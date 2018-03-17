Россия лидирует в мужской эстафете. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
2:0
закончен
19:00
РубинСпартак М
1:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
закончен
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
3:1
закончен
20:30
Реал СосьедадХетафе
1:2
закончен
22:45
БетисЭспаньол
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
2:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:2
закончен
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
1:2
закончен
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
5:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
Айнтрахт ФМайнц
3:0
закончен
17:30
АугсбургВердер
1:3
закончен
17:30
ГамбургГерта
1:2
закончен
20:30
ВольфсбургШальке-04
0:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
0:2
закончен
22:00
АмьенТруа
1:1
закончен
22:00
АнжеКан
3:0
закончен
22:00
МонпельеДижон
2:2
закончен
22:00
ТулузаСтрасбург
2:2
закончен
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
1:2
закончен
22:45
СПАЛЮвентус
0:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
закончен
18:00
Олимпик ДЗирка
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
СКАЛокомотив
1:2
закончен
17:00
ЦСКАЙокерит
2:0
закончен
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
2:4
закончен
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
0:3
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
93:98
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
91:92
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
88:84
закончен
Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
1:10:58,3
закончен
17:15
Мужчины. Гонка преследования
1
Мартен Фуркад (Франция)
31:31,6
закончен
Бокс/ММА / ММА. UFC Fight Night 127
22:00
Александр Волков (Россия) — Фабрисио Вердум (Бразилия)
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
2:1
закончен
18:15
БарселонаАтлетик Б
не начался
20:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
20:30
СельтаМалага
не начался
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
0:5
закончен
17:00
ВеронаАталанта
0:1
1 тайм
17:00
БеневентоКальяри
0:0
1 тайм
17:00
МиланКьево
0:0
1 тайм
17:00
ТориноФиорентина
0:0
1 тайм
17:00
КротонеРома
0:0
1 тайм
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
не начался
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
1:2
закончен
17:00
МетцНант
0:0
1 тайм
19:00
Сент-ЭтьенГенгам
не начался
23:00
МарсельЛион
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
Боруссия ДГанновер-96
1:0
2 тайм
17:30
КёльнБайер
не начался
20:00
РБ ЛейпцигБавария
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
15:00
ВересЗаря
0:1
закончен
15:00
АлександрияКарпаты
1:1
закончен
18:00
Шахтёр ДМариуполь
не начался
20:30
Динамо КВорскла
не начался
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
2:1
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
2:4
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
4:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
4:3 (ОТ)
закончен
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
1:3
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
122:117
закончен
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
109:102
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
101:107
закончен
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
114:106
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
124:101
закончен
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
109:114
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
101:94
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
117:101
закончен
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
103:97
закончен
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
109:124
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
100:87
закончен
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
41:43
3 четверть
Биатлон / Кубок мира
14:00
Женщины. Гонка преследования 10 км
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
30:37,4 (2)
закончен
16:45
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
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Олимпизм /
14:00
Завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
00:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:30
Виннипег ДжетсДаллас Старз
не начался
02:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзХьюстон Рокетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Автодор
не начался

Россия лидирует в мужской эстафете. LIVE

Онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону

Евгений Гараничев на дистанции РИА Новости
Евгений Гараничев на дистанции
В норвежском Холменколлене проходит мужская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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17:05

Без изменений сейчас группа лидеров — составляют ее Бабиков, Шемпп и Л'Абе-Лунд.

17:04

В семи секундах от топ-2 пока что идут Швейцария, Норвегия и Украина. Франция — внимание — в 51-й секунде от Германии.

17:03

В итоге Бабикову эстафета передается при второй общей позиции сборной России — всего 1,7 секунды уступают наши биатлонисты.

17:02

Эх, все-таки обошел немец россиянина.

17:01

Спустя километр по-прежнему на первой строчке россиянин. Правда, немец Эрик Лессер всего полторы секунды ему проигрывает, наращивая обороты.

17:00

На отметке 5,9 км Цветков уже первый! Браво! Норвегия уже в трех с лишним секундах. Шведы, страшно подумать, 30 секунд проигрывают.

16:59

На второй строчке пока что располагаются швейцарцы, третьи — украинцы.

16:58

Точен Биркеланд на втором стрельбище — сохранил он лидерство.

16:58

Цветков также все закрыл! Правда, лишь пятым он уезжает с рубежа. Впрочем, отставание здесь символическое.

16:57

На отметке 4,4 км первым идет норвежец Ларс-Хельге Биркеланд, второй — член сборной Словении (+0,1), Цветков — третий (0,7 км).

16:56

Уже второй Цветков — в сантиметрах он от Бауэра.

16:55

Очень уверенно в тройке идет сейчас Цветков, пару метров лишь уступая лидеру.

16:54

Чех Ондржей Моравец вообще из восьми лишь все закрыл.

16:53

Цветков тоже не мажет! Третьим он уезжает с рубежа!

16:52

Бауэр сохраняет лидерство после стрельбы — при этом без промахов!

16:51

На стрельбище уже биатлонисты!

16:50

Еще один километр прошли биатлонисты — на данный момент первым идет словенец Клемен Бауэр. Цветков по-прежнему шестой в четырех секундах от лидера.

16:48

На отметке 0,9 км лидирует швед. Россиянин пока что идет шестым.

16:47

Цветков на старте споткнулся в борьбе — к счастью, не упал, почти ничего не потеряв в секундах.

16:46

На огромной скорости рванул сразу же к медалям швед Мартин Понсилуома, вырвавшись в лидеры.

16:45

Стартовала гонка! Первым у России, напомним, бежит Цветков.

16:40

Напоследок добавим, что на данный момент Антон Шипулин занимает третью строчку в общем зачете Кубка мира, уступая лишь французу Мартену Фуркаду и норвежцу Йоханнесу Бе.

16:35

По мнению букмекеров, сборная России в сегодняшней гонке должна финишировать третьей — такие прогнозы, безусловно, не могут не радовать. Что касается наиболее вероятного победителя соревнования, то им пока что является норвежский коллектив.

16:30

Ранее сегодня в Норвегии в рамках Кубка мира состоялась женская гонка преследования. О результатах состязания вы можете узнать из онлайна «Газеты.Ru».

16:25

Цвета российского флага в предстоящем соревновании будут защищать Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

16:20

Отметим, что сама гонка начнется в 16:45 по московскому времени.

16:15

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.