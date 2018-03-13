Пианист не помешал Крамнику

Мода последних лет на символические первые ходы в шахматных турнирах привела к появлению новых, пока еще неписаных правил. Обычно почетный гость спрашивает у гроссмейстера, чей труд он призван немного «облегчить», какую фигуру или пешку следует передвинуть. Маэстро отвечает, иногда для верности прочерчивая траекторию указательным пальцем. Но если, паче чаяния, гость переставил не то и не туда, ничего страшного: шахматист восстанавливает начальную позицию и делает первый ход самостоятельно.

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В понедельник специальным гостем оказался люксембургский пианист Франческо Тристано, а «помочь» он должен был Левону Ароняну: для армянского гроссмейстера Берлин давно уже стал вторым домом, и организаторы, очевидно, считают его хозяином поля.

Франческо (вполне квалифицированный любитель, в юные годы довольно серьезно занимавшийся шахматами), спросил у Левона, как ходить.

Аронян лишь взмахнул рукой, словно произнес фразу из известного анекдота: «Дорогой! Иди, как хочешь!»

Франческо передвинул на два поля королевскую пешку, фотографы зафиксировали исторический момент; церемония закончилась. Известно, что Левон крайне редко начинает игру с е2-е4, и Владимир вопросительно посмотрел на соперника: ну что, возвращаем пешку на базу и начинаем играть в шахматы?

Аронян отрицательно покачал головой: нет, пусть стоит, где стояла, и предложил Крамнику нажать кнопку часов. По словам Тристано, никакой предварительной договоренности с гроссмейстером у него не было, он просто сделал свой любимый ход, будучи уверен, что Аронян всегда может отыграть его назад.

Левон же после партии не опроверг, но и не подтвердил предположение о том, что Франческо угадал его замысел. Сказал лишь, что идея сыграть с Крамником испанскую партию оказалась неудачной.

Российский гроссмейстер, накануне энергично напиравший на Сергея Карякина в берлинском эндшпиле, показал, что по-прежнему готов отстаивать свой фирменный вариант и черными. Левон уклонился – избрал продолжение, при котором все фигуры и пешки остаются на доске. И уже на 7-м ходу столкнулся с оглушительной новинкой.

— Ход 1.е4 стал для меня полной неожиданностью, я вообще не готовил его к этой партии – Левон крайне редко так играет,

– рассказал после партии экс-чемпион мира корреспонденту «Газеты.Ru».

– Я был уверен, что будет, как обычно, закрытое начало. Мой седьмой ход ладьей на g8 на вид любительский, он в голову не приходит. Но когда он пришел, стало ясно, что позиция у белых очень опасная, ведь они дали мне «зацепку» – поставили пешку на h3. Нет, эта новинка не выигрывающая, но она реально очень сильная. В современных шахматах не так много подобных новинок у каждого из нас. И, конечно, очень удачно, что она сработала именно в турнире претендентов. Хотя я меньше всего предполагал, что на эту заготовку попадется Аронян; думал, Ананд или Карлсен, они-то постоянно играют 1.е4».

– Много ходов по анализу удалось вспомнить?

– Нет, ничего не вспомнил. Единственное, я помнил, что 8.Kh1 – сильнейший ход, иначе у белых просто очень опасно. И здесь у черных есть несколько интересных ходов. Но дальше, честно говоря, игра достаточно легкая, рукой: g5, g4…

– С какой своей партией могли бы сравнить сегодняшнюю?

– По содержанию она очень сильно напомнила мне мою партию с Каспаровым (Дос-Эрманас, 1996 год — «Газета.Ru»), где я тоже пожертвовал ладью и заматовал белых.

А чтобы так сработала новинка? Белыми бывает, но редко, а черными… Так сразу и не вспомню.

– Вчерашнюю партию с Карякиным вы или ваши секунданты успели посмотреть? Был у белых выигрыш?

– Нет, нам пока не до этого. Партия закончилась – все, готовимся к следующей. Честно говоря, я собирался на старте разыгрываться, играть крепко, спокойно. Набрать 2,5 очка из трех против таких сильных шахматистов, при этом выиграв черными у Ароняна, одного из главных претендентов на победу в турнире, тем более в таком довольно красивом стиле – это неожиданный и очень приятный сюрприз.

Конечно, приятно, что я выиграл уже две партии и иду в лидерах, но весь турнир еще впереди. Это хороший задел, но не более того. Пока что позади три напряженные партии, и хорошо, что завтра будет возможность перевести дух. Вовремя, прямо скажем!

