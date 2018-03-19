«Съел газету после матча СССР — Канада»: как пристыдили Грудинина

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин отказался выполнять свое шуточное предвыборное обещание — сбрить усы, если наберет меньше 15% голосов.

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По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 99,84% избирательных бюллетеней, кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов, однако все еще продолжает ходить с усами.

Пытаясь пристыдить и заставить политика исполнить свое обещание, телеведущий Леонид Якубович в эфире Национальной службы новостей (НСН) вспомнил о курьезном случае из мира спорта.

В 1972 году, накануне знаменитой хоккейной Суперсерии СССР — Канада, журналист Дик Бедоуз, трудившийся спортивным обозревателем в популярной канадской газете Globe and Mail, публично заявил на страницах издания, что съест номер со своей статьей, если советская сборная выиграет хотя бы один матч.

«Запомните! Канада одержит победу во всех восьми матчах серии. Если же русским удастся выиграть хотя бы одну встречу, я среди бела дня съем эту свою статью вместе с борщом.

Постскриптум для редактора: на всякий случай позаботьтесь, чтобы сметана была под рукой», — иронично написал Бедоуз в своей ежедневной спортивной колонке для Globe and Mail 29 августа 1972 года.

Однако первый же матч Суперсерии, который состоялся 3 сентября, заставил канадского журналиста капитулировать. Сборная СССР, которая к седьмой минуте проигрывала 0:2, сумела совершить чудо и перевернуть ход встречи, победив в итоге 7:3.

Начало этому неожиданному камбэку положил Евгений Зимин, забросивший шайбу после точной передачи Александра Якушева, увенчавшей долгую позиционную атаку.

Затем Владимир Петров и Борис Михайлов поймали канадцев на контратаке, несмотря на то что сборная СССР играла в меньшинстве, и Петров добил снаряд в ворота после сейва Кена Драйдена, сравняв счет (2:2).

Во втором периоде советские хоккеисты вышли вперед благодаря двум голам Валерия Харламова, которые настолько впечатлили канадского вратаря, что тот впоследствии подробно описал их в своей автобиографии.

В заключительной двадцатиминутке на один гол Бобби Кларка, который впоследствии получил среди отечественных болельщиков прозвище «убийца» за грубую игру и травму, нанесенную Харламову, сборная СССР ответила тремя заброшенными шайбами в исполнении Михайлова, Зимина и Якушева.

Итоговый счет 7:3 поверг в шок всю канадскую публику и несчастного журналиста Бедоуза.

В воротах советской команды тогда стоял нынешний президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Именно он и нарезал колумнисту Globe and Mail его собственную газету на мелкие кусочки, чтобы удобнее было заедать борщом. Бедоуз выполнил данное им обещание, сидя на ступеньках консульства СССР в Торонто. Как журналист и писал в колонке, он приправил борщ клочками газетной страницы со своим материалом и портретом левого нападающего Фрэнка Маховлича — звезды той сборной Канады.

Об этом случае вспомнил Якубович, когда решил укорить Грудинина за невыполненное обещание.

«Мужик должен держать слово. В одной руке он должен держать слово, а в другой — свои усы. Был же известный случай, когда был матч СССР — Канада, и один обозреватель сказал, что если проиграет спор, то съест газету. И съел на глазах у всех!

Я помню, как Владик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати, журналист, и честно сожрал газету. Об этом все писали», — заявил Якубович.

Однако были в спорте и противоположные случаи, когда люди все-таки не выполняли свои обещания, причем иногда это было связано именно с усами. Так, Валерий Газзаев в бытность главным тренером московского ЦСКА пообещал, что распрощается со своими знаменитыми усами, если его подопечные победят в Кубке УЕФА.

И чудо произошло: армейцы одолели лиссабонский «Спортинг» прямо на его стадионе (3:1), взяв своей единственный трофей в истории еврокубков.

Уже в самолете в Москву журналисты подступились к Газзаеву с бритвой, но тот отказался исполнять обещание, заявив, что растительность на лице принесла его команде удачу.

С тех пор специалисту часто напоминают про этот случай. После истории с Грудининым ему тут же позвонили за комментарием.

«Вы меня достали (здесь было другое, непечатное слово — «Газета.Ru»)! Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте», — приводит слова Газзаева «Говорит Москва».

К слову, теперь экс-наставник ЦСКА пообещал сбрить усы в случае победы сборной России на домашнем чемпионате мира — 2018. Остается надеяться, что в этом случае произойдет такая же сказка, как и в истории с армейцами.

Тем временем под давлением общественности Грудинин предъявил новые требования, при выполнении которых он будет готов выполнить свое шуточное обещание.

«Как только журналист Юрий Дудь (в разговоре с которым он пообещал сбрить усы. — «Газета.Ru») на камеру скажет, что считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь», — заявил политик.

В ответ Дудь выложил в своем твиттере ссылку на онлайн-игру, в которой можно побрить Грудинина либо постричь налысо самого журналиста, — в зависимости от того, считает ли человек прошедшие выборы честными.

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