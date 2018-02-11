Фигуристы, Смышляев, Аввакумова и керлингисты борются за медали

Фигурное катание

Командные соревнования. Финал

За кого болеть: Михаил Коляда, Алина Загитова, Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев.

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12 февраля рано утром по московскому времени закончится командный турнир у фигуристов, и будут разыграны медали.

В программе осталось три вида, и с большой долей уверенности можно говорить о том, что золото достанется Канаде – слишком велик ее отрыв.

Фактически, хоть какие-то шансы помешать «кленовым листьям» забрать победу имеют только «Олимпийские атлеты из России», но отставание в шесть баллов, сформировавшееся в основном из-за провала Михаила Коляды в короткой программе, почти нереально отыграть.

В свою очередь сборной России необходимо оборонять позиции от американцев и итальянцев, отстающих на три и четыре балла соответственно.

В 4 утра по Москве мужчины представят свою произвольную программу, и здесь Коляде необходимо совершить чудо. Обыграть Патрика Чана из Канады будет очень сложно, причем в той пятерке, что покажет произвольную именно Чан будет фаворитом.

Пожалуй, наилучшие шансы одолеть канадца есть у американского фигуриста Адама Риппона. Матео Риццо из Италии и японец Кэйдзи Танака здесь больше в качестве статистов. Коляде же необходимо справится с нервами, что ему не удалось в короткой, и взять хотя бы третье место.

В женской произвольной программе Россия, наоборот, безоговорочный фаворит. Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе, теперь слово за Алиной Загитовой, которая покажет произвольную.

Если Алина выступит на своем рабочем уровне, шансов против нее ни у кого не будет, другое дело, что канадка Габриэль Дэйлман должна разыграть второе место с итальянкой Каролиной Костнер, и больших дивидендов в балловом эквиваленте потенциальная победа Загитовой нам не принесет.

Ну а в соревновании танцевальных пар Тесса Виртью и Скотт Моир и вовсе безоговорочные фавориты, так что лишить Канаду итогового первого места могут только какие-то феноменальные провалы в двух из трех видов вкупе с блестящим выступлением россиян.

В танцах Екатерина Боброва и Владимир Соловьев поборются с американцами Майей и Алексом Шибутани и итальянцами Анной Капеллини и Лукой Ланоте. Первым наш дуэт в коротком танце немного уступил, вторых – немного обыграл.

Остается добавить, что за первое место в каждом виде дается 10 очков, за второе – 9, за третье – 8, за четвертое – 7, за пятое – 6.

Биатлон

Женский и мужской пасьюты

За кого болеть: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков

После чехарды, случившейся с фаворитами в спринтах, особенно интересно посмотреть, что же произойдет в гонках преследования, в которых медали будут разыграны 12 февраля – в 13.10 мск у женщин, в 15 часов у мужчин.

В женском преследовании имя фаворитки гонки очевидно – Лаура Дальмайер из Германии стала единственным спортсменом в биатлоне из когорты явных фаворитов, кто выступил на своем уровне и в стрельбе, и в скорости.

Немка убежит на дистанцию с более чем 20-секундным гандикапом от ближайших преследовательниц. Француженка Мари Дорен-Абер убежит в гонку через 33 секунды, белоруска Дарья Домрачева – через 46, Анастасия Кузьмина из Словакии проигрывает 54 секунды, а финка Кайса Маккяряйнен – полторы минуты.

Впрочем, второе золото Дальмайер на шею вешать рановато – впереди четыре огневых рубежа, где случиться может что угодно, а по скорости в спринте, например, лучше всех была Кузьмина.

У мужчин француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё и его свита из брата Тарьея и Эмиля Хегле Свенсена приложат все силы, чтобы реабилитироваться за проваленную стрельбу в спринте.

Фуркад был самым быстрым на трассе, но три промаха на первом рубеже вынуждают его стартовать с восьмой позиции через 22 секунды после выигравшего спринт немца Арнда Пайффера.

Бё-младший с четырьмя промахами уйдет на дистанцию только 31-м и через 1:12,7 после лидера. Позиции его брата и Свенсена чуть получше – они стартуют через 33 и 45 секунд после начала гонки.

Что до россиян, то у девушек Татьяна Акимова уйдет на дистанцию 20-й, проигрывая лидеру 1:18, а допустившая в спринте два промаха Ульяна Кайшева стартует 33-й с почти двухминутным отставанием.

У мужчин Матвей Елисеев не сумел попасть в квалифицировавшихся на преследование 60 спортсменов, а Антон Бабиков уйдет на дистанцию 57-м, сразу после таких достойных мужей, как бельгиец Флоран Клод и болгарин Антон Синапов.

Керлинг

Даблмикст, полуфиналы

За кого болеть: Анастасия Брызгалова / Александр Крушельницкий.

В соревнованиях в дабл-миксте начинается самое интересное. Четыре сборные добрались до стадии плей-офф, и 12 февраля они проведут полуфиналы, которые двум командам гарантируют минимум серебро, а две отправят в матч за бронзу.

Российский дуэт занял в круговом турнире третье место, причем все свои три поражения он потерпел как раз от трех оставшихся в борьбе сборных.

Канада и Норвегия нанесли нашей паре разгромные поражения, но они сыграют в полуфинале между собой в 3.05 по московскому времени.

Швейцарии наш дуэт уступил в последнем туре со счетом 8:9 в матче, который ничего не решал. Причем Брызгалова и Крушельницкий уверенно вели в счете по ходу игры с большим перевесом, но расслабились и отдали концовку в одну калитку, а вместе с ней и победу.

