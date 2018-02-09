Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане объявлены открытыми

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2018! Желаем вам удачного дня! Мы будем следить за всеми олимпийскими событиями, оставайтесь с нами.
Олимпийский огонь горит на внушительном факеле, а на фоне развеваются флаги Южной Кореи и Международного олимпийского комитета. Игры официально начались!
Весь Олимпийский стадион сверкает яркими вспышками и светом разноцветных прожекторов. На арене танцуют артисты под зажигательную современную музыку.
Очень ярко это выглядит: особой красоты выступлению артистов добавляют множественные огни и фейерверки, на которые организаторы явно не поскупились.
Стартует сейчас самая заключительная часть церемонии — про добрых духов корейского полуострова.
И зажигается олимпийский огонь!!! Естественно, крайне технологичным способом!
Оказывается, что это фигуристка Ким Ю На — серебряная призерка Сочи, проигравшая на Олимпиаде-2014 лишь россиянке Аделине Сотниковой.
И поднимаются они в темноту — туда, где и стоит скрытая от всех загадочная личность, которой выпадет честь зажечь олимпийский огонь. Красиво реализована эта тайна.
Самые последние звенья эстафеты соединяются в эти секунды — передают огонь олимпийские чемпионки по шорт-треку и гольфу, а также выдающийся футболист Пак Чжи Сун двум хоккеисткам.
Но пока что демонстрируют нам видео с наиболее яркими моментами эстафеты олимпийского огня.
Близится к своему завершению церемония открытия Олимпиады-2018: сейчас зачитают перед всем миром клятвы четверо южнокорейцев, после чего зажгут они олимпийский огонь!
А теперь южнокорейская оперная дива исполнит гимн Южной Кореи.
Следом выносят на арену олимпийский флаг — восемь специально избранных для этого корейских спортсменов производят сие знаменательное действо.
Почти тут же раскрываются над ареной олимпийские кольца — все пять, на секундочку.
Важный момент — это не просто абстрактная птица, а голубь мира. Отпустили его дети в небо прямо сейчас.
А сейчас зрители уже наслаждаются прекрасной трогательной песней Imagine Джона Леннона в исполнении квартета местных музыкальных талантов, вокруг которых постепенно образовывается красивая инсталляция в виде летящей птицы из тысяч огней.
И... Олимпийские игры — 2018 объявлены открытыми! Прямо сейчас это торжественно сделал президент Южной Кореи Мун Джэин. Любопытно, что ранее сегодня он на публике пожал руку Ким Ё Чжон, сестре лидера КНДР Ким Чен Ына.
В контексте «важного сообщения» от корейских спортсменов Бах вспомнил и другой относительно схожий по своей сути случай, случившийся два года назад в Рио, когда на Играх сумела выступить сборная беженцев.
Особо оценил Бах совместный проход Южной Кореи и КНДР на церемонии награждения, сказав, что это прекрасный пример объединения.
«Наступает время Пхенчхана», — говорит Бах, после чего горячо благодарит организаторов и волонтеров соревнований.
Получил наконец-то возможность высказаться Бах. Поприветствовал он зрителей на корейском языке.
Правда, пока что не дают слово Баху — уже несколько минут рассказывает плюс-минус общие слова всему миру глава оргкомитета Олимпиады-2018.
Томас Баха пригласили выступить — сейчас будет вещать чиновник.
Прямо сейчас воздвигается цифровая «Вавилонская башня» артистами — смотрится она очень круто. И это даже если не углубляться в понятный посыл этой инсталляции миру.
Впрочем, завершается все это добродушным улыбающимся человечком, созданным все теми же технологиями.
Продолжается тема высоких технологий со всеми их плюсами и минусами в Пхенчхане — завораживающий, но, честно говоря, не самый понятный танец с дверями «в будущее» демонстрируют нам артисты.
