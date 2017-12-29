Овечкин продолжил «бостонское чаепитие»

Курсы валют$ 57.66 (+0.202) 69.12 (+0.534)
Пенсионный советник
title=''
Почему покатился автобус-убийца
title=''
Победа в газовой войне

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
23:00
Кристал ПэласАрсенал
2:3
закончен
U20 ЧМ / 2018
22:00
Россия U20Швейцария U20
5:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурСпартак
2:1 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьЙокерит
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
4:3 (Б)
закончен
03:30
Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
3:1
закончен
05:00
Аризона КойотсТоронто Мэйпл Лифс
4:7
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
5:2
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
3:2 (Б)
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче Реал Мадрид
77:79
закончен
21:00
Жальгирис Олимпиакос
74:68
закончен
22:05
Маккаби Т-А Уникаха
78:89
закончен
23:00
Валенсия Панатинаикос
67:63
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДетройт Пистонс
102:89
закончен
04:00
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
99:98
закончен
04:00
Милуоки БаксМиннесота Тимбервулвз
102:96
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
119:107
закончен
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсФиладельфия Сиксерс
114:110
закончен
Биатлон / Рождественская гонка
20:15
Масс-старт
закончен
21:00
Гонка преследования
закончен
Италия / Серия А
22:45
КротонеНаполи
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралКуньлунь Ред Стар
0:1
3 период
15:30
СибирьАк Барс
не начался
16:00
АвангардНефтехимик
не начался
16:30
БарысХК Сочи
не начался
17:00
АвтомобилистДинамо М
не начался
17:00
ЮграСалават Юлаев
не начался
18:30
ЛадаЦСКА
не начался
19:00
СеверстальТорпедо
не начался
19:30
Динамо МнСКА
не начался
U20 ЧМ / 2018
20:00
Беларусь U20Россия U20
не начался
23:00
Канада U20США U20
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФиладельфия Флайерз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Оттава СенаторзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Анахайм ДаксКалгари Флэймз
не начался
Евролига
20:00
Химки Барселона
не начался
20:30
Анадолу Эфес Бамберг
не начался
22:30
Баскония ЦСКА
не начался
22:45
Олимпия Милан Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
не начался
04:00
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзФиникс Санз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзШарлотт Хорнетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФиорентинаМилан
не начался
17:00
АталантаКальяри
не начался
17:00
БеневентоКьево
не начался
17:00
БолоньяУдинезе
не начался
17:00
РомаСассуоло
не начался
17:00
СампдорияСПАЛ
не начался
17:00
ТориноДженоа
не начался
20:00
Интер МЛацио
не начался
22:45
ВеронаЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутЭвертон
не начался
18:00
ЧелсиСток Сити
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунБёрнли
не начался
18:00
ЛиверпульЛестер Сити
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
УотфордСуонси Сити
не начался
20:30
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СлованЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзКаролина Харрикейнз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Атланта ХоуксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Юта ДжазКливленд Кавальерс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
не начался
Хоккей
ЧМ-2017 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур

Овечкин продолжил «бостонское чаепитие»

Гол и буллит Овечкина принесли «Вашингтону» победу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Reuters
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Гол и реализованный буллит Александра Овечкина помог «Вашингтону» в 12-й раз кряду обыграть «Бостон», Никита Кучеров отдал результативный пас в победном матче с «Монреалем», а «Вегас» установил очередной рекорд — «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях завершившегося игрового дня в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 4:3 ПБ

«Вашингтон» Александра Овечкина сумел прервать серию из трех поражений кряду, одолев по буллитам на родном льду «Бостон».

Реклама

Для столичной команды этот матч стал первым домашним с 17 ноября, когда «Кэпиталз» при своих болельщиках переиграли в овертайме «Анахайм» (3:2 ОТ).

После этого вашингтонцы отправились в затяжное выездное турне, которое, как оказалось, не принесло им особой радости — в четырех встречах оного команда Барри Тротца сподобилась лишь на одну викторию (в овертайме со счетом 4:3 был сломлен «Даллас»).

При этом прибыв в столицу «на щите», Овечкин и компания рисковали остаться на нем и по итогам первого домашнего поединка — благо, что «Бостон» до выезда в гости к «Кэпиталз» имел внушительную серию из пяти побед кряду с общим счетом 20:5.

Однако продлить ее, чуть забегая вперед, «Брюинз» не сумели (зато продлилась иная серия): хозяева с огромным трудом, но все же сумели добиться долгожданного успеха, пусть и решилось это в послематчевой «лотерее».

