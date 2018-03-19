«Было сложно без флага и гимна»: паралимпийцы вернулись в Москву

Российские паралимпийцы вернулись в Москву после триумфального выступления на Играх-2018 в Пхенчхане. В отличие от олимпийской сборной страны, у паратлетов не возникло проблем с задержкой рейса и они не заставили своих фанатов томиться два часа, приземлившись в аэропорту точно в срок.

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Впрочем, нет сомнений, что болельщики, которых собралось около 100 человек, в любом случае дождались бы своих кумиров. У них в руках были специально приготовленные для паралимпийцев цветы и плакаты с их именами:

например, «Валера и Женя, область гордится вами!» — в честь слабовидящего горнолыжника Валерия Редкозубова и его ведущего Евгения Героева, который помогал ему ориентироваться на трассе. Этот тандем завоевал в Пхенчхане две бронзы.

Пока паралимпийцы выходили из самолета, фанаты несколько раз исполнили гимн России, запрещенный на главных стартах четырехлетия из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) по причине допингового скандала, который разразился после первого доклада Ричарда Макларена.

Кстати, по этой же причине российские спортсмены не могли выступать на Играх под флагом своей страны и были вынуждены довольствоваться статусом «нейтральных паралимпийских спортсменов» (NPA) —

без права демонстрировать триколор и даже писать о своей принадлежности к России в социальных сетях. Однако эти странные Игры подошли к концу, и в аэропорту героев Пхенчхана встречало множество флагов родной страны на фоне баннеров с надписями «Спасибо вам за победы!».

Сразу после выхода к народу паралимпийцев приветствовали видные чиновники, среди которых оказался и глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

«Так сложилось, что не смогли принять участие в Играх всеми силами, но те, что участвовали, работали вдвойне и втройне, показали великолепный результат.

Наши лыжницы, которые начинали соревнования 8 марта, выступали за себя и за того парня», — заявил чиновник, имея в виду сокращенный почти вдвое состав паралимпийской сборной.

Напомним, из-за отстранения ПКР спортсмены были вынуждены получать допуск к Играм в индивидуальном порядке — и многие, например, мужская сборная по биатлону и лыжным гонкам и следж-хоккеисты, не были приглашены в Пхенчхан.

В итоге на главные старты четырехлетия отправились всего 30 спортсменов с шестью ведущими (для сравнения, в Сочи-2014 участвовали 69 паратлетов), но даже в таком составе россияне завоевали 24 медали,

из которых — восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Это позволило России занять вторую строчку в неофициальном медальном зачете после США (36 медалей), которые привезли на Игры 68 человек.

«Самое главное, что в течение соревнований к нам не было никаких замечаний, — приводит слова Лукина ТАСС.

— Даже глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сказал, что он потрясен железной волей и характером наших спортсменов.

Очень хорошо, что выступили таким образом. Это создает предпосылки для того, чтобы мы всегда оставались в элите паралимпийского спорта».

Слово взяли и сами спортсмены. Лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева, которая завоевала на этих дебютных для нее Играх три золота и два серебра, рассказала, как непросто было соревноваться под нейтральными цветами без возможности услышать гимн своей страны на награждении.

«Это было очень сложно, на самом деле, выступать в Корее без флага и гимна, но мы показали, что сильны духом, что нас не сломить.

Спасибо всем большое за поддержку, — это было очень приятно чувствовать, как за нас болеют», — приводит слова паралимпийской чемпионки «Р-Спорт».

Отвечая на вопросы и показывая медали, Румянцева со стеснением прятала левую руку, на которой есть проблемы с пальцами.

Но стесняться ни к чему — именно эти руки принесли России точную стрельбу и упорную работу на лыжах, вылившуюся в пять медалей Пхенчхана. К слову, Румянцева не забывала на Играх и о товарищах по сборной, которых не допустили до стартов. На пластыре, закрывающем рекламу на ее очках, изнутри было написано «Рома» — имя шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова, не приглашенного в Корею.

Слово взяла также лыжница и биатлонистка Михалина Лысова, которая в свои 25 лет давно является легендой мирового паралимпизма, — первую медаль она завоевала еще в 17-летнем возрасте в Ванкувере-2010.

Паралимпиада-2018 стала для нее не менее триумфальной: Михалина взяла два золота, три серебра и бронзу, — и это при том, что изначально МПК не допустил ее до Игр, изменив свое решение за три дня до начала соревнований.

«Огромное спасибо родным, близким, болельщикам. Мы без вас бы не справились. Игры очень тяжелые были, но мы показали настоящий боевой дух, даже неполной командой», — отметила Лысова.

В интервью Михалина также рассказала, что в Пхенчхане иногда возникали трудности с дресс-кодом:

«Доходило до смешного — нам же нельзя было надевать триколор. И вот ты одеваешься на церемонию награждения --

белая куртка, синие джинсы и... у кроссовок — красная подошва. Придирались, говорили, что нельзя такое надевать, заставляли переодеваться.

Смотришь всегда на себя в итоге внимательно, чтобы не было сочетаний цветов даже близких к нашему флагу».

Горнолыжник Алексей Бугаев, завоевавший в Пхенчхане золото и серебро, заявил, что с трудом может сравнить Игры в Сочи и в Корее.

«Тяжело проводить параллели между Паралимпиадами в Сочи и Пхенчхане, все-таки четыре года назад мы выступали у себя дома. Но в целом в Корее хорошо организовали соревнования и подготовили трассу.

Мне в Корее очень понравилось, потому что Паралимпиада это большой праздник, и надо наслаждаться этими моментами. Да, мы выступали не под своим флагом, но особых проблем не было. А флаг всегда в моем сердце», — подчеркнул спортсмен.

Биатлонистка и лыжница Анна Миленина, которая добыла в Пхенчхане три серебра и два золота, став семикратной паралимпийской чемпионкой, призналась, что еще не решила насчет следующей Паралимпиады в Пекине-2022.

«Я пока ничего не могу сказать о своем участии в следующих Паралимпийских играх в Китае, потому что не знаю, каким будет мое решение, и сейчас нахожусь в раздумьях. Я продолжаю готовиться к соревнованиям и выступать, а на Игры ведь надо еще попасть», — отметила Миленина.

Вскоре, 20 марта, паралимпийцев ждет встреча с президентом страны Владимиром Путиным, который выразил желание лично поздравить героев Пхенчхана.

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