Соперники по ЧМ-2018: варианты для России

Низкий рейтинг

После того как Австралия выиграла в ответной стыковой встрече на выезде у Гондураса (3:1), а сборная Перу, в том числе благодаря голу форварда московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана дома победила Новую Зеландию (2:0), стали известны все 32 участника финальной стадии чемпионата мира по футболу.

Жеребьевка мундиаля, который теперь уже абсолютно точно пройдет в России – с этим смирились, похоже, даже неугомонные британские СМИ, – состоится 1 декабря.

Национальная сборная России посеяна на правах хозяйки в первой корзине. Это тем забавнее, что рейтинг нашей команды является самым низким среди всех участников чемпионата мира!

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Впрочем, прежде чем в очередной раз смеяться над российскими футболистами, необходимо сделать одну важную оговорку: если бы команда Станислава Черчесова участвовала в отборочном цикле, наверняка ее позиции в табели о рангах ФИФА были бы выше.

Дело в том, что официальные матчи ценятся с точки зрения рейтинга куда сильнее товарищеских, в которых коэффициент сборной неизменно падает. Так происходит со всеми хозяевами мировых первенств, пока они вместо отборочных встреч выступают исключительно в выставочных.

Другое дело, что российский рейтинг изначально не был высок, а потому с каждым месяцем наша сборная обновляет антирекорды своей позиции, остановившись в данный момент на 65-й строчке, даже несмотря на победу над Южной Кореей (4:2) и ничью с Ираном в октябрьской сессии.

Не принесут дивидендов нашей сборной и матчи с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3), прошедшие только что – предательский товарищеский статус и всего одна ничья за два поединка, пусть соперники и были из категории «топ».

Корзины и правила

Вместе со сборной России из первой корзины будут доставать шарики с названиями еще семи сборных, с которыми на групповой стадии встреча подопечным Черчесова не грозит.

Германия является действующим чемпионом мира, а вслед за ней в рейтинге располагаются Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша и Франция.

Присутствие поляков кажется немного удивительным, но сборная там подобралась очень приличная, а Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии» вполне может претендовать на статус лучшего форварда-завершителя мира.

Статус – вещь дискуссионная, но лучшим бомбардиром отборочного цикла к мундиалю во всем мире он стал по факту, настреляв 16 мячей. При этом вся остальная сборная Польши в десяти играх провела только 12 голов.

Не менее интересная и серьезная компания подобралась и во второй корзине, где очутилась немного недобравшая рейтинга до первой Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай и Хорватия.

В третьей корзине посеяны Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал и Иран, а в четвертой собрались Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея и Саудовская Аравия.

Как видим, ФИФА окончательно решила отказаться от зонного распределения команд по корзинам, ориентируясь теперь исключительно на рейтинг.

Наверное, это правильный подход, тем более что ряд ограничений при жеребьевке по-прежнему существует, и мы не увидим на мундиале группу из четырех европейских команд или, к примеру, Бразилию с Уругваем или Аргентину с Колумбией в одном квартете.

В одной группе по условиям жеребьевки не сможет быть более двух европейских команд и более одной команды из остальных конфедераций (Азия, Африка, Северная и Центральная Америка, Южная Америка).

Таким образом, мы получаем много достаточно интересных возможных раскладов для нашей национальной команды.

Варианты для России

Первое в истории нашей национальной сборной попадание в первую корзину открывает при жеребьевке одну важную деталь: каким бы ни оказался жребий, о попадании в группу смерти еще до турнира говорить не придется в любом случае.

Существует 170 различных вариантов комбинаций возможных соперников нашей команды. Давайте же выделим самые-самые из них.

Самый сложный: Россия, Уругвай, Сенегал, Сербия

Подобрать самый сложный вариант для сборной России непросто по той причине, что одного очевидно смертельного не существует, а непростых – пруд пруди.

Получить в соперники Испанию или Хорватию – это фактически вести борьбу только за второе место в квартете. Но варианты с европейскими сборными из второй корзины мы сейчас отставим, потому что при «призе» из Южной Америки под Европу остается квота в третьей или четвертой корзинах.

Выбор между Колумбией и Уругваем – во многом вкусовщина. Обе сборные очень талантливы и показывают мощный футбол, в том числе и на последних чемпионатах мира. У одних есть Радамель Фалькао из «Монако», снова находящийся «в огне», и умница Хамес Родригес из «Баварии», у других – фантастические Луис Суарес из «Барселоны» и Эдинсон Кавани из «ПСЖ».

Мы остановимся на уругвайцах, потому что они кажутся чуть более сбалансированными, да и до полуфинала мирового форума в 2010 году добиралась добрая половина этой команды.

