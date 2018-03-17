Огонь Паралимпиады погас. LIVE

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0:4
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05:30
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Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
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Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
2:4
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23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
0:3
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02:00
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Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
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02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
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Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
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05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
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05:30
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Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
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Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
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Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
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Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
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Онлайн-трансляция церемонии закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане
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Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
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00:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:30
Виннипег ДжетсДаллас Старз
не начался
02:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
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Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
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НБА / регулярный чемпионат
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Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
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02:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
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Огонь Паралимпиады погас. LIVE

Онлайн-трансляция церемонии закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане

Церемония закрытия Паралимпиады-2018 в Пхенчхане Reuters
Церемония закрытия Паралимпиады-2018 в Пхенчхане
В южнокорейском Пхенхчане проходит церемония закрытия Паралимпийских игр — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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15:23

Внезапно откуда-то снизу сцены выплывает певица Алия — поп-идол корейской музыки. Зрители встречают ее восторженными криками.

15:21

Финальный аккорд церемонии закрытия: выступает молодежная музыкальная группа, в состав которой входят артисты с физическими ограничениями (в частности, нарушения зрения). Они исполняют «Песнь радости».

15:19

Танцовщица обратилась к огню, сложив руки в мольбе, и тот погас, в последний раз взорвавшись искрами. Произошло это без лишнего пафоса, как-то очень быстро и даже немного неожиданно.

15:17

Звучит гипнотизирующая музыкальная композиция. Одна девушка играет на духовом инструменте только левой рукой, потому что другая часть ее тела оказалась парализована после аварии. Возле нее другая девушка исполняет танцевальный номер в тусклом свете паралимпийского факела (остальные огни приглушены).

15:14

Начинается красочная церемония прощания с огнем Паралимпиады. Возле огромного факела возникает иероглиф, означающий единство и страсть и напоминающий силуэт спортсмена.

15:13

«Настал момент объявления о торжественном закрытии Паралимпийских игр в Пхенчхане! Призываю всех спортсменов приехать через четыре года на следующую Паралимпиаду в Пекин!» — завершил свою речь президент МПК.

15:11

«Паралимпийцы! Сейчас ваш звездный час, ваше время быть кумирами! — восклицает Парсонс. — Вы достигаете всего в этой жизни, невзирая на обстоятельства».

15:10

Парсонс вспоминает умершего на днях великого ученого Стивена Хокинга, который передвигался в инвалидной коляске. Хокинг призывал смотреть на звезды, а не себе под ноги, и верил, что нет ничего невозможного.

15:09

А вот теперь выступает президент МПК Эндрю Парсонс. Первые две фразы он произносит на корейском, говоря местным жителям, что они должны гордиться собой. Это вызывает всеобщее оживление.

15:07

Ли Хи Бом рассказывает, как многообещающий корейский студент, потерявший обе ноги из-за страшной аварии незадолго до выпускного, нашел себе новую цель в жизни именно благодаря паралимпийскому спорту и завоевал золото в Пхенчхане. Раздаются оглушительные аплодисменты.

15:05

Речь держит глава Оргкомитета Паралимпийских игр — 2018 Ли Хи Бом.

15:03

Вокруг девушки скользят голубые экраны, на которых вспыхивают изображения различных паралимпийских видов спорта. Она продолжает мечтать о том, чтобы начать летать. Вот таким номером Пекин представил себя как будущих хозяев Паралимпиады.

15:01

На сцене — девушка с нарушением слуха. Она показывает номер о мечте, перед которой любые сложности меркнут. Поначалу артистка сидит в кресле, наблюдая за птицами и мечтая стать, как они. Однако в своей фантазии она поднимается и начинает танцевать.

14:59

Символ пекинской Паралимпиады складывается из иероглифа, который означает «летать». Это призыв паратлетам воплощать свои мечты, несмотря на все трудности.

14:58

Идет ролик-презентация Пекина в качестве столицы зимних Игр — 2022.

14:56

Теперь вверх взлетел китайский флаг — теперь он рядом с корейским, что символизирует передачу Паралимпиады от одной страны другой.

14:54

Еще одна традиция: мэр Пхенчхана передал флаг Игр президенту МПК Эндрю Парсонсу, который, в свою очередь, вручил его мэру Пекина — следующей стране-хозяйке Олимпийских и Паралимпийских игр.

14:52

Почетный военный караул аккуратно принял спустившийся флаг.

14:50

Грустная церемония: паралимпийский флаг, развевающийся на стадионе с 9 по 18 марта, спускается под гимн Международного паралимпийского комитета.

14:48

Демонстрируется ролик о важных моментах Паралимпиады.

14:46

Танцовщица с нарушением слуха неожиданно взмывает над сценой в большом платье, напоминающем цветок. Она расцвела в своем стремлении ввысь и следовании за мечтой, доказав, что нет ничего невозможного.

14:43

Музыка нарастает, становясь все более зажигающей и вдохновляющей на новые свершения.

14:40

Номер «Я» постепенно перетекает в «Мы». На сцене появляется пианистка с нарушением зрения, которая подыгрывает певцу, исполняющему романтичную песню «Ты мой цветок». У ее ног сидит собака-поводырь, с которой девушка никогда не расстается.

14:38

После сольного вступления девушку начинает поддерживать целый балет со скрипачами. Будь смелым, и мир пойдет за тобой.

14:35

Возобновляется концертная программа! Из темноты выплывает девушка в белом. Это танцовщица с нарушением слуха — она покажет номер под названием «Я» о том, что в жизни можно добиться всего, чего пожелаешь.

14:33

Сама Ванг Юн Дай присутствует сейчас в Пхенчхане! Она сама сидит в коляске и в данный момент приветствует предыдущих обладателей награды своего имени.

