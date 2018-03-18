Вторые после США: паралимпийцы возвращаются героями

Последний день Паралимпийских игр — 2018 не принес россиянам медалей. И если в следж-хоккее наша страна не могла ни на что рассчитывать просто потому, что ни одного атлета в этом виде спорта не допустили к участию, а в горнолыжном спорте наши девушки на этой Паралимпиаде, к сожалению, стабильно не радовали, то

отсутствие медалей в лыжных гонках могло повергнуть неподготовленных зрителей в шок.

18 марта состоялось две лыжных эстафеты — смешанная и открытая, обе — в формате 4х2,5 км. В смешанной наши девушки в составе Марты Зайнуллиной (класс «сидя»), Анны Милениной («стоя»), Ирины Гуляевой («сидя») и Михалины Лысовой (с нарушением зрения) стали шестыми, пройдя трассу за 26 минут 6,8 секунды и уступив победившей сборной Украины полторы минуты.

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В открытой эстафете Наталья Кочерова («сидя»), Екатерина Румянцева («стоя»), Надежда Федорова («сидя») и Наталья Братюк («стоя») стали 11-ми, добравшись до финиша за 28 минут 18,4 секунды. От французской команды, которая завоевала золото, они отстали на пять с половиной минут.

В чем же причина таких результатов? Дело в том, что на Паралимпиаду не были допущены все российские лыжники (имеются в виду представители сильного пола), и в эстафетах приняли участие только девушки,

в то время как за другие сборные соревновались и мужчины. В смешанной эстафете можно было выставить двух парней, а в открытой — хоть всех четырех.

Однако российские лыжники не получили разрешения на выступления на Играх-2018 от Международного паралимпийского комитета (МПК), который в индивидуальном порядке рассматривал их заявки. Напомним,

Паралимпийский комитет России (ПКР) был временно отстранен в августе 2016 года из-за допингового скандала, вследствие чего наши спортсмены соревнуются в Пхенчхане под нейтральным флагом и далеко не в полном составе.

Но, несмотря на то что поставить красивую финальную точку не удалось, россияне и без того совершили в Корее подвиг: 30 спортсменов с шестью ведущими, которые помогают соревноваться паралимпийцам с нарушением зрения, завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.

Это позволило России занять второе место в неофициальном медальном зачете после США, которые привезли на Паралимпиаду 68 спортсменов и отправили себе в копилку 36 наград (13-15-8).

Основной вклад в медальные успехи россиян внесли лыжницы — они же биатлонистки. Так, Лысова взяла два золота, три серебра и бронзу, Румянцева — три медали высшей пробы и два серебра, Миленина — два золота и три серебра. Также отличились Марта Зайнуллина (серебро и две бронзы) и Ирина Гуляева (бронза).

Среди мужчин порадовали горнолыжники Алексей Бугаев (золото и серебро) и Валерий Редкозубов (две бронзы).

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков по заслугам оценил выступление отечественных атлетов в Пхенчхане.

«Наши спортсмены в качестве нейтральных паралимпийцев сделали просто невероятное. Да, мы предполагали, что они выступят не хуже, чем на квалификационных соревнованиях, но здесь они себя превзошли.

Особенно наши девушки в лыжных гонках и биатлоне. Им было очень сложно выступать без нашей сильнейшей мужской сборной — уверен, что из 18 медалей половина была бы их», — приводит слова чиновника ТАСС.

Рожков подчеркнул, что российским девушкам пришлось бороться с мужчинами из других стран.

«В сложившейся ситуации наши девушки совершали подвиг день за днем, вплоть до того, что выступали в эстафетных гонках женским составом на равных с мужчинами.

И хотя сравнивать их результаты бессмысленно, я отмечу — они стали шестыми. Хотя, конечно, хотелось, как на предыдущих Играх, быть первыми в этой дисциплине», — посетовал вице-президент ПКР.

Напоследок чиновник выразил радость от того, что «спортсменов допустили, и они не поддались нервам при подготовке к Играм».

Моральную стойкость россиян при выступлении под нейтральными цветами отметил также президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

«Я думаю, россияне показали удивительный дух. Это по-настоящему тяжело, когда вы не можете представлять свою страну. Когда вы выигрываете медаль, но не можете исполнить свой национальный гимн.

Но, конечно, это долгая история. Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах они ведут себя очень достойно, но и другие страны ведут себя хорошо по отношению к ним», — подытожил президент МПК.

Министр спорта России Павел Колобков также отметил несгибаемый характер отечественной команды.

«Приятно, что ребята очень хорошо выступили. Команда соревновалась в сильно усеченном составе. Например, россияне не участвовали в мужских лыжных видах спорта, но свой твердый характер и блестящие выступления показали наши спортсменки в биатлоне и лыжных гонках.

В каждом старте, где участвовали российские спортсмены, они всегда попадали в пятерку лучших. Наши паралимпийцы возвращаются из Пхенчхана героями», — заявил чиновник.

Церемония закрытия Паралимпиады-2018 состоится сегодня, 18 марта, в 14:00 по московскому времени. В мероприятии примут участие почти все российские спортсмены, кроме нескольких членов команды по керлингу на колясках,

которые уже направились в Сеул для вылета в Москву. Атлеты пройдут под флагом Международного паралимпийского комитета, который понесет волонтер.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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