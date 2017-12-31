Лучшие спортсмены: от Роналду до Медведевой

7 место. Мартен Фуркад (Биатлон)

Последние несколько лет французский спортсмен является безоговорочным лидером мирового биатлона. Сезон-2016/17 завершился для него триумфально.

Фуркад в третий раз в карьере взял все пять хрустальных глобусов Кубка мира. Лучшим по итогам сезона француз стал в шестой раз подряд, что является рекордом. А по общему числу итоговых побед Фуркад догнал «великого и ужасного» Уле-Эйнара Бьорндалена.

На этом рекорды Мартена не закончились. В завершившемся сезоне ему удалось набрать 1322 очка в личных гонках, обогнав ближайшего преследователя на 404 балла. Такого раньше не удавалось никому.

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Правда, на чемпионате мира француз в шести гонках смог выиграть лишь одну золотую медаль. Однако без подиума он остался лишь однажды — на его счету также два серебра и две бронзы.

Несмотря на все спортивные успехи, был активен Фуркад и на личном фронте. В марте у него родился второй ребенок — дочь Инес, а в ноябре он издал собственную автобиографию «Мечта о золоте и снеге» на 224 страницах.

Не оставляет француз и борьбу с допингом, регулярно выступая на эту тему то с критикой, то в защиту российских спортсменов. Находятся силы у 11-кратного чемпиона мира даже на то, чтобы писать в инстаграме комментатору Дмитрию Губерниеву, обвиняя его во лжи и спекуляции.

6 место. Сергей Устюгов (Лыжный спорт)

Российских лыжников начали преследовать по допинговым делам еще в 2016 году. И ровно год назад «лучом света в темном царстве» этого вида спорта появился Сергей Устюгов. Престижная многодневка «Тур де Ски» завершилась для него триумфально.

Российский лыжник сумел выиграть первые пять этапов из пяти, что стало рекордом турнира.

Устюгов, которого болельщики и журналисты прозвали «медведем», спокойно довел дело до уверенной победы в общем зачете «Тура», став вторым россиянином после Александра Легкова, которому удалось выиграть многодневку.

Успехи Сергея продолжились и на чемпионате мира в финском Лахти, где он не опускался ниже второго места, выиграв золотые медали в дуатлоне и командном спринте в паре с Никитой Крюковым. В классическом спринте, масс-старте и эстафете Устюгов завоевывал серебро.

Он буквально за пару лет превратился из обычного юниора в одного из сильнейших лыжников планеты. И именно с Устюговым связаны чуть ли не главные медальные страны надежды на Олимпиаде в Пхенчхане.

5 место. Льюис Хэмилтон (Формула-1)

Британский пилот совместил в себе все качества суперзвезды спорта — невероятный талант, трудолюбие и открытость. Собранность и уверенность на трассе у него сочетаются с участием в большом количестве светских мероприятий и активным ведением социальных сетей, из-за которого с Льюисом нередко случаются скандалы.

В 32 года Хэмилтон — четырехкратный чемпион «Формулы-1». Британец уже превзошел своего кумира бразильца Айртона Сенну, который на момент гибели в возрасте 34 лет владел тремя титулами.

В 2017 году Льюис закономерно завладел титулом, не только дойдя до финиша во всех гонках, но и набрав очки в каждой из них.

Лучшим пилотом года Льюису помогли стать девять побед на этапах Гран-при. По этому показателю он теперь второй в истории и уступает только Михаэлю Шумахеру.

Сравнительно небольшой возраст еще позволяет ему полностью переписать историю автогонок. Ведь главный конкурент Хэмилтона в современной «Формуле-1» — только он сам.

4 место. Рафаэль Надаль (Теннис)

Да, он вернулся. 2017 год в теннисе стоит объявить годом ностальгии. Лидирующие позиции вновь заняли легенды — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. По ходу прошлого года оба вылетали из первой десятки рейтинга ATP, а в этом вернулись на теннисный олимп.

Лучшим из этой пары был Рафа, что и позволило ему оказаться в нашем рейтинге. Две победы и один финал на турнирах Большого Шлема позволили ему без проблем завершить год первой ракеткой мира. Это случилось в четвертый раз в карьере испанца.

А еще 31-летний Надаль стал самым возрастным теннисистом, завершившим сезон первой ракеткой мира. Предыдущим рекордсменам было лишь 29.

