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Выжить в межсезонье: «Тосно» идет ко дну

Футболисты «Тосно» отказались играть из-за долгов по зарплате‍

Давид Юрченко. Вратарь «Тосно». ТАСС
Давид Юрченко. Вратарь «Тосно».

Футболисты клуба РФПЛ «Тосно» не вышли на товарищеский матч против курского «Авангарда» из-за задержки зарплат. По утверждению некоторых игроков, выплаты не проводились с ноября прошлого года. «Тосно» также запрещено регистрировать новых футболистов из-за долгов перед бывшим игроком Андреем Пазиным.

В клубе Российской футбольной премьер-лиги «Тосно» возник конфликт между игроками и руководством. Футболисты в знак протеста против задержки зарплат не вышли на товарищеский матч с курским «Авангардом».

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Еще днем ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов подтвердил, что игроки приостановили свою трудовую деятельность из-за долгов по зарплатам.

«Игроки приостановили трудовую деятельность. Они обратились в профсоюз, некоторые уже даже обратились в палату по разрешению споров — и уже по отдельным футболистам есть решения.

Мы будем общаться с клубом, пока нет понимания, когда там начнутся выплаты. По идее, клуб осуществлял трансферы, и какие-то возможности погашения долгов должны быть. Будем общаться с руководством», — сказал Зотов «Р-Спорту».

Руководство клуба повело себя неоднозначно, так как разные люди высказывались в разном ключе. Так, исполнительный директор клуба Леонид Хоменко заявил об отсутствии у него информации о предположительной забастовке игроков.

«Пока у меня нет информации, что игроки бастуют. Наверное, есть какие-то долги. Но у кого их сейчас нет?

У «Зенита» и «Спартака», плюс «Краснодар». У остальных — так или иначе какие-то сложности, наверное, есть. Но в данном случае речь идет не о зарплате, а о дополнительных соглашениях. Не думаю, что это все носит какой-то судьбоносный характер», — пространно заявил Хоменко в интервью «СЭ».

В свою очередь, гендиректор Вячеслав Матюшенко подтвердил наличие финансовых проблем у клуба, но назвал их небольшими.

«У нас много футболистов, перед которыми есть небольшие долги, и теперь они стали подавать заявления в палату по разрешению споров», — цитирует Матюшенко ТАСС.

Отметим, что Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на «Тосно» запрет на регистрацию новых футболистов по причине долгов перед бывшим игроком клуба Андреем Пазиным.

Ситуация стала проясняться после того, как

футболист команды Владимир Быстров заявил о том, что спортсмены приняли решение не выходить на игру с «Авангардом».

«Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба. Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Мы же не просто так бойкотируем. Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло», — отметил Быстров.

Уже в день матча «Авангард» сообщил об отмене игры с «Тосно», что подтвердил и сам клуб из Ленинградской области.

Любопытно, что Матюшенко уже после факта отмены продолжил попытки снизить градус напряжения.

«Мы поговорили, обещаем, что долги будут погашены. Продолжаем подготовку, занимаемся на сборах, завтра ребята выходят на тренировку», — сказал гендиректор «Тосно».

Однако очень быстро последовал ответ от голкипера команды Давида Юрченко, который опроверг слова Матюшенко.

«Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что мы завтра выходим на тренировку.

Долги есть по зарплате за ноябрь, декабрь и январь, а также по премиальным. Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем»,

— отрезал футболист.

Отметим, что в зимнее трансферное окно «Тосно» покинули нападающие Антон Заболотный и Евгений Марков. На дуэт форвардов пришлось 12 из 18 забитых клубом мячей в первых 20 турах чемпионата России. Заболотный перешел в петербургский «Зенит», а автор единственного пока хет-трика в чемпионате Марков теперь будет играть в московском «Динамо».

За Заболотного «Тосно» получил €1,5 млн. Точная сумма сделки по Маркову не разглашается, но, по разным данным, размер трансфера мог достигнуть отметки в €2 млн. Для достаточно скромного по меркам лидеров РФПЛ клуба такие финансовые вливания от продажи игроков должны были стать вполне ощутимыми.

Однако до сих пор ситуация с зарплатами футболистам не только не разрешилась, но и получила широкую огласку в прессе.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин не спешит делать преждевременных выводов.

«Сейчас, как я понимаю, есть проблемы внутри коллектива — игроки своим сегодняшним шагом хотели обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Каких-то глобальных проблем, которые могли бы поставить под вопрос перспективу существования клуба, не стоит.

О снятии даже и речи не идет. Ситуация не критическая, она контролируема»,

— подчеркнул Прядкин.

После 20 туров чемпионата «Тосно» идет на 14-м месте c 20 очками. Первый после зимнего перерыва матч клуб из Ленинградской области проведет в Хабаровске против местного СКА 4 марта.

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