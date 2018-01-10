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«Спартак» проверяет Еременко

Чемпион России «Спартак» начал подготовку к сезону

Игроки «Спартака» приступили к работе на сборе в ОАЭ spartak.com
Игроки «Спартака» приступили к работе на сборе в ОАЭ

Московский «Спартак» приступил к подготовке на сборе в ОАЭ, где просматривает младшего из знаменитой российско-финской футбольной семьи Еременко — Сергея. Двоих игроков, не сумевших доказать наставнику Массимо Каррере свое право на место в основе, клубный менеджмент уже пристроил в другие команды.

Действующий чемпион России по футболу московский «Спартак» начал подготовку к весенней части сезона-2017/18. В начале текущей недели игроки прошли традиционное медицинское обследование в Лужниках. Первым к обходу врачей приступил защитник Илья Кутепов, следующими проверке подверглись полузащитник Роман Зобнин, вратарь Александр Селихов и нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш. Спортсмены отметились в кабинетах терапевта, рентгенолога, дантиста, окулиста и других специалистов, а также показали себя на беговой дорожке и велотренажере.

По словам руководителя меддепартамента «Спартака» Михаила Вертапетова, реабилитация давно травмированных Жано Ананидзе, Георгия Тигиева и Артема Тимофеева проходит по плану.

«На сборах они будут заниматься по индивидуальным программам. В строй Джано и Тимофеев должны вернуться к концу февраля, а Тигиев — в марте, — поведал он. — По итогам обследования все футболисты получат допуск к тренировкам, которые, отмечу, будут носить интенсивный характер. Все вышли из отпуска здоровыми и готовыми к немалым нагрузкам, ожидающим команду на трех фронтах: в Лиге Европы, чемпионате и Кубке страны».

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Во вторник подопечные Массимо Карреры отправились в Дубай, где состоится первый учебно-тренировочный сбор, запланированный до 22 января. Дебютным спарринг-партнером «Спартака» в ОАЭ 18 января станет китайский «Шанхай СИПГ», за который выступают бывший лидер петербургского «Зенита» бразилец Халк, а также звезда Узбекистана Одил Ахмедов (экс-«Анжи» и «Краснодар»). В заключительный день москвичи сразятся с казахстанской «Астаной».

В среду красно-белые провели первую тренировку в спортивном комплексе «Джебел Али Шутинг центр» – в неполном составе.

Бразильским легионерам – хавбеку Фернандо, а также форвардам Луису Адриано и Педро Роше – было дозволено задержаться дома и прибыть к месту дислокации команды лишь 12 января.

Зато вместе с остальными в занятиях принимает участие полузащитник Сергей Еременко – младший брат известных по выступлениям в России футболистов с финским гражданством Алексея (экс-«Сатурн» и «Рубин») и Романа («Рубин» и ЦСКА).

Юный талант, 6 января отметивший 19-летие, принадлежит швейцарскому «Базелю» и обладает паспортами нашей страны и Финляндии. Он уже заигран за юношеские сборные Суоми различных возрастов, однако в теории не потерял возможности сменить национальную команду. По словам Карреры, Еременко-младший находится в «Спартаке» на просмотре. Других новичков – фактических или потенциальных – в лагере клуба пока нет.

Впрочем, это вовсе не означает, что чемпионы не ведут работу на трансферном рынке.

10 января «Спартак» сообщил о первой сделке 2018 года: с новичком РФПЛ «СКА-Хабаровском» был заключен контракт о переходе 24-летнего полузащитника Артема Самсонова.

В текущем сезоне воспитанник клубной академии был капитаном выступающего в ФНЛ «Спартака-2», однако не вызывал особого интереса у Карреры в плане привлечения к деятельности с основным составом, появляясь там лишь эпизодически.

Кроме того, «Ростов», который не так давно возглавил бывший наставник красно-белых Валерий Карпин, договорился об аренде из Москвы Аяза Гулиева. Во второй части прошлого чемпионата и в первой половине нынешнего этот перспективный 21-летний хавбек защищал цвета «Анжи», в котором должен был оставаться до весны. Однако в декабре махачкалинцы неожиданно отказались от игрока.

Гулиев является действующим членом молодежной сборной России. Он – участник чемпионата мира-2013 среди юношей до 17 лет и вице-чемпион Европы-2015 для игроков не старше 19 лет. В Премьер-лиге на его счету один гол.

Первый официальный матч в 2018 году «Спартак» проведет в 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» 15 февраля на «Открытие Арене».

22-го в Бильбао состоится ответная встреча, а 28-го красно-белых ждут в Самаре: «Крылья Советов» попытаются не пропустить их в полуфинал Кубка России.

В первой после затяжной зимней паузы встрече чемпионата страны «Спартак» в рамках 21-го тура 4 марта сразится в Черкизове с лидером таблицы «Локомотивом».

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