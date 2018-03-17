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02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
114:106
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02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
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закончен
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Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
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закончен
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
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закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
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закончен
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
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закончен
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
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Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
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00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:30
Виннипег ДжетсДаллас Старз
не начался
02:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
не начался
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Домрачева покорила Норвегию

Домрачева выиграла пасьют в Холменколлене

Биатлонистка Дарья Домрачева РИА Новости
Биатлонистка Дарья Домрачева
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла женскую гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, показавшая восьмой результат. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию.
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14:45

На этом «Газета.Ru» прощается с вами на полтора часа — уже в 16.15 мск стартует трансляция мужской эстафеты.

14:40

Будем подводить итоги: Домрачева (1-0-1-0) сегодня с золотом; Кузьмина (0-2-2-0) на второй строчке, Данкли (1-0-1-0) — третья. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева (1-0-1-0), Екатерина Юрлова-Перхт (0-0-1-3) показала 24-й результат, Дарья Виролайнен (1-0-1-1) — 30-й.

14:36

Виролайнен же и вовсе — только в тридцатке. А точнее — в самом ее завершении.

14:34

Екатерина Юрлова-Перхт в итоге лишь на 24-й строчке завершает гонку. Сильно подвели россиянку те три промаха, конечно. А ведь долгое время на медали претендовала.

14:33

Кайшева — большая молодец! В итоге восьмой она пришла к финишу. Эх, если бы не промахи...

14:32

Третьей финиширует американка Сюзан Данкли, которой не будет на этапе Кубка мира в Тюмени.

14:31

Да, все-таки именно Домрачева побеждает! «Дожала» она Кузьмину!

14:30

Стоит отметить, что Кайшева очень хороша на финише сегодня — отыгрывает секунды у соперниц она прямо сейчас. Должна быть в десятке точно.

14:29

Все-таки, кажется, немного лучше к финишу готова именно Дарья — все делает для победы Кузьмина, однако Домрачева еще более классно ведет гонку сейчас.

14:28

Невероятное сражение прямо сейчас разворачивается между Домрачевой и Кузьминой — и пока что его чуть-чуть, но выигрывает спортсменка из Белоруссии. Посмотрим, что будет еще ближе к финишу!

14:27

К сожалению, не принес он счастья и российским биатлонисткам. Юрлова аж на три круга отправляется... Кайшева без промахов, но даже без десятки.

14:26

Два круга для Дальмайер — провалились немки на последней «стойке»!

14:25

Хильдебранд — точно мимо подиума. Два промаха у нее на последнем рубеже. Обидно.

14:24

Кузьмина с Домрачевой в одну секунду чисто отстрелялись!!! Фантастический финиш нас ждет!

14:23

Кузьмина, сильно откатившаяся в таблице после множества промахов, уже четвертая — продолжает ей помогать превосходный ход.

14:22

Вирер также продолжает восхождение — уже в десятке она с нулем. Сумеет ли совершить сегодня чудо любимая всеми итальянка?

14:21

А вот кто пока что действительно идеально проводит гонку, так это немка Франциска Хильдебранд — с нулем она первая. Второй сейчас идет ее соотечественница Лаура Дальмайер, третьей — шведка Мона Брорссон. У всех них тоже неточностей нет.

14:20

У Кайшевой с Виролайнен тоже по одной неточности на «стойке».

14:19

У Юрловой один промах... Лишь 11-я она теперь...

14:18

Лишь один раз мажет Домрачева на «стойке» — против двух промахов у Кузьминой. И уже в лидерах именно спортсменка из Белоруссии.

14:17

Нельзя не отметить стремительный спурт итальянки Доротеи Вирер — уже 14-я она.

14:16

22-й пока что идет Дарья, к слову.

14:15

Идеально на втором рубеже в итоге отработали вообще все россиянки — точна здесь была и Виролайнен.

14:14

Юрлова — молодец!!! Десять из десяти у россиянки! Уже четвертая она!

14:14

Как и Кайшева — на этот раз решила она не мазать, что тут же подняло ее в десятку.

14:13

Домрачева — без промахов. Рядом она уже с Кузьминой!

14:12

Два промаха допускает сестра Антона Шипулина! Возродилась интрига!

14:11

Уже на втором стрельбище Кузьмина — смотрим!

14:10

Очень мощный ход у Кузьминой — более минуты (!) она уже выигрывает. Остается лишь не провалить стрельбу — и будет победа.

14:09

Эх, и Виролайнен мажет один раз...

14:08

А вот Юрлова без промахов! Пятой она со стрельбища уезжает. Так держать!

14:08

Кайшева, к сожалению, единожды ошибается... 13-й она теперь.

14:07

Как и Джима с американкой Сюзан Данкли.

14:06

Идеально отстрелялась Кузьмина на первом стрельбище.

14:06

А вот Домрачева ошибку одну допустила на «лежке».

14:04

Просто для справки — на трассе уже все биатлонистки. В лидерах по-прежнему Кузьмина, лишь увеличивающая и увеличивающая отрыв.

14:03

Очень быстро начала Кузьмина — достаточно весомо она на старте увеличила свой отрыв от соперниц.

14:02

Как и Виролайнен.

14:01

В бою уже и Юрлова с Кайшевой!

14:00

Стартовала гонка! Уже на трассе Кузьмина!

13:55

Напоследок добавим, что после завершения пасьюта в Норвегии состоится мужская биатлонная эстафета. За ее ходом вы тоже сможете следить вместе с «Газетой.Ru».

13:50

По мнению букмекеров, наибольшие шансы на победу в предстоящей гонке именно у Кузьминой. Что касается Юрловой, то ее прогнозисты пока что отправляют на итоговое пятое место.

13:45

Первыми же на старт по итогам спринта выйдут словачка Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева из Белоруссии и украинка Юлия Джима.

13:40

Цвета российского флага в предстоящем соревновании будут представлять Екатерина Юрлова (седьмой стартовый номер), Ульяна Кайшева (8) и Дарья Виролайнен (15).

13:35

Отметим, что сама гонка стартует в 13.30 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.