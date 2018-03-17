Огонь Паралимпиады погас. LIVE

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Внезапно откуда-то снизу сцены выплывает певица Алия — поп-идол корейской музыки. Зрители встречают ее восторженными криками.
Финальный аккорд церемонии закрытия: выступает молодежная музыкальная группа, в состав которой входят артисты с физическими ограничениями (в частности, нарушения зрения). Они исполняют «Песнь радости».
Танцовщица обратилась к огню, сложив руки в мольбе, и тот погас, в последний раз взорвавшись искрами. Произошло это без лишнего пафоса, как-то очень быстро и даже немного неожиданно.
Звучит гипнотизирующая музыкальная композиция. Одна девушка играет на духовом инструменте только левой рукой, потому что другая часть ее тела оказалась парализована после аварии. Возле нее другая девушка исполняет танцевальный номер в тусклом свете паралимпийского факела (остальные огни приглушены).
Начинается красочная церемония прощания с огнем Паралимпиады. Возле огромного факела возникает иероглиф, означающий единство и страсть и напоминающий силуэт спортсмена.
«Настал момент объявления о торжественном закрытии Паралимпийских игр в Пхенчхане! Призываю всех спортсменов приехать через четыре года на следующую Паралимпиаду в Пекин!» — завершил свою речь президент МПК.
«Паралимпийцы! Сейчас ваш звездный час, ваше время быть кумирами! — восклицает Парсонс. — Вы достигаете всего в этой жизни, невзирая на обстоятельства».
Парсонс вспоминает умершего на днях великого ученого Стивена Хокинга, который передвигался в инвалидной коляске. Хокинг призывал смотреть на звезды, а не себе под ноги, и верил, что нет ничего невозможного.
А вот теперь выступает президент МПК Эндрю Парсонс. Первые две фразы он произносит на корейском, говоря местным жителям, что они должны гордиться собой. Это вызывает всеобщее оживление.
Ли Хи Бом рассказывает, как многообещающий корейский студент, потерявший обе ноги из-за страшной аварии незадолго до выпускного, нашел себе новую цель в жизни именно благодаря паралимпийскому спорту и завоевал золото в Пхенчхане. Раздаются оглушительные аплодисменты.
Речь держит глава Оргкомитета Паралимпийских игр — 2018 Ли Хи Бом.
Вокруг девушки скользят голубые экраны, на которых вспыхивают изображения различных паралимпийских видов спорта. Она продолжает мечтать о том, чтобы начать летать. Вот таким номером Пекин представил себя как будущих хозяев Паралимпиады.
На сцене — девушка с нарушением слуха. Она показывает номер о мечте, перед которой любые сложности меркнут. Поначалу артистка сидит в кресле, наблюдая за птицами и мечтая стать, как они. Однако в своей фантазии она поднимается и начинает танцевать.
Символ пекинской Паралимпиады складывается из иероглифа, который означает «летать». Это призыв паратлетам воплощать свои мечты, несмотря на все трудности.
Идет ролик-презентация Пекина в качестве столицы зимних Игр — 2022.
Теперь вверх взлетел китайский флаг — теперь он рядом с корейским, что символизирует передачу Паралимпиады от одной страны другой.
Еще одна традиция: мэр Пхенчхана передал флаг Игр президенту МПК Эндрю Парсонсу, который, в свою очередь, вручил его мэру Пекина — следующей стране-хозяйке Олимпийских и Паралимпийских игр.
Почетный военный караул аккуратно принял спустившийся флаг.
Грустная церемония: паралимпийский флаг, развевающийся на стадионе с 9 по 18 марта, спускается под гимн Международного паралимпийского комитета.
Демонстрируется ролик о важных моментах Паралимпиады.
Танцовщица с нарушением слуха неожиданно взмывает над сценой в большом платье, напоминающем цветок. Она расцвела в своем стремлении ввысь и следовании за мечтой, доказав, что нет ничего невозможного.
Музыка нарастает, становясь все более зажигающей и вдохновляющей на новые свершения.
Номер «Я» постепенно перетекает в «Мы». На сцене появляется пианистка с нарушением зрения, которая подыгрывает певцу, исполняющему романтичную песню «Ты мой цветок». У ее ног сидит собака-поводырь, с которой девушка никогда не расстается.
После сольного вступления девушку начинает поддерживать целый балет со скрипачами. Будь смелым, и мир пойдет за тобой.
Возобновляется концертная программа! Из темноты выплывает девушка в белом. Это танцовщица с нарушением слуха — она покажет номер под названием «Я» о том, что в жизни можно добиться всего, чего пожелаешь.
