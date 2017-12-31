Шахматный год: явление Каспарова и блиц Карякина

Уходящий год стал очень богатым на события в шахматном мире даже без матча за звание чемпиона мира, который проводится раз в два года. Было много интересных турниров, интриг и принципиальных противостояний.

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После нью-йоркского поединка Магнуса Карлсена с Сергеем Карякиным у специалистов и болельщиков остались вопросы. Во-первых, чемпион мира защитил свой титул с большим трудом на тай-брейке, а во-вторых, месяц спустя проиграл Карякину на чемпионате мира по блицу, который выиграл российский гроссмейстер.

Вместе навсегда

Противостояние Карслена и Карякина продолжилось и в этом году, как очное, так и заочное Уже в январе на представительном турнире в голландском Вейк-ан-Зее недавние соперники по чемпионскому матчу снова встретились, и в их партии была зарегистрирована ничья —

Магнус вновь не нашел подхода к Сергею в классическом формате.

Сам турнир Карякин провел не лучшим образом, потерпев два поражения и одержав три победы, и завершил его на шестом месте. Карлсен сыграл значительно лучше и стал по итогам 13 туров вторым, а победу отпраздновал американец Уэсли Со.

23-летний Со очень сильно провел начало года и поднялся на второе место в рейтинге ФИДЕ буквально за шесть месяцев, однако с начала лета его результаты пошли на убыль и качество игры заметно снизилось, что отразилось и на месте в табели о рангах.

Удивительно, но главные герои прошлого года, Карякин и Карлсен, разочаровали своих болельщиком, выступив ниже своего уровня в 2017-м.

Норвежский гений долгое время не мог одержать ни одной победы на турнирах с классическим контролем времени.

Ему постоянно чего-то не хватало, чтобы победить, и Карлсен был «вечно вторым». И лишь 1 октября Магнус одержал свою первую победу на турнире на острове Мэн. Статистики скрупулезно подсчитали, что этот триумф стал его первым в классические шахматы за 435 дней.

В то же время Карлсен феноменально играл в рапид и блиц. Он одержал ряд ярких побед в рамках Grand Chess Tour (GCT), что позволило ему выиграть общий зачет серии, хотя в классических турнирах он лавров не снискал.

Карякин играл и того хуже. Шестое место в январе в Нидерландах оказалось не временной неудачей, а неблагоприятной тенденцией одного из лучших российских шахматистов.

Слабое выступление на мемориале Вугара Гашимова, этапах GCT и отдельных престижных турнирах — это совсем не то, чего ожидали от недавнего претендента на шахматную корону.

Апогеем неудач Карлсена и Карякина в этом году стало выступление на супертурнире в норвежском Ставангере, где они заняли соответственно предпоследнее и последнее места. А ведь турнир был уникальным по составу — в нем приняла участие десятка лучших шахматистов в рейтинге ФИДЕ. Одним словом, сильнейший по составу турнир со времен знаменитого Линареса 90-х годов прошлого века.

Победителем Ставангера стал армянин Левон Аронян,

который значительно поднялся в рейтинге и напомнил, что остается одним из самых неудобных соперников для Карлсена, а для остальных гроссмейстеров — и подавно.

В самом конце этого года состоялся традиционный чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.

И в предпоследний день уходящего 2017-го любители игры вновь увидели соперничество Карлсена с Карякиным.

Если в рапиде ни тому, ни другому снискать лавров не удалось, и чемпионом стал прославленный ветеран Вишванатан Ананд, то блицевая часть турнира прошла в борьбе россиянина с норвежцем. После первого дня, когда было сыграно 11 партий, лидером стал Карякин, опередивший Карлсена на два очка.

Однако во второй день Магнус ураганом прошелся по соперникам, одержав восемь побед и завершив лишь две партии вничью.

Этого оказалось достаточно, чтобы опередить Карякина на полтора очка и выиграть чемпионат. Выиграв серебро, Карякин повторил свой лучший результат в сезоне, когда в августе, благодаря сильной игре в блиц, он стал вторым в турнире в Сент-Луисе. Третье место занял вышеупомянутый Ананд, который также очень сильно провел второй день и выбрался почти на самый верх из середины таблицы.

Претенденты определились

Ключевым событием для всех шахматистов в этом году был отбор на турнир претендентов, который определит будущего соперника Карлсена по матчу за звание чемпиона мира. Соревнования пройдут в марте в Берлине, и в нем примут участие восемь человек. Единственным, кто не принимал участие в отборе, был Карякин, который, согласно регламенту, автоматически получил право принять выступить на соревнованиях в качестве участника последнего поединка за шахматную корону.

Все остальные гроссмейстеры схлестнулись в борьбе за право поспорить за матч с Карлсеном. Правила квалификации на турнир претенденстов позволяют шахматистам проявить себя не в отдельно взятой серии состязаний, а отобраться в Берлин различными способами.

Первый вариант — это серия Гран-при, состоящая из четырех этапов. По сумме выступлений на турнирах два лучших гроссмейстера получили путевку в столицу Германии.

Ими стали заметно прибавившие в этом году азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и россиянин Александр Грищук.

Еще два участника турнира претендентов определились на Кубке мира в Тбилиси. Ими стали финалисты Аронян и китайский игрок Дин Лижэнь. В решающем матче сильнее оказался Аронян, победивший Дина на тай-брейке. Армянский гроссмейстер стал двукратным победителем Кубка мира, чего ранее не удавалось никому.

Еще двое шахматистов квалифицировались на мартовские соревнования, как обладатели самого высокого рейтинга, усредненного по 12 ежемесячным рейтинг-листам ФИДЕ в этом году.

