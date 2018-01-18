Загитова вырвалась вперед: чем ответит Медведева

Женщины-одиночницы провели короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в московском «Мегаспорте». Лучший результат показала 15-летняя дебютантка турниров такого уровня Алина Загитова, в декабре прошлого года выигравшая финал Гран-при в Нагое.

Ее оценка – 80,27, причем Загитова сумела обойти на 1,7 балла саму двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, вернувшуюся на лед после непростой травмы (78,57).

Третье промежуточное место отошло опытнейшей Каролине Костнер, которой в начале февраля стукнет 31 год. Искушенная итальянка набрала 78,30. Третья представительница России Мария Сотскова – четвертая, однако ее отставание от тройки сильнейших очень солидное (68,70).

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Загитова, не стесняясь, назвала четверговый прокат – лучшим для себя в сезоне.

«Рада, что мне удалось, наконец, чисто прокатать программу, — приводит слова спортсменки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. — Но всегда есть куда расти. Понятно, что перед соревнованиями все волнуются. Для меня это был первый старт на чемпионате Европы.

Но, несмотря на это, было даже полегче выступать в Москве, благодаря такой поддержке публики.

Когда наши спортсменки выходили на лед, трибуны просто взрывались. Не ставила задачу опередить Женю Медведеву. Мне нужно было сделать свое, прокатать программу чисто, без ошибок. И с этой задачей я справилась».

Загитова и Медведева занимаются в одной группе у тренера Этери Тутберидзе.

«Мы соревнуемся с Женей на тренировках, общаемся после. Готовиться в сильной группе, с сильными спортсменками – это очень хорошо», — пояснила она.

Медведева уступила в очной борьбе впервые за очень долгое время и после выступления, понятное дело, пребывала в расстроенных чувствах. Она охарактеризовала свой прокат как «неидеальный во многих местах».

«Но первым делом хочу сказать спасибо всем, кто переживал за меня, поддерживал, — отметила Медведева. — Это мне дало очень много сил, чтобы восстановить здоровье.

Единственная моя эмоция – я очень соскучилась. Вы не представляете, как тяжело давались мне эти два пропуска соревнований.

Было очень тяжело сидеть, смотреть на диване, как это все происходило без меня. Я, правда, очень соскучилась. Внутри меня как будто был другой человек. Были другие эмоции и другое восприятие всего окружающего. На нервах это не сказалось, я достаточно опытный человек. Но этот чемпионат Европы по восприятию для меня отличался от предыдущего. Этот перерыв сделал свое дело. Я очень сильно соскучилась по соревнованиям».

А Сотскова, несмотря на призрачные теперь шансы на медаль, осталась довольна собственным выступлением, подчеркнув, правда, что первый каскад не получился.

«Я добавила в конце программы флип – тулуп, поэтому в целом справилась, — поделилась Мария с журналистами. — Рада, что не осталась без элемента, все сделала. Но баллы, конечно, не мои. Перед короткой программой очень волновалась.

Но тренер меня настраивала, сказала, чтобы я получила удовольствие от выступления, не зажималась. Я все-таки немножечко себя попридержала».

Претендующей на награду, в том числе, и высшей пробы Костнер не оставалось ничего другого, как только похвалить своих соперниц – хозяек площадки.

«Российские фигуристки суперсильны. Они помогают мне сохранять мотивацию. Мы можем учиться друг у друга, мотивировать друг друга. Я желаю им всего самого наилучшего», — констатировала итальянка.

По мнению знаменитого в прошлом фигуриста Ильи Авербуха, ошибка Медведевой в короткой программе вызвана психологическим давлением.

«Конечно, ошибка на акселе, который она всегда успешно делает — это следствие психологического давления, с которым Женя борется особенно рьяно в этом сезоне, — приводит слова специалиста ТАСС. — Впереди произвольная программа, ее нужно откатать чисто.

Сейчас Медведева и Загитова находятся на достаточном отдалении от соперниц, но вопрос, кто из них выиграет Олимпиаду, сохранится до самих Игр, как бы ни закончился чемпионат Европы».

Авербух также призвал не переоценивать значимость ЧЕ.

«Конечно, это очень важный турнир, но это проверочные соревнования, где фигуристы проверяют свою силу. Женя Медведева вернулась после травмы, и очень важно, что она выходит на свой уровень, что она не побоялась выступить на чемпионате Европы. Женя — прекрасный и талантливейший спортсмен, и я очень надеюсь, что этот турнир окажется в ее копилке».

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