И после этого показывают нам организаторы крайне яркий ролик, в котором дети рисуют мечты на будущее: кто-то из них хочет стать врачом, кто-то — художником. Следом авторы ролика фантазируют над тем, как мир будет выглядеть в будущем — с невероятными технологиями и счастьем на лицах. Олимпиада-2018, к слову, станет самой технологичной в истории.
Пересекают «реку времени» на «плоту» дети.
И завершается парад спортсменов красивым салютом. Однако сама церемония сейчас еще в разгаре — продолжается чудесный путь пяти детей (как тут не увидеть явные параллели с олимпийскими кольцами, в свою очередь символизирующими континенты). Так куда же этот путь их приведет?
Своего максимума достиг уровень праздничной атмосферы на стадионе — сильно способствует этому соответствующая музыка.
И сейчас, вероятно, главный момент этой церемонии, если не всей Олимпиады, если не всего года вообще — на арену выходит объединенная сборная Кореи. Напомним, что совсем недавно Южная Корея и КНДР приняли решение позволить своим спортсменам пройти под одним флагом — едва ли не в обнимку — на церемонии открытия Олимпиады. И это очень сильно выглядит на самом деле.
Французы на арене — триколор, естественно, несет чудесный Мартен Фуркад, в особом представлении не нуждающийся.
А вот и один из главных «лотов» этой церемонии — тот самый Пита Тауфатофуа из Королевства Тонга, ныне уже лыжник. Напомним, что именно он на Играх-2016 выступал в турнире по тхэквондо. Однако куда больше он запомнился своим экстравагантным внешним видом на той церемонии. Любопытно, что и теперь — в холодном Пхенчхане — спортсмен решил примерить тот же нашумевший наряд, если так можно выразиться. Крайне колоритно.
Лучшие фото с церемонии открытия.
Делегация из четырех спортсменов сборной Того на арене.
Продолжают парад хорваты, киприоты и представители Китайского Тайбэя.
Огромная канадская делегация выходит на арену. Примечательно, что несут флаг Канады в Пхенчхане сразу два спортсмена — олимпийские чемпионы в танцах на льду Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Подобный опыт достаточно редким для Игр является.
Особой «перчинки» церемонии прямо сейчас добавили спортсмены из Чили.
На очереди Китай. Напомним, что следующие зимние Игры пройдут именно в КНР, а именно — в Пекине.
Следом идет делегация из Японии, как-то особенно активно апеллирующая к зрителям.
Спортсмены из Индии в колоритных шапках на арене сейчас.
Очень милый момент. Несущая флаг сборной Ирана девушка сейчас просто расплакалась — то ли от волнения, то ли от счастья. А скорее всего, от всего этого в сумме.
Сборная России на арене — к сожалению, без цветов триколора. Впрочем, все наши ребята выглядят радостными и улыбчивыми. Несет флаг МОК во главе делегации местный волонтер.
Австрия на стадионе. После австрийцев, напомним, сборная России начнет официально Игры-2018.
Выходят в «жерло» стадиона британцы сейчас. Стоит отметить, что уже совсем скоро — под 55-м номером — появятся на арене и россияне.
Спортсмены из Эритрее на арене — впервые в зимней Олимпиаде они участие примут, к слову. Тут же и украинские атлеты.
Конечно же, и исландцы здесь есть — если уж и в футболе представители этой страны сумели добиться каких-то нереальных высот, учитывая население государства и тамошний климат, то уж в зимней Олимпиаде просто грех не поучаствовать.
Все-таки великолепная арена в Пхенчхане. Вполне может сравниться с любыми сочинскими. Мягко говоря.
Немногочисленные армянские атлеты выходят на арену.
После шведов на арене появляются испанцы, швейцарцы, словаки и словенцы.
На очереди — шведы. Внушительная делегация у скандинавов.
Следом на арене появляются сербы.
А вот и хозяева минувшей — летней — Олимпиады. Естественно, зажигательными танцами приукрашивают свой проход по арене бразильцы.
Белорусы на арене! В том числе и звезда местного биатлона — Дарья Домрачева.
На фоне представителей сборной США крайне скромно выглядят далеко не такая многочисленная делегация бельгийцев.
