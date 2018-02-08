Онлайн-трансляция финального вердикта CAS по поводу апелляций россиян

Почетный член Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли считает ужасным коллективное наказание российских атлетов. «МОК оказался в очень сложной ситуации. Все началось со свидетельств Григория Родченкова, что вошли в доклад Ричарда Макларена, который был не очень точным, а все предложения в нем начинались с фразы «насколько нам известно», а это означает, что вы не уверены в себе. Коллективное наказание — это ужасно, безусловно, необходимо ловить мошенников, но вы не можете просто выудить всех огромной сетью и выбросить на берег Волги», — сказал Килли.