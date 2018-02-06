32 российских спортсмена оспорили в CAS недопуск на Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) накануне пренебрег неожиданным решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее постановил оправдать 28 российских спортсменов, до этого пожизненно отстраненных тем же МОК от участия в Олимпиадах с аннулированием их достижений Игр-2014, проходивших в Сочи.

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Узнав о постановлении суда, в Олимпийском комитете России (ОКР) выразили желание официально отправить на соревнования в Пхенчхан 15 россиян из списка оправданных, в данный момент либо являющихся действующими спортсменами, либо же работающих тренерами, но получили отказ со стороны МОК.

Объясняя причины игнорирования вердикта CAS, глава комитета Томас Бах заявил, что «привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций», чем, безусловно, шокировал российских болельщиков.

Примечательно, что уже всего спустя день тот же Бах рассказал о возможности скорого восстановления ОКР, который в результате декабрьского заседания членов МОК был временно отстранен в связи с выводами комитета по допинговому скандалу. Причем произойти «реставрация» может, как стало известно, уже к концу Пхенчхана, что дает определенные позитивные надежды.

Правда, по словам президента МОК, для подобного исхода российская сторона должна соблюсти все условия отстранения и уважать решение международной организации.

«Что касается церемонии закрытия, то здесь все условия понятны и ясны. Это полное соблюдение решения исполнительного комитета, и любые действия будут учитываться специальной группой»,

— также отметил Бах.

В интервью «Газете.Ru» конькобежец Иван Скобрев, двукратный призер Олимпийских игр, который среди прочих был оправдан решением CAS, комментируя последние новости, подчеркнул, что решение Спортивного арбитражного суда не меняет ситуацию с поездкой в Южную Корею российских атлетов.

— Удивило ли вас решение CAS, которые оправдал некоторых российских спортсменов?

— А кого он оправдал? Он, с одной стороны, конечно, и оправдал, а с другой — у МОК на все это есть свои выводы и решения.

Безусловно, здорово, что арбитраж на нашей стороне, и это справедливо, однако все равно ни на что не влияет: приглашения ведь МОК раздает, а он это делать явно не торопится.

Моя ситуация еще более-менее нормальная — я просто никуда особо и не планирую ехать. А вот остальные ребята, которые уже на месте и готовятся… За них обидно очень.

Вы знаете, я никогда и ничего не нарушал, так что само обвинение для меня было дикостью. И когда эти все разборки начались и слушания, я вообще не понимал, в чем меня обвиняют, был в недоумении касательно происходящего.

Уже потом нам впаяли коллективное наказание по Григорию Родченкову (экс-глава Московской антидопинговой лаборатории — «Газета.Ru»), и тогда вот появилась большая надежда на арбитраж.

Скобрев признался, что не сомневался в победе в суде по причине отсутствия хоть каких-то доказательств у обвинения.

«Очень рад, что все разрешилось так, как должно быть», — добавил спортсмен.

Кроме того, конькобежец, ныне работающий в московском хоккейном клубе «Динамо», выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выразил надежду, что ситуация все-таки разрешится в пользу тех спортсменов, которые до сих пор желают выступить в Пхенчхане, пусть и до старта Игр-2018 осталось лишь несколько дней (Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля).

«Надеюсь, что у них будет шанс продемонстрировать хороший результат уже на этих Играх. Все же хочется, чтобы ребята, которые еще выступают, смогли стартовать в Пхенчхане, потому что они готовились»,

— заключил Скобрев.

На данный момент известно, что на Олимпиаде в Южной Корее должны выступить 160 россиян, причем некоторые из них (например, фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова, а также хоккейная сборная) считаются явными фаворитами соревнований.

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