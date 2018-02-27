Совет, но не требование: Россия сможет проводить турниры

Курсы валют$ 56.26 (+0.007) 68.83 (+0.042)
Сочинский форум 2018
title=''
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
11:30
СКА-ХабаровскШинник
0:0 (1:4)
закончен
17:30
АмкарАвангард К
0:0 (6:7)
закончен
Испания / Примера
22:00
ЭспаньолРеал Мадрид
1:0
закончен
23:30
ЖиронаСельта
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАдмирал
5:3
закончен
16:00
АвангардСибирь
1:2 (Б)
закончен
17:00
Салават ЮлаевХК Сочи
3:1
закончен
17:00
АвтомобилистТрактор
1:3
закончен
17:00
Металлург МгЮгра
4:0
закончен
19:00
Ак БарсТорпедо
5:2
закончен
19:00
НефтехимикЛада
0:4
закончен
19:30
ВитязьСлован
5:3
закончен
19:30
Динамо МнДинамо Р
5:3
закончен
19:30
ЙокеритСКА
5:3
закончен
19:30
СпартакЛокомотив
0:2
закончен
19:30
ЦСКАСеверсталь
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
5:1
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
4:3 (Б)
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
0:1 (Б)
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
3:1
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
3:2 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Атланта ХоуксЛос-Анджелес Лейкерс
104:123
закончен
03:30
Бостон СелтиксМемфис Гриззлиз
109:98
закончен
03:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
104:87
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксГолден Стэйт Уорриорз
111:125
закончен
03:30
Торонто РэпторсДетройт Пистонс
123:94
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
125:116
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерОрландо Мэджик
112:105
закончен
04:30
Даллас МавериксИндиана Пэйсерс
109:103
закончен
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
85:96
закончен
06:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
100:118
закончен
Олимпизм /
18:18
Онлайн-трансляция реакции России на возможное лишение турниров
online
Кубок России
17:30
Крылья СоветовСпартак
не начался
19:30
ТосноЛуч-Энергия
не начался
Кубок Италии
19:30
ЮвентусАталанта
не начался
22:45
ЛациоМилан
не начался
Испания / Примера
21:30
Атлетик БВаленсия
не начался
21:30
МалагаСевилья
не начался
21:30
ХетафеДепортиво
не начался
23:30
Атлетико МЛеганес
не начался
23:30
ЭйбарВильярреал
не начался
Кубок Англии
22:45
Тоттенхэм ХотспурРочдейл
не начался
Кубок Франции
20:30
ШамблиСтрасбург
не начался
23:05
ПСЖМарсель
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзОттава Сенаторз
2:0
2 период
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
1:2
2 период
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
3:3
2 период
03:30
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
1:0
1 период
04:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
0:0
1 период
04:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
0:0
1 период
04:30
Даллас СтарзКалгари Флэймз
не начался
06:30
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксЭдмонтон Ойлерз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
online
03:00
Кливленд КавальерсБруклин Нетс
60:61
перерыв
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
online
04:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
online
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСакраменто Кингз
не начался
06:30
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Испания / Примера
21:30
БетисРеал Сосьедад
не начался
23:00
Лас-ПальмасБарселона
не начался
23:30
АлавесЛеванте
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралАмур
не начался
15:30
СибирьТрактор
не начался
16:30
БарысАвангард
не начался
17:00
Металлург МгНефтехимик
не начался
17:00
Салават ЮлаевАк Барс
не начался
17:00
ЮграАвтомобилист
не начался
18:00
ЛадаХК Сочи
не начался
19:00
ЛокомотивЦСКА
не начался
19:00
ТорпедоВитязь
не начался
19:30
СКАСеверсталь
не начался
19:30
СпартакДинамо М
не начался
20:30
Динамо РЙокерит
не начался
21:00
СлованДинамо Мн
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшКалгари Флэймз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
не начался
03:30
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Вашингтон УизардсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
не начался
04:30
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
не начался
Евролига
21:00
Жальгирис Барселона
не начался
22:05
Маккаби Т-А ЦСКА
не начался
22:30
Валенсия Бамберг
не начался
22:45
Олимпия Милан Анадолу Эфес
не начался
23:00
Баскония Химки
не начался

Совет, но не требование: Россия сможет проводить турниры

WADA: «Федерациям не стоит проводить чемпионаты мира в России»‍

Во Всемирном антидопинговом агентстве опровергли информацию СМИ о вступлении в силу с 1 апреля изменений в кодексе WADA, согласно которым Россия не смогла бы бороться за проведение международных спортивных турниров. В интервью «Газете.Ru» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников и глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников выразили мнение, что подобные поправки не произойдут и в будущем.

