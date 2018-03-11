От Мюнхена до Сочи: как угрожали Олимпиадам

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как за мгновения до старта церемонии открытия зимних Олимпийских Игр — 2014 в Сочи ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в город-организатор спортивных соревнований. Данной историей глава государства поделился в фильме Андрея Кондрашова, который был опубликован в социальных сетях.

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По словам самого Путина, звонок поступил ему, когда он был уже на пути к стадиону «Фишт», где спустя некоторое время и началось торжественное мероприятие.

«Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон, позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи»,

— поведал президент, также отметив, что рядом с ним в тот момент находились члены Международного олимпийского комитета (МОК).

Как отметил президент, вскоре после звонка было принято решение придерживаться плана, предусмотренному для такого развития событий — то есть сбить самолет.

К счастью, трагедии не случилось.

«Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро там садится», — пояснил Путин, при этом уйдя от прямого ответа на вопрос, что он чувствовал в минуты между звонками.

Олимпиада в Сочи стала едва ли не образцовой в плане организации и безопасности, однако не каждые Игры проходили в подобном ключе.

Так, до сих пор одной из наиболее страшных страниц в истории спорта остается теракт, случившийся на летних Олимпийских играх — 1972 в Мюнхене, в результате которого погибли 11 членов израильской сборной, а также один западногерманский полицейский.

Атака на олимпийскую деревню была совершена в ночь на 5 сентября террористической палестинской организацией «Черный сентябрь» — вооруженные преступники воспользовались слабым уровнем охраны места проживания спортсменов и захватили в заложники членов сборной Израиля.

Некоторые из атлетов (в израильской национальной команде на той Олимпиаде был ряд представителей силовых видов) оказали злоумышленникам сопротивление, за что были убиты, кому-то удалось сбежать, тогда как часть спортсменов оказалась в пленниках у палестинцев.

При этом наиболее кровопролитным и трагичным получался даже не сам захват и удержание израильтян, а полностью провальная операция местных правоохранителей, из-за которой и погибло большинство членов делегации.

Террористы требовали предоставить им самолет, на котором они планировали улететь в Каир, и получили на это положительный ответ от властей — однако когда они прибыли в аэропорт и решили проверить воздушное судно, увидели, что в нем никого нет (полицейские, которые должны были там быть, просто ушли оттуда).

Далее развязалась ожесточенная перестрелка, в ходе которой были убиты не только многие террористы, но и часть спортсменов, которых преступники лишили жизни намеренно — в то же время одна из версий говорит о том, что погибли некоторые атлеты в результате плохой работы немецких снайперов.

Среди погибших в теракте оказались советские репатрианты — Зеев Фридман, Элиэзер Халфин и Марк Славин. Последний, будучи 18-летним, вообще перебрался в Израиль лишь в год трагедии.

Другим страшным моментов в истории Олимпиад считается случившиеся в ходе летних Игр-1996, проходивших в Атланте.

Тогда, напомним, в олимпийском парке соревнований случился взрыв, в результате которого погиб один человек (еще один скончался от сердечного приступа), а более сотни получили ранения разной степени тяжести.

Преступника полиции удалось поймать лишь спустя долгие годы — в 2003-м, а уже через пару лет он был осужден пожизненно.

Террористом оказался некий Эрик Роберт Рудолф, член одной из мормонских сект, объяснивший содеянное политическими мотивами.

Добавим, что в обоих случаях Олимпийские игры были продолжены, несмотря на случившееся — правда, уже без некоторых делегаций, которые по различным причинам были отозваны на родину.

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