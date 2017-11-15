32 сборных на один Кубок: все участники ЧМ-2018

Европа

Старому Свету на чемпионате мира выделено 14 путевок. Одна из них, само собой, безо всякой борьбы на поле досталось хозяевам, а потому болельщики увидят на мундиале команду под руководством Станислава Черчесова.

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Сборная России безуспешно играла на ЧМ-2014 в Бразилии, а до того последний раз выступала на мундиале в Японии и Корее в 2002 году (столь же неудачно). Первый из трех в российской истории чемпионатов мира для России случился в 1994 году, но даже пента-трик в игре против Камеруна и «Золотая бутса» Олега Саленко не помогли нашей сборной пробиться в плей-офф.

Тогда в финальной части мирового форума выступали 24 команды, и сразу четыре сборные из шести, занявших в своих квартетах третьи места, выходили в 1/8 финала. Россия оказалась одним из двух неудачников.

Остальные 13 европейских команд пробивались на грядущий чемпионат через суровый отборочный турнир. В нем бесславно исчезли и не добрались даже до стыковых матчей такие сборные, как Нидерланды, Болгария, Венгрия, Чехия, Уэльс, Австрия, Черногория, Румыния, Албания, Словения, Шотландия, Босния и Герцеговина, Турция и Украина, многие из которых играли на Евро-2016.

Обиднее всего наверняка было Словакии, которая заняла второе место, но по дополнительным показателям оказалась единственной такой командой, не пробившейся в стыковые матчи.

Впрочем, Ирландии, Греции, Северной Ирландии и, конечно, Италии, проигравшим в стыках, вряд ли легче.

Кого же мы увидим на полях России следующим летом от Европы?

Лучшей сборной отборочного цикла стала, как и подобает действующим чемпионам мира, Германия.

Команда Йоахима Лева не потеряла вообще ни одного очка за десять матчей, наколотив 43 гола и пропустив только четыре.

Столько же при одной ничьей и шести пропущенных мячах забила выигравшая свою подгруппу сборная Бельгии, обладающая одним из самых талантливых составов в мире. Но смогут ли Эден Азар, Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа и другие наконец реализовать потенциал «красных дьяволов» следующим летом?

Меньше всех в отборочном цикле УЕФА пропустили сборные Англии и Испании. В ворота Джо Харта и Давида де Хеа влетело всего по три мяча. Собственно столько же де Хеа получил в матче со сборной России 14 ноября.

Впрочем, сравнивать ту игру с официальными так же сложно, как испанскую и английскую команды между собой. «Красная Фурия» с Иско, Андресом Иньестой, Серхио Рамосом и тем же де Хеа будет одним из главных фаворитов турнира. А вот англичане, забившие лишь 18 голов в своей отборочной группе, едут на мундиаль без особых надежд на медали — в качестве одной из тех команд, кто способен на многое, но при определенном стечении обстоятельств.

Выиграли свои подгруппы и квалифицировались в финальный турнир напрямую Португалия с Криштиану Роналду и россыпью звездочек не столь мощного спектрального класса и

Польша с форвардом немецкой «Баварии» Робертом Левандовски, наколотившим 16 из 28 мячей команды и ставшим лучшим бомбардиром отбора к ЧМ-2018 в мире.

Еще два триумфатора отборочных групп – Исландия и Сербия – сильны в первую очередь своим командным футболом. В России они не будут в числе фаворитов, но опасны для любого соперника и способны пройти при удачном стечении обстоятельств достаточно далеко, сотворив парочку по-настоящему громких сенсаций.

А вот сборная Швеции уже таких вот неожиданностей только по дороге натворила с избытком. Да, Нидерланды не попали и на чемпионат Европы, но от этого никто не сомневался в их как минимум участии в стыках в борьбе за право сыграть на чемпионате мира.

Шведы встали на пути «Оранье», на грустной ноте завершив международную карьеру Арьена Роббена, который, правда, в последнем матче против «Тре крунур» оформил дубль (2:0). Вот только забивать голландцам необходимо было восемь безответных мячей.

Когда же Швеция оставила за бортом чемпионата мира в стыковых играх Италию вместе с Джанлуиджи Буффоном, который не сыграет на своем пятом мундиале и вообще больше не наденет футболку национальной сборной, плакал весь мир.

Зато скандинавы едут в Россию крепкой и закаленной молодой командой, к которой вполне

может присоединиться и раздумывающий над возвращением в сборную ради второго в карьере чемпионата мира сам великий и ужасный, неувядающий и несокрушимый 36-летний Златан Ибрагимович.

Также через стыки пробились на чемпионат мира сильные сборные Дании, Швейцарии и Хорватии, причем потенциалом последних двух является как минимум четвертьфинал.

Правда, есть ощущение, что Джердан Шакири, Гранит Джака, Лука Модрич и Марио Манджукич хотят даже большего.

Азия

На ЧМ-2026, когда в финальную часть пробьется уже 48 сборных, Азиатская конфедерация удвоит свое представительство, но пока что от нее на чемпионат мира пробиваются пять национальных команд.

Собственно, с тех пор, как в финальных стадиях играют 32 сборные, от чемпионата мира к чемпионату мира они практически все время одни и те же.

За этот период по разу пробивались на мундиаль команды Китая и КНДР, и только. Япония и Южная Корея не пропустили ни одного чемпионата мира, а Саудовская Аравия, Иран и примкнувшая к Азии с некоторых пор Австралия, попадают на мировые форумы практически всегда.

Впрочем, азиатские команды обычно не добиваются на мундиалях высоких результатов, чаще всего сходят на групповой стадии или вылетают в первом раунде плей-офф.

