«Судейство на матче «Зенита» было катастрофой»

«Зенит» — «Амкар» — 0:0

Санкт-петербургский «Зенит», крушивший всех соперников на предсезонных сборах (под каток попал даже крепкий датский «Копенгаген», уступивший подопечным Роберто Манчини со счетом 0:5), не сумел удачно стартовать в Российской футбольной премьер-лиге после зимнего перерыва.

Принимая на своем поле «Амкар», сине-бело-голубые явно рассчитывали на другой результат, нежели нулевая ничья, тем более что за три дня до матча стало известно, что главный тренер Гаджи Гаджиев неожиданно покидает пермский клуб.

Исполняющим обязанности наставника стал Вадим Евсеев — и теперь в его активе уже есть первый балл, заработанный на тренерском мостике.

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В немалой степени результат матча оказался обусловлен излишней эмоциональностью зенитовцев: игра очевидно не шла, и футболисты начали заводиться, фолить и устраивать разборки с судьей.

В итоге на 68 минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Ерохин, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте по такой же схеме удалился капитан команды Доменико Кришито.

После встречи главный тренер «Зенита» Манчини с сарказмом охарактеризовал арбитра Владимира Сельдякова как «лучшего».

«Этот судья — лучший в России и в Европе, если вы просите меня прокомментировать его работу. А вообще судейство было катастрофой.

Я не понимаю, почему нас судит один и тот же человек два матча подряд (в последней встрече до перерыва «Зенит» сыграл вничью 0:0 с грозненским «Ахматом» при судействе Сельдякова. — «Газета.Ru»). Мы могли победить в этой встрече и должны были это делать.

Множество наших соперников на арене «Санкт-Петербург» выстраиваются в полном составе у своей штрафной и направляют все усилия на то, чтобы мы не забили. Я говорю сейчас плохо, но иногда это необходимо», — подытожил итальянец.

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный высказался более сдержанно, чем наставник сине-бело-голубых.

«В раздевалке не звучало слова «судья». Надо смотреть на себя, на свою игру. Успокаивать себя судейством мы не будем.

Будем исправлять ошибки и двигаться дальше, — приводит слова форварда официальный сайт питерцев. — Успел ли я ощутить, насколько против «Зенита» играют иначе, чем против моей бывшей команды «Тосно»? Конечно, это чувствуется.

Все знают, что ты лидер и борешься за золото, поэтому против нас так настраиваются. Но уверен, что ребята к этому привыкли: будем играть и стараться реализовывать свои моменты».

Исполняющий обязанности наставника «Амкара» Евсеев в своих ответах постарался опровергнуть обвинения Манчини:

«Как мы выбрали тактику на игру против «Зенита»? Отталкиваясь от своей философии.

Не понимаю, в чем проявилась катастрофа в судействе. Если Манчини так думает — что ж, это его мнение. Надо уметь контролировать свои эмоции.

Красные карточки «Зенита» пошли от нервов, потому что у футболистов не получалась игра».

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин, в которого по ходу матча летели и бутылки с водой, и монеты, и даже файеры, призвал болельщиков «Зенита» вести себя спокойнее, но в целом остался вполне доволен встречей.

«Сегодня на стадионе была отличная атмосфера. Ради таких матчей и стоит играть. Учитывая, что мы боролись на выезде против одного из фаворитов чемпионата, «Амкар», скорее, приобрел одно очко, чем потерял два.

В мою сторону с фанатской трибуны летели пятирублевые монеты, которых там сейчас можно тысяч на десять собрать. Мне кажется, это ненормальная ситуация.

Зачем мне потом по больницам ездить? Пускай заводят кричалки, а не предметами кидаются», — отметил голкипер.

Пока стороны обменивались взаимными претензиями, турнирная таблица приобрела совсем печальный для «Зенита» вид: с 38 очками он располагается только на четвертой позиции после «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА.

«Амкар» же набрал 22 балла и все еще находится в зоне стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге — на 13-й строчке из 16-ти.

