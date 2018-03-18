Смерть в бассейне: чемпион умер после заплыва

Перспективный российский пловец Михаил Муходинов скончался вскоре после победы на чемпионате Центрального федерального округа в Обнинске.

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Трагедия произошла 15 марта — пройдя дистанцию 50 метров брассом за 28,2 секунды (второе место в общем зачете, первый результат в возрастной категории), 17-летний спортсмен решил вернуться к нужному бортику вплавь, однако где-то на середине пути внезапно начал тонуть.

На помощь юноше сразу же бросились другие пловцы и тренеры, одним из которых оказался Николай Скворцов, неоднократный чемпион континента в баттерфляе.

Позднее он отмечал, что изначально был уверен в позитивном исходе инцидента — по его словам, подобные ситуации с потерей сознания не являются такой уж редкостью для данного изматывающего вида спорта.

Как сообщают СМИ, Муходинову на месте была проведена первая помощь —

искусственное дыхание и массаж сердца, но этого оказалось недостаточно, а бригада скорой помощи с дефибриллятором прибыла, как оказалось, слишком поздно.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», в данный момент идет расследование.

Одним из выразивших соболезнования в связи с гибелью молодого пловца стал Сергей Фесиков, бронзовый призер летних Олимписких игр в Лондоне в эстафете 4x100 м вольным стилем.

В своем инстаграме спортсмен, хорошо знавший Михаила, написал пронизанное грустью письмо, в котором лишний раз напомнил всем, как важно ценить близких людей.

«Дорогие друзья, спортсмены, тренеры, родители и любители спорта, Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите семью, берегите детей! Мы всегда понимаем это только тогда, когда грянет гром, и всегда кажется, что все это обойдет нас стороной! Но когда это приходит, мы не можем поверить в это. И, честно, не поверим никогда! Потому что такого не бывает — и не должно быть! Люди, которые только начинают жизнь, спортивную карьеру и свой долгий-долгий жизненный путь, в один момент уходят.

Я был рад тому, что знаком с тобой, что тренировался вместе с тобой, что тренировал тебя! Ты был мужиком, бойцом с характером и всегда улыбающимся парнем! Я запомню тебя навсегда именно таким. Мы всегда тебя будем помнить, и ты теперь навсегда в наших сердцах, брат»,

— написал Фесиков.

Одной из самых известных и громких смертей пловцов на соревнованиях является гибель американца Фрэна Криппена, умершего в октября 2010 года.

Выступая в бассейне, Криппен не добился значительных успехов и вскоре переключился на плавание в открытой воде.

И там у него пошло — через некоторое время он даже стал бронзовым призером чемпионата мира на олимпийской 10-километровой дистанции.

Трагедия с представителем США произошла в ходе состязаний в ОАЭ —

Фрэна ждали на финише вместе с другими пловцами, однако у заветной черты его так и не оказалась. Организаторами была объявлена поисково-спасательная операция, однако, к сожалению, спасти жизнь спортсмену не смогла и она

— спустя полтора часа тело Криппена нашли на значительном расстоянии от берега, и он был уже мертв.

Стоит отметить, что — в отличие от того же бассейна — условия на смертельной для американца дистанции были по-настоящему экстремальными: температура воды составляла 30 градусов, что для сердца болевшего астмой Фрэна оказалось фатальным.

А уже в мае 2012 года мир шокировала смерть чемпиона мира-2011 и серебряного призера Олимпиады-2008 на дистанции 100 м брассом Александра Дале Оэна — 26-летний спортсмен, признанный лучшим атлетом Норвегии в 2011-м, ушел из жизни в возрасте 26 лет в результате сердечного приступа.

Произошел инцидент на сборах в США — после тяжелой тренировки бездыханное тело Оэна было найдено членами национальной команды в душевой.

Александра оперативно доставили в ближайший госпиталь, врачи бились за его жизнь, однако спасти талантливого спортсмена так и не сумели: один из лучших пловцов в истории скандинавской страны скончался спустя час после прибытия в больницу.

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