Разве что в 2002 году на домашнем турнире Южная Корея под руководством волшебника Гуса Хиддинка натворила чудес. Впрочем, «волшебство» там творили и арбитры, фактически собственноручно выбившие в матчах против корейцев из борьбы последовательно Италию и Испанию в 1/8 и 1/4 финала.

В итоге Корея добралась до полуфинала, но на большее ее не хватило, и подопечные Хиддинка проиграли и полуфинал, и матч за третье место.

Ближайшим летом повторения того результата ожидать вряд ли стоит. Скорее всего, пределом мечтаний Японии и Австралии будет выход из группы, а Ирану и Южной Корее с Саудовской Аравией даже на это рассчитывать сложно.

Африка

Африка тоже ждет удвоения своей квоты, а пока имеет те же пять мест в финальной стадии чемпионата мира, являясь самой многочисленной мировой конфедерацией.

53 африканские сборные проходят сложнейший многоэтапный отборочный цикл, венцом которого являются пять групп по четыре команды, проводящие турнир в два круга по принципу Лиги чемпионов. Победители вот этих групп и выходят на мундиаль.

Тунис в жесточайшей борьбе группы А опередил на одно очко (14 против 13-ти) ДР Конго. Марокко оставило позади уже приучившую к своему участию в финальных турнирах сборную Кот д'Ивуара, опередив ее на четыре очка за шесть туров. Сенегал не оставил надежды Буркина-Фасо, Кабо-Верде с Зе Луишем и ЮАР, а

сборная Египта, ведомая сверхзвуковым вингером английского «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом, осчастливила свою страну, пробившись на мундиаль впервые с 1990 года! Жертвой «фараонов» пала в том числе Гана.

Ну а из «группы смерти» на чемпионат мира пробилась Нигерия с Ахмедом Мусой и другими интересными футболистами. «Суперорлы» не пустили в Россию Замбию, Алжир и действующего чемпиона Африки Камерун.

Возможно, за нигерийцев сыграет на чемпионате мира и воспитанник питерской футбольной школы «Смена» — прекрасно разговаривающий по-русски Брайан Идову из «Амкара».

По крайней мере, 14 ноября он дебютировал в составе национальной команды в Краснодаре против сборной Аргентины (4:2). Дебют получился фантастическим:

появившись на поле с началом второго тайма в матче, по ходу которого его сборная уступала со счетом 0:2, Идову стал автором победного гола!

Северная и Центральная Америки

В пестрой и разношерстной зоне КОНКАКАФ отборочный цикл проходил в пять раундов и включал в себя три стадии плей-офф и два групповых этапа.

В решающей подгруппе из шести команд громыхнула одна из главных сенсаций мирового отбора:

сборная США умудрилась в последнем туре опростоволоситься в выездном матче с уже давно потерявшим все шансы на поездку в Россию Тринидадом и Тобаго (1:2) и не прошла даже в стыки.

Панама и Гондурас, как по заказу, обыграли дома уже привычно квалифицировавшихся на ЧМ-2018 Коста-Рику и Мексику соответственно (2:1 и 3:2) и обошли в таблице «звездно-полосатых», причем Панама пробилась в Россию напрямую, став участницей мирового форума впервые в своей истории.

Гондурас же отправился в стыковые матчи, но уступил в них Австралии (0:0, 1:3) и в России не сыграет.

Мексика, приезжавшая летом на Кубок конфедераций, безусловно, будет одной из самых интересных сборных турнира. Неудачным выступлением для «ацтеков» будет невыход в четвертьфинал, но в обожающей футбол стране надеются на медали.

Коста-Рика обладает амбициями поскромнее, но наличие на последнем рубеже основного голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса дает ее болельщикам надежду на чудо в абсолютно любой игре. Тем более в 2014 году костариканцы добрались до четвертьфинала.

Южная Америка

Меньше всего сборных участвуют в отборе на чемпионат мира в Южной Америке. И хотя на мундиаль может пробиться половина из них, отборочный турнир в зоне КОНМЕБОЛ считается самым сложным в мире.

Тут и выматывающий двухкруговой турнир из 18-ти туров, и высокогорные матчи в столице Боливии Ла-Пасе, и конкуренция восьми сборных высокого уровня за четыре прямые и одну стыковую путевку…

Увереннее всех цикл провела сборная Бразилии, которая с приходом на тренерский мостик Тите обрела баланс. Ну а в классе Неймара сотоварищи сомнений никогда и не было.

Бразильцы не только сами завоевали первое место с единственным поражением за весь отбор от сборной Чили, но и в последнем туре не пустили в Россию самих чилийцев, являющихся чемпионами Америки двух последних розыгрышей и имеющих в своем составе Алексиса Санчеса и Артуро Видаля!

Да что там, Аргентина с Лионелем Месси едва не просвистела мимо российского турнира, завоевав усилиями в основном своего капитана путевку на мировой форум только в последнем туре.

Также в России выступят грозные сборные Колумбии с Хамесом Родригесом и Радамелем Фалькао и Уругвая с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. Их там ждали, и они будут, как и Бразилия с Аргентиной, в числе фаворитов.

Ну а Перу, финишировавшая на пятой строчке, пробилась в стыковые матчи с победителем отбора Океании – Новой Зеландией. В первой игре противостояния латиноамериканцы неожиданно для многих не сумели взять верх над более слабым соперником, сыграв вничью — 0:0. Однако в ответной встрече на своем поле перуанцы уверенно победили со счетом 2:0 благодаря голам нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника колумбийского «Эмелека» Кристиана Рамоса.

Таким образом, от южноамериканского континента на российский мундиаль приедет максимально возможное количество команд — пять.

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