Владимира Крамника попросили еще рассказать о своей блестящей победе зрителям англоязычной трансляции, и он присоединился к Юдит Полгар и Лоуренсу Тренту. Сильнейшая шахматистка в истории, с которой Владимир много раз встречался за доской, спросила экс-чемпиона мира, как изменился его тренировочный процесс после рождения детей (у Владимира и его супруги Мари-Лор есть восьмилетняя дочь и пятилетний сын). Крамник улыбнулся:

«Не то что тренировочный процесс – жизнь полностью меняется, вы это тоже знаете! В молодые годы я был постоянно на сборах, а сейчас перед турниром претендентов провел сбор в первый раз за последние лет пять.

Понимаю, что с профессиональной точки зрения сборы необходимы, но я нужен семье, а мне ведь и так приходится по полгода разъезжать по соревнованиям.

Раньше я ложился в три ночи, спал до 11-ти. Сейчас дети встают в восемь и собираются в школу; их не волнует, что ты спишь. У них с утра полно энергии, они начинают играть, разговаривать, поэтому поспать уже не удается. Так что у меня сейчас совсем другой режим. Но дети – это счастье!

Две партии в этот день оказались довольно бесцветными. Американец Уэсли Со после двух стартовых поражений черными наконец-то получил в свое распоряжение белые фигуры. И воспользовался возможностью перевести дух: играл исключительно надежно.

Его соперник китайский гроссмейстер Дин Лижэнь в одном из популярных вариантов атаки Маршала подготовил небольшое, но существенное уточнение игры черных. После этого на доске возник эндшпиль с лишней пешкой у белых, однако два активных слона обеспечили черным достаточную для ничьей компенсацию.

Без особых потрясений сыграли вничью и россияне Сергей Карякин и Александр Грищук. Последний даже заявил на пресс-конференции:

«Зачем обсуждать нашу партию, когда сегодня такие захватывающие поединки, как Аронян – Крамник и Каруана – Мамедьяров! Крамник выиграл одну из величайших партий, какую я когда-либо видел!»

По правилам ФИДЕ участники из одной страны должны переиграть с соотечественниками на старте. Междоусобные поединки первого круга закончились, и у гроссмейстеров поинтересовались, имеет ли для них значение, с кем играть: с товарищами по сборной или с другими шахматистами. Грищук удивленно пожал плечами:

— Да нет, мне все равно.

— А для меня это имеет очень большое значение! – воскликнул Карякин. – К товарищам по сборной гораздо сложнее готовиться, ведь мы много общаемся, хорошо знаем друг друга. К тому же происходит «обмен» секундантами.

Скажем, раньше со мной работал Владимир Поткин, а сейчас он помогает Саше. А мой секундант Саша Рязанцев, наоборот, раньше работал с Грищуком.

– А еще со мной работал Денис Хисматуллин, который теперь тебе помогает, – добавил Грищук.

Последней завершилась партия Фабиано Каруана (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан). В острой борьбе перевес переходил из рук в руки, а закончилось все ничейным пешечным окончанием. Фабиано и Шах делят пока 2-3 место.

– Как оцените свой старт в турнире? – поинтересовался корреспондент «Газеты.Ru» у Шахрияра.

– После третьего тура тяжело оценивать. Пока все нормально и даже хорошо, но впереди еще много партий. Думаю, мы заслужили выходной и сейчас пойдем отдыхать!

– В сегодняшней партии были «качели»?

– Я играл очень агрессивно, думал, что у меня близко к выигранному. Начал напрасно рисковать, пропустил белого ферзя на с7. Мог, наверное, проиграть – так бывает, когда играешь слишком рискованно. А в конце у меня уже были шансы на победу, но Каруана очень хорошо защищался. Я доволен, конечно, что удалось играть черными так инициативно, агрессивно.

– Условия для игры нормальные?

– Я первый раз играю в таком помещении, что других участников не видно. Для меня это непривычно. Очень интересно, конечно, но пока надо привыкать.

Положение участников: 1. В.Крамник – 2,5 очка из 3-х, 2-3. Ф.Каруана, Ш.Мамедьяров – по 2, 4-5. А.Грищук, Дин Лижэнь – по 1,5, 6-7. Л.Аронян, С.Карякин – по 1, 8. У.Со – 0,5.

13 марта на турнире выходной день. В четвертом туре, который состоится в среду 14 марта, встречаются: Крамник – Каруана, Грищук – Дин Лижэнь, Карякин – Аронян, Мамедьяров – Со.

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