Второй раз подряд такое вряд ли возможно, хотя сражение с альпийской сборной будет суровое. В любом случае, российская команда, выигравшая чемпионат мира, способна повторить успех и на Олимпийских играх.

Не стоит придавать большое значение и крупным счетам в играх с Норвегией и Канадой – с «викингами» мы играли в первом туре, еще не войдя в турнир, а игра с «кленовыми листьями» ничего не решала, так как оба дуэта уже обеспечили себе к тому моменту участие в полуфинале.

Матч Швейцария – Россия начнется в 14.15 мск.

Прыжки с трамплина

Женщины, нормальный трамплин

За кого болеть: Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

В единственном женском олимпийском виде программы в прыжках с трамплина – нормальном трамплине – Россию представят сразу четыре спортсменки.

Очень интересно будет посмотреть за 19-летней Софьей Тихоновой, молодежной чемпионкой мира-2015 и серебряным призером Юношеских олимпийских игр в Лиллехамере-2016.

Правда, на взрослом уровне ей пока соперничать с лидерами мировых прыжков с трамплина очень тяжело.

Главным фаворитом соревнований будет безоговорочный лидер Кубка мира этого сезона норвежка Марин Лундбю, которая подошла к Играм в великолепной форме.

Ее главными соперницами будут поначалу лидировавшая в Кубке мира и выигравшая целых три этапа немка Катарина Альтхаус, а также занимающие в общем зачете третье и четвертое места японки Сара Таканаси и Юки Ито.

Впрочем, может, кто-то и выстрелит неожиданно, как на последнем этапе Кубка мира перед Пхёнчханом австрийка Даниэла Ирашко-Штольц, ставшая единственной, не считая Лундбю (7 побед) и Альтхаус спортсменкой, победившей в этом сезоне, хотя не входит даже в десятку в общем зачете.

Российские надежды в первую очередь связаны с 26-летней Ириной Аввакумовой, которая как раз способна пару раз в сезоне на блестящие выступления.

На ее счету одна победа на домашнем этапе и 11 подиумов Кубка мира в разные годы, хотя большая их часть случилась в предыдущем олимпийском цикле.

В Сочи Ирина была только 16-й, но ее личные результаты в зачете Кубка мира с каждым годом с тех пор только росли, и в Южную Корею она прилетела, располагаясь на пятом месте в общем зачете и имея бронзу январского этапа Кубка мира в Японии.

Квалификация начнется в 15.50 мск, финальные соревнования стартуют в 16.35 по Москве.

Сноуборд

Женщины, слоупстал. Женщины, хафпайп (квалификация)

За кого болеть: Софья Федорова.

В сноуборде 12 февраля будут соревноваться женщины. В 5.06 мск стартуют соревнования по слоупстайлу, в которых нашу страну будет представлять 19-летняя Софья Фёдорова, которая в 2015 году выигрывала юниорский чемпионат мира в биг-эйре, а в слоупстайле завоевывала на том же турнире серебро.

Но надеяться на медаль взрослых Олимпийских игр Федоровой очень трудно. Скорее, она рассматривает эти соревнования как бесценный опыт в самом начале долгой и перспективной спортивной карьеры.

В 7.30 мск у женщин начнется квалификация в хафпайпе, но в этой дисциплине российские спортсменки не представлены.

Фристайл

Могул, мужчины

За кого болеть: Александр Смышляев.

У мужчин-фристайлистов, соревнующихся в могуле, 12 февраля в 13.30 начнется вторая квалификация, по итогам которой из 20-ти участников до первого финала доберутся десять лучших. Впрочем, российских болельщиком она не очень интересует.

Все дело в том, что Александр Смышляев в первой квалификации показал второй результат и в числе десяти счастливчиков получил возможность избежать второго отбора.

Так что все внимание россиян будет приковано к стартующим в 16.05 мск финалам. Сначала из 20-ти лучших двенадцать пробьются во второй финал, из которого шестеро квалифицируются в третий.

Именно эта шестерка и разыграет в последних финальных попытках золотую, серебряную и бронзовую медали.

Напомним, что Смышляев восемь лет назад в Ванкувере был десятым, а четыре года назад на Играх в Сочи завоевал бронзовую медаль и теперь вполне может улучшить результат.

Санный спорт

Женщины, 1-2 заезды

За кого болеть: Екатерина Батурина.

После того как мужчины разыграли свои саночные награды у одиночек, настает время женщин. В 13.50 мск стартуют их первые заезды.

Медали будут разыграны в третьим и четвертом заездах днем позже, впрочем, России рассчитывать особенно не на что.

Единственная наша участница Екатерина Батурина блистала по юниорам и брала юниорский Кубок мира, но это было семь лет назад.

Сейчас на взрослом уровне она не блещет настолько, чтобы претендовать на медали Игр. Остается сожалеть, что МОК не допустил на Олимпиаду Татьяну Иванову (две победы в сезоне) и Викторию Демченко (серебро на этапе Кубка мира).

Другие

Конькобежный спорт, горные лыжи, хоккей

Еще два комплекта наград будут разыграны в дисциплинах, где российские спортсмены не представлены. Конькобежная сборная сильно пострадала от санкций Международного олимпийского комитета, а потому наших девушек не будет на дистанции 1500 м.

Не будет наших представительниц и в гигантском слаломе у горнолыжниц, но этот вид никогда не был «медальным» для России.

Кроме того, в женском хоккейном турнире состоится второй тур в группе В. Швейцария сыграет с Японией, а шведки померяются силами с объединенной корейской сборной.

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