32 сборных на один Кубок: все участники ЧМ-2018

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ЧМ / 2018 - Межконтинентальный плей-офф
12:00
АвстралияГондурас
3:1
закончен
05:15
ПеруНовая Зеландия
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАвангард
1:2 (Б)
закончен
17:00
ЮграСибирь
1:2 (ОТ)
закончен
19:00
ЛокомотивХК Сочи
3:2 (Б)
закончен
19:30
ВитязьАк Барс
1:4
закончен
19:30
ЙокеритНефтехимик
6:3
закончен
19:30
ЦСКАСалават Юлаев
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзКалгари Флэймз
8:2
закончен
04:00
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Рейнджерс
6:3
закончен
06:00
Анахайм ДаксБостон Брюинз
4:2
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче Олимпиакос
83:90
закончен
21:00
Црвена Звезда ЦСКА
59:85
закончен
22:00
Бамберг Барселона
84:81
закончен
22:45
Валенсия Олимпия Милан
98:103
закончен
Еврокубок
18:45
УНИКС Андорра
89:80
закончен
20:00
Тофаш Ратиофарм Ульм
100:84
закончен
20:15
Дарушшафака Леваллуа-Метрополитан
100:67
закончен
20:30
Локомотив-Кубань Лимож
81:55
закончен
21:15
Хапоэль Иерусалим Лиеткабелис
93:81
закончен
22:30
Ауксилиум Торино Цедевита
65:87
закончен
22:30
Бавария Галатасарай
86:78
закончен
22:30
Реджо-Эмилия Будучность
77:71
закончен
22:30
Бильбао Летувос Ритас
79:96
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Атланта ХоуксСакраменто Кингз
126:80
закончен
03:30
Майами ХитВашингтон Уизардс
93:102
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксЮта Джаз
106:101
закончен
04:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
107:115
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
113:116
закончен
04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
99:95
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
98:86
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансТоронто Рэпторс
116:125
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
92:79
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсОрландо Мэджик
99:94
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиладельфия Сиксерс
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03:00
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КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо М
не начался
12:30
АмурСКА
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо Мн
не начался
19:00
СеверстальАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоТрактор
не начался
19:30
СпартакЛада
не начался
20:30
Динамо РМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
не начался
03:30
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсАризона Койотс
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Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
не начался
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Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВашингтон Кэпиталз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
не начался
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Сан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
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Реал Мадрид Уникаха
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Шахтёр ДАлександрия
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ЛилльСент-Этьен
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АмьенМонако
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ЖиронаРеал Сосьедад
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АвангардСибирь
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19:00
ЛокомотивСалават Юлаев
не начался
19:30
ВитязьНефтехимик
не начался
19:30
ЙокеритХК Сочи
не начался
19:30
ЦСКААк Барс
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
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03:30
Детройт Ред УингзБаффало Сэйбрз
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Олимпия Милан Бамберг
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Барселона Валенсия
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НБА / регулярный чемпионат
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Индиана ПэйсерсДетройт Пистонс
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03:00
Вашингтон УизардсМайами Хит
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03:30
Бруклин НетсЮта Джаз
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Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Клипперс
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03:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
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04:00
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
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Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
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32 сборных на один Кубок: все участники ЧМ-2018

Определились все участники чемпионата мира по футболу – 2018

Лионель Месси Reuters
Лионель Месси

После побед Австралии и Перу в интерконтинентальных стыковых матчах определились все сборные-участницы ЧМ-2018, который пройдет следующим летом в России. «Газета.Ru» рассказывает о том, кто будет бороться на российских стадионах за звание чемпионов мира по футболу.

Европа

Старому Свету на чемпионате мира выделено 14 путевок. Одна из них, само собой, безо всякой борьбы на поле досталось хозяевам, а потому болельщики увидят на мундиале команду под руководством Станислава Черчесова.

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Сборная России безуспешно играла на ЧМ-2014 в Бразилии, а до того последний раз выступала на мундиале в Японии и Корее в 2002 году (столь же неудачно). Первый из трех в российской истории чемпионатов мира для России случился в 1994 году, но даже пента-трик в игре против Камеруна и «Золотая бутса» Олега Саленко не помогли нашей сборной пробиться в плей-офф.

Тогда в финальной части мирового форума выступали 24 команды, и сразу четыре сборные из шести, занявших в своих квартетах третьи места, выходили в 1/8 финала. Россия оказалась одним из двух неудачников.

Остальные 13 европейских команд пробивались на грядущий чемпионат через суровый отборочный турнир. В нем бесславно исчезли и не добрались даже до стыковых матчей такие сборные, как Нидерланды, Болгария, Венгрия, Чехия, Уэльс, Австрия, Черногория, Румыния, Албания, Словения, Шотландия, Босния и Герцеговина, Турция и Украина, многие из которых играли на Евро-2016.

Обиднее всего наверняка было Словакии, которая заняла второе место, но по дополнительным показателям оказалась единственной такой командой, не пробившейся в стыковые матчи.

