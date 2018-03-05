«Возмущены фейком»: Медведеву отправили за Липницкой

Курсы валют$ 56.42 (+0.036) 69.62 (+0.061)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Спартак-2Факел
0:0
закончен
Испания / Примера
23:00
СельтаЛас-Пальмас
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
2:3
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвангард
2:7
закончен
19:30
ЦСКАСпартак
1:0
закончен
19:30
СКАСеверсталь
7:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
01:00
Нью-Джерси ДэвилзВегас Голден Найтс
2:3
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзВиннипег Джетс
2:3
закончен
03:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксКоламбус Блю Джекетс
2:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
103:98
закончен
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
95:98
закончен
03:00
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
109:126
закончен
04:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
118:110
закончен
05:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
123:120
закончен
05:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
102:99
закончен
Лига чемпионов
22:45
Ливерпуль Порту
не начался
22:45
ПСЖ Реал Мадрид
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗиркаАлександрия
не начался
КХЛ / плей-офф
19:00
ТорпедоЛокомотив
не начался
19:30
ХК СочиЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзКалгари Флэймз
4:3 (ОТ)
закончен
03:30
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
5:3
закончен
04:30
Даллас СтарзОттава Сенаторз
2:3 (ОТ)
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
4:3 (ОТ)
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Айлендерс
2:2
3 период
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Гран Канария
не начался
20:15
Дарушшафака Будучность
не начался
22:30
Бавария УНИКС
не начался
22:30
Реджо-Эмилия Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
112:90
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
92:89
закончен
03:30
Майами ХитФиникс Санз
125:103
закончен
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
89:105
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
100:98
закончен
05:00
Юта ДжазОрландо Мэджик
94:80
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсПортленд Трэйл Блэйзерс
61:58
3 четверть
Лига чемпионов
22:45
Тоттенхэм Хотспур Ювентус
не начался
22:45
Манчестер Сити Базель
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
не начался
06:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсМайами Хит
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерХьюстон Рокетс
не начался
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался

«Возмущены фейком»: Медведеву отправили за Липницкой

Как Тутберидзе отреагировала на информацию об уходе Медведевой

Тренер Этери Тутберидзе и фигуристка Евгения Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане РИА Новости
Тренер Этери Тутберидзе и фигуристка Евгения Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане
В СМИ появилась информация о желании фигуристки Евгении Медведевой покинуть своего тренера Этери Тутберидзе и начать выступления за другую страну из-за якобы вспыхнувшего конфликта с наставницей. Тутберидзе заявила, что в первый раз слышит об этом намерении, а сама Медведева попросила оставить ее в покое. Федерация фигурного катания на коньках России возмутилась «фейковой» информацией и обвинила СМИ в попытке дестабилизировать ситуацию в сборной.

В СМИ появились обескураживающие новости о том, что двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева намерена покинуть своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе, как это сделала в 2015 году другая знаменитая ученица этой наставницы Юлия Липницкая. Об этом сообщило издание SNC со ссылкой на свой осведомленный источник. Из опубликованной информации следовало, что

18-летняя фигуристка задумалась об уходе из-за внезапно разгоревшегося конфликта с Тутберидзе. Что именно стало причиной предполагаемых разногласий, не уточнялось.

При этом издание выразило надежду на скорые «официальные комментарии».

Реклама

Кроме того, сообщалось, что Медведева якобы всерьез рассматривает вариант выступления за другую страну. Напомним, отцом спортсменки является армянин Арман Бабасян.

Сама Тутберидзе на прямой вопрос о возможном расставании с успешной ученицей ответила довольно хладнокровно.

«СМИ уже пишут о нашем расставании? Вот видите как…

И я, и Медведева слышим это впервые от вас. Ранее мы об этом ничего не знали», — приводит слова тренера «СЭ».

Сама Медведева отреагировала на известия о своем уходе с гораздо большим возмущением.

«Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом!

Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» —

приводит слова фигуристки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

От лица Федерации также было опубликовано отдельное обращение, в котором говорится, что организация «крайне возмущена попыткой отдельных представителей СМИ распространять «фейковую» информацию», которая может дестабилизировать обстановку в сборной России по фигурному катанию накануне чемпионата мира в Милане.

Напомним, мировое первенство пройдет с 19 по 25 марта. В заявку национальной команды, помимо Медведевой, попали одиночницы Алина Загитова и Мария Сотскова, представители мужского одиночного катания Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, спортивные пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт и Кристина Астахова / Алексей Рогонов, а также выступающие в танцах на льду Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро и Александра Степанова / Иван Букин.

Возвращаясь к теме с опровергнутым желанием Медведевой уйти от Тутберидзе, стоит отметить, что в подобные слухи всегда будет вериться с трудом хотя бы по той причине, что этот тандем существует уже десять лет и ни разу не давал реальных поводов говорить о возможном распаде.

Тутберидзе взяла Евгению в свою группу в восьмилетнем возрасте и за это время стала для нее настоящей «мамой на льду», как неоднократно признавалась в интервью сама фигуристка.

Последние два года, в течение которых Медведева долгое время не проигрывала ни одного старта и победила на двух чемпионатах Европы и мира подряд, стали золотыми страницами в истории этого творческого союза.

Если ранее Тутберидзе могла уделять больше внимания другим фигуристкам, на которых, видимо, возлагались основные надежды по результату (например, в финале юниорского Гран-при в сезоне-2014/2015 тренер не встречала Медведеву в зоне kiss-and-cry, настраивая на прокат Серафиму Саханович, которая в итоге стала второй после Евгении), то теперь наставница сосредоточилась на своей давней воспитаннице.

Даже внезапный взлет 15-летней Алины Загитовой в сезоне-2017/2018, который стал для нее первым на взрослом уровне, не изменил отношения Тутберидзе к юной «Анне Каренине» фигурного катания.

Во время соревнований тренер в основном находится рядом с Медведевой и регулярно встречает ее на диванчике, где фигуристы ожидают своих оценок, в то время как Загитова может иногда оставаться в компании других специалистов.

На Олимпиаде в Пхенчхане, после того как были объявлены окончательные оценки и стало ясно, что олимпийское золото досталось Алине, а не Евгении, Тутберидзе провела с Медведевой отдельную беседу. Обнявшись, они какое-то время стояли в стороне и разговаривали, пока мимо со спокойным видом проходила Загитова.

К счастью, все это не приводит к конфликтам внутри звездного коллектива.

На кадрах с Игр после объявления финальных оценок Тутберидзе и Медведеву можно часто увидеть в объятьях с Загитовой — втроем.

Кроме того, девушки также отдельно поздравили друг друга с великолепным результатом. Этот момент описала в одном из интервью Загитова.

«Я находилась в ожидании, так как после выступления Жени должно было состояться награждение. Она находилась в зоне kiss-and-cry. После того как озвучили оценки, Женя встала и побежала ко мне. Я встретила ее с распростертыми объятиями, — приводит слова фигуристки RT. — Мы обменялись поздравлениями, сказали друг другу несколько теплых слов».

Сама Медведева мудро рассудила, что иногда необходимо уметь абстрагироваться от напряженного соперничества.

«Загитова? Когда человек все время перед твоими глазами, когда понимаешь, что он старается стать лучше, то это как лестница, на которой каждый друг друга обгоняет.

И, конечно, внутри зажигается огонь, это подстегивает идти дальше. Но бывают такие моменты, когда этот огонь нужно уметь тушить,

иначе это может привести к травмам и станет только хуже», — отметила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

С таким не по-детски рассудительным поведением что со стороны Загитовой, что со стороны Медведевой о каком-либо раздоре в коллективе говорить не приходится, а уж конфликт между Евгенией и тренером и вовсе видится сюрреализмом.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».