Откладывая приятное свидание с европейской командой на четвертую корзину, забираем из третьей Сенегал.

Команда, составленная из представителей сплошь топ-чемпионатов и зачастую топ-клубов, ведомая реактивным Садьо Мане из «Ливерпуля».

Впрочем, бежит там не только он. Бальде Кейта, перебравшийся летом из «Лацио» в «Монако», не уступит партнеру в скорости, Шейх Куяте из «Вест Хэма» ответит за креатив… Даже на последнем рубеже у сенегальцев представитель Лиги 1 – Абдулайе Диалло, отыгравший в этом сезоне уже три матча чемпионата за «Ренн».

Ну и из четвертой восьмерки забираем угодившую туда сербскую сборную. Сербы русским хоть и братья, играть против них всегда особенно неприятно из-за «балканских штучек», а по составу они команде Черчесова точно как минимум не уступят.

Самый легкий: Россия, Перу, Тунис, Саудовская Аравия

На другой чаше весов самый легкий вариант жеребьевки. Тут все достаточно просто и почти без альтернатив. Сборная Перу – крепкая и интересная команда, но во второй корзине она очевидно проигрывает всем.

В третьей корзине выбор надо делать между двумя африканскими командами – Иран брать нельзя, чтобы оставить азиатскую конфедерацию на «сладкое». У Египта есть Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Мохамед Эль-Ненни из лондонского «Арсенал», Тунис же таким похвастать не может.

Ну и в четвертой корзине, конечно, можно было бы взять Панаму, но, думается, Саудовская Аравия ее по классу вряд ли превосходит.

К тому же этой сборной неплохо бы отомстить за 1994-й год, когда она, уже зная, как сыграла Россия, в очень странном поединке переиграла обеспечившую себе место в плей-офф Бельгию и вышла в плей-офф с третьего места в своей группе, оставив команду Павла Садырина на непроходном пятом месте среди третьих команд своих квартетов.

Самый интересный: Россия, Мексика, Швеция, Нигерия

Если говорить о самой интересной группе, то она должна быть более-менее равной. Правда, выйти из нее будет крайне трудно, но интерес и легкость друг другу обычно не товарищи, если речь, конечно, не идет о питерском СКА и Континентальной хоккейной лиге.

Мексике Россия уступила летом на Кубке конфедераций в матче за выход в плей-офф, и будет занимательно посмотреть на матч-реванш.

В сборную Швеции вполне может вернуться великий Златан Ибрагимович, а там, где 36-летний форвард, всегда праздник. Ну а с Нигерией на мундиаль приедут бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса (точно) и воспитанник питерской «Смены», а ныне полузащитник пермского «Амкара», прекрасно говорящий по-русски Брайан Идову (возможно).

Самый скучный: Россия, Англия, Иран, Марокко

Вариант – кошмар для зрителей и журналистов. С Англией мы много раз играли, матчи проходили с переменным успехом, но это в целом довольно скучное зрелище.

С Ираном мы только что играли, и тот поединок тоже не впечатлил зрителей, пусть в нем даже отличился форвард «Рубина» Сердар Азмун, а Марокко не был на чемпионатах мира с 1998 года да и тогда особых лавров не снискал, не выиграв ни одной встречи.

Да, у марроканцев есть в защите Медхи Бенатия из «Ювентуса» и юный Ашраф Хакими из мадридского «Реала», в полузащите играют опытный Нордин Амрабат и прекрасно знакомый нам по «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес, ныне выступающий в Греции за «Олимпиакос».

Но, право, если бояться эту команду, можно вообще не выходить на поле.

Самый равный: Россия, Перу, Коста-Рика, Австралия

Что до самого равного из возможных для нас по составу участников квартету, то очевидно все только со второй корзиной – самый слабый ее представитель Перу для нас будет очень непростым соперником.

Коста-Рика по имени не кажется особенно сильной командой, но у нее есть голкипер Кейлор Навас, выигравший с «Реалом» две Лиги чемпионов подряд, прекрасный хавбек испанского «Депортиво» Сельсо Борхес и много других сильных футболистов, а на прошлом мундиале костариканцы добрались до четвертьфинала.

Непростым соперником будет для нашей сборной и традиционно играющая верхом и умеющая бороться Австралия. Тим Кэйхилл постарел, но «кенгуру» по-прежнему сильны духом и неуступчивы.

Впрочем, получить такую группу Черчесову наверняка не очень хочется: выйти из нее будет не так уж просто, но если этого не сделать, пресса и общественное мнение съедят заживо.

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