«Список 169»: кого пустили на Олимпиаду

Стал известен окончательный численный состав команды «Олимпийских атлетов из России», которая представит на Зимней Олимпиаде-2018 нашу страну. Непосредственно в состязаниях примут участие 169 спортсменов, а в целом делегация составит 340 человек. Для сравнения, в Сочи-2014 выступили 225 атлетов во всех видах спорта.

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Как подчеркнул вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался пускать в Пхенчхан многих лидеров отечественных команд.

В целях компенсировать пораженным в правах вынужденный простой, в России будет организован ряд альтернативных турниров.

По словам министра спорта Павла Колобкова, на соревнования будут приглашены и гости из-за рубежа.

«Пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет, — рассказал чиновник. — Это будет не Олимпиада, это будет свой турнир, куда пригласим иностранных спортсменов. Сейчас работаем над техническими деталями. Наши должны получить практику. Для ряда видов спорта проведем, особенно где много недопущенных у нас».

Впервые Колобков обмолвился о таком проекте 21 декабря: спустя две недели после вердикта МОК по отстранению сборной России от ОИ и наложении строгих санкций на ряд спортсменов и функционеров. Министр акцентировал тогда внимание на том, что это будут не альтернативные Игры, а «ряд соревнований».

Причем рассматривалась возможность создания призового фонда. Планировалось пригласить и тех, кто добровольно откажется от Олимпиады в ответ на жесткие меры МОК.

«Если спортсмены решат, что не поедут на Олимпиаду, это их право. Они получат возможность материально заработать на других спортивных турнирах, показывая результаты», — говорил Колобков.

Добавим, что вознаграждение за золотую награду на ОИ-2014 в Сочи оплачивалось государством в размере 4 млн. рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзовую — 1,7.

А еще год назад об альтернативных стартах задумались в Паралимпийском комитете России (ПКР). Там припомнили аналогичные мероприятия осенью 2016 года, когда отечественные паралимпийцы были не допущены к Паралимпиаде в Рио.

«После Рио нам пришлось проводить Игры в условиях отсутствия времени, но сейчас мы можем это лучше подготовить, и я думаю, что уже нужно включать и план Б», — делилась намерениями вице-президент ПКР Рима Баталова.

Вечером 25 января официальный сайт ОКР обнародовал поименный список 169 счастливчиков. Не считая мужскую и женскую команды по хоккею, больше всего спортсменов вошло в сборную по фристайлу – 22 человека.

Среди них свежеиспеченный обладатель Кубка мира по лыжной акробатике Максим Буров, а также бронзовый призер Игр-2014 в могуле Александр Смышляев и другие известные мастера.

Сноубордисты (15 участников) смогут рассчитывать на дважды чемпиона Сочи Вика Вайлда (параллельный слалом, правда, удален из программы), медалистку Алену Заварзину, опытнейших Екатерину Тудегешеву и Андрея Соболева.

Кроме них едут: Никита Автанеев, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Софья Федорова.

На фоне колоссальных потерь у лыжников заявка сократилась до 12 участников. Самый известный из них – серебряный призер Ванкувера-2010 в спринте Александр Панжинский (также Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова).

Биатлонисты не смогут выставить эстафетные четверки – народа наберется только на смешанную: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

Бобслей и скелетон: Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева.

Горные лыжи: Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.

Керлинг: Александр Крушельницкий, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова.

Коньки: Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф.

Двоеборье: Эрнест Яхин.

Прыжки с трамплина: Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.

Сани: Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина.

Фигурное катание: Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Алексей Рогонов, Дмитрий Соловьев, Александр Энберт, Кристина Астахова, Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Алина Загитова, Тиффани Загорски, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Евгения Тарасова.

Шорт-трек: Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.

Хоккей, мужчины: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Хоккей, женщины: Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева.

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