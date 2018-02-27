ФКР утвердил комиссию для доказательства невиновности Крушельницкого

Сборная России завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане 17 медалей: две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. Общее количество даже превышает результат Ванкувера-2010 — тогда отечественные атлеты взяли 15 наград.

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Однако по «объему» добытого золота корейские Игры стали худшими в истории России — всего две медали высшей пробы и рекордно низкое место в неофициальном медальном зачете — 13-е. Думается, что причина здесь кроется не в количестве допущенных до Олимпиады спортсменов, а в качестве.

Наград у России много, но бесспорно лучшими стали лишь доминирующие сейчас во всем мире фигуристки и хоккеисты, не имевшие достойных конкурентов в Пхенчхане в отсутствие игроков НХЛ.

«Газета.Ru» предположила, какой расклад ждал бы нас на Играх-2018, если бы Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до соревнований лидеров сборной России.

Хоккей

Кого не допустили: Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Инна Дюбанок, Анна Шибанова, Галина Скиба, Екатерина Лебедева и Анна Щукина.

Что завоевали: одно золото.

Что могли бы завоевать: одно золото.

Мужская сборная России по хоккею перед поездкой в Пхенчхан недосчиталась пятерых — нападающих Антона Белова, Сергея Плотникова, Валерия Ничушкина и защитников Михаила Науменкова и Алексея Береглазова.

К более-менее значимым потерям здесь можно было бы отнести форварда питерского СКА Плотникова, который показывал уверенную в игру на предшествующих Олимпиаде турнирах, но в составе «Красной машины» было, кем его заменить.

Таким образом, подопечные Олега Знарка в любом случае должны были бы завоевать первую за 26 лет золотую медаль. Без игроков НХЛ в составе соперников это было для них просто рабочей задачей.

Женский хоккей настигла более серьезная беда — отстраненные от Игр Инна Дюбанок, Анна Шибанова и Галина Скиба являлись лидерами сборной, да и недопуск опытных Екатерины Лебедевой и Анны Щукиной не сулил ничего хорошего.

Впрочем, учитывая, что наша команда проиграла в группе всем соперникам с общим счетом 1:15, разница в уровне была настолько велика, что даже присутствие лидеров вряд ли изменило бы тот факт, что сборная не добилась никаких медалей.

Фигурное катание

Кого не допустили: Ксения Столбова (выступает в паре с Федором Климовым), Иван Букин (в паре с Александрой Степановой).

Что завоевали: одно золото, два серебра.

Что могли бы завоевать: два золота, серебро, бронза.

В личных турнирах фигуристов в Пхенчхане медалями порадовали только девушки: Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а Евгения Медведева — серебряным призером.

В командном турнире россияне заняли второе место после канадцев, хотя явно намеревались защитить титул чемпионов Сочи в этой дисциплине.

Если бы на Игры поехали еще два дуэта — спортивная пара Ксения Столбова / Федор Климов и выступающие в танцах на льду Александра Степанова / Иван Букин, — расклад мог бы стать более оптимистичным.

Серебряные призеры Сочи-2014 Столбова и Климов вполне могли на опыте взять бронзу Пхенчхана, если бы выступили в полную силу, — сложность программы и артистизм вполне позволяли им это сделать.

Эта пара не помешала бы и в командном турнире, где вместо них пришлось срочно вступать в борьбу молодому дуэту Наталья Забияко / Александр Энберт. Баллы, которые могли бы принести более опытные спортсмены, имели все шансы стать решающими.

Правда, для этого было необходимо, чтобы Михаил Коляда не разнервничался и не допустил такого провала в короткой программе. Но кто знает, может, без неожиданных «чисток» в сборной дебютант Игр не стал бы так переживать?

Так что предполагаем, что у России было бы золото в командном турнире, золото и серебро — в соревнованиях одиночниц, и бронза — среди спортивных пар.

Биатлон

Кого не допустили: Антон Шипулин, Александр Логинов, Максим Цветков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий Шопин, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дарья Виролайнен, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

Что завоевали: ничего.

Что могли бы завоевать: три бронзы.

Российские биатлонисты не всегда проявляют свои лучшие качества в личных гонках, но на эстафету, когда на кону честь команды, как правило, могут собраться.

Если бы в Пхенчхан поехал лидер мужской команды Антон Шипулин с парой более-менее надежных товарищей, вроде Максима Цветкова и Александра Логинова, то вполне можно было бы рассчитывать на бронзу в мужской эстафете

— благо, непредсказуемые ветры Южной Кореи раз за разом выкидывали из борьбы фаворитов, и тот, кто действовал более осторожно, имел больше шансов на успех.

Аналогичный результат — бронзу — стоило бы ожидать в смешанной эстафете, где к мужчинам присоединилась бы лучшая биатлонистка России на данный момент Екатерина Юрлова-Перхт и, наверное, Татьяна Акимова.

Наконец, нет сомнений, что Шипулин отдал бы все силы в одной из личных гонок

— например, в пасьюте (как он уже делал это в нынешнем сезоне на этапе Кубка мира в Анси) или в «индивидуалке». При потрясающей форме конкурентов бронза стала бы вполне достойным результатом для Антона.

Лыжные гонки

Кого не допустили: Сергей Устюгов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Станислав Волженцев, Антон Гафаров, Евгений Дементьев, Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Наталья Матвеева, Татьяна Алешина, Анастасия Доценко.

Что завоевали: три серебра, пять бронз.

Что могли бы завоевать: два золота, два серебра, пять бронз.