Счастливые билеты вытянули американцы Со и Фабиано Каруана.

И, наконец, восьмой путевкой имеют право распоряжаться организаторы турнира. Обычно, wild card получают представители страны-хозяйки соревнований, но в Германии на сегодняшний день нет шахматистов с рейтингом выше 2725 очков, и поэтому

специальное приглашение получил 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

Таким образом, российское представительство на турнире претендентов стало самым внушительным — три человека. Важнейшее событие года пройдет с 10 по 28 марта. В течение этих дней участники сыграют два круга по семь туров, и победитель турнира получит право в ноябре сыграть за титул чемпиона мира с Карлсеном.

Возвращение Каспарова

Одним из самых громких событий 2017 года стало возвращение 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. Выдающийся шахматист, завершивший карьеру в 2005 году, принял решение сыграть в августе на турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе.

Интерес к соревнованиям вырос невероятно, и имя Каспарова не сходило с заголовков не только специализированных шахматных изданий, но и всей спортивной прессы.

Конечно, 12-летние отсутствие сказалось на игре чемпиона мира, и он выступил заметно слабее многих соперников. Было заметно, что с 2005 года в шахматах появились новые теоретические разработки, значительно вырос общий уровень игры, и Каспаров оказался не в состоянии бороться с молодежью, которая, в отличие от него, выросла на компьютерной подготовке.

В итоге Каспаров занял вполне достойное для своей нынешней формы восьмое место из десяти, причем в блицевой части сыграл значительно лучше, чем в быстрые шахматы, показав пятый результат.

Дворцовый переворот

Ушедший год стал богатым не только на спортивные события, но и на скандалы.

В конце марта произошла попытка переворота в ФИДЕ — главной международной шахматной организации. 27-го числа на официальном сайте федерации появилось объявление о том, что президент организации Кирсан Илюмжинов подал в отставку. Незадолго до пресс-релиза в Афинах завершилось заседание президентского совета ФИДЕ, в последний день которого, согласно сообщению, Илюмжинов объявил о своем решении.

Глава организации тут же опроверг эти сведения и заявил, что это объявление — ни что иное, как провокация.

«Вот, что хочу сказать. 25 ноября 2015 года я был включен в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Напомню также, что на выборы президента FIDE в 2014 году выдвинулся Гарри Каспаров, которого поддерживали США и другие страны. Тогда 60 национальных федераций проголосовали за него, но я победил с подавляющим большинством, получив 110 голосов. После моего включения в санкционный список проголосовавшие против меня страны активизировались и стали устраивать постоянное давление и провокации.

И последний их шаг — попытка включить вопрос о моей отставке в повестку президентского совета, чего им добиться не удалось.

А сегодняшнюю публикацию я оцениваю как психологическое давление на меня», — сказал Илюмжинов «Газете.Ru».

Спустя две недели скандал затих. Президент ФИДЕ сохранил свой пост и полномочия, и все, казалось, вернулось в привычное русло. Однако в октябре исполком федерации единогласно утвердил передачу полномочий президента организации Кирсана Илюмжинова его заместителю вице-президенту Георгиосу Макропулосу.

Выборы главы федерации состоятся в конце 2018 года, и Илюмжинов пока не изъявлял желания баллотироваться на очередной срок, но и не исключил такой возможности окончательно.

Разногласия в одежде

Еще один крупный скандал разгорелся в феврале на чемпионате мира среди женщин в Тегеране. Как известно, по закону Ирана, женщины не имеют права появляться в публичных местах без хиджаба (платка, покрывающего голову).

Участницы вынуждены были играть в головных уборах на протяжении всех трех недель турнира, что привело к бойкотам.

Украинка Мария Музычук и американки Нази Пакидзе и Ирина Круш приняли решение отказаться от участия, о чем объявили заранее.

Факт принудительного ношения хиджаба возмутил многих экспертов и гроссмейстеров, которые открыто критиковали ФИДЕ за решение провести турнир в Иране, заранее зная о законах страны.

Чемпионкой мира стала представительница Китая Тань Чжуньи, победившая в финале украинку Анну Музычук.

История с хиджабами продолжилась и в конце года на чемпионате мира по рапиду и блицу в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что организаторы турнира разрешили женщинам не покрывать голову в игровом зале, закон распространяется и на остальные публичные места.

Это вызвало недовольство у действующей на тот момент чемпионки Анны Музычук, которая приняла решение бойкотировать турнир.

Следует отметить, что чемпионат преподнес еще несколько неприятных инцидентов. Сначала стало известно, что власти Саудовской Аравии отказали израильским шахматистам в выдаче виз. Федерация шахмат Израиля отреагировала незамедлительно и заявила, что предпримет ответные меры и подаст иски, как в ФИДЕ, так и в международные судебные инстанции.

Затем организаторы турнира запретили участникам из Катара выступать под национальным флагом и потребовали заменить его на флаг ФИДЕ.

Причиной таких действий стал разрыв дипломатических отношений между странами из-за обвинений Катара в финансировании террористов.

Катарские участники сразу объявили, что не согласны выступать под нейтральным флагом, однако в спор вступила ФИДЕ, которая убедила Саудовскую Аравию отказаться от ультиматума, и в итоге представители Катара сыграли на турнире под национальным флагом.

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Уходящий год получился богатым на красивые игры, наполненным упорной борьбой за шахматной доской и на политическом фронте.

2018 год болельщики и специалисты ждут с особым нетерпением, так как в марте состоится увлекательный турнир претендентов, а в ноябре — матч за звание чемпиона мира, в котором Карлсен приступит уже к третьей защите своего титула.

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