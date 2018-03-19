Усатая политика: готов ли Грудинин сдержать слово

Кандидат в президенты России Павел Грудинин назвал обстоятельства, при которых он выполнит условия пари с журналистом Юрием Дудем — сбреет усы. Напомним, что в опубликованном в начале февраля на ютуб-канале Юрия Дудя интервью с Павлом Грудининым журналист и кандидат в президенты заключили пари.

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Предмет спора заключается в следующем: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его давно не видели, если больше — сам журналист побреется налысо.

Согласно предварительным результатам ЦИК на 15:25 мск, после обработки 99,84% избирательных бюллетеней Павел Грудинин занял на выборах второе место с результатом 11,77% голосов.

Вечером в воскресенье, 18 марта, Дудь в своем твиттере напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка. К слову, на тот момент ЦИК обработал 50% бюллетеней, Грудинин набирал 13,3% голосов.

«Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными,… то я сразу при нем побреюсь», — сказал Грудинин.

Тогда же на пресс-конференции кандидат от КПРФ признал свое поражение на президентских выборах. «Я сразу скажу вам, что я абсолютно убежден, что действующий президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была. Но то, что сделано было чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет мне сказать, что это были грязные выборы. Это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам», — сказал кандидат.

Спор Грудинина с Дудем вызвал широкий резонанс — его даже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал давать советов Грудинину касательно его спора «на усы» с Дудем.

«Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого (выполнения пари) может потребовать только тот, кому он обещал», — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли он дать совет Грудинину, поскольку сам несколько лет назад находился в аналогичной ситуации.

Дмитрий Песков в 2014 году проиграл спор «на усы» своей дочери, в результате чего некоторое время работал гладко выбритым.

Как сообщала на своей страничке в соцсетях его дочь Елизавета, в начале того года она поспорила с отцом, что, вернувшись из поездки во Францию, сможет успешно сдать ЕГЭ и окончить 11 класс. Девушка спор выиграла, а Дмитрий Песков сдержал слово. Фотографию «безусого» Пескова в твиттере опубликовал экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь.

«Мне казалось, что она недостаточно усиленно готовится к сдаче экзамена. Когда я выразил свое беспокойство, дочка сказала мне, что, если она успешно сдаст экзамен, я сбрею усы. Так как спор был год назад, я про него забыл», — прокомментировал этот случай Песков. Он также добавил, что дочь сдала экзамен не на «отлично», но тем не менее, показала хороший результат. «Конечно, болезненно было сбривать усы, но все это компенсируется чувством гордости за дочь», — добавлял пресс-секретарь президента.

Впрочем долго без усов пресс-секретарь президента не ходил. Сбрив их, Песков тут же начал возвращать утерянное.

Всего через пару недель Песков говорил журналистам: «Усы уже почти вернулись, я их отращиваю, думаю, через неделю будут как новые. Хотел их сбрить — я сбрил, но я же не обещал дочке ходить без усов».

К слову, из ярких медийных личностей своими усами дорожат не только Песков и Грудинин. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов в 2017 году уверял, что такая «стрижка лица» помогает ему думать и управлять компанией.

«Я усы ношу после армии. Вот как из армии пришел, сколько мне тогда было, наверное, 23 года. Я в армии после вуза отслужил. С тех пор ношу усы. Помогает иногда для раздумий», — сказал он. Задорнов отметил, что сам себя ловит на том, что во время раздумий машинально подкручивает ус — это, «может быть, помогает иногда принимать какие-то решения».