Впрочем, Ирландии, Греции, Северной Ирландии и, конечно, Италии, проигравшим в стыках, вряд ли легче.

Кого же мы увидим на полях России следующим летом от Европы?

Лучшей сборной отборочного цикла стала, как и подобает действующим чемпионам мира, Германия.

Команда Йоахима Лева не потеряла вообще ни одного очка за десять матчей, наколотив 43 гола и пропустив только четыре.

Столько же при одной ничьей и шести пропущенных мячах забила выигравшая свою подгруппу сборная Бельгии, обладающая одним из самых талантливых составов в мире. Но смогут ли Эден Азар, Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа и другие наконец реализовать потенциал «красных дьяволов» следующим летом?

Меньше всех в отборочном цикле УЕФА пропустили сборные Англии и Испании. В ворота Джо Харта и Давида де Хеа влетело всего по три мяча. Собственно столько же де Хеа получил в матче со сборной России 14 ноября.

Впрочем, сравнивать ту игру с официальными так же сложно, как испанскую и английскую команды между собой. «Красная Фурия» с Иско, Андресом Иньестой, Серхио Рамосом и тем же де Хеа будет одним из главных фаворитов турнира. А вот англичане, забившие лишь 18 голов в своей отборочной группе, едут на мундиаль без особых надежд на медали — в качестве одной из тех команд, кто способен на многое, но при определенном стечении обстоятельств.

Выиграли свои подгруппы и квалифицировались в финальный турнир напрямую Португалия с Криштиану Роналду и россыпью звездочек не столь мощного спектрального класса и

Польша с форвардом немецкой «Баварии» Робертом Левандовски, наколотившим 16 из 28 мячей команды и ставшим лучшим бомбардиром отбора к ЧМ-2018 в мире.

Еще два триумфатора отборочных групп – Исландия и Сербия – сильны в первую очередь своим командным футболом. В России они не будут в числе фаворитов, но опасны для любого соперника и способны пройти при удачном стечении обстоятельств достаточно далеко, сотворив парочку по-настоящему громких сенсаций.

А вот сборная Швеции уже таких вот неожиданностей только по дороге натворила с избытком. Да, Нидерланды не попали и на чемпионат Европы, но от этого никто не сомневался в их как минимум участии в стыках в борьбе за право сыграть на чемпионате мира.

Шведы встали на пути «Оранье», на грустной ноте завершив международную карьеру Арьена Роббена, который, правда, в последнем матче против «Тре крунур» оформил дубль (2:0). Вот только забивать голландцам необходимо было восемь безответных мячей.

Когда же Швеция оставила за бортом чемпионата мира в стыковых играх Италию вместе с Джанлуиджи Буффоном, который не сыграет на своем пятом мундиале и вообще больше не наденет футболку национальной сборной, плакал весь мир.

Зато скандинавы едут в Россию крепкой и закаленной молодой командой, к которой вполне

может присоединиться и раздумывающий над возвращением в сборную ради второго в карьере чемпионата мира сам великий и ужасный, неувядающий и несокрушимый 36-летний Златан Ибрагимович.

Также через стыки пробились на чемпионат мира сильные сборные Дании, Швейцарии и Хорватии, причем потенциалом последних двух является как минимум четвертьфинал.

Правда, есть ощущение, что Джердан Шакири, Гранит Джака, Лука Модрич и Марио Манджукич хотят даже большего.

Азия

На ЧМ-2026, когда в финальную часть пробьется уже 48 сборных, Азиатская конфедерация удвоит свое представительство, но пока что от нее на чемпионат мира пробиваются пять национальных команд.

Собственно, с тех пор, как в финальных стадиях играют 32 сборные, от чемпионата мира к чемпионату мира они практически все время одни и те же.

За этот период по разу пробивались на мундиаль команды Китая и КНДР, и только. Япония и Южная Корея не пропустили ни одного чемпионата мира, а Саудовская Аравия, Иран и примкнувшая к Азии с некоторых пор Австралия, попадают на мировые форумы практически всегда.

Впрочем, азиатские команды обычно не добиваются на мундиалях высоких результатов, чаще всего сходят на групповой стадии или вылетают в первом раунде плей-офф.

Разве что в 2002 году на домашнем турнире Южная Корея под руководством волшебника Гуса Хиддинка натворила чудес. Впрочем, «волшебство» там творили и арбитры, фактически собственноручно выбившие в матчах против корейцев из борьбы последовательно Италию и Испанию в 1/8 и 1/4 финала.

В итоге Корея добралась до полуфинала, но на большее ее не хватило, и подопечные Хиддинка проиграли и полуфинал, и матч за третье место.

Ближайшим летом повторения того результата ожидать вряд ли стоит. Скорее всего, пределом мечтаний Японии и Австралии будет выход из группы, а Ирану и Южной Корее с Саудовской Аравией даже на это рассчитывать сложно.

