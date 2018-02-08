Пхенчхан-2018. Командный турнир по фигурному катанию. LIVE
Онлайн-трансляция второго соревновательного дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Завершает он неплохо, и по технике даже обходит корейского лидера, но само выступление явно не на «призы».
Ошибается китайский фигурист при приземлении, этот элемент ему не зачтут.
Выступает представитель Китая Хань Янь.
Всего 61,06 балла у Бессегье, и он становится пока последним.
Были ошибки у фигуриста. Вместо тройного акчелся вышел двойной и вместо каскада 4-3 он прыгнул 3-2. Много потеряет баллов француз.
Шафик Бессегье из Франции на льду.
Очень низкую оценку получил немец — 66,32 балла. И он второй.
Слабо выступил Пауль — упал и на тройном акселе, и на каскаде 4-3. Причем на каскаде Фентц упал с четверного прыжка, и второй прыжок вообще не будет ему засчитан.
На льду следующий участник — Пауль Фентц из Германии.
И уже первый участник завершил свой прокат. Им стал хозяин олимпийского турнира Ча Джунхван. Он не исполнил ни одного четверного прыжка, но зато достаточно чисто прокатал свою программу. Кореец получил 77,70 балла.
С приподнятым настроением мы перемещаемся в ледовый дворец, где стартовали командные соревнования по фигурному катанию. Первыми на лед вышли мужчины с короткой программой.
На четвертое место в турнирной таблице из восьми команд выходит российская пара, и это хороший задел на плей-офф. Сегодня Анастасии и Александру еще предстоит сразиться с китайской сборной.
Блестящий бросок нашей пары!!! Сразу два финских камня мы выбиваем из дома, и не будет финального броска. У соперников нет даже теоретических шансов догнать россиян.
Кульминация матча! По два броска осталось у соперников. Финны в этом энде пока ведут в один камень.
Мощный эшелон защиты из трех камней выстроили команды. Довольно тревожная ситуация для наших ребят.
Что ж, седьмой энд россияне завершили минимальным, можно даже сказать, тактическим поражением в один камень. Перед последним эндом, где у них будет преимущество своего броска, наши «сборники» ведут — 7:5.
Куда более широко расставляют камни спортсмены в этом энде. Однако предпоследним броском россиянам удалось отправить второй камень в дом.
Предпоследний, седьмой, энд стартовал. Пока все отлично у наших ребят. Вполне они могут рассчитывать на вторую победу на турнире. Напомним, вчера Анастасия и Александр уступили американцам 3:9, но взяли верх над Норвегией — 4:3.
Очень плотно поставили камни россияне в доме, и даже последним броском финны не сумели их оттуда выбить. Еще два очка в копилку России — 7:4!
Отличный бросок россиян, и при сверхэмоциональной поддержке жены Анастасии Александр Крушельницкий загнал снаряд практически на «кнопку».
Сразу три камня были ближе к центру у российской команды, но сине-белые своим броском изменили диспозицию: теперь всего «плюс один» в нашу пользу.
Шестой энд стартовал. На этот раз завершать его будут финны.
Не удается выполнить задуманный бросок нашей паре, но преимущество в один камень остается за ними — 5:4. Пятый энд завершен.
Всего один бросок остается финской паре, и у наших преимущество в один камень. Что придумают северяне?
Напомним, в этом раунде у команды «Олимпийских атлетов из России» преимущество последнего броска.
У финнов бросок, хоть и достигает цели, не выбивает наш камень из дома, и российская пара своим броском закатывает туда второй красный «булыжник».
Удалось россиянам выбить чужой камень на самый край дома, есть небольшое преимущество у наших.
Не удался бросок у Анастасии, и камень просто уходит с площадки. А вот у финнов прошел хороший бросок, в результате которого у них преимущество в доме в два камня.
Только что россияне уступили в четвертом энде с минимальным счетом. И в матче равенство — 4:4.
Уже сыграно три энда в матче, и россияне ведут со счетом 4:3. Очень непросто началась игра для Анастасии и Александра. После двух эндов они уступали финнам со счетом 0:3. Но третий выиграли 4:0.
Фигуристы начнут свои выступления через 45 минут, а пока мы последим за турниром по керлингу. В дабл-миксте начались матчи второго тура группового этапа. Сборная России уже играет с командой Финляндии.
Приветствуем всех любителей спорта! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию второго соревновательного дня Олимпиады в Пхенчхане.
Короткая программа у мужчин-одиночников начнется в 4.00 мск.
Онлайн-трансляция второго соревновательного дня Олимпиады в Пхенчхане. В борьбу вступают фигуристы.