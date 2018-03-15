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Это фиаско, Манчини: «Зенит» выдавили из Европы

«Зенит» закончил свое выступление в Лиге Европы ничьей с «Лейпцигом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини РИА Новости
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини
Питерский «Зенит» сыграл вничью с немецким «Лейпцигом» и вылетел из Лиги Европы. Это поражение стало настоящей драмой для главного тренера российского клуба итальянца Роберто Манчини. Стадион в Санкт-Петербурге много свистел, а организаторы встречи сработали лучше игроков. «Газета.Ru» рассказывает об антураже поединка.

Это был решающий матч для Роберто Манчини. Положение итальянского тренера «Зенита» ухудшалось с каждым днем. В чемпионате России сине-бело-голубые откатились на пятое место, отстав от «Локомотива» уже на 10 очков. Питерская команда, в которой играют самые дорогие нападающие РФПЛ, в последний раз забивала в лиге 2 декабря.

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Спокойствие в такой ситуации сохранить сложно. Итальянский тренер начал срываться — на игроков, руководство клуба, судей и даже болельщиков. Случившийся в инстаграме конфликт с фанатом и его несуществующей сестрой будоражил футбольную общественность на протяжении нескольких дней.

Здесь может показаться, что все плохо. В целом, конечно, так и есть, если бы не одно «но» — Лига Европы. Кубковый турнир, где все решается здесь и сейчас. И если ты еще не вылетел, значит, можешь стать победителем.

Российские клубы выигрывали на европейской арене лишь дважды. ЦСКА и «Зенит» побеждали в Кубке УЕФА в 2005 и 2008 годах, соответственно. И, естественно, повторение такого результата любым клубом из России будет возведено в ранг национального триумфа.

Это прекрасно понимал и Манчини. Итальянец сделал на Лигу Европы очень большую ставку, заявил на предматчевой пресс-конференции о том, что для него этот турнир важнее чемпионата России.

Но и здесь положение «Зенита» не выглядело радужным. Первый матч с немецким «РБ Лейпцигом» команда из Санкт-Петербурга проиграла со счетом 1:2. Сине-бело-голубых выручил капитан Доменико Кришито. Соотечественник Манчини на последних минутах той встречи великолепно исполнил штрафной, подарив российскому клубу надежду в противостоянии.

Уже известно, что 31-летний игрок уйдет из «Зенита» по окончании сезона. Известно и то, что это будет родной для него «Дженоа». В такой ситуации многие бы потеряли мотивацию, но Кришито продолжал вести команду за собой.

В день матча в Санкт-Петербурге было холодно. Температура воздуха доходила до минус десяти градусов. Однако природные катаклизмы «Зениту» не страшны. Решение закрыть крышу современного стадиона «Санкт-Петербург» было принято еще накануне.

Помимо комфортной температуры внутри стадиона клуб приготовил для своих фанатов огромное количество различных активностей. Так, болельщики могли покрасить волосы в клубные цвета, поучаствовать в викторине от баскетбольных одноклубников и сыграть в виртуальный футбол, где большинство фанатов выбирало «Зенит» и «Лейпциг».

Также каждый болельщик мог написать слова поддержки аргентинскому полузащитнику Эммануэлю Маммане на специальной стене. Игрок, перенесший операцию после серьезной травмы, выбыл на долгое время и теперь пропустит чемпионат мира — 2018.

Глядя на подобные вещи возникает волне логичная мысль о том, что пока организаторы матчей «Зенита» работают лучше, чем тренерский штаб клуба.

Как повелось в этом сезоне, зрителей на матч главного клуба северной столицы России пришло много. На трибунах стадиона «Санкт-Петербург» вечером четверга собрались 44092 болельщика.

После стартового свистка фанаты питерцев запели клубный гимн «Город над вольной Невой», а затем представили его визуализированную версию — огромный баннер со словами песни был растянут на весь фанатский сектор.

Матч начался для «Зенита» как нельзя хуже. На первых же минутах игры травму получил Александр Кокорин — главная ударная сила команды.

В борьбе с защитником «Лейпцига» Вилли Орбаном российский форвард повредил колено. Кокорина увезли с поля на специальной машине. Футболист не мог сдержать слез. Похоже, с ним случилось что-то серьезное.

Вместо Александра на поле вышел Антон Заболотный, которого часть болельщиков встретила свистом. Такая реакция вполне объяснима — перешедший из «Тосно» нападающий за пять матчей в новом клубе голами пока не отметился.

Дальше — хуже. Атаковавший все первый минуты «Зенит» совсем забыл об обороне. Жан-Кевин Огустен принял мяч от Тимо Вернера в штрафной и из под Михи Мевли затолкал снаряд в ворота. 0:1. Над стадионом нависла тишина. Теперь даже два мяча не гарантировали «Зениту» выход в четвертьфинал.

Остаток тайма прошел в атаках хозяев. Огромный фанатский сектор сине-бело-голубых гнал вперед российский клуб. «Зенит» нападал с душой — сначала Леандро Паредес мощно зарядил в перекладину со штрафного, а затем Эмилиано Ригони метров с 30-ти едва не закинул мяч за шиворот Петеру Гулачи.

Немцы имели несколько отличных возможностей поймать хозяев на контратаках, но в концовке тайма повезло все же «Зениту».

Уже в добавленное время после очередного флангового навеса Кришито Себастьян Дриусси оторвался от соперников и в касание отправил мяч в ворота — 1:1. Стадион взорвался от восторга. Вся борьба была впереди!

Первые десять минут второго тайма атаковали немцы. «Лейпциг» явно не хотел нервной концовки и стремился решить вопросы о победителе противостояния как можно раньше. Главной звуковой дорожкой в проигрывателе арены «Санкт-Петербург» первые 15 минут тайма был свист.

Во второй половине игрового отрезка преимуществом завладели хозяева. Слишком много атаковать им не давали гости, а когда «Зенит» бросил вперед все силы, немцы стали грамотно затягивать время. Фанаты сине-бело-голубых относились к лежащим на газоне игрокам соперникам с сарказмом. Когда на поле падал чернокожий футболист, группа активных болельщиков встречала его известной песней российской группы «Запрещённые барабанщики» — «Убили негра».

Последние десять минут встречи стали настоящей драмой, где почти «убит» был «Зенит». После одной из контратак немецкого клуба в ворота хозяев был назначен пенальти.

Главная звезда «Лейпцига» Тимо Вернер исполнил 11-метровый из рук вон плохо. Лунев спас «Зенит» от второго гола, а стадион взревел от счастья — после такого промаха соперника нужно дожимать!

Но нет. «Лейпциг» с немецким прагматизмом легко и непринужденно справлялся с бесконечными и бесхитростными забросами в свою штрафную. Более того, «Зенит» едва не пропустил — в самой концовке встречи питерцев выручил Лунев.

Встреча так и завершилась со счетом 1:1. «Зенит» вылетел из Лиги Европы, хоть и очень сильно этого не хотел. Больше всех этого не хотел Манчини — его ставка «ва-банк» не сыграла. Специалисту придется возвращаться в нелюбимый чемпионат России, где дела клуба очень плохи. А еще питерцы потеряли Кокорина. Не исключено, что из итальянцев в ближайшее время «Зенит» покинет не только Кришито.

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