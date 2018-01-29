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Карлсен покорил Голландию

Карлсен победил на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее, Карякин — седьмой

Сагнус Карлсен (слева) и Сергей Карякин facebook.com/tatasteelchess
Сагнус Карлсен (слева) и Сергей Карякин

Чемпион мира Магнус Карлсен выиграл представительный шахматный турнир в голландском Вейк-ан-Зее, победив на тай-брейке хозяина турнира Аниша Гири. Лучшим среди россиян стал Владимир Крамник, занявший третье место. Экс-претендент на звание чемпиона мира Сергей Карякин завершил соревнования седьмым.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в шестой раз одержал победу в супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее. Норвежец прервал свою затяжную серию без побед на соревнованиях по классическим шахматам, которая продолжалась значительно больше года. Имея на своем счету ряд весьма успешных выступлений в рапиде и блице,

Магнус часто останавливался в шаге от первого места на турнирах с классическим контролем времени.

Для чемпиона мира победа в Вейк-ан-Зее стала самой важной после защиты шахматной короны в ноябре 2016 года против Сергея Карякина. Прервав череду призовых мест, Карлсен продемонстрировал всем своим соперникам, что не растерял чемпионской хватки и остается самым опасным игроком на планете.

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Однако победа далась норвежцу большой ценой, и исход турнира решился на тай-брейке против хозяина соревнований Аниша Гири. После 13 туров оба гроссмейстера набрали по девять очков. Согласно новому регламенту, на турнире не предусматривается два победителя, а также отсутствует математическая система определения сильнейшего. В этом году в случае равенства очков был предусмотрен тай-брейк, состоящий из двух партий в блиц, а в случае ничейного исхода мини-матча соперники сразу должны были играть «армагеддон».

Но Карлсен не стал доводить дело до решающей партии. Он выиграл белыми первый поединок, а затем второй свел черными вничью, тем самым огорчив подавляющее большинство зрителей, болевших за голландца Гири.

Турнир в Вейк-ан-Зее для многих участников стал важнейшим этапом на пути к берлинскому Турниру претендентов, который состоится в марте, а для других — важным шагом на пути к возвращению в элиту.

Так, вылетевший еще в первой половине прошлого года из десятки сильнейших Гири провел фантастические две недели. Долгое время шахматиста преследовала «болезнь» ничейных результатов, что отрицательно сказывалась на его позициях в табели о рангах. Однако второе место у себя на родине позволило ему подняться на десятую строчку предварительного рейтинга, перескочив сразу пять мест.

Очень важный для себя турнир провел 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд. 48-летний суперветеран завершил соревнования с пятым результатом, проиграв победителю всего одно очко.

В первой половине турнира Ананд и вовсе держался в лидерах, но его подвело единственное поражение от Крамника в седьмом туре.

Своим выступлением экс-чемпион доказал, что его еще рано списывать со счетов и он способен претендовать на победу на самых представительных форумах.

В Вейк-ан-Зее стартовали сразу пять участников предстоящего Турнира претендентов: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров, Уэсли Со и Фабиано Каруана. Четверо из них продемонстрировали свою готовность к главному соревнованию года и показали, что в Берлине зрители увидят шахматы высочайшего уровня.

Выше всяких похвал выступили Крамник и Мамедьяров, которые набрали всего на пол-очка меньше Карлсена и Гири.

42-летний российский гроссмейстер провел нехарактерный для себя турнир. Несмотря на высокое третье место, 14-й чемпион мира умудрился потерпеть два поражения. Однако смог компенсировать потери шестью победами — больше чем у кого-либо на турнире. Для сравнения у Карслена и Гири на одну победу меньше, но при этом не было неудач.

Мамедьяров сыграл более стабильно и при одном поражении смог выиграть пять партий. По итогам турнира азербайджанский шахматист поднялся на второе место в предварительном рейтинге, уступая только великому и ужасному Карлсену. Крамник, в свою очередь, и вовсе взлетел на четыре строчки и теперь замыкает тройку лучших.

Уверенно сыграли на турнире и Со с Карякиным. Американец поделил с Анандом пятый результат с восемью очками, а Карякин проиграл полбалла Уэсли. Для Сергея голландские соревнования стали большим успехом, хоть он и занял скромное по своим меркам седьмое место. Главное, что бросается в глаза, — отсутствие поражений у эксп-претендента на звание чемпиона мира. На этот факт обратил внимание и сам гроссмейстер.

«Рад, что сыграл без поражений на турнире. Стабильно!

Поздравляю Магнуса и Аниша! Сегодняшний ход Адхибана 35. Ла5 стал лучшим на трунире», — написал Карякин в своем твиттере.

Что касается двух других российских участников Петра Свидлера и Максима Матлакова, то они не смогли записать себе в актив выступление в Вейк-ан-Зее. Чемпион России стал лишь восьмым с шестью очками из 13 возможных, а Матлаков занял 12-е место с пятью.

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