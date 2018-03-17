Россия лидирует в мужской эстафете. LIVE

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Без изменений сейчас группа лидеров — составляют ее Бабиков, Шемпп и Л'Абе-Лунд.
В семи секундах от топ-2 пока что идут Швейцария, Норвегия и Украина. Франция — внимание — в 51-й секунде от Германии.
В итоге Бабикову эстафета передается при второй общей позиции сборной России — всего 1,7 секунды уступают наши биатлонисты.
Эх, все-таки обошел немец россиянина.
Спустя километр по-прежнему на первой строчке россиянин. Правда, немец Эрик Лессер всего полторы секунды ему проигрывает, наращивая обороты.
На отметке 5,9 км Цветков уже первый! Браво! Норвегия уже в трех с лишним секундах. Шведы, страшно подумать, 30 секунд проигрывают.
На второй строчке пока что располагаются швейцарцы, третьи — украинцы.
Точен Биркеланд на втором стрельбище — сохранил он лидерство.
Цветков также все закрыл! Правда, лишь пятым он уезжает с рубежа. Впрочем, отставание здесь символическое.
На отметке 4,4 км первым идет норвежец Ларс-Хельге Биркеланд, второй — член сборной Словении (+0,1), Цветков — третий (0,7 км).
Уже второй Цветков — в сантиметрах он от Бауэра.
Очень уверенно в тройке идет сейчас Цветков, пару метров лишь уступая лидеру.
Чех Ондржей Моравец вообще из восьми лишь все закрыл.
Цветков тоже не мажет! Третьим он уезжает с рубежа!
Бауэр сохраняет лидерство после стрельбы — при этом без промахов!
На стрельбище уже биатлонисты!
Еще один километр прошли биатлонисты — на данный момент первым идет словенец Клемен Бауэр. Цветков по-прежнему шестой в четырех секундах от лидера.
На отметке 0,9 км лидирует швед. Россиянин пока что идет шестым.
Цветков на старте споткнулся в борьбе — к счастью, не упал, почти ничего не потеряв в секундах.
На огромной скорости рванул сразу же к медалям швед Мартин Понсилуома, вырвавшись в лидеры.
Стартовала гонка! Первым у России, напомним, бежит Цветков.
Напоследок добавим, что на данный момент Антон Шипулин занимает третью строчку в общем зачете Кубка мира, уступая лишь французу Мартену Фуркаду и норвежцу Йоханнесу Бе.
По мнению букмекеров, сборная России в сегодняшней гонке должна финишировать третьей — такие прогнозы, безусловно, не могут не радовать. Что касается наиболее вероятного победителя соревнования, то им пока что является норвежский коллектив.
Ранее сегодня в Норвегии в рамках Кубка мира состоялась женская гонка преследования. О результатах состязания вы можете узнать из онлайна «Газеты.Ru».
Цвета российского флага в предстоящем соревновании будут защищать Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.
Отметим, что сама гонка начнется в 16:45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.