«Подарил Карякину книгу с надписью «Будущему чемпиону мира»

— Наблюдательный совет отклонил вашу кандидатуру на выборы президента Российской шахматной федерации (РШФ)...

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— Хочу отметить, что я все еще остаюсь кандидатом в президенты федерации. Любое решение Наблюдательного совета — это лишь рекомендация съезду РШФ. Только съезд может решить, стоит ли включать кандидата в бюллетень голосования.

— Но почему совет не поддержал вас?

— Наблюдательный совет объяснил свое решение тем, что мою кандидатуру выдвинула неаккредитованная организация Северной Осетии — Алании. При этом юридического решения об исключении этой организации из РШФ не было.

Как юрист, я посчитал, что мне достаточно поддержки одной этой региональной федерации, и не надо просить всех остальных выдвигать меня. Есть факт выдвижения — этого хватит для участия в выборах.

Более того, я мог бы сам выдвинуть себя как физическое лицо и член РШФ. Так что я не заморачивался по этому поводу, хотя руководство федерации сейчас убеждает всех, что якобы ни один регион меня не поддержал.

— Вы уже занимали должность президента РШФ с 1997 по 2003 год, но затем ушли. Почему сейчас, спустя 15 лет, вы решили вновь выдвинуть свою кандидатуру?

— Толчком стала ненормальная ситуация, которая сейчас наблюдается в РШФ. Во-первых, руководство РШФ не решается поддержать россиянина Кирсана Илюмжинова на выборах на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Во-вторых, РШФ фактически развалила работу с регионами. Сегодня более 20 субъектов не являются членами РШФ, а руководство федерации не посещает их и не поддерживает развитие местных шахмат.

В-третьих, решения, которые принимаются наблюдательным советом, впоследствии переделываются Исполнительной дирекцией РШФ, что неприемлемо и незаконно.

И последний важный аргумент: фактически ликвидирован Тренерский совет РШФ и работа комиссий, которые формируют наблюдательный совет. Всю работу этих комиссий взяла на себя дирекция федерации. Проще говоря, мнение общественности в лице Наблюдательного и Тренерского советов не учитывается.

— Что вы думаете о нынешнем президенте РШФ Андрее Филатове?

Будучи только кандидатом в мастера спорта, Филатов сам себя назначил главным тренером сборной России, поэтому за последние четыре года никаких выдающихся успехов у наших шахмат нет.

Сборная уже проиграла две Олимпиады при нынешнем руководстве. Сейчас предстоит подготовка к Олимпиаде в Батуми (которая состоится с 23 сентября по 7 октября 2018 года. — «Газета.Ru»).

В сентябре там, кстати, пройдет перевыборный конгресс, на котором будет избираться президент ФИДЕ.

— Какой кандидат в президенты РШФ кажется вам наиболее достойным конкурентом?

— Бесспорно, Илюмжинов. Он более 20 лет возглавляет ФИДЕ и обладает огромным организационным опытом и авторитетом. Думаю, Кирсан решил баллотироваться на пост президента РШФ из-за того, что наша федерация все еще не определилась со своей позицией по поводу поддержки его кандидатуры на выборах президента ФИДЕ.

— Почему Россия не поддержала Илюмжинова в этом вопросе?

— Это интриги тех, кто решил сместить его и занять высокую должность. Сотрудники Илюмжинова за его спиной фактически подмяли под себя руководство международной федерацией.

В октябре на заседании в Турции ставился вопрос по Кирсану. Филатов, который представлял там Россию как вице-президент ФИДЕ, должен был встать на сторону соотечественника, но не сказал ни слова. Назревает вопрос: не поддерживает ли он тех, кто затеял игру против Илюмжинова в ФИДЕ?

В настоящее время Кирсан ездит по всему миру в поисках поддержки. Свое одобрение ему высказали страны Африки, Корея и многие государства на других континентах. Парадокс в том, что сама Россия своего действующего президента ФИДЕ не поддерживает.

— Но если Илюмжинов выдвигается на пост главы РШФ, значит, в случае победы ему придется отказаться от участия в выборах президента ФИДЕ? Это ведь сложно совмещать.

— Нет, совмещать эти две общественные должности возможно. Это законно и логично. Главное, чтобы у него работали профессиональные команды — что в ФИДЕ, что в РШФ. Если Илюмжинов пригласит меня в свой коллектив в случае победы на выборах главы РШФ, я подумаю над этим предложением.

