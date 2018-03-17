Домрачева покорила Норвегию

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На этом «Газета.Ru» прощается с вами на полтора часа — уже в 16.15 мск стартует трансляция мужской эстафеты.
Будем подводить итоги: Домрачева (1-0-1-0) сегодня с золотом; Кузьмина (0-2-2-0) на второй строчке, Данкли (1-0-1-0) — третья. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева (1-0-1-0), Екатерина Юрлова-Перхт (0-0-1-3) показала 24-й результат, Дарья Виролайнен (1-0-1-1) — 30-й.
Виролайнен же и вовсе — только в тридцатке. А точнее — в самом ее завершении.
Екатерина Юрлова-Перхт в итоге лишь на 24-й строчке завершает гонку. Сильно подвели россиянку те три промаха, конечно. А ведь долгое время на медали претендовала.
Кайшева — большая молодец! В итоге восьмой она пришла к финишу. Эх, если бы не промахи...
Третьей финиширует американка Сюзан Данкли, которой не будет на этапе Кубка мира в Тюмени.
Да, все-таки именно Домрачева побеждает! «Дожала» она Кузьмину!
Стоит отметить, что Кайшева очень хороша на финише сегодня — отыгрывает секунды у соперниц она прямо сейчас. Должна быть в десятке точно.
Все-таки, кажется, немного лучше к финишу готова именно Дарья — все делает для победы Кузьмина, однако Домрачева еще более классно ведет гонку сейчас.
Невероятное сражение прямо сейчас разворачивается между Домрачевой и Кузьминой — и пока что его чуть-чуть, но выигрывает спортсменка из Белоруссии. Посмотрим, что будет еще ближе к финишу!
К сожалению, не принес он счастья и российским биатлонисткам. Юрлова аж на три круга отправляется... Кайшева без промахов, но даже без десятки.
Два круга для Дальмайер — провалились немки на последней «стойке»!
Хильдебранд — точно мимо подиума. Два промаха у нее на последнем рубеже. Обидно.
Кузьмина с Домрачевой в одну секунду чисто отстрелялись!!! Фантастический финиш нас ждет!
Кузьмина, сильно откатившаяся в таблице после множества промахов, уже четвертая — продолжает ей помогать превосходный ход.
Вирер также продолжает восхождение — уже в десятке она с нулем. Сумеет ли совершить сегодня чудо любимая всеми итальянка?
А вот кто пока что действительно идеально проводит гонку, так это немка Франциска Хильдебранд — с нулем она первая. Второй сейчас идет ее соотечественница Лаура Дальмайер, третьей — шведка Мона Брорссон. У всех них тоже неточностей нет.
У Кайшевой с Виролайнен тоже по одной неточности на «стойке».
У Юрловой один промах... Лишь 11-я она теперь...
Лишь один раз мажет Домрачева на «стойке» — против двух промахов у Кузьминой. И уже в лидерах именно спортсменка из Белоруссии.
Нельзя не отметить стремительный спурт итальянки Доротеи Вирер — уже 14-я она.
22-й пока что идет Дарья, к слову.
Идеально на втором рубеже в итоге отработали вообще все россиянки — точна здесь была и Виролайнен.
Юрлова — молодец!!! Десять из десяти у россиянки! Уже четвертая она!
Как и Кайшева — на этот раз решила она не мазать, что тут же подняло ее в десятку.
Домрачева — без промахов. Рядом она уже с Кузьминой!
Два промаха допускает сестра Антона Шипулина! Возродилась интрига!
Уже на втором стрельбище Кузьмина — смотрим!
Очень мощный ход у Кузьминой — более минуты (!) она уже выигрывает. Остается лишь не провалить стрельбу — и будет победа.
Эх, и Виролайнен мажет один раз...
А вот Юрлова без промахов! Пятой она со стрельбища уезжает. Так держать!
Кайшева, к сожалению, единожды ошибается... 13-й она теперь.
Как и Джима с американкой Сюзан Данкли.
Идеально отстрелялась Кузьмина на первом стрельбище.
А вот Домрачева ошибку одну допустила на «лежке».
Просто для справки — на трассе уже все биатлонистки. В лидерах по-прежнему Кузьмина, лишь увеличивающая и увеличивающая отрыв.
Очень быстро начала Кузьмина — достаточно весомо она на старте увеличила свой отрыв от соперниц.
Как и Виролайнен.
В бою уже и Юрлова с Кайшевой!
Стартовала гонка! Уже на трассе Кузьмина!
Напоследок добавим, что после завершения пасьюта в Норвегии состоится мужская биатлонная эстафета. За ее ходом вы тоже сможете следить вместе с «Газетой.Ru».
По мнению букмекеров, наибольшие шансы на победу в предстоящей гонке именно у Кузьминой. Что касается Юрловой, то ее прогнозисты пока что отправляют на итоговое пятое место.
Первыми же на старт по итогам спринта выйдут словачка Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева из Белоруссии и украинка Юлия Джима.
Цвета российского флага в предстоящем соревновании будут представлять Екатерина Юрлова (седьмой стартовый номер), Ульяна Кайшева (8) и Дарья Виролайнен (15).
Отметим, что сама гонка стартует в 13.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.