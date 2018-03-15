«Победу «Барселоны» обеспечил только один игрок — Месси»

«Барселона» — «Челси» — 3:0 (общий счет 4:1)

Испанская «Барселона» легко и непринужденно выбила из Лиги чемпионов представителя Английской премьер-лиги — лондонский «Челси». Счет первой встречи (1:1), прошедшей на «Стэмфорд Бридж», внушал сине-гранатовым оптимизм, поскольку гостевой гол уже давал им преимущество над соперником, однако на «Камп Ноу» этот результат следовало закрепить.

Лидер «блауграны» Лионель Месси не стал долго тянуть с этим делом и уже на третьей минуте издевательски пробил между ног голкиперу «Челси» Тибо Куртуа.

Второй гол растерявшиеся лондонцы пропустили в том же первом тайме: на 20-й минуте Усман Дембеле, для которого этот матч Лиги чемпионов стал только второй еврокубковой встречей за полгода по причине различных травм, вколотил мяч под перекладину после передачи Месси.

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«Челси» раненым зверем побежал отыгрываться, но Марк-Андре тер Штеген и штанга сохранили неприкосновенность ворот каталонцев. А на 63-й минуте встречи Месси поставил точку в матче, вновь покатив мяч в «домик» Куртуа — 3:0.

Испанская газета Marca даже иронично окрестила типичное положение ног вратаря при голах аргентинца как «евротоннель».

La Une de @marca en rйfйrence aux jambes de Thibaut Courtois. pic.twitter.com/yIoUJe90EX — Actu Foot (@ActuFoot_) 14 марта 2018 г.

После встречи главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде предсказуемо рассыпался в комплиментах аргентинскому сказочнику, который в этом матче стал вторым игроком после Криштиану Роналду, которому удалось забить сто мячей в Лиге чемпионов.

«Месси очень силен как личность, он испытывает чувство ответственности за команду и знает, что в решающих моментах должен проявить себя.

Мы же знаем, что его хорошая игра нам гарантирована. «Барселона» наслаждается его футболом. Нам всем повезло: мы видим нечто уникальное, что происходит на наших глазах», — заявил специалист.

Анализируя встречу, Вальверде также отметил силу соперника, несмотря на то что «синие» не смогли провести ни одного гола.

«Мы забили мяч при первом же розыгрыше, и «Челси» был вынужден пойти вперед. В составе лондонцев есть очень сильные футболисты, и когда им удавалось отобрать мяч, у нас начинались проблемы.

Моей команде пришлось несладко, поскольку соперник давил. Нам повезло, что мы смогли выбить «Челси» из Лиги чемпионов, это очень крепкая команда», — отметил наставник сине-гранатовых.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в послематчевом интервью настаивал на том, что его подопечным сильно не повезло.

«Итоговый результат матча несправедлив. Да, мы пропустили один гол сразу и плохо начали встречу, однако затем мы начали играть в футбол, доминировали, создавали моменты и нанесли четыре удара в штангу.

Это что-то очень странное».

После этой тирады итальянец примерил на себя роль Вальверде и отпустил пару комплиментов Месси:

«Проход «Барселоны» в следующий раунд обеспечил один фантастический игрок. Именно Месси ответственен за то, что произошло.

Очень жаль, что все сложилось именно так, но я должен быть честным. Также нельзя не отметить самоотдачу моих футболистов. Я горжусь ими и тем, как они вели себя на поле».

Напоследок Конте попросили прокомментировать тот факт, что молодой нападающий Альваро Мората, приобретенный прошлым летом за €80 млн, вышел на поле только за 30 минут до конца игры, заменив 31-летнего Оливье Жиру.

«Мората — молодой игрок, у которого уже была возможность быть основным в первой половине сезона. Насколько я помню, в мадридском «Реале» он тоже исполнял роль запасного, проигрывая конкуренцию Кариму Бензема,

а в «Ювентусе» сидел на скамейке за другими игроками. Мы пытаемся обеспечить его прогресс. Также надо иметь в виду, что у него были проблемы со спиной», — подытожил специалист.

К слову, Морате на «Камп Ноу» пришлось очень нелегко: воспитанника «Реала» освистывали, скандировали персональные оскорбительные кричалки и всячески пытались напомнить ему о «сливочном» прошлом. В ответ молодой игрок вызывающе глядел на трибуны и время от времени сжимал свои причинные места, пытаясь на что-то намекнуть.

Совсем другой прием ожидал на стадионе еще одного нападающего «Челси» Педро, который раньше выступал за «Барселону». После болезненного поражения своей команды (0:3) он пожелал бывшему клубу победы в Лиге чемпионов.

«Прием на «Камп Ноу» был просто невероятен. Хочу поблагодарить всех.

Теперь мы вылетели из турнира, и я надеюсь, что «Барселона» сумеет выиграть Лигу чемпионов», — цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

Капитан «блауграны» Андрес Иньеста отметил, что очень не хотел бы встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов с испанской командой:

«Залог нашего успеха заключается в том, что мы все движемся в одном направлении. Игрокам нужны болельщики, а болельщики постоянно мотивируют игроков выкладываться на поле.

Мы никогда не перестанем говорить о Месси. Он каждый раз становится ключевой фигурой. Это настоящая удача, что он есть у нас. Надеюсь, мы сможем побороться за победу в Лиге чемпионов. Мы сделали очередной шаг на пути к трофею.

В четвертьфинале я бы не хотел встречаться с испанскими командами. Мы слишком хорошо друг друга знаем».

«Бешикташ» — «Бавария» — 1:3 (общий счет 1:8)

В итоговой победе немецкой «Баварии» над турецким «Бешикташем» сомневаться не приходилось — все-таки слишком разный уровень команд. После разгрома «черных орлов» (5:0) на «Альянц-Арене» немцы приехали в гости, чтобы завершить все формальности.

Забитые мячи Тьяго Алькантары, Сандро Вагнера и автогол защитника Гекхана Генюла могли бы гарантировать «Баварии» второй подряд разгром соперника, однако в дело вступил бывший нападающий московского ЦСКА — хорошо знакомый российской публике Вагнер Лав.

Форвард оказался с мячом в штрафной соперника и был сбит с ног подкатом Артуро Видаля, однако, даже лежа на газоне, умудрился направить мяч точно в левый угол. Что ж гол престижа в противостоянии с таким могучим соперником — это тоже совсем неплохо.

Vagner Love, ampiyonlar Ligi'nde 27 Ekim 2011'den sonra ilk golьnь att. pic.twitter.com/FNw7xafbGp — Beikta Ordusu (@BesiktasOrdusu) 14 марта 2018 г.

«Это убедительная победа. «Бешикташ» не проигрывал здесь в Лиге чемпионов, так что было непросто, — заверил после встречи главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес. — Мы забили в нужные моменты.

Уровень игры упал, лишь когда мы повели 7:0 в противостоянии. Это нормально.

Перед матчем я сказал игрокам, что мы должны сыграть дисциплинированно и не поддаваться на провокации. Это единственный минус — мы нахватали слишком много карточек».

Благодаря этой победе Хайнкес установил рекорд по количеству побед подряд в Лиге чемпионов — в его тренерской карьере их уже 11.

По десять поочередных викторий значится в активе Луи ван Гала и Карло Анчелотти. Что касается рекордной серии немца, то она тянется уже с сезона-2011/12.

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Помимо «Барселоны» и «Баварии», в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились «Реал Мадрид», «Севилья», «Ювентус», «Рома», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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