Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане объявлены открытыми

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Скоро
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:20
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Скоро
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
–:–
скоро
03:05
Норвегия Финляндия
–:–
скоро
03:05
Канада Швейцария
–:–
скоро
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Швейцария Южная Корея
–:–
скоро
14:05
Норвегия США
–:–
скоро
14:05
Финляндия Канада
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
–:–
online
15:10
Швейцария Южная Корея
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Скоро
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Скоро
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 12:50
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Скоро
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Скоро
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:05
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:40
Скоро
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:15
Скоро
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
–:–
скоро
03:05
Финляндия США
–:–
скоро
03:05
Швейцария Россия
–:–
скоро
03:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
–:–
online
15:10
Канада Россия
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Скоро
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Скоро
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:25
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Скоро
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:25
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Скоро
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Скоро
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:04
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
–:–
online
15:10
Швеция Южная Корея
–:–
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 11:30
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 11:30
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Скоро
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:20
Скоро
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Микст. Финал
14:04
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
online
15:10
США Россия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
скоро
15:10
США Словения
–:–
скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
Скоро
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
–:–
скоро
03:05
Канада Италия
–:–
скоро
03:05
Южная Корея США
–:–
скоро
03:05
Швейцария Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
–:–
скоро
08:05
Россия Великобритания
–:–
скоро
08:05
Дания Швеция
–:–
скоро
08:05
Швейцария Китай
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Швеция
–:–
скоро
14:05
Швейцария Италия
–:–
скоро
14:05
Норвегия Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
online
10:40
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
скоро
10:40
Норвегия Швеция
–:–
скоро
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швейцария Канада
–:–
скоро
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Скоро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Дания Япония
–:–
скоро
03:05
Китай Россия
–:–
скоро
03:05
Великобритания США
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
–:–
скоро
08:05
Норвегия Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
08:05
Дания Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
–:–
скоро
14:05
Канада Швеция
–:–
скоро
14:05
США Швейцария
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
online
10:40
Россия Финляндия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
скоро
10:40
Россия Словения
–:–
скоро
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
скоро
15:10
Швеция Германия
–:–
скоро
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Скоро
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
–:–
скоро
03:05
Норвегия Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Швеция США
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
08:05
Швеция Россия
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
–:–
скоро
14:05
Швеция Великобритания
–:–
скоро
14:05
Дания США
–:–
скоро
14:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
скоро
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
15:10
Россия США
–:–
скоро
15:10
Словения Словакия
–:–
скоро
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
–:–
скоро
03:05
Россия США
–:–
скоро
03:05
Япония Китай
–:–
скоро
03:05
Дания Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
08:05
Швейцария Норвегия
–:–
скоро
08:05
Канада Швеция
–:–
скоро
08:05
Япония Италия
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
скоро
14:05
Китай Дания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Канада
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
скоро
10:40
Чехия Швейцария
–:–
скоро
15:10
Канада Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швеция Финляндия
–:–
скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
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Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
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Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
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Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
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Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
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Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
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Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
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Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
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Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
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Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
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Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
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Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
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Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
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Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
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Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
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03:05
США Япония
–:–
скоро
03:05
Швейцария Канада
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
скоро
08:05
Канада Швейцария
–:–
скоро
08:05
Китай Южная Корея
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
скоро
14:05
Дания Южная Корея
–:–
скоро
14:05
Италия Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Норвегия
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
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Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
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Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
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Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
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Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
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Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
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Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
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Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
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Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Россия Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
12:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Швеция Швейцария
–:–
скоро
08:05
США Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Дания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
скоро
14:05
Дания Россия
–:–
скоро
14:05
Китай США
–:–
скоро
14:05
Япония Швеция
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
скоро
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
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Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
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Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
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Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
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Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
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Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
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Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
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Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
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Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
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Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
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Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
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Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
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Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
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03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
03:05
Италия Швеция
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
скоро
08:05
США Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
скоро
14:05
Норвегия Италия
–:–
скоро
14:05
Япония Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
скоро
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
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Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
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Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
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Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
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Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
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Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
03:05
Швеция Китай
–:–
скоро
03:05
Швейцария Дания
–:–
скоро
03:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания США
–:–
скоро
08:05
Швеция Норвегия
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
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Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Скоро
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
скоро
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
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Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
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Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Хоккей
Женщины
03:05
Женщины. Финал
–:–
online
Полное расписание

Началось: в Пхенчхане зажгли олимпийский огонь

Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане объявлены открытыми

В корейском Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2018. Российские спортсмены прошествовали по арене под олимпийским флагом в форме серых нейтральных цветов. Олимпийский огонь зажгла фигуристка Ким Ю На — чемпионка Ванкувера-2010 и серебряный призер Сочи-2014. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
09 февраля 14:00   |  Церемония закончилась
Трансляция
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16:22

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2018! Желаем вам удачного дня! Мы будем следить за всеми олимпийскими событиями, оставайтесь с нами.