ЦСКА — «Урал» — 1:0

Встреча московского ЦСКА с екатеринбургским «Уралом» на «ВЭБ-Арене» получилась гораздо спокойнее, чем драма «Зенита» с «Амкаром».

За всю встречу была выдана лишь одна желтая карточка — нападающему гостей Владимиру Ильину.

Исход матча решил единственный гол, который записал на свой счет Алан Дзагоев — причем сделал это едва ли не случайно.

Полузащитник выполнил подачу в штрафную, рассчитывая, что на нее откликнется Понтус Вернблум, но мяч без всякой помощи лег точно в дальний угол.

Тем не менее главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко отметил, что его подопечным необходимо увеличивать интенсивность атаки.

«Хотелось бы более цельной игры с нашей стороны.

В обороне действовали очень хорошо, всего один удар в створ наших ворот. Что касается атаки, то количество ударов в створ на хорошем уровне, но реализация недостаточно хороша.

Надо играть острее. Может, состояние поля сказалось. В матче «Црвеной Звездой» в Лиге Европы оно было лучше. Но важно, что мы выиграли стартовый весенний тур, что поможет чувствовать себя уверенно», — приводит слова Гончаренко сайт клуба.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 38 очков и занял третье место в турнирной таблице, обогнав в том числе и «Зенит», сыгравший в этом туре вничью.

Омрачает триумф армейцев только тот факт, что в этой встрече получил травму крайний защитник Марио Фернандес.

Врач клуба Шагабутдин Керимов сообщил, что бразилец повредил мягкие ткани задней поверхности правого бедра, а Гончаренко предположил, что игрок восстановится только в апреле.

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после встречи не стал жаловаться на итоговый результат и признал, что его команда провела больше времени в защите, но все равно назвал пропущенный гол обидным.

«Встреча получилась очень интересной, мы в большей степени держались в обороне, пытаясь делать это достаточно высоко. Однако, стоило нам сесть глубже, как у ЦСКА начинали появляться моменты.

В итоге мы пропустили обидный гол — такое случается. Тем не менее считаю, что концовка встречи осталась за нами,

и у нас были моменты, которые можно было довести до гола, но не получилось», — подытожил специалист.

«Урал» остался с 25 очками на девятом месте в таблице.

«Краснодар» — «Ростов» — 3:1

«Ростов» во главе с новым главным тренером Валерием Карпиным стартовал в весенней части сезона РФПЛ с поражения от «Краснодара».

Дубль в ворота желто-синих оформил Федор Смолов, который грядущим летом, скорее всего, уедет в Европу, а точку в матче поставил на 89 минуте Павел Мамаев.

Единственный гол «Ростова» записал на свой счет Алексей Ионов, отличившийся с пенальти под конец первого тайма.

После матча Карпин неожиданно похвалил оборону своей команды, сложив большую часть вины за результат на атаку.

«Мне понравилось то, что мы делали в обороне. Да, были недочеты, но в целом это получалось. Играли внимательно, стараясь не давать сопернику действовать на контратаках. А вот что касается нападения, то там работы непочатый край. Выход из обороны в атаку до гола «Краснодара», мягко говоря, не получался.

Почему пропустили третий мяч? В концовке мы уже раскрылись, потому что стало не так важно, забьют ли нам еще», — признался специалист.

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отдельно отметил дебют полузащитника Олега Шатова, который перешел в стан черно-зеленых из «Зенита» этой зимой на правах аренды, а также рассказал о том, как непросто было преодолеть оборону «Ростова».

«Схема соперника 5-3-2 означала очень плотную защиту, которую сложно вскрывать. Однако мы старались и сумели забить. Когда повели в счете, больше играли в позиционную атаку, действовали по счету и провели третий гол. Думаю, ребята заслужили эту победу.

Наш дебютант Шатов сыграл хорошо, вписался в команду. Мы очень рады, что он с нами и будет помогать решать задачи», — подытожил Шалимов.

Эта победа позволила «Краснодару» набрать 39 очков и подняться на чистое второе место в турнирной таблице после «Локомотива». Сместить его оттуда сможет только московский «Спартак», если одолеет «железнодорожников» в этом туре.