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Переломный момент: Медведева пропустит чемпионат мира

Медведева пропустит чемпионат мира по фигурному катанию

Тренер Этери Тутберидзе и фигуристка Евгения Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане РИА Новости
Тренер Этери Тутберидзе и фигуристка Евгения Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане
Российская фигуристка Евгения Медведева не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет с 19 по 25 марта в итальянском Милане. Решение серебряной призерши Олимпиады в Пхенчхане отказаться от участия в соревнованиях связано с последствиями стрессового перелома, из-за которого спортсменка уже пропустила часть важных стартов сезона.

Евгения Медведева приняла решение отказаться от участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет с 19 по 25 марта в итальянском Милане.

Российская спортсменка, занявшая на Олимпийских играх в Пхенчхане второе место после своей соотечественницы и партнерши по тренировочной группе Этери Тутберидзе Алины Загитовой, приняла такое решение из-за необходимости пройти полноценную реабилитацию после стрессового перелома ноги.

Обнаруженный о Медведевой в этом сезоне стрессовый перелом правой стопы не помешал спортсменке выиграть два этапа Гран-при, но после этого, чтобы успеть восстановиться к Олимпиаде, она вынуждена была пропустить финал Гран-при и чемпионат России.

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Вернувшись к последнему перед Играми старту на чемпионате Европы, Медведева впервые за два с половиной года потерпела поражение, уступив первое место своей соотечественнице Алине Загитовой.

15-летней партнерше по группе тренера Этери Тутберидзе Медведева уступила и на самой Олимпиаде.

Там Евгения совсем немного проиграла Загитовой в короткой программе, а в произвольной их результаты оказались идентичными до сотой, притом что у Алины была выше оценка за технику, а у Евгении – за компоненты.

По сумме баллов Загитова опередила соотечественницу, а мир тронули искренние слезы Медведевой – сначала по окончании удачного и очень эмоционального проката, а затем после объявления результатов.

Сразу после Олимпиады, на которой она вместе с Загитовой и другими российскими фигуристами, выиграла еще и серебряную медаль в командном первенстве, Медведева заявила, что планирует продолжать карьеру и очень хочет выступить и завоевать золото через четыре года на Олимпиаде в Пекине.

Изначально планировалось, что она вместе с Загитовой и Марией Сотсковой представит Россию на чемпионате мира в Милане, но необходимость закончить реабилитацию после того самого стрессового перелома нарушила планы спортсменки.

Незаконченная, чтобы выступить в Пхенчхане, программа реабилитации привела к тому, что Медведева вынуждена была справляться во время соревнований с болевыми ощущениями, а по возвращении из Южной Кореи боли в ее стопе усилились.

По итогам проведенного в конце предыдущей недели медицинского обследования врачи постановили, что, чтобы избежать хирургического вмешательства, Евгении необходимо ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов.

Ожидается, что срок полного восстановления составит от четырех до восьми недель, после чего спортсменка сможет вернуться к полноценным тренировкам и выступлениям в соревнованиях.

Вместо Медведевой, которая уверенно побеждала на двух своих чемпионатах мира в 2016 и 2017 годах, в Милан вместе с Загитовой и Сотсковой поедет 17-летняя Станислава Константинова.

Воспитанница Валентины Чеботаревой только что вернулась с юниорского чемпионата мира в болгарской Софии, где заняла четвертое место.

Константинова не слишком удачно откатала короткую программу, расположившись после нее на шестой строчке протокола, но смогла подняться на две позиции после произвольного проката.

При этом первые два места в Болгарии завоевали другие россиянки – Александра Трусова и Алена Косторная, как и Медведева с Загитовой, тренирующиеся под руководством Тутберидзе. Обе они выполняют программу, даже более сложную чем у новоиспеченной олимпийской чемпионки, а Трусова на том юниорском чемпионате мира даже стала первой фигуристкой, выполнившей в произвольной программе два четверных прыжка.

Впрочем, их участие в чемпионате мира пока невозможно, так как Трусовой 13 лет, а Косторной – 14.

«Ничего страшного в пропуске чемпионата мира нет. Главным стартом сезона были Олимпийские игры, а этот чемпионат мира не имеет такого большого веса, это скорее уже заявки на следующий сезон. Сейчас самое важное – восстановиться и начать подготовку к следующему сезону», — цитирует «Р-Спорт» прославленного фигуриста, а ныне хореографа Илью Авербуха, поделившегося своим мнением о снятии Медведевой с соревнований.

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