Самая многочисленная делегация прямо сейчас на арене — американская.
Тем временем заиграла над ареной знаменитейшая песня GANGNAM STYLE, сделавшим суперзнаменитым южнокорейского исполнителя PSY.
Прямо сейчас сплошь экзотические сборные на арене — Мадагаскара, Малайзии, Марокко.
Сборная Румыния со своей внушительной делегацией на арене сейчас. После румынов пред зрителями предстают четверо спортсменов из Люксембурга.
Идет полным ходом парад. На очереди латвийцы, следом за ними — представители сборной Ливана.
А вот и норвежцы — совсем недавно, напомним, стало известно, что на Игры в Пхенчхан норвежская делегация привезла какое-то сумасшедшее число препаратов для астматиков, немало удивив некоторых скептиков. Впрочем, все это и не так важно сейчас.
Появляются на арене представители сборной Нигерии — в это не так просто поверить, но в турнире бобслеисток выступят представительницы этой африканской страны, чем явно добавят колорита соревнованиям.
Начинается самое интересное — парад спортсменов. Первыми выходят традиционно создатели Игр — греки, за ними уже, по алфавиту, колоритные атлеты из Ганы.
Гимн Южной Кореи звучит на стадионом.
Проносят сейчас по арене наиболее успешные спортсмены в истории Южной Кореи флаг страны.
А вот и сам огромный стяг.
Демонстрируют танцоры болельщикам зарисовку про Инь и Янь — все они кружатся в стремительном вихре, постепенно образуя флаг страны-хозяйки Олимпиады.
Представляют зрителям Томаса Баха, естественно, сидящего в президентской ложе.
И завершается эта красочная сказка вот этим. Вау.
А вот уже и на самой арене тигр — столь же любезный к детям. Компанию ему составляют другие животные и не только.
Дети попадают в волшебную страну, населенную удивительными существами. Что называется, «гуляют там животные невиданной красы...»
Следом продемонстрировали организаторы промо церемонии — его главными героями, как это часто и бывает, стали дети. А еще там был чудесной красоты тигр — символ Южной Кореи, и огненный дракон.
Открылась церемония грандиозным салютом, фактически в одиночку осветившим весь 40-тысячный город.
Что ж — начали! Пошел традиционный отсчет до старта Олимпиады! 3... 2... 1...
Уже все готово в Пхенчхане к старту церемонии открытия — последние запоздалые зрители занимают свои места, приглушили свет над ареной.
Всего 15 минут до старта церемонии — до официального старта Игр-2018. Самое время вспомнить все Олимпиады с 2000 года — от Сиднея до Рио.
Для кого-то это вполне может стать сюрпризом, однако в Пхенчхан прибыла и делегация из Австралии — причем не самая маленькая (аж 51 спортсмен). Еще любопытнее выглядит и тот факт, что в своей истории австралийцы неоднократно поднимались на пьедестал почета зимних Игр — например, трижды им это удалось сделать в Ванкувере-2010.
Краткий репортаж со стадиона в Пхенчхане от комментатора Дмитрия Губерниева — не очень все празднично, конечно, выглядит на видео, зрителей почти нет, но и снято оно было, справедливости ради, сильно ранее. Зато инфраструктуру арены так проще разобрать.
Напомним, что рано утром 9 февраля по московскому времени Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт об отклонении апелляций 47 российских спортсменов, которым отказали в допуске на Игры-2018.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это решение.
«По поводу решения CAS могу сказать, что мы сожалеем, принимаем во внимание решение этой судебной инстанции и, безусловно, продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои слова», — передает слова Пескова ТАСС.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.
А вот так в преддверии старта церемонии выглядят спортсмены сборной США.
Тем временем в пресс-службе Пхенчхана-2018, показывая часть эстафеты олимпийского огня с участием президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, назвали главу МОК «милым». В России так, правда, считают едва ли.