16:20

Олимпийский огонь горит на внушительном факеле, а на фоне развеваются флаги Южной Кореи и Международного олимпийского комитета. Игры официально начались!

16:18

Весь Олимпийский стадион сверкает яркими вспышками и светом разноцветных прожекторов. На арене танцуют артисты под зажигательную современную музыку.

16:15

Очень ярко это выглядит: особой красоты выступлению артистов добавляют множественные огни и фейерверки, на которые организаторы явно не поскупились.

16:13

Стартует сейчас самая заключительная часть церемонии — про добрых духов корейского полуострова.

16:11

И зажигается олимпийский огонь!!! Естественно, крайне технологичным способом!

16:08

Оказывается, что это фигуристка Ким Ю На — серебряная призерка Сочи, проигравшая на Олимпиаде-2014 лишь россиянке Аделине Сотниковой.

16:05

И поднимаются они в темноту — туда, где и стоит скрытая от всех загадочная личность, которой выпадет честь зажечь олимпийский огонь. Красиво реализована эта тайна.

16:03

Самые последние звенья эстафеты соединяются в эти секунды — передают огонь олимпийские чемпионки по шорт-треку и гольфу, а также выдающийся футболист Пак Чжи Сун двум хоккеисткам.

16:00

Но пока что демонстрируют нам видео с наиболее яркими моментами эстафеты олимпийского огня.

15:58

Близится к своему завершению церемония открытия Олимпиады-2018: сейчас зачитают перед всем миром клятвы четверо южнокорейцев, после чего зажгут они олимпийский огонь!

15:55

А теперь южнокорейская оперная дива исполнит гимн Южной Кореи.

15:52

Следом выносят на арену олимпийский флаг — восемь специально избранных для этого корейских спортсменов производят сие знаменательное действо.

15:49

Почти тут же раскрываются над ареной олимпийские кольца — все пять, на секундочку.

15:47

Важный момент — это не просто абстрактная птица, а голубь мира. Отпустили его дети в небо прямо сейчас.

15:45

А сейчас зрители уже наслаждаются прекрасной трогательной песней Imagine Джона Леннона в исполнении квартета местных музыкальных талантов, вокруг которых постепенно образовывается красивая инсталляция в виде летящей птицы из тысяч огней.

15:43

И... Олимпийские игры — 2018 объявлены открытыми! Прямо сейчас это торжественно сделал президент Южной Кореи Мун Джэин. Любопытно, что ранее сегодня он на публике пожал руку Ким Ё Чжон, сестре лидера КНДР Ким Чен Ына.

15:41

В контексте «важного сообщения» от корейских спортсменов Бах вспомнил и другой относительно схожий по своей сути случай, случившийся два года назад в Рио, когда на Играх сумела выступить сборная беженцев.

15:39

Особо оценил Бах совместный проход Южной Кореи и КНДР на церемонии награждения, сказав, что это прекрасный пример объединения.

15:37

«Наступает время Пхенчхана», — говорит Бах, после чего горячо благодарит организаторов и волонтеров соревнований.

15:35

Получил наконец-то возможность высказаться Бах. Поприветствовал он зрителей на корейском языке.

15:33

Правда, пока что не дают слово Баху — уже несколько минут рассказывает плюс-минус общие слова всему миру глава оргкомитета Олимпиады-2018.

15:31

Томас Баха пригласили выступить — сейчас будет вещать чиновник.

15:28

Прямо сейчас воздвигается цифровая «Вавилонская башня» артистами — смотрится она очень круто. И это даже если не углубляться в понятный посыл этой инсталляции миру.

15:26

Впрочем, завершается все это добродушным улыбающимся человечком, созданным все теми же технологиями.

15:23

Продолжается тема высоких технологий со всеми их плюсами и минусами в Пхенчхане — завораживающий, но, честно говоря, не самый понятный танец с дверями «в будущее» демонстрируют нам артисты.

15:19

И после этого показывают нам организаторы крайне яркий ролик, в котором дети рисуют мечты на будущее: кто-то из них хочет стать врачом, кто-то — художником. Следом авторы ролика фантазируют над тем, как мир будет выглядеть в будущем — с невероятными технологиями и счастьем на лицах. Олимпиада-2018, к слову, станет самой технологичной в истории.