Сама Ванг Юн Дай присутствует сейчас в Пхенчхане! Она сама сидит в коляске и в данный момент приветствует предыдущих обладателей награды своего имени.
Зрителям церемонии показывается ролик об учреждении награды имени Ванг Юн Дай — врача, которая посвятила жизнь реабилитации и возвращению в жизнь людей, попавших в сложные обстоятельства после трагических случаев.
Парад атлетов завершился! Сейчас вручается награда имени Ванг Юн Дай — премия, учрежденная Международным паралимпийским комитетом в 1988 году. Этой премии удостаиваются один мужчина и одна женщина на каждых Паралимпийских играх. Выбираются те, которые, по мнению организаторов, наилучшим образом олицетворяют дух Игр и вдохновляют мир.
Сборные проходят по арене, согласно корейскому алфавиту (не считая того, что основатели Игр греки идут первыми). Россияне здесь должны пройти вслед за Китаем.
Спортсмены идут по стадиону под зажигательную электронную музыку. По бокам от колонны атлетов пританцовывают корейские девушки в красно-белых нарядах, которые участвовали в предыдущем номере.
На арене высветились флаги всех стран, участвовавших в Паралимпиде! Начался парад атлетов!
В этом номере участвовали целых 227 человек — включая танцовщиц, барабанщиков, певцов и музыкантов на сцене.
На Олипийском стадионе в Пхенчхане звучит уже, наверное, пятая версия народной корейской песни. С каждым разом музыка становится все живее — сейчас она и вовсе напоминает рок-композицию. Это означает постепенное развитие Южной Кореи, ее экономический и технологический прорыв.
Пока музыканты исполняют мелодию народной песни на традиционных инструментах, на сцене кружатся девушки в бело-красных костюмах. По замыслу организаторов, этот номер должен символизировать усилия всех паралимпийцев, отданные в Пхенчхане, и любовь к спорту, объединяющую мир.
А вот теперь звучит народная корейская песня о любви и разлуке, которая славится пятью тысячами своих вариаций — по всей стране ее исполняют немного по-своему.
Флаг страны-хозяйки Игр вздымается ввысь под звуки национального гимна в исполнении хора из 41 человека, среди которых есть и певцы на инвалидных колясках.
Корейские спортсмены, представляющие все шесть видов спорта Паралимпиады — биатлон, керлинг, горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд и следж-хоккей — несут флаг Южной Кореи!
Первые лица Южной Кореи и представители Международного паралимпийского комитета (МПК) под светом прожекторов заняли свои места в почетной ложе.
Итак, церемония началась!
Вспомним всех российских героев Паралимпиады в Пхенчхане.
В биатлоне по две золотых медали завоевали Екатерина Румянцева (в классе «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), а одну медаль высшей пробы взяла Анна Миленина («стоя»). Также Миленина взяла в биатлонных гонках два серебра, а Румянцева, Лысова и Марта Зайнуллина, выступающая в классе «сидя» — по одному. Кроме того, одна биатлонная бронза ушла к Ирине Гуляевой («сидя»).
Переходим к лыжным гонкам (в них участвовали те же спортсменки, что и в биатлоне). По одному золоту завоевали Румянцева и Миленина, два серебра и бронзу взяла Лысова, одну серебряную награду добыли Миленина и Румянцева, а Зайнуллина получила две бронзовых медали.
В горнолыжном спорте Алексей Бугаев завоевал золото и серебро в классе «стоя», а Валерий Редкозубов взял две бронзы среди спортсменов с нарушением зрения.
А вот так участники церемонии закрытия готовятся к скорому торжеству.
С 24 наградами сборная России заняла второе место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады. Больше медалей завоевала только команда США, которая привезла 68 спортсменов и сумела добавить себе в копилку 36 наград (13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых). На третьем месте — Канада с 55 спортсменами. На счету «кленовых листьев» 28 медалей (8-4-16).
До Паралимпиады, например, не допустили всех лыжников и биатлонистов (имеются в виду мужчины), а также следж-хоккеистов. Однако даже в таком усеченном составе россияне завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.
В Паралимпиаде приняли участие 30 российских атлетов с шестью ведущими — спортсменами, которые помогают соревноваться паралимпийцам с нарушением зрения. Могло быть примерно в два раза больше, но из-за отстранения Паралимпийского комитета России по причине допингового скандала до Игр допустили далеко не всех. Те, кто все же получил возможность участвовать, были вынуждены делать это под нейтральным флагом.
Само торжество запланировано на 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции церемонии закрытия Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.