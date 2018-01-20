«Серебро есть серебро»: Медведева проиграла Загитовой

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился на льду московского комплекса «Мегаспорт». В заключительном виде — произвольной программе у женщин — вечером 20 января состоялась долгожданная очная дуэль россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Выиграла более юная спортсменка, хотя обе откатались без серьезных помарок и на высочайшем техническом уровне с большим набором сложных элементов.
Итоговый результат Загитовой по сумме двух программ — 238,24 балла. Медведева заработала 232,86. Бронза отошла опытнейшей итальянке Каролине Костнер (204,25).
Еще одна россиянка Мария Сотскова осталась четвертой, хотя по уровню выступления вполне могла претендовать на большее (200,81).
«Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто, — сказала Загитова. — Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях».
В общей сложности сборная России завоевала девять наград в четырех дисциплинах (две золотые, четыре серебряные и три бронзовые). Медали чемпионата Европы достались одиночникам Дмитрию Алиеву и Михаилу Коляде, спортивным парам Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Ксения Столбова / Федор Климов, Наталья Забияко / Александр Энберт, танцевальным дуэтам Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Александра Степанова / Иван Букин.
Впервые за долгое время проигравшая соревнование Медведева назвала «технической ошибкой» тот факт, что она прыгнула тройной флип вместо каскада «флип – тулуп».
«Ошибка в моем мозге скорее. Серебро есть серебро. Сложно поменять значение медали, но после месячного перерыва, я считаю, что это достаточно неплохо, — констатировала двукратная чемпионка мира. — Проснулась сегодня с мыслью, что просто буду делать все, что в моих силах на данный момент. Жить настоящей секундой. Неважно, какие будут обстоятельства. И тренировка прошла довольно хорошо, и разминка была без казусов. В прокате некоторые моменты были такие…
Наверное, сказался месячный перерыв, но я вкладывала всю душу в прокат. Я хотела показать настоящую Каренину, надеюсь, мне удалось это сделать».
Высказалась Евгения и об обстоятельствах выступления в Пхенчане-2018.
«Я не меняла своего мнения. Рада, что МОК допустил нашу команду в статусе «Olympic Athletes from Russia». Каждому будет понятно, из какой страны наши ребята», — цитирует ее «Р-Спорт».
Сотскова показала очень убедительное выступление, и если бы не обидное падение при исполнении лутца, могла бы претендовать на бронзу — особенно учитывая невразумительный прокат Костнер с обилием погрешностей.
Марии поставили невысокие оценки за короткую программу, но на лед она, по ее же собственным словам, вышла работать с чистого листа.
«Борьба никогда не заканчивается. Сегодня я рада, что соревнования подошли к концу, — заявила российская спортсменка. — Во время проката я абстрагировалась, выходила как с чистого листа. Волнение было, оно всегда присутствует.
Не было волнения в плане отбора, волнение было в том, чтобы показать лучшее катание. Но совершила досадную ошибку, поэтому такой результат».
Сотскова рассказала о намерении восстановить стабильность, которая поможет ей чувствовать себя уверенно.
«Я не могу сказать, что каталась зажато. Я каталась очень эмоционально благодаря публике, — добавила она. — Коплю в себе энергию, чтобы выдавать ее в полной мере. На тренировках я всегда очень собрана, стараюсь не распыляться, а целенаправленно делать свою работу».
Как отметила тренер фигуристки Елена Буянова, Сотсковой приходится сложнее, чем остальным, потому что она очень высокая для своего вида спорта (рост Марии — 173 см).
«Она выкладывается, ей не так просто вовсе дается, — продолжила специалист, слова которой приводит ТАСС. — Она не такая маленькая, верткая. Высокий человек — другая философия. Она степенная. Надо вовремя поймать акцент, чтобы она попала. Это ее первый неудачный старт для нас.
Когда слушали оценки — рыдала, настолько сильно она отдается, хочет. Я как тренер не могу ей сказать какие-то вещи, потому что она поглощена этим.
Обидно, что упала. У Маши есть такая особенность — очень серьезный человек, серьезно относится к тому, что она делает. Моя задача, помимо того, как тренировать, — научить ее соревновательной деятельности. Не каждому спортсмену это сиюсекундно дано».
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