Последнее слово CAS: что будет с россиянами. LIVE
Онлайн-трансляция финального вердикта CAS по поводу апелляций россиян
Отметим, что CAS не стал рассматривать апелляции Дениса Юскова и Павла Кулижникова. Комиссия посчитала, что дела спортсменов, отбывших дисквалификацию за допинговые нарушения, не входят в их юрисдикцию.
Журналист Ник Батлер, ссылаясь на источники, сообщает, что CAS удовлетворит апелляции россиян, но в частном порядке. «Это значит, что некоторые из апелляций будут удовлетворены, а некоторые — нет», — написал Батлер в твиттере.
Почетный член Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли считает ужасным коллективное наказание российских атлетов. «МОК оказался в очень сложной ситуации. Все началось со свидетельств Григория Родченкова, что вошли в доклад Ричарда Макларена, который был не очень точным, а все предложения в нем начинались с фразы «насколько нам известно», а это означает, что вы не уверены в себе. Коллективное наказание — это ужасно, безусловно, необходимо ловить мошенников, но вы не можете просто выудить всех огромной сетью и выбросить на берег Волги», — сказал Килли.
Отметим, что по результатам работы дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда в прошлом году от Олимпиад были пожизненно отстранены 43 российских атлета, их результаты с Игр-2014 были аннулированы. 42 из них подали апелляции в суд, и 28 выиграли дело. Однако никого из них так и не допустили до Олимпиады.
Ранее апелляции в CAS на решение комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) отказать в приглашениях на Олимпиаду подали 32 российских олимпийца, а также 13 спортсменов и два тренера, оправданные ранее Спортивным арбитражным судом, но так и не получившие приглашений.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) должен объявить решение по апелляциям 47 россиян на недопуск к Играм в пятницу утром, в день открытия Олимпиады.
Доброго времени суток, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» продолжает следить за приключениями россиян в олимпийском Пхенчхане. Сегодня, 9 февраля, мы наконец-то выясним, кто из оправданных судом отечественных спортсменов все-таки сможет принять участие в Олимпийских играх.