15:17

Пересекают «реку времени» на «плоту» дети.

15:15

И завершается парад спортсменов красивым салютом. Однако сама церемония сейчас еще в разгаре — продолжается чудесный путь пяти детей (как тут не увидеть явные параллели с олимпийскими кольцами, в свою очередь символизирующими континенты). Так куда же этот путь их приведет?

15:13

Своего максимума достиг уровень праздничной атмосферы на стадионе — сильно способствует этому соответствующая музыка.

Церемония открытия Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, 9 февраля 2018 года

15:11

И сейчас, вероятно, главный момент этой церемонии, если не всей Олимпиады, если не всего года вообще — на арену выходит объединенная сборная Кореи. Напомним, что совсем недавно Южная Корея и КНДР приняли решение позволить своим спортсменам пройти под одним флагом — едва ли не в обнимку — на церемонии открытия Олимпиады. И это очень сильно выглядит на самом деле.

15:09

Французы на арене — триколор, естественно, несет чудесный Мартен Фуркад, в особом представлении не нуждающийся.

15:07

А вот и один из главных «лотов» этой церемонии — тот самый Пита Тауфатофуа из Королевства Тонга, ныне уже лыжник. Напомним, что именно он на Играх-2016 выступал в турнире по тхэквондо. Однако куда больше он запомнился своим экстравагантным внешним видом на той церемонии. Любопытно, что и теперь — в холодном Пхенчхане — спортсмен решил примерить тот же нашумевший наряд, если так можно выразиться. Крайне колоритно.

15:06

Лучшие фото с церемонии открытия.

Фоторепортаж
15:05

Делегация из четырех спортсменов сборной Того на арене.

15:02

Продолжают парад хорваты, киприоты и представители Китайского Тайбэя.

15:00

Огромная канадская делегация выходит на арену. Примечательно, что несут флаг Канады в Пхенчхане сразу два спортсмена — олимпийские чемпионы в танцах на льду Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Подобный опыт достаточно редким для Игр является.

14:59

Особой «перчинки» церемонии прямо сейчас добавили спортсмены из Чили.

14:58

На очереди Китай. Напомним, что следующие зимние Игры пройдут именно в КНР, а именно — в Пекине.

14:57

Следом идет делегация из Японии, как-то особенно активно апеллирующая к зрителям.

14:56

Спортсмены из Индии в колоритных шапках на арене сейчас.

14:55

Очень милый момент. Несущая флаг сборной Ирана девушка сейчас просто расплакалась — то ли от волнения, то ли от счастья. А скорее всего, от всего этого в сумме.

14:54

Сборная России на арене — к сожалению, без цветов триколора. Впрочем, все наши ребята выглядят радостными и улыбчивыми. Несет флаг МОК во главе делегации местный волонтер.

14:53

Австрия на стадионе. После австрийцев, напомним, сборная России начнет официально Игры-2018.

14:52

Выходят в «жерло» стадиона британцы сейчас. Стоит отметить, что уже совсем скоро — под 55-м номером — появятся на арене и россияне.

14:51

Спортсмены из Эритрее на арене — впервые в зимней Олимпиаде они участие примут, к слову. Тут же и украинские атлеты.

14:48

Конечно же, и исландцы здесь есть — если уж и в футболе представители этой страны сумели добиться каких-то нереальных высот, учитывая население государства и тамошний климат, то уж в зимней Олимпиаде просто грех не поучаствовать.

14:48

Все-таки великолепная арена в Пхенчхане. Вполне может сравниться с любыми сочинскими. Мягко говоря.

Церемония открытия Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, 9 февраля 2018 года

14:47

Немногочисленные армянские атлеты выходят на арену.

14:46

После шведов на арене появляются испанцы, швейцарцы, словаки и словенцы.

14:44

На очереди — шведы. Внушительная делегация у скандинавов.

14:43

Следом на арене появляются сербы.

14:41

А вот и хозяева минувшей — летней — Олимпиады. Естественно, зажигательными танцами приукрашивают свой проход по арене бразильцы.

14:39

Белорусы на арене! В том числе и звезда местного биатлона — Дарья Домрачева.

14:37

На фоне представителей сборной США крайне скромно выглядят далеко не такая многочисленная делегация бельгийцев.

14:35

Самая многочисленная делегация прямо сейчас на арене — американская.

14:33

Тем временем заиграла над ареной знаменитейшая песня GANGNAM STYLE, сделавшим суперзнаменитым южнокорейского исполнителя PSY.

14:31

Прямо сейчас сплошь экзотические сборные на арене — Мадагаскара, Малайзии, Марокко.

