Разочарования года: Слуцкий, Карякин и Мутко

Провал в Лиге чемпионов

Несмотря на растущие траты российских клубов на иностранных игроков, пределом мечтаний в самом престижном турнире остается всего лишь выход из группы в плей-офф. Решать отнюдь не сложную задачку нашим командам удается раз в несколько лет. Последним, «дожившим» до евровесны, стал «Зенит» в сезоне-2015/16. Впрочем, его миссия завершилась бесславно. Отлично проведшие основную стадию ЛЧ питерцы тогда оказались бессильны против португальской «Бенфики».

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В розыгрыше-2017/18 выступили чемпион и вице-чемпион России московские «Спартак» и ЦСКА соответственно.

Их кампании завершились совершенно бесславно, хотя соперники обоим достались более чем проходимые.

Подопечные Массимо Карреры умудрились дважды сыграть вничью со словенским «Марибором», пропустив вперед не страшные «Ливерпуль» и испанскую «Севилью». Причем в шестом туре красно-белые опозорились на всю катушку, установив антирекорд на все времена: 0:7 в Англии.

Армейцам оказалось недостаточно девяти набранных очков, чтобы опередить английский «Манчестер Юнайтед» и швейцарский «Базель». Вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» москвичи будут довольствоваться утешением в виде 1/16 финала Лиги Европы. В элитный клуб россиян опять не пустили.

При этом «Краснодар» вообще не сумел протиснуться в группу ЛЕ – это еще одно разочарование еврогода.

Кошмар Кубка конфедераций

Россия неплохо организовала первый в своей истории чисто футбольный турнир такого уровня, однако продемонстрировала миру совершенно недееспособную собственную команду. Как казалось, группа игрокам Станислава Черчесова досталась архилегкая: Португалия, Мексика, Новая Зеландия. Увы, три очка за победу над закоренелым аутсайдером из Океании так и остались единственным приобретением россиян у себя дома.

Все решалось в игре третьего тура с Мексикой в Казани.

Хозяева открыли счет усилиями Александра Самедова, но катастрофический ляп вратаря Игоря Акинфеева, удаление за грубость Юрия Жиркова и чудовищная расточительность оставили сборную России без полуфинала, 1:2.

Один из запоминающихся моментов матча – промах Игоря Смольникова из вратарской по пустым воротам в эпизоде, когда ему никто не мешал.

Еще печальнее, что Черчесов после драматичной развязки не стремился критиковать исполнителей и посыпать голову пеплом. Нет, визуально наставник остался всем доволен, отметив «неплохую» игру и старание футболистов. В собственной работе он также не заметил каких-то ошибок…

2017 год национальная команда России оканчивает на 64-м месте в рейтинге ФИФА: ниже своего первого соперника на чемпионате мира Саудовской Аравии (63), а также Норвегии, Гаити, Панамы, Ямайки, Боливии и многих других «монстров» планетарного футбола.

В списке заняты 206 строчек, отметим на всякий случай. Так что до дна еще достаточно далеко.

Грабительское судейство в единоборствах

В 2017-м судьи наглейшим образом «грабили» всех и вся, но особенно досталось представителям бокса и ММА. Среди пострадавших – лучшие российские единоборцы.

Александр Шлеменко в октябре сошелся в рамках Bellator с одним из лучших действующих средневесов (до 84 кг), голландцем армянского происхождения Гегардом Мусаси.

Решение судей по итогам трех пятиминутных раундов отдать победу сопернику с одинаковым счетом 29-28 шокировало как самого россиянина, так и практически всех, имеющих отношение к ММА.

Зрители шоу стали свидетелями самого настоящего спортивного «убийства» — вызывающе наглого и бесцеремонного.

В первом раунде Шлеменко удалось освободиться от захвата на шею и хорошо пробить слева, после чего правый глаз Мусаси почти полностью закрылся. Во втором раунде наш боец захватил инициативу, а в третьем буквально разгромил поплывшего оппонента, который «выживал» в ожидании гонга и находился на грани нокаута.

В настоящий момент рассматривается апелляция Шлеменко на конечный результат. Он уже залечил полученный в бою перелом руки, восстанавливается и намерен вернуться в дело в начале 2018 года.

Так же неласково обошлись с боксером-профи Сергеем Ковалевым. Общепризнанно, что россиянин оказался готов к реваншу против Андре Уорда похуже, чем к их первому бою. Но даже данное обстоятельство не давало рефери никакого права останавливать схватку после… удара американца в пах.

Видя, что Тони Уикс не реагирует на запрещенные приемы, Уорд принялся метить ниже пояса со стартового гонга. В седьмом раунде он целенаправленно бил в запрещенное место, минимум трижды приземлив туда свои кулаки.