14:30

Зрителям церемонии показывается ролик об учреждении награды имени Ванг Юн Дай — врача, которая посвятила жизнь реабилитации и возвращению в жизнь людей, попавших в сложные обстоятельства после трагических случаев.

14:26

Парад атлетов завершился! Сейчас вручается награда имени Ванг Юн Дай — премия, учрежденная Международным паралимпийским комитетом в 1988 году. Этой премии удостаиваются один мужчина и одна женщина на каждых Паралимпийских играх. Выбираются те, которые, по мнению организаторов, наилучшим образом олицетворяют дух Игр и вдохновляют мир.

14:25

Сборные проходят по арене, согласно корейскому алфавиту (не считая того, что основатели Игр греки идут первыми). Россияне здесь должны пройти вслед за Китаем.

14:23

Спортсмены идут по стадиону под зажигательную электронную музыку. По бокам от колонны атлетов пританцовывают корейские девушки в красно-белых нарядах, которые участвовали в предыдущем номере.

14:21

На арене высветились флаги всех стран, участвовавших в Паралимпиде! Начался парад атлетов!

14:19

В этом номере участвовали целых 227 человек — включая танцовщиц, барабанщиков, певцов и музыкантов на сцене.

14:17

На Олипийском стадионе в Пхенчхане звучит уже, наверное, пятая версия народной корейской песни. С каждым разом музыка становится все живее — сейчас она и вовсе напоминает рок-композицию. Это означает постепенное развитие Южной Кореи, ее экономический и технологический прорыв.

14:14

Пока музыканты исполняют мелодию народной песни на традиционных инструментах, на сцене кружатся девушки в бело-красных костюмах. По замыслу организаторов, этот номер должен символизировать усилия всех паралимпийцев, отданные в Пхенчхане, и любовь к спорту, объединяющую мир.

14:12

А вот теперь звучит народная корейская песня о любви и разлуке, которая славится пятью тысячами своих вариаций — по всей стране ее исполняют немного по-своему.

14:09

Флаг страны-хозяйки Игр вздымается ввысь под звуки национального гимна в исполнении хора из 41 человека, среди которых есть и певцы на инвалидных колясках.

14:07

Корейские спортсмены, представляющие все шесть видов спорта Паралимпиады — биатлон, керлинг, горные лыжи, лыжные гонки, сноуборд и следж-хоккей — несут флаг Южной Кореи!

14:06

Первые лица Южной Кореи и представители Международного паралимпийского комитета (МПК) под светом прожекторов заняли свои места в почетной ложе.

14:04

Итак, церемония началась!

14:00

Вспомним всех российских героев Паралимпиады в Пхенчхане.

В биатлоне по две золотых медали завоевали Екатерина Румянцева (в классе «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), а одну медаль высшей пробы взяла Анна Миленина («стоя»). Также Миленина взяла в биатлонных гонках два серебра, а Румянцева, Лысова и Марта Зайнуллина, выступающая в классе «сидя» — по одному. Кроме того, одна биатлонная бронза ушла к Ирине Гуляевой («сидя»).

Переходим к лыжным гонкам (в них участвовали те же спортсменки, что и в биатлоне). По одному золоту завоевали Румянцева и Миленина, два серебра и бронзу взяла Лысова, одну серебряную награду добыли Миленина и Румянцева, а Зайнуллина получила две бронзовых медали.

В горнолыжном спорте Алексей Бугаев завоевал золото и серебро в классе «стоя», а Валерий Редкозубов взял две бронзы среди спортсменов с нарушением зрения.

13:55

А вот так участники церемонии закрытия готовятся к скорому торжеству.

13:50

С 24 наградами сборная России заняла второе место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады. Больше медалей завоевала только команда США, которая привезла 68 спортсменов и сумела добавить себе в копилку 36 наград (13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых). На третьем месте — Канада с 55 спортсменами. На счету «кленовых листьев» 28 медалей (8-4-16).

Here are the final rankings for the #PyeongChang2018 Paralympic Winter Games! USA has come out on top with 36 medals, NPA are second with 24, while Canada has finished third with 28. What an exciting 9 days of competition it has been. Congratulations to every athlete, guide, volunteer, spectator, and everyone else who took part to make the PyeongChang 2018 #Paralympics as incredible as it was. #2018평창 동계패럴림픽 최종 메달테이블������ 미국이 무려 36개의 메달을 휩쓸며 종합 우승을 차지했고. ����대한민국은 #신의현 선수의 금, 동메달과 아이스 하키팀의 동메달로 종합순위 16위를 기록했습니다.✨ 메달색, 메달수와 상관없이 그간의 기량을 마음껏 펼친 모든 국가대표 선수들 고생하셨습니다! * 오늘 저녁 8시! 폐회식의 순간까지 함께해주세요~ _________ #PyeongChang2018 #PyeongChang #Medals #Gold #Silver #Bronze #2018평창 #동계올림픽 #메달 #순위 #대한민국

Публикация от PyeongChang2018 (@pyeongchang2018)

13:45

До Паралимпиады, например, не допустили всех лыжников и биатлонистов (имеются в виду мужчины), а также следж-хоккеистов. Однако даже в таком усеченном составе россияне завоевали 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.

13:40

В Паралимпиаде приняли участие 30 российских атлетов с шестью ведущими — спортсменами, которые помогают соревноваться паралимпийцам с нарушением зрения. Могло быть примерно в два раза больше, но из-за отстранения Паралимпийского комитета России по причине допингового скандала до Игр допустили далеко не всех. Те, кто все же получил возможность участвовать, были вынуждены делать это под нейтральным флагом.

13:35

Само торжество запланировано на 14:00 мск.

13:30

Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции церемонии закрытия Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.