— Пост президента Российской шахматной федерации дает преимущество при выборах главы ФИДЕ?

— Конечно! Это значительно усиливает позиции кандидата.

— Что вы думаете о других выдвиженцах на пост президента РШФ?

— Против всех кандидатов в президенты сейчас развернута мощная кампания, но я ко всем отношусь с огромным уважением.

С Иваном Стариковым мы вместе работали в Госдуме, Заурбек Мальсагов — давний член Наблюдательного совета, Эдуард Субоч работал советником президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева долгое время, а Сергей Нестеров проводит большую работу на посту президента Московской областной шахматной федерации.

Он, кстати, помог привезти в Россию очень талантливую шахматистку из Казахстана Бибисару Асаубаеву, а тут ее обвинили в использовании компьютера во время соревнований.

— Это было несправедливо? Если да, то кто и зачем это сделал?

— Это сделал тренер Евгений Соложенкин, который повез на соревнования детей — в том числе и свою дочь.

Увидев, что Бибисара побеждает больше, чем Соложенкина-младшая, он решил опорочить ее честь таким образом. Григорий Родченков по сравнению с этим тренером просто отдыхает!

А РШФ никак не поддержала Бибисару при том, что девочка несколько раз становилась чемпионкой мира в своем возрасте и в будущем имеет все шансы стать чемпионкой среди взрослых. То, что шесть из семи кандидатов в президенты РШФ выступают против нынешнего руководства, говорит само за себя.

— Какие цели вы поставите перед собой, если победите на выборах?

— Я ставлю задачу поменять главного тренера сборной — назначить профессионала, которых у нас достаточно, и привести Россию к победе на Олимпиаде.

Я это делал уже трижды, когда был президентом федерации в прошлый раз — в 1998, 2000 и 2002 году.

— Вы упоминали необходимость работы с шахматами в регионах. У вас есть мысли по поводу того, как осуществлять эту деятельность?

— Когда я был заместителем исполнительного директора Олимпийского комитета России, в мои задачи входило взаимодействие с регионами. В январе 2013 года в ОКР состояло 60 региональных советов. Спустя полгода я довел их число до 80, создав советы в еще 20 регионах страны. Так что я знаю, как мобилизовать и организовать работу на местах.

Возвращаясь к шахматам, отмечу: проблема в том, что регион должен получить специальную аккредитацию, чтобы войти в РШФ. А федерация им в этом нисколько не помогает. В итоге более 20 регионов просто перестали быть членами РШФ.

Кроме того, у федерации начали появляться любимчики, а некоторые регионы, которые больше 20 лет работали с РШФ, перестали получать согласие на получение аккредитации.

При этом аккредитация дает большие преимущества — например, возможность проводить турниры при поддержке госфинансирования.

— Вы упомянули, что за последние четыре года в российских шахматах не было больших достижений. Как вы можете оценить участие Сергея Карякина в матче на первенство мира в 2016 году?

— Это достижение хорошее, но не историческое.

Карякин имеет потенциал. Перед матчем с Магнусом Карлсеном я подарил ему свою книжку с надписью «Будущему чемпиону мира». Но, к сожалению, рекламные проекты вокруг него сильно отвлекают от спорта, что мы и наблюдаем сегодня.

Его участие в матче за шахматную корону было широко растиражированно, но у нас, кроме Карякина, есть много достойных шахматистов, которые намного больше сделали для популяризации этой игры в России. Например, 14-й чемпион мира Владимир Крамник, который обыграл в решающем матче Гарри Каспарова.

Есть чемпион мира Александр Халифман, который сейчас почему-то не востребован РШФ. Он тренировал сборную Азербайджана, и она стала чемпионом Европы.

— А что насчет женских шахмат?

— У нас есть успехи в женских шахматах — мы победили в Олимпиаде. Но эти достижения — заслуга не нынешнего руководства федерации, а предыдущего. Аркадий Дворкович и Александр Жуков создали базу для таких результатов.

На данный момент уже много лет не исполняется решение съезда РШФ о том, что в нашей стране необходимо проводить крупный женский турнир. В свое время я организовывал в Свердловской области шесть таких соревнований.

Их называли «шахматным Уимблдоном». Это были самые сильные в мире турниры. На базе таких соревнований выросла российская команда, которая затем выиграла чемпионат Европы и мира. Однако РШФ не продолжает эту традицию.

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