«От этого доклада наш спорт ничего не потеряет»

Министерство финансов США в ночь на 30 января опубликовало «кремлевский доклад», в котором фигурируют имена 210 человек. Всего в списке присутствуют 114 высокопоставленных чиновников и политиков, а также 96 крупных российских бизнесменов. Попадание в список означает возможные будущие санкции Вашингтона, хотя на данный момент никаких действий США относительно фигурантов доклада не предпринимают.

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Перечень высокопоставленных лиц оказался очевидным, и Минфин США включил в него практически всех без исключения крупных политических деятелей и бизнесменов страны. При этом ряд людей, попавших в доклад, уже находятся под санкциями.

В числе 210 лиц оказались и видные деятели, имеющие непосредственное отношение к спорту.

В их числе вице-премьер по делам физкультуры и спорта Виталий Мутко;

министр спорта Павел Колобков; председатель попечительского совета российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Иванов; член попечительского совета РФБ, вице-премьер Аркадий Дворкович; председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), секретарь совета безопасности Николай Патрушев; председатель совета директоров КХЛ, владелец клуба КХЛ «Йокерит» и президент СКА Геннадий Тимченко; председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг; президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов;

основной акционер и председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун;

Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома», при этом акционерное общество и его дочерние предприятия поддерживают большое количество спортивных клубов, включая футбольный, баскетбольный и волейбольный «Зенит», немецкий клуб Бундеслиги «Шальке 04», сербскую «Црвену Звезду» и многие другие; президент и владелец клуба РФПЛ «Краснодар» Сергей Галицкий;

владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович;

владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев; миллиардер Михаил Прохоров, в настоящее время владеющий клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» и с 2008 по 2014 год возглавлявший Союз биатлонистов России.

«Это не санкционный список, и включение физических лиц или организаций в этот доклад и приложения к нему ни в коей мере не должно интерпретироваться с целью введения санкций против этих лиц и организаций», — утверждается в документе американского Минфина.

Тем не менее доклад подразумевает, что против его фигурантов могут быть введены ограничительные меры со стороны США в будущем.

Список крупных бизнесменов включает 96 имен, которые соответствуют одному условию: их состояние оценивается не менее чем в $1 млрд, «согласно надежным публичным источникам».

По сути он полностью дублирует перечень долларовых миллиардеров из прошлогоднего списка Forbes.

Однако есть и засекреченная часть доклада Минфина США, в котором представлено еще несколько имен, а также основная информация про чиновников и бизнесменов.

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев пока не увидел возможных последствий для российского спорта.

«Что означает этот список? Это просто перечень. Сейчас есть куча заявлений против России, теперь вот список появился.

Как это воспринимать? На уровне того, что кем-то обозвали. Этот доклад ни к чему не обязывает и ни на что не влияет», — заявил Валуев «Газете.Ru».

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков также считает, что ожидать плохих последствий от появления доклада не стоит как российским футбольным клуба, так и всему спорту.

«Это список никак на нас не отразится. Если посмотреть на клубы РФПЛ, то и Галицкий, и Федун зарабатывают в России.

Они устойчиво реализуют свой потенциал в нашей стране. Как они любили футбол и расходовали свои средства на развитие футбола и своих академий, так и будут продолжать. Может быть, в будущем будут какие-то персональные санкции, но они скорее всего будут связаны с зарубежными поездками, но от этого футбол ничего не потеряет.

Что касается Мутко и Колобкова, то американцы стреляли не выборочно по спортивным чиновникам, а включили в список весь кабмин во главе с Дмитрием Медведевым. За этим, конечно, что-то стоит, но мы понимаем, что они не рассекретят причины включения и важную информацию. Но поскольку опубликован только список имен, то я пока не вижу проблем», — подчеркнул Колосков в интервью «Газете.Ru».

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