14:29

Сборная Румыния со своей внушительной делегацией на арене сейчас. После румынов пред зрителями предстают четверо спортсменов из Люксембурга.

14:28

Идет полным ходом парад. На очереди латвийцы, следом за ними — представители сборной Ливана.

14:26

А вот и норвежцы — совсем недавно, напомним, стало известно, что на Игры в Пхенчхан норвежская делегация привезла какое-то сумасшедшее число препаратов для астматиков, немало удивив некоторых скептиков. Впрочем, все это и не так важно сейчас.

14:24

Появляются на арене представители сборной Нигерии — в это не так просто поверить, но в турнире бобслеисток выступят представительницы этой африканской страны, чем явно добавят колорита соревнованиям.

14:23

Начинается самое интересное — парад спортсменов. Первыми выходят традиционно создатели Игр — греки, за ними уже, по алфавиту, колоритные атлеты из Ганы.

14:21

Гимн Южной Кореи звучит на стадионом.

14:19

Проносят сейчас по арене наиболее успешные спортсмены в истории Южной Кореи флаг страны.

14:17

А вот и сам огромный стяг.

14:15

Демонстрируют танцоры болельщикам зарисовку про Инь и Янь — все они кружатся в стремительном вихре, постепенно образуя флаг страны-хозяйки Олимпиады.

Церемония открытия Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, 9 февраля 2018 года

14:12

Представляют зрителям Томаса Баха, естественно, сидящего в президентской ложе.

14:10

И завершается эта красочная сказка вот этим. Вау.

14:07

А вот уже и на самой арене тигр — столь же любезный к детям. Компанию ему составляют другие животные и не только.

Церемония открытия Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, 9 февраля 2018 года

14:08

Дети попадают в волшебную страну, населенную удивительными существами. Что называется, «гуляют там животные невиданной красы...»

14:05

Следом продемонстрировали организаторы промо церемонии — его главными героями, как это часто и бывает, стали дети. А еще там был чудесной красоты тигр — символ Южной Кореи, и огненный дракон.

14:02

Открылась церемония грандиозным салютом, фактически в одиночку осветившим весь 40-тысячный город.

Церемония открытия Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, 9 февраля 2018 года

14:00

Что ж — начали! Пошел традиционный отсчет до старта Олимпиады! 3... 2... 1...

13:50

Уже все готово в Пхенчхане к старту церемонии открытия — последние запоздалые зрители занимают свои места, приглушили свет над ареной.

13:45

Всего 15 минут до старта церемонии — до официального старта Игр-2018. Самое время вспомнить все Олимпиады с 2000 года — от Сиднея до Рио.

13:40

Для кого-то это вполне может стать сюрпризом, однако в Пхенчхан прибыла и делегация из Австралии — причем не самая маленькая (аж 51 спортсмен). Еще любопытнее выглядит и тот факт, что в своей истории австралийцы неоднократно поднимались на пьедестал почета зимних Игр — например, трижды им это удалось сделать в Ванкувере-2010.

13:35

Краткий репортаж со стадиона в Пхенчхане от комментатора Дмитрия Губерниева — не очень все празднично, конечно, выглядит на видео, зрителей почти нет, но и снято оно было, справедливости ради, сильно ранее. Зато инфраструктуру арены так проще разобрать.

В 13.57 мск на Матче торжественная церемония открытия Олимпийских игр в Пхенчхане!!!! Комментаторы готовы, стадион готов!!!! Поддержим Олимпийских Атлетов из России!!! 178 спортсменов !!! Ребятам нужна поддержка, Россия!!!! Поддержка нужна и тем , кого бессовестно не пустили в Корею!!! Вы с нами , друзья????? Нам нужна Ваша поддержка!!!!!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #церемонияоткрытия #открытие #олимпиада #корея #пхенчхан #россия #сборнаяроссии #богословская #матчтв #прямойэфир #работа #комментаторы #олимпийскиеатлеты

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry)

13:30

Напомним, что рано утром 9 февраля по московскому времени Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт об отклонении апелляций 47 российских спортсменов, которым отказали в допуске на Игры-2018.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это решение.

«По поводу решения CAS могу сказать, что мы сожалеем, принимаем во внимание решение этой судебной инстанции и, безусловно, продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои слова», — передает слова Пескова ТАСС.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

13:20

А вот так в преддверии старта церемонии выглядят спортсмены сборной США.

13:14

Тем временем в пресс-службе Пхенчхана-2018, показывая часть эстафеты олимпийского огня с участием президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, назвали главу МОК «милым». В России так, правда, считают едва ли.

