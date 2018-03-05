«Возмущены фейком»: Медведеву отправили за Липницкой

В СМИ появились обескураживающие новости о том, что двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева намерена покинуть своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе, как это сделала в 2015 году другая знаменитая ученица этой наставницы Юлия Липницкая. Об этом сообщило издание SNC со ссылкой на свой осведомленный источник. Из опубликованной информации следовало, что

18-летняя фигуристка задумалась об уходе из-за внезапно разгоревшегося конфликта с Тутберидзе. Что именно стало причиной предполагаемых разногласий, не уточнялось.

При этом издание выразило надежду на скорые «официальные комментарии».

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Кроме того, сообщалось, что Медведева якобы всерьез рассматривает вариант выступления за другую страну. Напомним, отцом спортсменки является армянин Арман Бабасян.

Сама Тутберидзе на прямой вопрос о возможном расставании с успешной ученицей ответила довольно хладнокровно.

«СМИ уже пишут о нашем расставании? Вот видите как…

И я, и Медведева слышим это впервые от вас. Ранее мы об этом ничего не знали», — приводит слова тренера «СЭ».

Сама Медведева отреагировала на известия о своем уходе с гораздо большим возмущением.

«Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом!

Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» —

приводит слова фигуристки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

От лица Федерации также было опубликовано отдельное обращение, в котором говорится, что организация «крайне возмущена попыткой отдельных представителей СМИ распространять «фейковую» информацию», которая может дестабилизировать обстановку в сборной России по фигурному катанию накануне чемпионата мира в Милане.

Напомним, мировое первенство пройдет с 19 по 25 марта. В заявку национальной команды, помимо Медведевой, попали одиночницы Алина Загитова и Мария Сотскова, представители мужского одиночного катания Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, спортивные пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт и Кристина Астахова / Алексей Рогонов, а также выступающие в танцах на льду Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро и Александра Степанова / Иван Букин.

Возвращаясь к теме с опровергнутым желанием Медведевой уйти от Тутберидзе, стоит отметить, что в подобные слухи всегда будет вериться с трудом хотя бы по той причине, что этот тандем существует уже десять лет и ни разу не давал реальных поводов говорить о возможном распаде.

Тутберидзе взяла Евгению в свою группу в восьмилетнем возрасте и за это время стала для нее настоящей «мамой на льду», как неоднократно признавалась в интервью сама фигуристка.

Последние два года, в течение которых Медведева долгое время не проигрывала ни одного старта и победила на двух чемпионатах Европы и мира подряд, стали золотыми страницами в истории этого творческого союза.

Если ранее Тутберидзе могла уделять больше внимания другим фигуристкам, на которых, видимо, возлагались основные надежды по результату (например, в финале юниорского Гран-при в сезоне-2014/2015 тренер не встречала Медведеву в зоне kiss-and-cry, настраивая на прокат Серафиму Саханович, которая в итоге стала второй после Евгении), то теперь наставница сосредоточилась на своей давней воспитаннице.

Даже внезапный взлет 15-летней Алины Загитовой в сезоне-2017/2018, который стал для нее первым на взрослом уровне, не изменил отношения Тутберидзе к юной «Анне Каренине» фигурного катания.

Во время соревнований тренер в основном находится рядом с Медведевой и регулярно встречает ее на диванчике, где фигуристы ожидают своих оценок, в то время как Загитова может иногда оставаться в компании других специалистов.

На Олимпиаде в Пхенчхане, после того как были объявлены окончательные оценки и стало ясно, что олимпийское золото досталось Алине, а не Евгении, Тутберидзе провела с Медведевой отдельную беседу. Обнявшись, они какое-то время стояли в стороне и разговаривали, пока мимо со спокойным видом проходила Загитова.

К счастью, все это не приводит к конфликтам внутри звездного коллектива.

На кадрах с Игр после объявления финальных оценок Тутберидзе и Медведеву можно часто увидеть в объятьях с Загитовой — втроем.

Кроме того, девушки также отдельно поздравили друг друга с великолепным результатом. Этот момент описала в одном из интервью Загитова.

«Я находилась в ожидании, так как после выступления Жени должно было состояться награждение. Она находилась в зоне kiss-and-cry. После того как озвучили оценки, Женя встала и побежала ко мне. Я встретила ее с распростертыми объятиями, — приводит слова фигуристки RT. — Мы обменялись поздравлениями, сказали друг другу несколько теплых слов».

Сама Медведева мудро рассудила, что иногда необходимо уметь абстрагироваться от напряженного соперничества.

«Загитова? Когда человек все время перед твоими глазами, когда понимаешь, что он старается стать лучше, то это как лестница, на которой каждый друг друга обгоняет.

И, конечно, внутри зажигается огонь, это подстегивает идти дальше. Но бывают такие моменты, когда этот огонь нужно уметь тушить,

иначе это может привести к травмам и станет только хуже», — отметила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

С таким не по-детски рассудительным поведением что со стороны Загитовой, что со стороны Медведевой о каком-либо раздоре в коллективе говорить не приходится, а уж конфликт между Евгенией и тренером и вовсе видится сюрреализмом.

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