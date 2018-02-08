«ФИФА начала расследование в отношении россиян»

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко рассказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) проводит специальное расследование в отношении двух российских футболистов по поводу якобы нарушения ими антидопинговых правил — Руслана Камболова и Ивана Князева.

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«Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим — Камболову и Князеву — начали расследование.

В данном случае Российский футбольный союз (РФС) — это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет»,

— передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что впервые информация о заинтересованности ФИФА сведениями о допинге в российском футболе возникла еще несколько лет назад, когда был опубликован соответствующий доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA) — тогда же в СМИ в данном контексте среди прочих и стали фигурировать фамилии Камболова, игрока сборной России, уже четвертый год выступающего за казанский «Рубин», а также Ивана Князева, футболиста екатеринбургского «Урала». Причем еще в тот момент в WADA настаивали на немедленном расследовании вопроса ФИФА — в частности, чиновники агентства намекали на возможное лишении России права на проведения чемпионата мира — 2018.

По мнению Мутко, впрочем, российский футбол выдержит любые нападки извне.

«Мы все выдержим, не волнуйтесь, это все звенья одной цепи», — заверил чиновник. — Когда наших футболистов обвиняют на основании каких-то переписок или дневников бывшего директора лаборатории, это выглядит смешно. Есть пробы, информация, когда они брались, перепроверяйте их, если что-то находят, человек наказывается».

Он также отметил, что РФС готов к любому сотрудничеству с ФИФА.

«Российский футбольный союз создал специальную группу, ведет расследование, опрашивает людей, отвечает на все вопросы, ни один футболист не прячется. Мы открыты, сотрудничаем, предложили в любой момент встретиться с этой комиссией ФИФА, посмотреть, что у них есть», — заявил вице-премьер.

Говоря о футболе, Мутко также рассказал о своем отношении к недавнему топ-трансферу в Российской футбольной премьер-лиге с участием Олега Шатова, еще год-полтора назад считавшегося едва ли не ключевым игроком сборной — полузащитник на днях перешел из «Зенита» в «Краснодар». Кроме того, экс-президент РФС прокомментировал отъезд из Санкт-Петербурга и другой российской футбольной звезды — Артема Дзюбы, который вторую часть сезона проведет в Туле.

«И Шатов, и Артем Дзюба в расширенном списке игроков сборной России, это интересные игроки. Олег играл на высоком уровне, но сейчас главное, чтобы у него была практика. К сожалению, у нас порой бывает, что футболист получил контракт и довольствуется вопросом получения денег. Здесь же надо играть, я считаю, что Олег еще не реализовал себя в футболе, «Краснодар» — прекрасный клуб, с конкуренцией в средней линии», — сказал Мутко.

«Для нас хорошо, чтобы парни играли, для этого мы строим всю политику РФС: защищаем наших доморощенных игроков, россиян, защищаем свой рынок», — добавил он. — Конечно, они должны выдерживать конкурентную среду среди российских игроков, это их задача».

Коснулся Мутко, пожизненно дисквалифицированный Международным олимпийским комитетом (МОК), и происходящего в олимпийском движении России.

Как рассказал чиновник, в скором времени российской стороной будет выплачена первая часть штрафа МОК — это должно стать одним из важнейших шагов на пути к восстановлению в своих правах Олимпийского комитета России (ОКР).

«50% штрафа, думаю, в ближайшее время будет заплачено, вторая половина — после 24 февраля», — заявил Мутко о штрафе на сумму $15 млн, добавив, что МОК и ОКР в данный момент занимаются выстраиванием графика платежей.

Он также пообещал, что российским спортсменам, решением МОК не сумевшим поехать в Пхенчхан, будет оказана поддержка — финансовая, юридическая и организационная.

«Те, кто не поехал по каким-то причинам, получат возможность реализовать свой потенциал внутри страны на соревнованиях после Олимпиады», — передает слова Мутко «Интерфакс».

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