Известно, что на церемонии открытия Олимпиады будут присутствовать и российские спортсмены — 80 атлетов из России выйдут на арену под Олимпийским флагом прямиком между командами Австрии и Узбекистана. При этом многие россияне от участия в церемонии отказались — на ней, например, не будет фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые ранее сегодня одержали столь важную победу в короткой программе командного турнира.
Всего час остается до старта церемонии открытия Игр в Южной Корее. Готовя зрителей к торжественному мероприятию, организаторы соревнований опубликовали красочный ролик, напоминающий болельщикам о «старшом брате» Пхенчхана-2018 — Сочи-2014.
К слову, рядом с Олимпийским стадионом находится медальная площадь, на которой будут проходить церемонии награждения, а также выставки и выступления артистов.
Слегка обидно, что симпатичный стадион, на котором пройдет церемония открытия Игр, будет разобран сразу по окончании Олимпиады. На его месте будет создан музей.
В истории Олимпийских игр так поступали только два раза: в 1992 году во французском Альбервиле (затем освободившаяся земля перешла во владение колледжу) и в 2014-м в Сочи. Стадион «Фишт», конечно, остался на месте, но его капитально реконструировали под нужды чемпионата мира — 2018. По сути, от прежней олимпийской арены почти ничего не осталось.
Общая площадь Олимпийского стадиона и прилегающей территории составляет 240 тыс. квадратных метров. Внушительно.
Олимпийский стадион построили за 22 месяца, а общая стоимость проекта составила $105 млн. Арена представляет из себя семиэтажный комплекс с одним уровнем под землей. Любопытно, что стадион был возведен в форме пятиугольника. Каждый угол символизирует один из пунктов концепции Олимпиады-2018 — культурность, экологичность, экономичность, мир и технологичность.
Отметим, что на Олимпийском стадионе в Пхенчхане состоятся только церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а все соревнования будут проведены на других объектах.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане пройдет на специально построенном для этого стадионе вместимостью 35 тыс. человек. При возведении этой арены организаторы Игр взяли на вооружение опыт Сочи, где был воздвигнут внушительный стадион «Фишт».
При этом тем счастливчикам, которым выпала честь лично присутствовать на мероприятии, придется бороться с морозом — ожидается, что предстоящая церемония будет самой морозной за все время зимних Олимпиад. Помогут зрителям в этом, безусловно, и организаторы, которые выдадут посетителям стадиона одеяла.
Как это обычно и бывает, церемонию открытия Олимпиады посетят многие мировые лидеры — к примеру, в Пхенчхан уже прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, генерал-губернатор Канады Жюли Пайет, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, президент Польши Анджей Дуда, президент Словакии Андрей Киска, президент Швейцарии Ален Берсе, вице-президент США Майк Пенс, вице-президент Колумбии Оскар Наранхо, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Хань Чжэн.
Толковые инсайды о церемонии открытия, впрочем, как оказалось, добывать не только крайне сложно, но и достаточно опасно — так, на днях от участия в торжественном мероприятии было отстранено крупнейшее информационное агентство Reuters. Произошло это из-за того, что Reuters были опубликованы фотографии с закрытой репетиции церемонии открытия, которая состоялась в воскресенье — на них среди прочего был виден процесс зажжения чаши олимпийского огня.
Отметим, что сама торжественная церемония начнется лишь в 14:00 по московскому времени. А пока что «Газета.Ru» будет делиться с вами различными инсайдами из Пхенчхана и примечательными историями о предыдущих олимпийских церемониях.
Какие бы страшные допинговые скандалы в преддверии Игр ни омрачали настроение российских болельщиков, будем надеяться, что организаторы Олимпиады сегодня покажут нам столь незабываемое зрелище, что в последующие дни разговоры будут только об их изобретательности и спортивных результатах.
Приветствуем всех любителей большого спорта! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию самого зрелищного, самого захватывающего и самого необыкновенного события Олимпийских игр — церемонии открытия. Отдельные соревнования в Пхенчхане идут уже с 8 февраля, однако официально Олимпиада откроется только сегодня, прямо на ваших глазах!