Рефери упорно игнорировал попытки Ковалева привлечь внимание к этим нарушениям. Когда же Сергей согнулся после очередного удара в восьмом раунде, Уикс будто только и ждал повода завершить поединок. Сам россиянин назвал такое решение «безумным», но отчаянные апелляции к публике и соответствующим инстанциям ничего не принесли.

Реакция России на допинговое дело

Прежде чем применить к российскому спорту санкции, WADA и МОК долго ждали реакцию отечественных властей, спортивных чиновников и общественности на итоги расследования фактов подмены допинг-проб во время Олимпиады в Сочи-2014. Каких-то резонансных выводов со стороны провинившейся стороны не последовало.

У нас обвинили во всех бедах экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который снабдил «информацией» WADA и МОК.

Собственно, там от России требовали нереального: официальное признание поддержки махинаций на государственном уровне, а также допуск допинг-офицеров в закрытые города.

Выполнение условий оказалось невозможным. Общественное мнение оформилось практически без осуждения задействованных в скандале лиц – спортсменов, чиновников минспорта, тренеров и обслуживающего персонала. Народ на чем свет стоит костерил возглавлявших независимые комиссии Ричарда Макларена, Дениса Освальда и Самуэля Шмидта.

Санкции для России пока вышли не максимально жесткими. Национальные флаг и гимн объявлены в Пхенчхане-2018 вне закона: любой намек на триколор среди атлетов будет караться самым строгим образом вплоть до изгнания с Игр. К сожалению, и теперь немногие поняли, за что пострадали, обижаясь на кровожадность вынесших приговор структур.

Громоотводом выступил Виталий Мутко, которого в МОК признали ответственным за манипуляции с допингом и пожизненно отлучили от любой деятельности в олимпийском движении.

В конце декабря вице-премьер по спорту оставил президентское кресло в РФС и уступил должность председателя оргкомитета по проведению чемпионата мира «Россия-2018» генеральному директору Алексею Сорокину.

Деградация результатов Карякина

Российский шахматист Сергей Карякин снискал настоящую народную любовь после своего матча за титул чемпиона мира по шахматам против Магнуса Карлсена в ноябре 2016 года. Несмотря на поражение, Карякин смог навязать упорную борьбу фавориту и уступил лишь на тай-брейке. После великолепной игры, показанной в Нью-Йорке, российские болельщики ждали от Карякина новых свершений в 2017 году, но шахматист не оправдал ожидания.

Уже в январе на представительном турнире в голландском Вейк-ан-Зее Сергей выглядел не лучшим образом, да и весеннюю часть провел достаточно слабо.

Не исключено, что провал в начале года был связан с тем, что матчу в Нью-Йорке было отдано слишком много сил.

Похожим образом выглядел и сам Карлсен, который упустил несколько побед на турнирах. Сам за себя говорит тот факт, что норвежец не выиграл в уходящем году ни одного турнира по классическим шахматам, а довольствовался лишь победами в рапиде и блице.

Карякин же записал себе в актив только одно второе место на августовских соревнованиях с коротким форматом в Сент-Луисе.

В отличие от всех сильнейших шахматистов мира, Сергею не было необходимости вести борьбу за участие в турнире претендентов, который стартует в середине марта следующего года. По регламенту ФИДЕ, участник матча за шахматную корону автоматически получает право играть в соревнованиях.

Можно предположить, что отсутствие должной мотивации сказалось на качестве игры популярного гроссмейстера, которого чаще можно было видеть не за шахматной доской, а на телеэкране и рекламных билбордах.

Турнир претендентов в Берлине должен дать ответ, был ли это временный спад Карякина, или же он находится в затяжном кризисе.

Беспомощность Слуцкого в Англии

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий долго готовил себя к тому, чтобы стать первым отечественным тренером в Англии. Учил язык, познавал особенности британского менталитета, штудировал учебники по тактике. Казалось, в клубе «Халл Сити» с амбициозными владельцами из Египта и стремлением подняться в Премьер-лигу один из лучших специалистов России просто обречен на успех.

Однако реалии Чемпионшипа, второго по рангу дивизиона страны, оказались гораздо более суровыми, чем изначально представлялось Слуцкому.

5 августа 46-летний россиянин впервые вывел «тигров» на матч, а всего четыре месяца спустя, 3 декабря, был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

В тот момент «Халл» занимал 20-е место из 24-х, а после ухода Слуцкого поднялся на 19-е, где обретается и поныне.

Отличительной чертой «горожан» при тренере-легионере стали упущенные победы или ничьи в концовках: желто-черные непозволительно много пропускали именно на последних минутах (иногда даже – секундах) игры, а Слуцкий никак не мог объяснить это явление.

Очевидно, его негативный пример закроет двери перед другими специалистами из России, кто бы хотел попробовать свои силы в одной из самых футбольных стран мира.

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