Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане объявлены открытыми

Слегка обидно, что симпатичный стадион, на котором пройдет церемония открытия Игр, будет разобран сразу по окончании Олимпиады. На его месте будет создан музей.

В истории Олимпийских игр так поступали только два раза: в 1992 году во французском Альбервиле (затем освободившаяся земля перешла во владение колледжу) и в 2014-м в Сочи. Стадион «Фишт», конечно, остался на месте, но его капитально реконструировали под нужды чемпионата мира — 2018. По сути, от прежней олимпийской арены почти ничего не осталось.