3 место. Евгения Медведева (фигурное катание)

Медведева стала совершеннолетней только полтора месяца назад. Интересно, каково это — встречать 18-летие в ранге одной из главных звезд российского и мирового спорта?

2017 год начался для спортсменки с завоевания золотой медали на чемпионате Европы в Чехии, попутно спортсменка снесла собственные же мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений.

Спустя пару месяцев на чемпионате мира в Хельсинки Медведева достигла настоящего космоса в «произволке» — 154,40 балла. Такую цифру в обозримом будущем сможет улучшить лишь она сама.

Естественно, золото осталось у Медведевой, которая два сезона подряд осталась непобежденной на крупных стартах (чемпионаты мира и Европы, а также финалы Гран-при).

Кроме того, победа Медведевой в Финляндии позволит России выставить максимально возможное число спортсменок на Олимпиаде-2018 — трех.

Концовка сезона у Евгении получилась смазанной. Из-за травмы она была вынуждена пропустить финал Гран-при, где всех затмила 15-летняя Алина Загитова, которая вместе с Медведевой занимается в группе Этери Тутберидзе.

Небольшая соревновательная пауза в карьере лучшей фигуристки мира немного добавила интриги в предстоящее олимпийское сражение. И тем приятнее будет за ним наблюдать, учитывая, что главными претендентами на золото являются россиянки.

2 место. Мария Ласицкене (Легкая атлетика)

1 июля 2016 года Мария Ласицкене стала победительницей Всероссийская летней универсиады в Смоленсе. С тех пор она не проигрывает нигде и никому.

Российская легкоатлетка поднималась на высшую ступень пьедестала почета уже 28 раз подряд. В этом числе и российские, и международные соревнования, среди которых и чемпионат мира — 2017 в Лондоне и финал «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Более того, она стала первой в истории россиянкой, кому удалось дважды выиграть золото в прыжке в высоту на мировых первенствах.

За прошедший год Ласицкене улучшила свой личный рекорд сразу на пять сантиметров. Теперь он составляет 2,06 метра. До лучшего результата планеты от болгарской спортсменки Стефки Костадиновой, который был установлен 30 лет назад, Марии остается всего три сантиметра.

Своих главных успехов россиянка добилась под нейтральным флагом. Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) началась еще в 2015 году, представители этого вида спорта первыми ощутили на себе все последствия допингового скандала.

Ласицкене была вынуждена подавать индивидуальную заявку на участие в международных соревнованиях. И на чемпионате мира она оказалась единственным спортсменом из России, которому удалось завоевать золотую медаль, выступая под нейтральным флагом. Будем надеяться, что успехи Марии станут хорошим примером для российских олимпийцев, которые отправятся на Игры-2018 в корейский Пхенчхан в нейтральном статусе.

1 место. Криштиану Роналду (футбол)

А кто-то думал, что может быть по-другому? Один из лучших игроков за всю историю самого популярного вида спорта в мире в 2017 году остался вне конкуренции.

Да, Роналду можно не любить, но не уважать его как профессионала — просто преступление.

В 2017 году мадридский «Реал» стал первым за всю истории Лиги чемпионов клубом, который сумел завоевать трофей два года подряд.

В решающих матчах успех «сливочным» приносил именно Роналду. Португалец оформил хет-трик в первом полуфинальном матче с «Атлетико» и забил два мяча «Ювентусу» в финале. Как итог – он стал лучшим бомбардиром турнира.

Демонстрировал футбол высокого уровня Криштиану и на Кубке конфедераций в России. Роналду был признан лучшим игроком всех трех матчей группового этапа турнира с участием сборной Португалии. В полуфинале действующие чемпионы Европы проиграли Чили, после чего нападающий отправился домой к новорожденным детям, а команда без него обыграла Мексику, принеся спортсмену бронзовую награду турнира.

Также в уходящий год Роналду в составе «Реале» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и мировое первенство среди клубов.

Правда, концовка сезона у Криштиану получилась смазанной. «Реал» уступает «Барселоне» в чемпионате уже 14 очков. Причем, в очном матче соперников, который состоялся в декабре, сине-гранатовые разбили столичный клуб на его территории со счетом 3:0, а аргентинец Лионель Месси оказался гораздо продуктивнее Роналду.

Тем интереснее будет наблюдать за битвой двух гениев современного футбола в 2018 году. Тем более, что это противостояние выйдет за рамки клубов. Чемпионат мира станет для обоих игроков отличной возможностью окончательно вписать свое имя в историю и впервые в карьере победить на мундиале.

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