13:07

Известно, что на церемонии открытия Олимпиады будут присутствовать и российские спортсмены — 80 атлетов из России выйдут на арену под Олимпийским флагом прямиком между командами Австрии и Узбекистана. При этом многие россияне от участия в церемонии отказались — на ней, например, не будет фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые ранее сегодня одержали столь важную победу в короткой программе командного турнира.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов

13:00

Всего час остается до старта церемонии открытия Игр в Южной Корее. Готовя зрителей к торжественному мероприятию, организаторы соревнований опубликовали красочный ролик, напоминающий болельщикам о «старшом брате» Пхенчхана-2018 — Сочи-2014.

12:55

К слову, рядом с Олимпийским стадионом находится медальная площадь, на которой будут проходить церемонии награждения, а также выставки и выступления артистов.

12:45

Слегка обидно, что симпатичный стадион, на котором пройдет церемония открытия Игр, будет разобран сразу по окончании Олимпиады. На его месте будет создан музей.

В истории Олимпийских игр так поступали только два раза: в 1992 году во французском Альбервиле (затем освободившаяся земля перешла во владение колледжу) и в 2014-м в Сочи. Стадион «Фишт», конечно, остался на месте, но его капитально реконструировали под нужды чемпионата мира — 2018. По сути, от прежней олимпийской арены почти ничего не осталось.

12:35

Общая площадь Олимпийского стадиона и прилегающей территории составляет 240 тыс. квадратных метров. Внушительно.

12:25

Олимпийский стадион построили за 22 месяца, а общая стоимость проекта составила $105 млн. Арена представляет из себя семиэтажный комплекс с одним уровнем под землей. Любопытно, что стадион был возведен в форме пятиугольника. Каждый угол символизирует один из пунктов концепции Олимпиады-2018 — культурность, экологичность, экономичность, мир и технологичность.

12:15

Отметим, что на Олимпийском стадионе в Пхенчхане состоятся только церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а все соревнования будут проведены на других объектах.

12:05

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане пройдет на специально построенном для этого стадионе вместимостью 35 тыс. человек. При возведении этой арены организаторы Игр взяли на вооружение опыт Сочи, где был воздвигнут внушительный стадион «Фишт».

11:55

При этом тем счастливчикам, которым выпала честь лично присутствовать на мероприятии, придется бороться с морозом — ожидается, что предстоящая церемония будет самой морозной за все время зимних Олимпиад. Помогут зрителям в этом, безусловно, и организаторы, которые выдадут посетителям стадиона одеяла.

В Пхенчхане стартовали Олимпийские игры

11:45

Как это обычно и бывает, церемонию открытия Олимпиады посетят многие мировые лидеры — к примеру, в Пхенчхан уже прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, генерал-губернатор Канады Жюли Пайет, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, президент Польши Анджей Дуда, президент Словакии Андрей Киска, президент Швейцарии Ален Берсе, вице-президент США Майк Пенс, вице-президент Колумбии Оскар Наранхо, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Хань Чжэн.

Президент Франции Эммануэль Макрон

11:35

Толковые инсайды о церемонии открытия, впрочем, как оказалось, добывать не только крайне сложно, но и достаточно опасно — так, на днях от участия в торжественном мероприятии было отстранено крупнейшее информационное агентство Reuters. Произошло это из-за того, что Reuters были опубликованы фотографии с закрытой репетиции церемонии открытия, которая состоялась в воскресенье — на них среди прочего был виден процесс зажжения чаши олимпийского огня.

11:25

Отметим, что сама торжественная церемония начнется лишь в 14:00 по московскому времени. А пока что «Газета.Ru» будет делиться с вами различными инсайдами из Пхенчхана и примечательными историями о предыдущих олимпийских церемониях.

11:15

Какие бы страшные допинговые скандалы в преддверии Игр ни омрачали настроение российских болельщиков, будем надеяться, что организаторы Олимпиады сегодня покажут нам столь незабываемое зрелище, что в последующие дни разговоры будут только об их изобретательности и спортивных результатах.

Церемония передачи огня зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане на стадионе "Панатинаикос" в Афинах, 31 октября 2017 года

11:00

Приветствуем всех любителей большого спорта! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию самого зрелищного, самого захватывающего и самого необыкновенного события Олимпийских игр — церемонии открытия. Отдельные соревнования в Пхенчхане идут уже с 8 февраля, однако официально Олимпиада откроется только сегодня, прямо на ваших глазах!

В Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры 2018 года

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