Африка

Африка тоже ждет удвоения своей квоты, а пока имеет те же пять мест в финальной стадии чемпионата мира, являясь самой многочисленной мировой конфедерацией.

53 африканские сборные проходят сложнейший многоэтапный отборочный цикл, венцом которого являются пять групп по четыре команды, проводящие турнир в два круга по принципу Лиги чемпионов. Победители вот этих групп и выходят на мундиаль.

Тунис в жесточайшей борьбе группы А опередил на одно очко (14 против 13-ти) ДР Конго. Марокко оставило позади уже приучившую к своему участию в финальных турнирах сборную Кот д'Ивуара, опередив ее на четыре очка за шесть туров. Сенегал не оставил надежды Буркина-Фасо, Кабо-Верде с Зе Луишем и ЮАР, а

сборная Египта, ведомая сверхзвуковым вингером английского «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом, осчастливила свою страну, пробившись на мундиаль впервые с 1990 года! Жертвой «фараонов» пала в том числе Гана.

Ну а из «группы смерти» на чемпионат мира пробилась Нигерия с Ахмедом Мусой и другими интересными футболистами. «Суперорлы» не пустили в Россию Замбию, Алжир и действующего чемпиона Африки Камерун.

Возможно, за нигерийцев сыграет на чемпионате мира и воспитанник питерской футбольной школы «Смена» — прекрасно разговаривающий по-русски Брайан Идову из «Амкара».

По крайней мере, 14 ноября он дебютировал в составе национальной команды в Краснодаре против сборной Аргентины (4:2). Дебют получился фантастическим:

появившись на поле с началом второго тайма в матче, по ходу которого его сборная уступала со счетом 0:2, Идову стал автором победного гола!

Северная и Центральная Америки

В пестрой и разношерстной зоне КОНКАКАФ отборочный цикл проходил в пять раундов и включал в себя три стадии плей-офф и два групповых этапа.

В решающей подгруппе из шести команд громыхнула одна из главных сенсаций мирового отбора:

сборная США умудрилась в последнем туре опростоволоситься в выездном матче с уже давно потерявшим все шансы на поездку в Россию Тринидадом и Тобаго (1:2) и не прошла даже в стыки.

Панама и Гондурас, как по заказу, обыграли дома уже привычно квалифицировавшихся на ЧМ-2018 Коста-Рику и Мексику соответственно (2:1 и 3:2) и обошли в таблице «звездно-полосатых», причем Панама пробилась в Россию напрямую, став участницей мирового форума впервые в своей истории.

Гондурас же отправился в стыковые матчи, но уступил в них Австралии (0:0, 1:3) и в России не сыграет.

Мексика, приезжавшая летом на Кубок конфедераций, безусловно, будет одной из самых интересных сборных турнира. Неудачным выступлением для «ацтеков» будет невыход в четвертьфинал, но в обожающей футбол стране надеются на медали.

Коста-Рика обладает амбициями поскромнее, но наличие на последнем рубеже основного голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса дает ее болельщикам надежду на чудо в абсолютно любой игре. Тем более в 2014 году костариканцы добрались до четвертьфинала.

Южная Америка

Меньше всего сборных участвуют в отборе на чемпионат мира в Южной Америке. И хотя на мундиаль может пробиться половина из них, отборочный турнир в зоне КОНМЕБОЛ считается самым сложным в мире.

Тут и выматывающий двухкруговой турнир из 18-ти туров, и высокогорные матчи в столице Боливии Ла-Пасе, и конкуренция восьми сборных высокого уровня за четыре прямые и одну стыковую путевку…

Увереннее всех цикл провела сборная Бразилии, которая с приходом на тренерский мостик Тите обрела баланс. Ну а в классе Неймара сотоварищи сомнений никогда и не было.

Бразильцы не только сами завоевали первое место с единственным поражением за весь отбор от сборной Чили, но и в последнем туре не пустили в Россию самих чилийцев, являющихся чемпионами Америки двух последних розыгрышей и имеющих в своем составе Алексиса Санчеса и Артуро Видаля!

Да что там, Аргентина с Лионелем Месси едва не просвистела мимо российского турнира, завоевав усилиями в основном своего капитана путевку на мировой форум только в последнем туре.

Также в России выступят грозные сборные Колумбии с Хамесом Родригесом и Радамелем Фалькао и Уругвая с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. Их там ждали, и они будут, как и Бразилия с Аргентиной, в числе фаворитов.

Ну а Перу, финишировавшая на пятой строчке, пробилась в стыковые матчи с победителем отбора Океании – Новой Зеландией. В первой игре противостояния латиноамериканцы неожиданно для многих не сумели взять верх над более слабым соперником, сыграв вничью — 0:0. Однако в ответной встрече на своем поле перуанцы уверенно победили со счетом 2:0 благодаря голам нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника колумбийского «Эмелека» Кристиана Рамоса.

Таким образом, от южноамериканского континента на российский мундиаль приедет максимально возможное количество команд — пять.

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