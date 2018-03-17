Огонь Паралимпиады погас. LIVE

В Паралимпиаде приняли участие 30 российских атлетов с шестью ведущими — спортсменами, которые помогают соревноваться паралимпийцам с нарушением зрения. Могло быть примерно в два раза больше, но из-за отстранения Паралимпийского комитета России по причине допингового скандала до Игр допустили далеко не всех. Те, кто все же получил возможность участвовать, были вынуждены делать это под нейтральным флагом.