя дистанцию 50 метров брассом за 28,2 секунды (второе место в общем зачете, первый результат в возрастной категории), 17-летний спортсмен решил вернуться к нужному бортику вплавь, однако где-то на середине пути внезапно начал тонуть.

На помощь юноше сразу же бросились другие пловцы и тренеры, одним из которых оказался Николай Скворцов, неоднократный чемпион континента в баттерфляе.

Позднее он отмечал, что изначально был уверен в позитивном исходе инцидента — по его словам, подобные ситуации с потерей сознания не являются такой уж редкостью для данного изматывающего вида спорта.

Как сообщают СМИ, Муходинову на месте была проведена первая помощь —

искусственное дыхание и массаж сердца, но этого оказалось недостаточно, а бригада скорой помощи с дефибриллятором прибыла, как оказалось, слишком поздно.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», в данный момент идет расследование.

Одним из выразивших соболезнования в связи с гибелью молодого пловца стал Сергей Фесиков, бронзовый призер летних Олимписких игр в Лондоне в эстафете 4x100 м вольным стилем.

В своем инстаграме спортсмен, хорошо знавший Михаила, написал пронизанное грустью письмо, в котором лишний раз напомнил всем, как важно ценить близких людей.

«Дорогие друзья, спортсмены, тренеры, родители и любители спорта, Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите семью, берегите детей! Мы всегда понимаем это только тогда, когда грянет гром, и всегда кажется, что все это обойдет нас стороной! Но когда это приходит, мы не можем поверить в это. И, честно, не поверим никогда! Потому что такого не бывает — и не должно быть! Люди, которые только начинают жизнь, спортивную карьеру и свой долгий-долгий жизненный путь, в один момент уходят.

Я был рад тому, что знаком с тобой, что тренировался вместе с тобой, что тренировал тебя! Ты был мужиком, бойцом с характером и всегда улыбающимся парнем! Я запомню тебя навсегда именно таким. Мы всегда тебя будем помнить, и ты теперь навсегда в наших сердцах, брат»,

— написал Фесиков.

Одной из самых известных и громких смертей пловцов на соревнованиях является гибель американца Фрэна Криппена, умершего в октября 2010 года.

Выступая в бассейне, Криппен не добился значительных успехов и вскоре переключился на плавание в открытой воде.

И там у него пошло — через некоторое время он даже стал бронзовым призером чемпионата мира на олимпийской 10-километровой дистанции.

Трагедия с представителем США произошла в ходе состязаний в ОАЭ —

Фрэна ждали на финише вместе с другими пловцами, однако у заветной черты его так и не оказалась. Организаторами была объявлена поисково-спасательная операция, однако, к сожалению, спасти жизнь спортсмену не смогла и она

— спустя полтора часа тело Криппена нашли на значительном расстоянии от берега, и он был уже мертв.

Стоит отметить, что — в отличие от того же бассейна — условия на смертельной для американца дистанции были по-настоящему экстремальными: температура воды составляла 30 градусов, что для сердца болевшего астмой Фрэна оказалось фатальным.

А уже в мае 2012 года мир шокировала смерть чемпиона мира-2011 и серебряного призера Олимпиады-2008 на дистанции 100 м брассом Александра Дале Оэна — 26-летний спортсмен, признанный лучшим атлетом Норвегии в 2011-м, ушел из жизни в возрасте 26 лет в результате сердечного приступа.

Произошел инцидент на сборах в США — после тяжелой тренировки бездыханное тело Оэна было найдено членами национальной команды в душевой.

Александра оперативно доставили в ближайший госпиталь, врачи бились за его жизнь, однако спасти талантливого спортсмена так и не сумели: один из лучших пловцов в истории скандинавской страны скончался спустя час после прибытия в больницу.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».