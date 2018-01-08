Малкин бьет рекорды, а Овечкин — Тарасенко

Игровой день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошел под знаком россиян: множество важных голов, волшебные сейвы от Сергея Бобровского и, конечно же, новый рекорд Евгения Малкина.

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«Питтсбург Пингвинз» — «Бостон Брюинз» — 6:5 (ОТ)

В битве двух крепких представителей Восточной конференции «Питтсбурга» и «Бостона» победителя пришлось выявлять в овертайме, причем основное время встречи завершилось сумасшедшей ничьей 5:5.

Счет был открыт уже на второй минуте — Райан Спунер вывел гостей вперед, однако Джейми Олексиак спустя две минуты восстановил статус-кво. Встреча развивалась по самому невероятному сценарию: «Бостон» пропустил две шайбы подряд и проигрывал 1:3, а затем вдруг за десять минут забил четыре раза и завоевал преимущество (5:3).

В этот критический для «Пингвинз» момент на сцену вышел российский нападающий Малкин.

Он и ранее отметился в протоколе матча голевой передачей на Фила Кессела, сделавшего счет 2:1 в пользу хозяев льда, однако теперь форвард сам отличился в воротах соперника, реализовав большинство (4:5).

Этот гол стал первым для «Питтсбурга» с 14-й минуты, что позволило игрокам воспрянуть духом и сравнять счет — 5:5.

В овертайме Малкин снова выступил в качестве героя своей команды: россиянин отличился на третьей минуте дополнительного периода и принес «пингвинам» победу.

PHIL KESSEL AND EVGENI MALKIN PLAY CATCH AND MALKIN TUCKS IT HOME TO WIN IT FOR THE PENGUINS IN OVERTIME! pic.twitter.com/GrFdbzL87e — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 января 2018 г.

Благодаря этому голу Малкин стал второй звездой дня в НХЛ и установил клубный рекорд по количеству шайб, заброшенных в овертайме.

Для нападающего это взятие ворот в дополнительное время стало 12-м в составе «Питтсбурга». На второй строчке остались Сидни Кросби и Марио Лемье (11).

Кроме того, теперь на счету Евгения 42 очка (17 шайб + 25 передач) в 40 матчах сезона.

Стараниями россиянина его команда впервые за долгое время одержала две победы подряд и поднялась на восьмое место Востока с 47 очками в 40 встречах.

Для «Бостона» это поражение стало первым за три игры. Тем не менее, благодаря ничьей в основное время «Брюинз» получили один балл и поднялись на третью строчку конференции: у них в активе 53 очка в 40 матчах.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:3

«Вашингтон» Александра Овечкина по-прежнему уверенно держится в лидерах Восточной конференции и в отчетном игровом дне сумел одолеть «Сент-Луис», занимающий третье место на Западе.

Россиянин сыграл в победе своей команды почти такую же роль, что и Малкин в триумфе «Питтсбурга»: при счете 1:2 в пользу соперника Овечкин забросил свою 27 шайбу в сезоне и позволил коллективу восстановить равенство на табло, а затем и победить в овертайме.

Правда, в дополнительное время за «Кэпиталз» отличился не Александр, но его вклад в победу от этого не стал менее значимым. Стоит отметить, что

Овечкин возглавляет гонку снайперов НХЛ наряду с другим российским нападающим Никитой Кучеровым, о котором речь пойдет ниже.

За «Сент-Луис» в этой встрече отличился отечественный хоккеист Владимир Тарасенко с передачи еще одного россиянина Ивана Барбашева, однако его гол, в отличие от шайбы Овечкина, не принес команде существенной пользы.

This is what happens when Tarasenko gets some room in the slot. #stlblues pic.twitter.com/A93rmQOYn1 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 7 января 2018 г.

«Столичные» тем временем одержали четвертую победу подряд, что позволяет им занимать второе место на Востоке с 55 очками после 42 игр. «Сент-Луис», несмотря на проигрыш, сохранил третью строчку Запада, набрав 55 баллов за 45 встреч.

«Детройт Ред Уингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:5

Лидер Восточной конференции «Тампа» без проблем разобралась на выезде с «Детройтом», который на данный момент даже не попадает в плей-офф.

Забив первыми на девятой минуте, «молнии» ни разу не позволили сопернику сравнять счет и довели дело до уверенной победы.

Окончательную точку в матче поставил россиянин Кучеров, отличившийся на 53-й минуте при счете 3:2 в пользу своей команды.

NIKITA KUCHEROV WITH THE BEAUTY OF A SNIPE AND CELLY! 4-2 LIGHTNING! pic.twitter.com/E0vaMqZYle — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 января 2018 г.

Осознав, что разницу в две шайбы отыграть будет крайне сложно, «крылья» упали духом и быстро пропустили еще одну, в итоге уступив со счетом 2:5.

Этот гол стал для Кучерова 27-м в нынешнем сезоне регулярного чемпионата и позволил ему сравняться с Овечкиным в споре лучших снайперов. У ближайшего преследователя россиян Ли Андерса из «Нью-Йорк Айлендерс» — 25 голов.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз» — 3:2 (Б)

Гораздо упорнее получилось противостояние команд Восточной конференции — «Коламбуса» и «Флориды». «Мундиры», как более крепкий коллектив, одержали победу, однако для этого

им пришлось выдержать нервную серию буллитов — и здесь большую роль в успехе хозяев льда сыграл российский голкипер Сергей Бобровский.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2, причем вратарь отразил 42 броска из 44-х, за что позднее был признан первой звездой матча.

В серии буллитов игроки нанесли 16 бросков, а Бобровский сделал четыре сейва. В итоге победный буллит оказался на счету нападающего «Коламбуса» Джоша Андерсона. Для Бобровского эта виктория стала 20-й в 35 матчах.

На данный момент «Коламбус» занимает шестое место на Востоке с 51 баллом, набранным в 43 встречах, а «Флорида» идет 13-й с 40 очками после 41 матча.

Другие матчи

«Виннипег Джетс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1

«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1

«Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:1

За «Филадельфию» отличился российский защитник Иван Проворов, который провел больше всех минут на площадке из игроков своей команды — 22 минуты 42 секунды. Теперь в активе россиянина 20 очков (восемь шайб + 12 передач) в 42 матчах.

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 5:4 (Б)

«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1

«Монреаль Канадиенс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2

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