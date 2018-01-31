«Извинения перед олимпийцами — замечательный поступок»

В резиденции президента России Владимира Путина Ново-Огарево состоялась встреча главы государства со спортсменами, которые отправятся защищать честь страны на зимних Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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В ходе мероприятия лидер России сделал несколько резонансных заявлений, в частности, попросив прощения у атлетов за то, что государство не сумело оградить их от нападок извне, а также сообщив, что правительство рассчитывает на предметный разговор с представителями международных организаций по поводу ситуации с отечественными олимпийцами.

В интервью «Газете.Ru» встречу спортсменов с главой государства прокомментировал президент Федерации сноуборда России (ФСР) и одновременно главный тренер сборной Денис Тихомиров, а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова.

— Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами в преддверии Игр в Пхенчхане — 2018. На этом мероприятии глава государства произнес речь, в которой извинился перед спортсменами за то, что государство не смогло оградить их от давления. Насколько эти слова были важны для наших спортсменов?

Денис Тихомиров: Меня на этой встрече не было, пригласили старшего тренера Николая Биланина. Но, конечно, я думаю, что олимпийцев мотивирует, когда президент России так говорит. Это здорово. Это хороший толчок для того, чтобы они показали хороший результат, невзирая на сложности, которые были до этого вокруг команды и всех спортсменов. В большинстве случаев подобные мероприятия вдохновляют.

Наталья Бестемьянова: Извинения? Это абсолютно замечательный поступок нашего президента. Теперь спортсмены знают, что он в курсе того, что происходит.

Фоторепортаж: Путин попросил прощения у олимпийцев __is_photorep_included11632375: 1

Это очень важно — осознавать, что все этажи власти поддерживают спортсменов. Даже самые высокие.

— Встреча состоялась 31 января, когда некоторые спортсмены, к сожалению, не могли на ней присутствовать. Например, фигуристы уже улетели на сборы...

Д.Т.: Некоторые атлеты не попали на встречу по объективным причинам. У нас часть команды, например, в этот день готовилась к этапу Кубка мира. Конечно, жалко, что так получилось.

Н.Б.: Жизнь диктует какие-то события. Думаю, фигуристы понимают, что раньше эту встречу нельзя было организовать и, наверное, они знают, что происходило в Москве — они же не на Северном полюсе сейчас находятся. Так что, мне кажется,

российские фигуристы правильно поймут то, что их не было на встрече с президентом. Они в любом случае в уме присутствовали на ней.

Тихомиров отдельно прокомментировал слова своей подопечной Алены Заварзиной, которая на встрече с Путиным пообещала, что будет бороться и сделает все, чтобы привезти домой медали.

«Я знаю, что Алена может завоевать медаль (есть и другие ребята, которые на это способны), хотя прогнозов сейчас давать, конечно, не буду.

Мы можем привезти медаль любого достоинства — бронзу, серебро или золото».

Также президент ФСР высказал мнение относительно слов Путина о том, что правительство рассчитывает на «предметный разговор с коллегами из международных организаций» по поводу ситуации вокруг россиян.

«Сейчас на носу Олимпиада, и мы готовимся к ней. Все сфокусированы на этом.

Нам нужно дать спокойно подготовиться — кому неделю, кому две, а кому три (смотря, у кого сколько осталось до старта). А вот обсуждение подобных вопросов — совершенно верно — нужно будет поднимать, когда пройдет Олимпиада».

Бестемьянова же рассказала об открытом письме в Международный олимпийский комитет (МОК) в поддержку фигуриста Ивана Букина, которого по не названным причинам не пригласили на Игры в Пхенчхан. Олимпийская чемпионка организовала сбор подписей под этим обращением и заручилась поддержкой 21 олимпийского чемпиона, двукратной победительницы чемпионата мира Евгении Медведевой и двух выдающихся тренеров Татьяны Тарасовой и Тамары Москвиной.

«Первый раз в истории олимпизма нам приходится писать такие письма. У меня даже нет предположений, ответят ли нам и когда, поскольку нет опыта в таких вопросах. Я писала письмо в поддержку Букина, поскольку последние два года мы с моим партнером, его отцом Андреем Букиным помогаем в тренировках этой паре (Букин-младший выступает в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой. — «Газета.Ru»). Я это сделала, потому что очень хорошо знаю Ваню с того момента, как он родился. Он мне очень близкий человек, его мама — мне близкий друг, а отец — мой партнер на протяжении более сорока лет уже.

Почему я не упоминала в письме Ксению Столбову, которую тоже не пригласили на Игры? Нас не связывают никакие трудовые отношения, и меня никто не просил о том, чтобы я выступала защитницей Ксении».

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