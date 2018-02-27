Совет, но не требование: Россия сможет проводить турниры

Во вторник, 27 февраля, в российских СМИ появилась информация о якобы скором наступлении еще менее радостного этапа в истории отечественного спорта.

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Как утверждал «Чемпионат.com», прямым образом замешано здесь было Всемирное антидопинговое агентство (WADA), внесшее поправки в свой кодекс.

Согласно ним, с 1 апреля 2018 года все международные спортивные организации, сотрудничающие с WADA (то есть очень многие) якобы были бы обязаны отклонять заявки на проведение всех турниров от тех стран, национальные антидопинговые организации которых не имеют международную лицензию.

Именно в подобном статуте, напомним, до сих пор остается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), лишенное аккредитации WADA еще в 2015 году — причем каких-то обнадеживающих подвижек в деле восстановления национальной организации по итогам недавнего ноябрьского заседания сторон в Сеуле не произошло.

Однако в реальности информация не подтвердилась — опровергли слухи в самом WADA, где подчеркнули, что рекомендации не отдавать международные турниры странам, НАДО которых не имеют лицензии, по-прежнему остаются лишь рекомендациями, но не требованиями.

«Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является «делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.

Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России. Мы также отмечаем, что любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года»,

— цитирует представителей WADA Life.

Не подтвердили данные сведения прессы и в российских спортивных федерациях.

Так, глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников, комментируя «Газете.Ru» соответствующую информацию, выразил мнение, что WADA и в дальнейшем не должно получить подобного контроля над мировым спортом.

«Все наши соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), и нас это пока что не коснулось.

Верю ли я, что все станет настолько подконтрольно WADA? Нужно отделять мух от котлет — то есть WADA от проведения международных соревнований.

Я думаю, что ничего такого не будет — какая-то ерунда… На территории России мы проводим различные соревнования — Кубок России, чемпионат страны и другие. И все они проводились, все работали — даже когда РУСАДА уже лишилось лицензии. Тогда работали независимые антидопинговые агентства, бравшие у атлетов пробы. Так что мое мнение — все это несвязанная ерунда. Очередная утка», — отметил Мельников.

В свою очередь, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что подобные полномочия WADA должно получить лишь в том случае, если с этим согласятся все заинтересованные стороны.

«В этом году одно из соревнований Международной федерации плавания (FINA) пройдет как раз в Казани (Кубок мира — «Газета.Ru»), и какой-либо информации об отзыве права города на проведение турнира у нас на данный момент нет. Да и в целом не думаю, что это все повлияет на проведение соревнований в России.

Не могу сказать, что будет дальше, однако, на мой взгляд, наши с FINA отношения всегда находятся на порядочном уровне, в них всегда удавалось избегать двойных толкований — поэтому я уверен, что наш конструктивный диалог по всем вопросам будет продолжаться.

Что касается вероятности возникновения у WADA подобных полномочий, то это дискуссионный предмет — для принятия подобного решения должны быть приглашены все заинтересованные стороны. Чтобы в итоге новые поправки были исполнимы, следовали здравому смыслу, а также соответствовали международным нормам»,

— сказал он «Газете.Ru».

Опроверг очередные плохие для российского спорта новости и глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Подобной информации по фигурному катанию у нас нет. Международный союз конькобежцев (ISU) — как и большинство других организаций — действительно сотрудничает с WADA, однако данной информации нам пока что не поступало», — заявил Горшков.

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