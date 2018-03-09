«Играли очень плохо, практически отсутствовали на поле»

ЦСКА (Россия) — «Лион» (Франция) — 0:1

Московский ЦСКА по игре, пожалуй, был ближе всех к положительному результату, дома ничем не уступая одному из сильнейших клубов Франции. Победу «Лиону» принес удачно исполненный во втором тайме угловой, а главный тренер армейцев Виктор Гончаренко по окончании встречи назвал результат несправедливым.

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«Думаю, что, исходя из того, как развивалась игра, мы не заслуживали поражения. Мы не можем нащупать атакующие действия. Создаем мало моментов. Эту проблему нам надо решить. Наверное, ситуацию усугубляло то, что сильно дробило поле, мы много мячей теряли из-за этого», — рассказал белорусский специалист на пресс-конфреенции.

Одним из вопросов, интересовавших прессу, была оценка дебюта юного хорвата Кристиана Бистровича и причина, по которой в запасе начал поединок Витиньо.

«По Бистровичу тяжело однозначно говорить, было много сумбура в действиях команды. Но можно поздравить его с дебютом.

Что касается Витиньо, когда мы осенью играли три матча в неделю, он смотрелся тяжело. Планируем нагрузку так, чтобы он наиболее свежим подходил к каждому матчу»,

— заявил Гончаренко.

Рассказал наставник ЦСКА и о том, что было в записке, которую Бистрович после своего выхода на поле передал Бибрасу Натхо.

«Ничего нового и секретного в записке не было. Перестроения команды. Когда делаешь много перестроений, так проще показать конкретному игроку, как именно перестраиваемся».

На вопрос об ответной встрече Гончаренко в первую очередь отметил необходимость грамотно подготовиться к матчу с «Ахматом» в Премьер-лиге.

«Мы думаем о том, как сыграть в Грозном, это очень важный матч. Что касается ответной игры, будем смотреть, в каком состоянии подойдем к этой игре, на кого сможем рассчитывать.

Понятно, что попробуем исправить ситуацию. Забитый на выезде мяч многое поменяет».

Совсем другое настроение было у главного тренера «Лиона» Бруно Женезьо, команда которого в Лиге Европы в последнее время играет куда удачнее, чем в национальном чемпионате.

«Доволен самоотдачей своей команды и, конечно, результатом. Нам есть, что совершенствовать, но мы на правильном пути. Игроки выполнили все мои установки, были хороши в физическом плане, — отметил Женезьо.

— Причем надо учитывать, что состояние поля было далеко от идеального. Выглядели лучше, чем в предыдущем матче в чемпионате Франции. Нужно быть увереннее в атаке, но перед ответной встречей я не беспокоюсь.

Сегодня здорово сыграл не только наш капитан и вратарь Лопеш, но и все остальные. Я часто говорю команде, что если мы хотим быть похожи на клубы уровня «Реала», то у нас должен быть не один, а 11 или даже 14 капитанов».

Как не самую удачную оценил игру против «Лиона» плеймейкер ЦСКА Алан Дзагоев, создавший в Москве самый опасный момент своего клуба.

«Конечно, не лучший результат, учитывая, что играли дома. Не лучшая игра с нашей стороны.

На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать. Что смогли – сделали. Но это не самый лучший результат для нас».

Полузащитник армейцев Александр Головин был в послематчеовм комментарии лаконичен, но выразил уверенность в том, что ЦСКА по силам пройти дальше.

«Еще не все решено. 0:1 — это не 0:3, не 0:4. В гостях будем стараться играть только на победу. Сегодня нам где-то не повезло. Думаю, мы играли лучше соперника», — сказал хавбек сборной России в эфире «Матч ТВ».

«Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) — 3:0

Московский «Локомотив» ничего не смог противопоставить в Мадриде местному «Атлетико», пропустив три безответных мяча и практически лишившись шансов пройти дальше. Впрочем, главный тренер «Локо» Юрий Семин отметил, что ему не стыдно за свою команду.

«Мы играли с очень сильной командой, которая никогда не играет вполсилы. «Атлетико» всегда играет на максимальных оборотах. Мы наделали ошибок, хотя знали, что «Атлетико», наверное, быстрее всех отбирает мяч после потерь. Можно сказать, сами себе привезли. Это основная причина, — рассказал Семин после матча.

— Уровень надежности должен быть значительно выше, чем он был у нас сегодня. «Атлетико» нас сегодня подловил на этих ошибках.

Закончилась ли для нас Лига Европы? Давайте говорить конкретно о сегодняшнем матче. На «Атлетико» все может закончиться у любой команды, и очень быстро.

Было ли стыдно за «Локомотив»? Ни в коем случае. В каких-то периодах мы играли с «Атлетико» на равных, хорошо действовали в тактическом плане.