В то же время начиналось все для принимающей стороны безрадостно --

уже на второй минуте счет открыл Дэвид Бэйкс, поразивший ворота Брэйдена Холтби с близкого расстояния, реализовав тем самым классный пас Райли Нэша, за секунду до этого еще и совершившего перехват в чужой зоне.

Дальше — больше. Всего спустя 48 секунд после возобновления игры на «Кэпитал Уан-Арене» стало совсем тихо: удвоил преимущество гостей Ноэль Аккьяри, который также совершил «кражу» вблизи ворот Холтби, а затем самостоятельно преобразовал ее в гол, пропихнув снаряд в цель с пятака со второй попытки.

Перевес в две шайбы держался в поединке вплоть до наступления экватора игры, когда до минимума отставание своей команды довел Ларс Эллер — получив передачу в убойной позиции в самом центре зоны благодаря классному прессингу своих партнеров, датчанин нанес неотразимый бросок с разворота в самый угол ворот россиянина Антона Худобина, заставив того капитулировать.

А уже спустя полторы минуты счет на табло стал и вовсе равным: нивелировал дефицит хозяев лично их капитан, «убийственным» попаданием из угла при игре в большинстве полноценно вернувший свою команду в игру.

Ассистировал в этом эпизоде Овечкину, к слову, Евгений Кузнецов.

Не отчаялись в свою очередь и бостонцы, которым явно не хотелось прерывать приятную серию, и в середине третьего периода материализовал старания гостей Бэйкс, оформивший таким образом дубль.

Стоит отметить, что очень многое для гола «Брюинз» в данном моменте сделал Ти Джей Оши, зачем-то решивший пойти в авантюрную обводку в опасной близости к владениям Холтби.

И все же стать антигероем матча 31-летнему американцу было не суждено — спустя несколько минут после третьей шайбы оппонентов «Вашингтон» вновь сравнял счет (отличился Бретт Коннолли), буквально затолкав снаряд в чужие ворота в ходе основательного навала.

На этом с заброшенными шайбами с игры во встрече были закончено — ни в ходе оставшихся до овертайма восьми с лишним минут, ни во время самого экстра-периода команды отличиться не сумели, доведя разборку до послематчевой серии буллитов.

Причем и в ней на двоих соперники сподобились лишь на одно попадание — успешен в «лотерее» был лишь Овечкин, исполнявший третью попытку «Вашингтона».

Примечательно, что эта тяжелая победа над «Бостоном» стала для столичного клуба рекордной — в своей истории «Кэпиталз» выигрывали 12 раз кряду (а именно столько матчей «Брюинз» уже не могут огорчить действующего чемпиона регулярки) лишь у «Тампы». При этом та серия прервалась еще в далеком 2009 году.

Что же касается капитана вашингтонцев, то благодаря результативной игре в поединке с «Бостоном» Овечкин сравнялся в споре снайперов текущего сезона с соотечественником Никитой Кучеровым, представляющим «Тампу» — на данный момент россияне делят первую строчку в рейтинге голеадоров лиги, забив по 24 шайбы каждый.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 3:1

Сам Кучеров в ходе завершившегося игрового дня хоть и не забил, но своей команде одержать очередную победу помог.

Шутки ли, но домашняя виктория над «Монреалем» для единоличных лидеров чемпионата стала десятой в последних 11 встречах.

Главным героем поединка с «Канадиенс» стал Стивен Стэмкос — на его счету к финальной сирене скопились два гола.

В свою очередь Кучеров — как и его соотечественник и одноклубник Владислав Наместников — в прошедшей игре отметились результативными передачами.

И если в списке снайперов Никита еще вынужден делить первую строчку, то вот в гонке бомбардиров сезона он по-прежнему имеет уверенное преимущество

— 52 очка за результативность.

Второе место в рейтинге пока что занимают Джон Таварес и Джош Бейли из «Айлендерс», имеющие по 48 баллов каждый.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ

В еще одном матче дня «Вегас» в гостях одолел «Лос-Анджелес», забросив решающую шайбу уже в овертайме.

Таким образом, новичкам лиги удалось побить очередной рекорд чемпионата — ранее ни одна команда не выигрывала в шести встречах кряду в своем первом сезоне в ассоциации.

При этом серия «Голден Найтс» с набранными очками на данный момент составляет уже 11 поединков.

Другие результаты

«Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2

«Аризона Койотс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:7

«Ванкувер Кэнакс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2

«Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз» — 3:2 ПБ

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».