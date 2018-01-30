«От этого доклада наш спорт ничего не потеряет»

Курсы валют$ 56.34 (+0.012) 69.81 (+0.076)
title=''
МОК объяснил, что он делает с Россией
title=''
«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
ЦСКА Пяст
0:0
закончен
Испания / Примера
23:00
СельтаБетис
3:2
закончен
Единая лига ВТБ
19:30
Химки Автодор
88:75
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
105:96
закончен
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
105:100
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
120:109
закончен
04:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
107:95
закончен
04:30
Даллас МавериксМайами Хит
88:95
закончен
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
110:111
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Россия — Норвегия
15:1
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
17:30
Динамо М Тренчин
3:1
закончен
Кубок Италии
22:45
АталантаЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
Суонси СитиАрсенал
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
23:00
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
РеннПСЖ
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
19:30
РоссияБеларусь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
не начался
04:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
не начался
Еврокубок
22:00
Альба Гран Канария
online
22:30
Лимож Реджо-Эмилия
online
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Россия — Финляндия
2:1
закончен
Мини-футбол / Чемпионат Европы
22:45
Россия — Польша
не начался
Товарищеские матчи (клубы)
19:30
Спартак М ЦСКА С
не начался
Кубок Италии
22:45
МиланЛацио
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
ЧелсиБорнмут
не начался
22:45
ЭвертонЛестер Сити
не начался
22:45
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
не начался
22:45
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
23:00
Манчестер СитиВест Бромвич Альбион
не начался
23:00
Сток СитиУотфорд
не начался
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
МонакоМонпелье
не начался
Кубок Испании
23:30
ЛеганесСевилья
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
19:00
Зенит Летувос Ритас
не начался
20:15
Дарушшафака Галатасарай
не начался
20:30
Локомотив-Кубань Будучность
не начался
22:00
Бавария Ауксилиум Торино
не начался
22:15
Цедевита Доломити Энергия
не начался
22:30
АСВЕЛ УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЧикаго Буллз
не начался
06:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
не начался

«От этого доклада наш спорт ничего не потеряет»

Кто вошел в «кремлевский доклад»

Виталий Мутко, Леонид Федун и Геннадий Тимченко (слева направо) РИА Новости
Виталий Мутко, Леонид Федун и Геннадий Тимченко (слева направо)

В опубликованный министерством США так называемый «кремлевский доклад» попали известные российские чиновники и бизнесмены, имеющие непосредственное отношение к спорту. Депутат госдумы Николай Валуев и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировали «Газете.Ru» возможные последствия для российского спорта.

Министерство финансов США в ночь на 30 января опубликовало «кремлевский доклад», в котором фигурируют имена 210 человек. Всего в списке присутствуют 114 высокопоставленных чиновников и политиков, а также 96 крупных российских бизнесменов. Попадание в список означает возможные будущие санкции Вашингтона, хотя на данный момент никаких действий США относительно фигурантов доклада не предпринимают.

Реклама

Перечень высокопоставленных лиц оказался очевидным, и Минфин США включил в него практически всех без исключения крупных политических деятелей и бизнесменов страны. При этом ряд людей, попавших в доклад, уже находятся под санкциями.

В числе 210 лиц оказались и видные деятели, имеющие непосредственное отношение к спорту.

В их числе вице-премьер по делам физкультуры и спорта Виталий Мутко;

министр спорта Павел Колобков; председатель попечительского совета российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Иванов; член попечительского совета РФБ, вице-премьер Аркадий Дворкович; председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), секретарь совета безопасности Николай Патрушев; председатель совета директоров КХЛ, владелец клуба КХЛ «Йокерит» и президент СКА Геннадий Тимченко; председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг; президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов;

основной акционер и председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун;

Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома», при этом акционерное общество и его дочерние предприятия поддерживают большое количество спортивных клубов, включая футбольный, баскетбольный и волейбольный «Зенит», немецкий клуб Бундеслиги «Шальке 04», сербскую «Црвену Звезду» и многие другие; президент и владелец клуба РФПЛ «Краснодар» Сергей Галицкий;

владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович;

владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев; миллиардер Михаил Прохоров, в настоящее время владеющий клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» и с 2008 по 2014 год возглавлявший Союз биатлонистов России.

«Это не санкционный список, и включение физических лиц или организаций в этот доклад и приложения к нему ни в коей мере не должно интерпретироваться с целью введения санкций против этих лиц и организаций», — утверждается в документе американского Минфина.

Тем не менее доклад подразумевает, что против его фигурантов могут быть введены ограничительные меры со стороны США в будущем.

Список крупных бизнесменов включает 96 имен, которые соответствуют одному условию: их состояние оценивается не менее чем в $1 млрд, «согласно надежным публичным источникам».

По сути он полностью дублирует перечень долларовых миллиардеров из прошлогоднего списка Forbes.

Однако есть и засекреченная часть доклада Минфина США, в котором представлено еще несколько имен, а также основная информация про чиновников и бизнесменов.

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев пока не увидел возможных последствий для российского спорта.

«Что означает этот список? Это просто перечень. Сейчас есть куча заявлений против России, теперь вот список появился.

Как это воспринимать? На уровне того, что кем-то обозвали. Этот доклад ни к чему не обязывает и ни на что не влияет», — заявил Валуев «Газете.Ru».

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков также считает, что ожидать плохих последствий от появления доклада не стоит как российским футбольным клуба, так и всему спорту.

«Это список никак на нас не отразится. Если посмотреть на клубы РФПЛ, то и Галицкий, и Федун зарабатывают в России.

Они устойчиво реализуют свой потенциал в нашей стране. Как они любили футбол и расходовали свои средства на развитие футбола и своих академий, так и будут продолжать. Может быть, в будущем будут какие-то персональные санкции, но они скорее всего будут связаны с зарубежными поездками, но от этого футбол ничего не потеряет.

Что касается Мутко и Колобкова, то американцы стреляли не выборочно по спортивным чиновникам, а включили в список весь кабмин во главе с Дмитрием Медведевым. За этим, конечно, что-то стоит, но мы понимаем, что они не рассекретят причины включения и важную информацию. Но поскольку опубликован только список имен, то я пока не вижу проблем», — подчеркнул Колосков в интервью «Газете.Ru».

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте»