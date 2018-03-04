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Матч за золото: Семин против чемпиона

Президент «Локомотива» запретил перфоманс болельщиков «Спартака»

Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив» РИА Новости
Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив»
Московские «Спартак» и «Локомотив» сыграют в столичном дерби в рамках 21-го тура РФПЛ. Матч в Черкизово станет ключевым для определения чемпиона — в случае победы «железнодорожников» их уже, вероятно, не догонит никто. Тем временем руководство Премьер-лиги разбирается с запретом перформанса красно-белых руководством хозяев.

4 марта в чемпионате России по футболу состоится ключевая игра сезона — «Локомотив» на своем поле примет «Спартак», и в случае победы «железнодорожников» в дерби золотые медали первенства уже можно будет потихоньку везти в Черкизово.

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Подобная ситуация в Премьер-лиге сложилась еще по ходу первой части турнира: осенью 2017 года красно-зеленые неожиданно для многих ворвались в чемпионскую гонку, сначала просто возглавив оную, а затем и по-настоящему сильно оторвавшись от конкурентов.

В итоге на зимний перерыв команда Юрия Семина уходила с чудесным восьмиочковым отрывом от шедших соответственно вторым и третьим «Зенита» и «Спартака», а двух других участников еврокубковой пятерки — «Краснодар» и ЦСКА — опережала еще чуть более.

Достаточно обнадеживающим для поклонников столичной команды, которая не видела чемпионства с 2004 года, выглядит и календарь на оставшиеся десять встреч чемпионата — там, не считая отчетной битвы со «Спартаком», можно выделить разве что очные баталии с «Краснодаром» и «Зенитом» (что важно — в заключительных турах), а также выездные поединки с «Уралом» и «Динамо».

Безусловно, совсем без потерь пройти эту дистанцию у «Локо» едва ли выйдет, однако и «подушка безопасности» у коллектива на данный момент крайне внушительная, плюс где-то недобирать очки будут и конкуренты (например, «Зенит» это уже сделал, не сумев накануне на своем поле одолеть «Амкар»).

Но все может сильно видоизмениться уже по итогам матча с красно-белыми.

Уступи сегодня «Локомотив», и уже не просто отрыв будет не столь весомым (на самом деле и пять очков это много), но и уверенности подопечным Семина --
что важнее — это вряд ли прибавит, тогда как их преследователи еще отчетливее почуют «запах крови».

Несложно догадаться, что одним из главных визави красно-зеленых сейчас являются именно спартаковцы: действующие чемпионы, неважно начавшие сезон, ближе к зимнему перерыву набрали классный ход, уверенно обыграв «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА с общим счетом 10:2.

Любопытно, что последнее поражение во внутреннем первенстве команда Массимо Карреры потерпела еще в августе, и авторами этого фиаско стали как раз футболисты «Локомотива».

Тот матч до сих пор остается одним из ярчайших в сезоне. Легко переиграв соперников в первом тайме (2:0 к перерыву), хозяева «Открытие Арены» в его концовке сами же придумали себе проблемы — за, как посчитал судья, умышленное падение в чужой штрафной с поля был удален Александр Самедов, и после паузы на поле воцарился «Локомотив».

Равным счет стал уже на экваторе второй половины, а затем гостям удались еще два гола — после пары голевых передач лидер «железнодорожников» Мануэл Фернандеш поставил крест на очковых надеждах чемпионов, пробив Александра Селихова мощным дальним ударом.

В такой ситуации фактически бесполезным оказался чудо-гол Квинси Промеса, который за секунды до финального свистка просто взял и обыграл в одиночку всю оборону красно-зеленых, после чего пробил Маринато Гилерме.

Данной победой «Локо» сполна отплатил спартаковцам за обидное поражение в Суперкубке-2017 в овертайме (2:1), по итогам которого Семин обрушился с критикой на судейский корпус — наставнику не понравилось, что с поля в той встрече не был удален Луис Адриано, впоследствии забивший решающий мяч.

Стоит отметить, что давно не проиграл во внутреннем первенстве и сам лидер чемпионата: последнее поражение команды датировано серединой октября, и автором его является «Уфа», добившаяся минимального успеха на своем поле.

Превосходно о последних успехах сегодняшних соперников в РФПЛ говорит также тот факт, что к предстоящей игре они подходят с девятью победами кряду на двоих.

А вот в еврокубках дела у оппонентов сильно разнятся — синхронно попав в плей-офф Лиги Европы, «Спартак» и «Локомотив» получили в соперники по первому раунда турнира примерно равных по классу визави, однако дальше прошли лишь «железнодорожники», дважды обыгравшие французскую «Ниццу» (3:2; 1:0) во главе с Марио Балотелли.

Что же касается красно-белых, то они не справились с испанским «Атлетиком», крайне серым представителем второй части турнирной таблицы Примеры.

И винить здесь москвичи могут лишь себя. Пропустить в дебютной встрече противостояния на своем поле аж три мяча еще до перерыва от команды, даже не пытающейся атаковать — задача не из простых, однако спартаковцы благодаря грубым индивидуальным ошибкам с ней справились.

С ответным поединком все получилось куда лучше: россияне почти выполнили миссию по трем голам в чужие ворота, заставив соперников опасливо прижаться к своей штрафной в заключительные минуты, однако в итоге все-таки покинули еврокубок.

Мог продвинуться/вылететь уже позднее «Спартак» и из другого соревнования — Кубка России — однако гостевой матч с самарскими «Крыльями Советов», намеченный на 28 февраля, был перенесен из-за сильного мороза.

В преддверии встречи с «железнодорожниками» у красно-белых попросту переполнен лазарет, и особенно страшно за оборону команды — в Черкизово точно не сыграют Зе Луиш, Георгий Джикия, Артем Тимофеев, Сальваторе Боккетти и Георгий Тигиев.

У «Локо» с этим все гораздо позитивнее — против красно-белых, возможно, не сыграют лишь Ари и Джефферсон Фарфан, хотя и их появление на поле в предстоящем поединке расценивается как вероятное.

Добавим, что незадолго до дерби разгорелся скандал, связанный с запретом перформанса спартаковских болельщиков, который ранее был разрешен РФПЛ. Сами фанаты обвиняют в этом президента «Локо» Илью Геркуса.

В руководстве Премьер-лиги в данный момент разбираются со сложившейся ситуацией.

Встреча «Локомотив» — «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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