«Ошибка Медведевой — какое-то недоразумение»

На чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц произошла сенсация — Евгения Медведева впервые уступила в короткой программе на чемпионате Европы, заняв лишь второе место после 15-летней Алины Загитовой. На данный момент титулованная россиянка располагает 78,57 балла, а ее более юная конкурентка — 80,27.

Впереди — произвольная программа, в которой Медведева явно сделает все возможное, чтобы выиграть чемпионат Европы в третий раз подряд. Сможет ли Загитова выдержать такое испытание и удержаться на первой строчке?

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев в интервью «Газете.Ru» назвал недоразумением ошибку Медведевой в короткой программе при выезде с двойного акселя и заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане — 2018 она сможет откататься идеально.

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«То, что Медведева сейчас проигрывает сопернице, конечно, объясняется последствиями травмы (у спортсменки была трещина в плюсневой кости правой стопы, на которую ей накладывали гипс. — «Газета.Ru»).

А ведь Женя привыкла кататься вообще без ошибок. Но будем считать, что помарка в этом выступлении была каким-то недоразумением.

В произвольной программе последствия травмы опять могут сказаться на выступлении Медведевой, так что говорить о возможных итогах чемпионата Европы очень сложно, — подчеркнул Писеев. — К счастью, у Жени еще есть время, чтобы восстановиться к Олимпиаде и откатать в Корее так, как она обычно это делает, — идеально.

У Жени очень хорошие перспективы, а такие неудачи бывают, что поделать. Лед скользкий, как говорится».

Также почетный президент ФФККР отметил достижения Загитовой, заслуженно лидирующей по итогам первого вида выступлений.

«Надо отдать должное Загитовой. Она откатала свою программу очень здорово. Нет сомнений в том, что в короткой программе Алина заслужила быть первой. Но это именно на этот раз. А в произвольном выступлении все будет зависеть от того, как девочки настроятся, — заметил специалист. — Все-таки это соревнования, так что многое будет зависеть от морального состояния.

Загитова и Медведева — достойные соперники. Всякое может быть, я никакого исхода не исключаю.

Сейчас такой ажиотаж, такой ажиотаж! Все ждут, что будет! А самое главное — и тренеры, и зрители насладятся высоким уровнем катания наших девушек. Во всем мире больше такого уровня нет. Будем ждать настоящего праздника женского одиночного катания с участием российских фигуристок».

Также накануне завершились соревнования чемпионата Европы среди спортивных пар, в которых россияне заняли весь пьедестал: Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали первыми с 221,60 балла, Ксения Столбова и Федор Климов — вторыми (211,01), а Наталья Забияко и Александр Энберт взяли бронзу (210,18).

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в интервью «Газете.Ru» охарактеризовал этот триумф просто:

«Чисто никто из наших пар не откатал. Ну, а это ведь чемпионат Европы — там соревноваться особо и не с кем. О чем тут говорить? Конечно же, наши пары — сильнейшие. Молодцы, я могу только поздравить!»

Писеев отметил тот факт, что россияне сумели значительно улучшить свои результаты по сравнению с короткой программой, после которой лидировали французы Ванесса Джеймс / Морган Сипре с 75,52 балла в активе, а наши фигуристы занимали только вторую, третью и пятую строчки.

«Впечатление от выступления спортивных пар после короткой программы было не восторженным, скажем прямо. Но в произвольной очень здорово проявили себя Тарасова с Морозовым, которые почти безошибочно откатали и понравились мне. Это настраивает на оптимистический лад в преддверии Олимпийских игр, — подчеркнул специалист. — Плюс у них же есть четверной подкрут, что не каждая пара может исполнить.

Ребята выступили с хорошим настроением – было видно, что им самим было приятно кататься. Главное, чтобы и в дальнейшем этот позитивный настрой их не покинул.

Совершенствуются и Столбова с Климовым. Будем надеяться, что у них получится выступить на Олимпиаде без падений. Если таких явных ошибок не будет, то ребята будут бороться там за высокое место. На мой взгляд, мы имеем довольно хорошие перспективы на Играх в парном катании».

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