Пожалуй, самый сложный пункт этого списка. Да, на Олимпиаду не поехал лидер команды Сергей Устюгов, но, по сути, в остальном все было прекрасно и без опытных спортсменов. Вчерашние (и нынешние) юниоры добыли восемь наград — не хватило только золота.

В этом компоненте Устюгов мог бы помочь: его опыт и навыки пригодились бы в мужской эстафете (наши мужчины взяли серебро из-за очень слабого выступления Алексея Червоткина, недавно восстановившегося от болезни) и в командном спринте (на последнем круге молодой Александр Большунов позволил убежать от себя норвежцу Йоханнесу Клэбо).

В присутствии Устюгова эти два серебра превратились бы в медали высшей пробы.

В масс-старте оставим серебро и бронзу Александру Большунову и Андрею Ларькову, но в скиатлоне отдадим второе место Сергею — недаром он чемпион мира 2017 года в этой дисциплине. В остальном лучше представить ситуацию вряд ли возможно.

Бобслей

Кого не допустили: Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарев, Роман Кошелев, Максим Белугин и Юлия Шокшуева.

Что завоевали: ничего.

Что могли бы завоевать: бронза.

Опытный экипаж Александра Касьянова в теории мог бы побороться за бронзу Пхенчхана: в Сочи-2014 до заветной медали не хватило всего 0,03 секунды — что на двухместных санях, что на четырехместных.

В отсутствие лидера второй и третий номера национальной команды Максим Андрианов и Алексей Стульнев со своими экипажами показали в Корее довольно низкие результаты.

Скелетон

Кого не допустили: Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

Что завоевали: серебро.

Что могли бы завоевать: два серебра и бронзу.

Бойкий красноярский парень Никита Трегубов принес России неожиданное серебро в Пхенчхане, обойдя сильных латвийцев Мартинса и Томаса Дукурсов, а также британца Доминика Парсонса.

Это стало настоящим сюрпризом, и даже опытный Александр Третьяков вряд ли показал бы результат лучше

— сдвинуть с первой строчки южнокорейца Юн Сун Бина было просто нереально. Так что отдаем Третьякову бронзу.

В женском турнире вполне могла бы зажечь бронзовый призер Сочи Елена Никитина, которая к тому же является чемпионкой мира 2017 года. От нее стоило бы ждать серебра.

Санный спорт

Кого не допустили: Виктория Демченко, Татьяна Иванова.

Что завоевали: ничего.

Что могли бы завоевать: серебро, бронза.

Без Татьяны Ивановой на женские медали в Пхенчхане можно было не рассчитывать — на Играх выступала только Екатерина Батурина, которая еще не зарекомендовала себя на топовом уровне.

Однако в случае участия Ивановой, которая является пятикратной чемпионкой Европы и шестикратным призером чемпионата мира, болельщики должны были надеяться как минимум на серебро.

Могла пойти по-другому и командная эстафета, в которой приняли участие крепкий Роман Репилов, опытные Владислав Антонов и Александр Денисьев (на двухместных санях) и Батурина. Если бы вместо Екатерины была Татьяна, вполне можно было ждать бронзу в этой дисциплине.

Конькобежный спорт

Кого не допустили: Павел Кулижников, Денис Юсков, Алексей Румянцев, Артем Кузнецов, Руслан Захаров, Руслан Мурашов, Сергей Грязцов, Алексей Есин, Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Юлия Скокова, Елизавета Казелина.

Что завоевали: одна бронза.

Что могли бы завоевать: два золота, два серебра, три бронзы.

Бронзой в конькобежном спорте порадовала только Наталья Воронина, совершенно неожиданно отличившаяся на не профильной для себя дистанции в 5000 м (спортсменка идет на первом месте в общем зачете Кубка мира на дистанции 3000 м).

Однако наша сборная недосчиталась сильнейших Павла Кулижникова и Дениса Юскова, а также бронзового призера Сочи-2014 Екатерины Шиховой.

Эти спортсмены спокойно могли брать на Играх следующие медали: Юсков — золото на 1500 м (на этой дистанции ему принадлежит мировой рекорд) и бронзу на 1000 м, Кулижников — золото на 500 м (обладатель мирового рекорда) и серебро на 1000 м (действующий победитель чемпионата Европы на этом треке).

Шихова же должна была приносить серебро на 1000 м как обладательница золота чемпионата Европы этого года.

Плюс женская сборная с той же Шиховой, Ольгой Фаткулиной и Ворониной наверняка стала бы как минимум третьей в командной гонке преследования.

Шорт-трек

Кого не допустили: Виктор Ан, Денис Айрапетян, Владимир Григорьев, Татьяна Бородулина и Евгения Захарова.

Что завоевали: одна бронза.

Что могли бы завоевать: две бронзы.

В шорт-треке тоже нашелся только один герой — Семен Елистратов, который порадовал россиян бронзовой медалью.

Однако стоит признать, что в данный момент отечественные шорт-трекисты находятся не в своей лучшей форме, и

даже Виктору Ану можно было бы прогнозировать только бронзу на 500 м — при условии прилива вдохновения на родной земле.

Прыжки с трамплина

Кого не допустили: Дмитрий Васильев.

Что завоевали: ничего.

Что могли бы завоевать: ничего.

Известный прыгун с трамплина Дмитрий Васильев далек от своей лучшей формы — все-таки ему уже 38. Так что поехавшей в Пхенчхан команде вряд ли стало бы легче от его присутствия.

Итоги

Таким образом, сборная России в полном боевом составе могла бы завоевать в Пхенчхане семь золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых наград и подняться в шестерку сильнейших команд неофициального зачета с 32 медалями. Причем по количеству наград россияне бы уступали только победителям Игр — норвежцам.

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