Во вторник, 27 февраля, в российских СМИ появилась информация о якобы скором наступлении еще менее радостного этапа в истории отечественного спорта.

Реклама

Как утверждал «Чемпионат.com», прямым образом замешано здесь было Всемирное антидопинговое агентство (WADA), внесшее поправки в свой кодекс.

Согласно ним, с 1 апреля 2018 года все международные спортивные организации, сотрудничающие с WADA (то есть очень многие) якобы были бы обязаны отклонять заявки на проведение всех турниров от тех стран, национальные антидопинговые организации которых не имеют международную лицензию.

Именно в подобном статуте, напомним, до сих пор остается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), лишенное аккредитации WADA еще в 2015 году — причем каких-то обнадеживающих подвижек в деле восстановления национальной организации по итогам недавнего ноябрьского заседания сторон в Сеуле не произошло.

Однако в реальности информация не подтвердилась — опровергли слухи в самом WADA, где подчеркнули, что рекомендации не отдавать международные турниры странам, НАДО которых не имеют лицензии, по-прежнему остаются лишь рекомендациями, но не требованиями.

«Статья 20.3.11 гласит, что обязанностью международной федерации является «делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.

Следовательно, поскольку РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России. Мы также отмечаем, что любые изменения в действующий кодекс вступят в силу не ранее 2021 года»,

— цитирует представителей WADA Life.

Не подтвердили данные сведения прессы и в российских спортивных федерациях.

Так, глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников, комментируя «Газете.Ru» соответствующую информацию, выразил мнение, что WADA и в дальнейшем не должно получить подобного контроля над мировым спортом.

«Все наши соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), и нас это пока что не коснулось.

Верю ли я, что все станет настолько подконтрольно WADA? Нужно отделять мух от котлет — то есть WADA от проведения международных соревнований.

Я думаю, что ничего такого не будет — какая-то ерунда… На территории России мы проводим различные соревнования — Кубок России, чемпионат страны и другие. И все они проводились, все работали — даже когда РУСАДА уже лишилось лицензии. Тогда работали независимые антидопинговые агентства, бравшие у атлетов пробы. Так что мое мнение — все это несвязанная ерунда. Очередная утка», — отметил Мельников.

В свою очередь, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что подобные полномочия WADA должно получить лишь в том случае, если с этим согласятся все заинтересованные стороны.

«В этом году одно из соревнований Международной федерации плавания (FINA) пройдет как раз в Казани (Кубок мира — «Газета.Ru»), и какой-либо информации об отзыве права города на проведение турнира у нас на данный момент нет. Да и в целом не думаю, что это все повлияет на проведение соревнований в России.

Не могу сказать, что будет дальше, однако, на мой взгляд, наши с FINA отношения всегда находятся на порядочном уровне, в них всегда удавалось избегать двойных толкований — поэтому я уверен, что наш конструктивный диалог по всем вопросам будет продолжаться.

Что касается вероятности возникновения у WADA подобных полномочий, то это дискуссионный предмет — для принятия подобного решения должны быть приглашены все заинтересованные стороны. Чтобы в итоге новые поправки были исполнимы, следовали здравому смыслу, а также соответствовали международным нормам»,

— сказал он «Газете.Ru».

Опроверг очередные плохие для российского спорта новости и глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Подобной информации по фигурному катанию у нас нет. Международный союз конькобежцев (ISU) — как и большинство других организаций — действительно сотрудничает с WADA, однако данной информации нам пока что не поступало», — заявил Горшков.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».