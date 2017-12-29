Овечкин продолжил «бостонское чаепитие»

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 4:3 ПБ

«Вашингтон» Александра Овечкина сумел прервать серию из трех поражений кряду, одолев по буллитам на родном льду «Бостон».

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Для столичной команды этот матч стал первым домашним с 17 ноября, когда «Кэпиталз» при своих болельщиках переиграли в овертайме «Анахайм» (3:2 ОТ).

После этого вашингтонцы отправились в затяжное выездное турне, которое, как оказалось, не принесло им особой радости — в четырех встречах оного команда Барри Тротца сподобилась лишь на одну викторию (в овертайме со счетом 4:3 был сломлен «Даллас»).

При этом прибыв в столицу «на щите», Овечкин и компания рисковали остаться на нем и по итогам первого домашнего поединка — благо, что «Бостон» до выезда в гости к «Кэпиталз» имел внушительную серию из пяти побед кряду с общим счетом 20:5.

Однако продлить ее, чуть забегая вперед, «Брюинз» не сумели (зато продлилась иная серия): хозяева с огромным трудом, но все же сумели добиться долгожданного успеха, пусть и решилось это в послематчевой «лотерее».

В то же время начиналось все для принимающей стороны безрадостно --

уже на второй минуте счет открыл Дэвид Бэйкс, поразивший ворота Брэйдена Холтби с близкого расстояния, реализовав тем самым классный пас Райли Нэша, за секунду до этого еще и совершившего перехват в чужой зоне.

Дальше — больше. Всего спустя 48 секунд после возобновления игры на «Кэпитал Уан-Арене» стало совсем тихо: удвоил преимущество гостей Ноэль Аккьяри, который также совершил «кражу» вблизи ворот Холтби, а затем самостоятельно преобразовал ее в гол, пропихнув снаряд в цель с пятака со второй попытки.

Перевес в две шайбы держался в поединке вплоть до наступления экватора игры, когда до минимума отставание своей команды довел Ларс Эллер — получив передачу в убойной позиции в самом центре зоны благодаря классному прессингу своих партнеров, датчанин нанес неотразимый бросок с разворота в самый угол ворот россиянина Антона Худобина, заставив того капитулировать.

А уже спустя полторы минуты счет на табло стал и вовсе равным: нивелировал дефицит хозяев лично их капитан, «убийственным» попаданием из угла при игре в большинстве полноценно вернувший свою команду в игру.

Ассистировал в этом эпизоде Овечкину, к слову, Евгений Кузнецов.

Не отчаялись в свою очередь и бостонцы, которым явно не хотелось прерывать приятную серию, и в середине третьего периода материализовал старания гостей Бэйкс, оформивший таким образом дубль.

Стоит отметить, что очень многое для гола «Брюинз» в данном моменте сделал Ти Джей Оши, зачем-то решивший пойти в авантюрную обводку в опасной близости к владениям Холтби.

И все же стать антигероем матча 31-летнему американцу было не суждено — спустя несколько минут после третьей шайбы оппонентов «Вашингтон» вновь сравнял счет (отличился Бретт Коннолли), буквально затолкав снаряд в чужие ворота в ходе основательного навала.

На этом с заброшенными шайбами с игры во встрече были закончено — ни в ходе оставшихся до овертайма восьми с лишним минут, ни во время самого экстра-периода команды отличиться не сумели, доведя разборку до послематчевой серии буллитов.

Причем и в ней на двоих соперники сподобились лишь на одно попадание — успешен в «лотерее» был лишь Овечкин, исполнявший третью попытку «Вашингтона».

Примечательно, что эта тяжелая победа над «Бостоном» стала для столичного клуба рекордной — в своей истории «Кэпиталз» выигрывали 12 раз кряду (а именно столько матчей «Брюинз» уже не могут огорчить действующего чемпиона регулярки) лишь у «Тампы». При этом та серия прервалась еще в далеком 2009 году.

Что же касается капитана вашингтонцев, то благодаря результативной игре в поединке с «Бостоном» Овечкин сравнялся в споре снайперов текущего сезона с соотечественником Никитой Кучеровым, представляющим «Тампу» — на данный момент россияне делят первую строчку в рейтинге голеадоров лиги, забив по 24 шайбы каждый.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 3:1

Сам Кучеров в ходе завершившегося игрового дня хоть и не забил, но своей команде одержать очередную победу помог.

Шутки ли, но домашняя виктория над «Монреалем» для единоличных лидеров чемпионата стала десятой в последних 11 встречах.

Главным героем поединка с «Канадиенс» стал Стивен Стэмкос — на его счету к финальной сирене скопились два гола.

В свою очередь Кучеров — как и его соотечественник и одноклубник Владислав Наместников — в прошедшей игре отметились результативными передачами.

И если в списке снайперов Никита еще вынужден делить первую строчку, то вот в гонке бомбардиров сезона он по-прежнему имеет уверенное преимущество

— 52 очка за результативность.

Второе место в рейтинге пока что занимают Джон Таварес и Джош Бейли из «Айлендерс», имеющие по 48 баллов каждый.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ

В еще одном матче дня «Вегас» в гостях одолел «Лос-Анджелес», забросив решающую шайбу уже в овертайме.

Таким образом, новичкам лиги удалось побить очередной рекорд чемпионата — ранее ни одна команда не выигрывала в шести встречах кряду в своем первом сезоне в ассоциации.

При этом серия «Голден Найтс» с набранными очками на данный момент составляет уже 11 поединков.

Другие результаты

«Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2

«Аризона Койотс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:7

«Ванкувер Кэнакс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2

«Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз» — 3:2 ПБ

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