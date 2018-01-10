Супруга бывшей суперзвезды сборной России по футболу Андрея Аршавина Алиса Казьмина оказалась в центре международного скандала. Казахстанская модель Ольга Семенова обвинила девушку в угрозах причинить вред здоровью.

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Все началось с записанного неизвестным человеком видео в интернете, на котором

игрок казахстанского «Кайрата» Аршавин обнимает Семенову за талию на вечеринке в ночном клубе в Алма-Ате.

Спустя некоторое время на связь с моделью вышла супруга футболиста.

«28 декабря в сети появилось видео. Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Алиса написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи», — цитирует Семенову RT. Модель пыталась заверить Казьмину, что между ней и Аршавиным ничего не произошло и не стоит придавать большого значения ролику.

«Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму.

Я обращалась к ней на «вы», дала свой номер. Предложила позвонить и поговорить о сложившейся ситуации. На что она ответила, что направляется в Алма-Ату, и пожелала мне удачи», — сказала Семенова.

Больше всего девушку расстроило то, что сам Аршавин не стал помогать ей снизить градус конфликта и сделал вид, что с ней не знаком.

«Я написала Аршавину, дала понять, чтобы он поговорил с супругой о сложившейся ситуации, но

он сделал вид, что не знает меня и не помнит, как давал мне свой номер телефона.

С того дня мы больше не встречались, он делает вид, что впервые меня видит», — поделилась своими переживаниями Семенова.

Девушка также выразила недоумение тем, что видео вызвало такую острую реакцию, так как никаких подозрительных действий никто не совершал. Мало того, Семенова рассказала, что по вине одного из друзей Аршавина вечеринка закончилась раньше времени.

«В тот день мы хорошо погуляли. Начали в одном заведении, а после ребята попросили меня отвезти их в другое. По дороге друг Аршавина, также футболист, стал некорректно вести себя по отношению к моей подруге.

После ряда неадекватных действий с его стороны я высадила их из машины. Все находились в состоянии алкогольного опьянения»,

— отметила модель.

Семенова заявила, что не собирается терпеть оскорбления со стороны Казьминой, и пригрозила тем, что подаст в суд на обидчицу.

«Я нотариально заверила фотографии нашей переписки с Казьминой и собираюсь в среду утром написать заявление в прокуратуру и в суд. В Казахстане существует закон, согласно которому распространение скриншотов переписок карается до двух лет лишения свободы, поэтому я пока их не публикую. Для начала мне необходимо написать письменное заявление, что я действительно располагаю доказательствами. Я буду разбираться.

Это уголовная статья. Если в дальнейшем со мной, моей семьей или имуществом что-то случится, отвечать за это будет Алиса Казьмина»,

— отрезала модель.

Напомним, что совсем недавно супружеская пара Аршавиных едва не разрушилась. В октябре прошлого года Аршавин мог расстаться с Казьминой после того, как она заявила, что готова подать на развод. Причиной стала измена футболиста.

Бывший лидер «Зенита» сразу же принес извинения и пообещал исправиться и больше не обманывать свою супругу.

Месяц спустя Казьмина сменила гнев на милость и сообщила, что готова простить неверного супруга.

Ранее женщина уже прощала футболисту измену: вскоре после рождения их дочери Есении Алисе стало известно о том, что Аршавин больше года поддерживал любовную связь на стороне с девушкой по имени Екатерина, которая впоследствии вышла замуж за одного из петербургских бизнесменов. Предприниматель узнал об этой связи от самой Екатерины во время одной из семейных ссор и в сердцах решил позвонить жене Аршавина.

Футболист сыграл с Казьминой свадьбу 1 сентября 2017 года, а в феврале 2017-го у них родилась Есения.

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