Наверное, надо учитывать, что для нас это старт сезона, а также надо учитывать отсутствие в нашем составе двух ведущих игроков, которые могли бы создать острейшие ситуации. Кроме результата все остальное положительное. Игроки сражались и получили громадный опыт. «Атлетико» сильнее. Я поздравляю Диего Симеоне, у него команда высочайшего уровня. А мы сегодня не смогли».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, еще до игры уважительно высказывавшийся и о «Локомотиве», и лично о Семине, отметил старание российской команды и предостерег от самоуспокоенности своих футболистов.

«Задача еще не решена. Не так просто нам будет, как кажется. В Москве будет все иначе – поле, погода, атмосфера. Плей-офф на этой стадии может быть непредсказуемым».

Соперник показал неплохую игру, несмотря на свои проблемы – ведь двое лидеров не играли. Мы этим воспользовались и показали хороший футбол, — сказал Симеоне.

— В первом тайме мы много времени проводили на половине поля соперника, создавали давление. Были опасные контратаки у «Локо», но ничего критичного для нас. В конце концов мы справились со всеми вызовами и забили три мяча».

Примерно то же самое сказал и автор одного из голов мадридцев Диего Коста, давший комментарий в эфире «Матч ТВ».

«У «Локомотива» хорошая команда. Счет 3:0 ни о чем не говорит. Так бывает. Они хорошо играли, у них крепкий коллектив, но мы были лучше и добились нужного результата. Довольны, что перед поездкой в Россию сделали серьезный задел», — сказал форвард сборной Испании.

«Мы сделали три большие ошибки, потому и проиграли 0:3. Ошибки Гильерме не нервировали. Мы не пропустили из-за них, к тому же, мы уверены в нем за долгие годы игры. Шанс «Локомотива» в ответной игре в том, что будет холодно, — заявил после матча капитан «Локо» Ведран Чорлука.

— Конечно, тяжело было все время находиться под прессингом. Эдер играл неплохо, думаю, судья мог бы дать несколько свистков на нем. «Атлетико» сегодня был лучше, но не на 3:0».

Отметил прессинг испанцев и защитник «железнодорожников» Владислав Игнатьев.

«Мы пытались не пропустить в начале матча, потом соперник разыгрался. И мы плохо начали второй тайм – сразу же пропустили.

Вы видели, как при потере мяча «Атлетико» здорово возвращал его себе. Так соперник забил нам второй гол.

Понравилось, как «Атлетико» действовал в целом, как игроки соперника сразу вступали в прессинг. Они были лучше, поэтому победили. Думаю, это самый сильный наш соперник в сезоне».

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 2:1

Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение в Германии от «РБ Лейпцига», показав неубедительный футбол, но забив в концовке мяч, который вполне может оказаться в перспективе решающим фактором для выхода в четвертьфинал.

«Мы хорошо действовали в первые 20 минут. Потом мы играли очень плохо, мне в это не верится. Мы не заслуживали гола, но мы его забили. Теперь мы находимся в более хорошей ситуации, чем при поражении 0:2», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

«В первом тайме мы довольно неплохо выглядели в обороне. Также были неплохи в атаке, но только до 25-й минуты. После пропало все. Учитывая эти условия, 1:2 – неплохой результат.

Мы точно знали, как готовиться к ним. Во втором тайме у нас было четыре защитника и больше никого. Повторюсь: мы добились неплохого результата.

Ригони после второго гола в наши ворота я аплодировал для поднятия боевого духа, чтобы он играл лучше. Не согласен насчет халатности, все игроки отнеслись к матчу с полной серьезностью.

Просто они играли очень плохо, практически отсутствовали на поле. Спасибо Кришито, что он нас спас, забил прекрасный гол. Теперь я не считаю, что все для нас закончено».

Наставник «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль был доволен победой, однако пропущенный в концовке гол заметно повлиял на настроение австрийского специалиста.

«Мы провели хорошую игру. В первом тайме у нас было несколько моментов, например, удар Форсберга в штангу. Мы хорошо оборонялись. В перерыве мы поговорили, после чего увеличили давление. Вернер прекрасно сыграл в эпизоде с первым голом. Мог он и забивать сразу после него, это придало бы ему дополнительной уверенности, — сказал Хазенхюттль.

— В итоге нам не хватило пяти минут, чтобы поехать с прекрасным счетом в Петербург. Но не нужно огорчаться, у нас есть все шансы, чтобы пройти в следующий раунд».

«Результат для нас неплохой, но я уверен, что нам по силам играть лучше, — заявил после матча капитан и автор зенитовского гола Доменико Кришито.

— Подумал о том, что хочу направить мяч точно в угол. В итоге получился хороший гол, очень важный для ответной игры в Петербурге.Нам нужно быть к ней готовыми, потому что дома наверняка нам придется так же непросто, как сегодня».

«Очень тяжелый матч. В первом тайме у нас не получалось держать мяч, было очень мало моментов, практически все время мы оборонялись, — поделился своими впечатлениями защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович.

— Во втором тайме пропустили, но думаю, что результат этой игры позитивный — могло быть намного хуже.

2:1 — результат, который дает нам надежду, но нам нужно поменять очень многое в нашей игре, чтобы победить «РБ Лейпциг» дома».

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